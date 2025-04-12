при соблюдении рекомендуемых доз побочные эффекты, как правило, не возникают.

В приведенной ниже таблице суммированы данные по побочным эффектам токоферола, которые разделены на группы в соответствии с терминологией MedDRA с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).



Система органов Частота Побочная реакция Кроветворная система Неизвестна Гипотромбинемия* Нервная система Неизвестна Зрительные расстройства*, головокружение*, головная боль* Отклонение лабораторных показателей Неизвестна Креатинурия* ЖКТ Неизвестна Расстройства пищеварения*, тошнота*, развитие желудочно-кишечных кровотечений* диарея*, боль в желудке* Пищеварительная система Неизвестна Увеличение печени* Общие нарушения и реакции в месте введения препарата Неизвестна Повышенная утомляемость*, слабость* Аллергические реакции Неизвестна Аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, покраснение кожи и повышение температуры тела

* При применении в высоких дозах 400-800 МЕ / сут в течение длительного времени.

Препарат содержит масло соевое, что может вызвать аллергические реакции.

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск при применении лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать обо всех подозреваемых побочных реакциях в ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины».