

Общие. Как и в случае других алкалоидов спорыньи, Алактин следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, синдромом Рейно, язвой желудка или желудочно-кишечными кровотечениями, серьезными психическими заболеваниями в анамнезе.

Нет данных о влиянии алкоголя на переносимость каберголина.

Симптоматическая АГ может развиться при применении каберголина при любом показании.

Печеночная недостаточность. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, проходящих длительную терапию каберголином, целесообразно рассмотреть вопрос о применении препарата в сниженных дозах. В отличие от здоровых добровольцев и лиц с печеночной недостаточностью меньшей степени, у больных с тяжелыми нарушениями функции печени (класс С по шкале Чайлд-Пью) отмечено увеличение AUC при однократном приеме препарата в дозе 1 мг.

Почечная недостаточность. Различия в фармакокинетике каберголина при заболевании почек средней и тяжелой степени не отмечено. Фармакокинетика каберголина у больных с терминальной стадией почечной недостаточности или у больных, находящихся на гемодиализе, не исследовалась, поэтому таким пациентам препарат следует применять с осторожностью.

Постуральная гипотензия. В период применения Алактина наблюдалась постуральная гипотензия. Поэтому необходимо с осторожностью применять его в сочетании с препаратами, которые также могут снижать АД.

Фиброз, кардиальная вальвулопатия и другие критические состояния. Фиброзные и серозные воспаления, такие как плеврит, плевральный выпот, плевральный фиброз, легочный фиброз, перикардит, перикардиальный выпот, кардиальная вальвулопатия, поражающие ≥1 клапана (аортальный, митральный и трикуспидальный), или ретроперитонеальный фиброз возникают после продолжительного применения таких эрголиновых производных с агонистической активностью по отношению к серотониновым 5-HT 2B -рецепторам, как каберголин. В некоторых случаях выраженность симптомов и клинических проявлений кардиальной вальвулопатии уменьшается после отмены каберголина.

Выявлено, что СОЭ при плевральном выпоте/фиброзе превышает норму. При повышении СОЭ до значений, превышающих норму, рекомендуется проведение рентгенографии органов грудной клетки. После отмены каберголина при установлении диагноза плеврита/легочного фиброза сообщалось об улучшении клинического состояния пациента.

Вальвулопатию отмечали при применении кумулятивных доз, поэтому пациентам следует назначать наиболее низкие эффективные дозы. Во время каждого визита к врачу необходимо заново оценивать соотношение пользы и риска для данного пациента с целью определения целесообразности продолжения лечения каберголином.

До начала продолжительного лечения все пациенты должны проходить обследование сердечно-сосудистой системы, включая эхоКГ, для определения наличия бессимптомного заболевания клапанов. Также целесообразно проводить определение базовых показателей уровня СОЭ или других маркеров воспаления, легочной функции (рентгенография органов грудной клетки) и функции почек до начала лечения.

Неизвестно, может ли прием каберголина ухудшать течение болезни у пациентов с клапанной регургитацией. Установлено, что при наличии фиброзных изменений клапанов пациентам не следует проводить терапию каберголином.

Во время продолжительного лечения: поскольку наличие фиброзных изменений может иметь скрытое начало, необходимо проводить регулярный мониторинг вероятных признаков прогрессирования фиброза. Таким образом, во время терапии необходимо уделять внимание следующим симптомам:

плевропульмонального заболевания — диспноэ, одышка, постоянный кашель или боль в грудной клетке;

почечной недостаточности или обструкции мочеточниковых/брюшных сосудов, которые могут проявляться в виде боли в пояснице/боку и отека нижней конечности, а также любых образований в брюшной полости или болезненности, которая может указывать на наличие ретроперитонеального фиброза;

сердечной недостаточности: случаи клапанного или перикардиального фиброза часто проявляются в виде сердечной недостаточности. Поэтому при появлении соответствующих симптомов необходимо исключить клапанный фиброз (и констрикторный перикардит).