в редких случаях возможны местные аллергические реакции у полового партнера. Для снижения риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера. Следует избегать контакта с латексными средствами контрацепции (контрацептивные диафрагмы, презервативы) из-за снижения надежности механической контрацепции, поэтому не исключается возможность наступления беременности или заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Во время лечения следует воздерживаться от половых контактов. Препарат рекомендуется применять на ночь, поскольку он оказывает осмотическое и дренажное действие, сопровождающееся увеличением выделений из влагалища. Рекомендуется на период лечения Дермазолом на ночь использовать гигиенические прокладки.

При развитии побочных реакций, включая реакции гиперчувствительности, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Препарат содержит бутилгидроксианизол (Е320), поэтому может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит) или раздражение слизистых оболочек.

Применение в период беременности и кормления грудью. Хотя системная абсорбция при интравагинальном применении кетоконазола очень низкая или отсутствует, адекватных контролируемых клинических исследований безопасности применения кетоконазола у беременных нет. Препарат не следует применять в I триместр беременности.

Во II–III триместр беременности и в период кормления грудью препарат применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Обычно не влияет, но следует учитывать возможность развития головокружения у лиц с гиперчувствительностью.

Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому его не следует назначать этой возрастной категории пациентов.