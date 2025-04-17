Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
327,77
Экономия при брони: -33,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
319,00
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
539,84
Экономия при брони: -33,92 грн
Алактин таблетки 0.5 мг №8
Тева Украина
1132,42
Экономия при брони: -82,32 грн
1050,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
Алактин таблетки 0.5 мг №8
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
313,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
313,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
330,87
Экономия при брони: -37,76 грн
Алактин таблетки 0.5 мг №8
Тева Украина
1104,67
Экономия при брони: -84,96 грн
1019,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
Алактин таблетки 0.5 мг №8
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
339,99
Экономия при брони: -46,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
313,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
613,04
Экономия при брони: -40,57 грн
Алактин таблетки 0.5 мг №8
Тева Украина
1145,07
Экономия при брони: -50,67 грн
1094,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
319,00
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
333,97
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
323,89
Экономия при брони: -41,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
316,30
Экономия при брони: -30,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
Алактин таблетки 0.5 мг №8
Тева Украина
1008,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
313,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
319,00
Экономия при брони: -33,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Алактин таблетки 0.5 мг №2
Тева Украина
319,00
Экономия при брони: -33,10 грн