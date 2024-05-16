Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл в пачке, №10 - Киев (8845) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Альго-фарм
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Киев, ул. Иорданская, 1
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Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
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Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
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Киев, просп. Воскресенский, 24
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Альго-фарм
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Киев, ул. Княжий Затон, 4
Авк фарм
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Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Аптека24
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Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Авк фарм
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Изяслав, ул. Шевченко, 25
Свк фарм
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Нетишин, просп. Независимости, 15
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Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Не болей
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
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Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
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Днепр, бульв. Славы, 40
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Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96