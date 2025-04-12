Энат 400 (Enat 400)
Энат 400 инструкция по применению
Состав
Витамин Е - 400 МЕ
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Витамин Е — жирорастворимый витамин, который оказывает значительное антиоксидантное и радиопротекторное действие, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток и других важнейших процессах клеточного метаболизма. Витамин Е улучшает потребление тканями кислорода. Оказывает ангиопротекторное действие, влияя на тонус и проницаемость сосудов, стимулируя образование новых капилляров.
Иммуномодулирующий эффект витамина Е обусловлен стимуляцией Т-клеточного и гуморального иммунитета.
Токоферол является незаменимым для нормальных репродуктивных процессов: оплодотворения, развития плода, формирования и функционирования половой системы.
При дефиците витамина Е развивается гипотония и дистрофия скелетных мышц, миокарда, повышается проницаемость и ломкость капилляров, развивается дегенерация фоторецепторов, которая ведет к нарушению зрения. Отмечается снижение половой функции у мужчин и нарушения менструального цикла, склонность к выкидышам у женщин.
Дефицит витамина Е может вызвать развитие гемолитической желтухи у новорожденных, а также синдром мальабсорбции, стеаторею.
Фармакокинетика. После всасывания в кишечнике большая часть токоферола попадает в лимфу и кровь, быстро распределяется в тканях организма с преимущественным накоплением в печени, мышцах, жировой ткани. Самая высокая концентрация наблюдается в надпочечниках, гипофизе, половых железах, миокарде. Большая часть препарата выводится из организма с мочой, частично — с желчью
Показания Энат 400
лекарственное средство применяют в составе комплексной терапии для предотвращения нарушений эмбрионального развития плода, вегетативных расстройств или как вспомогательное средство в гормональном лечении нарушений менструального цикла.
Атрофические процессы в слизистой оболочке дыхательных путей и пищеварительной системы. Применяют как вспомогательное средство при нейросенсорных расстройствах слуха.
Неврастения при состояниях, сопровождающихся истощением, мышечная дистрофия и атрофия мышц.
Дегенеративные и пролиферативные изменения в суставах и фиброзной ткани позвоночника и крупных суставах, вторичная слабость мышц и миопатия при хроническом артрите, мышечная слабость вследствие частых рецидивов дискогенных блокад.
Применяют как вспомогательное средство при некоторых эндокринных расстройствах и как лечебное средство в сочетании с витамином А при бесплодии у мужчин.
Расстройства питания, синдром мальабсорбции, алиментарная анемия. Применяют в составе терапии хронического гепатита.
Применяют как вспомогательное средство в лечении некоторых случаев пародонтопатий.
Пластическая индурация пениса, крауроз вульвы, склеродермия, экзема, баланит.
Применяют в составе антиоксидантной терапии.
Применение Энат 400
витамин Е назначать внутрь после еды, дозу подбирают индивидуально, в зависимости от вида заболевания, течения болезни, состояния пациента. Для достижения назначенной дозы следует применять препарат в соответствующей дозе. Капсулу следует глотать целиком, запивая достаточным количеством воды.
Дозы для взрослых. При нарушениях менструального цикла (как вспомогательное средство в составе текущей гормональной терапии): 300–400 МЕ через день, повторяя 5 раз подряд, начиная с 17-го дня цикла.
При расстройствах менструального цикла у молодых девушек, до начала гормональной терапии: по100 МЕ 1–2 раза в сутки в течение 2–3 мес.
Для предотвращения нарушений эмбрионального развития плода: 100–200 МЕ/сут в I триместр беременности.
При ревматических заболеваниях: 100–300 МЕ/сут в течение нескольких недель.
Неврастения при состояниях, сопровождающихся истощением: 100 МЕ /сут.
При мышечных дистрофиях: по 100 МЕ 1–2 раза в сутки в течение 30–60 дней, повторный курс — через 2–3 мес.
При сосудистых заболеваниях: 100 МЕ /сут.
При эндокринных заболеваниях: 300–500 МЕ /сут.
При алиментарной анемии: 300 МЕ/сут в течение 10 дней.
При хронических активных гепатитах: 300 МЕ/сут в течение длительного периода.
При пародонтопатиях: 200–300 МЕ/сут.
При пластической индурации пениса: 300–400 МЕ/сут в течение нескольких недель, затем по назначению врача.
При других дерматологических заболеваниях: 100–200 МЕ (или более) в сутки, дозы и продолжительность лечения определяет врач.
В составе антиоксидантной терапии: 200–400 МЕ 1–2 раза в сутки.
В других случаях дозы и продолжительность лечения определяет врач.
Для взрослых разовая средняя доза составляет 100 МЕ, самая высокая разовая доза — 400 МЕ, средняя суточная доза составляет 200 МЕ, высшая суточная доза — 1000 МЕ
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу и любым компонентам лекарственного средства; кардиосклероз; острый период инфаркта миокарда; тиреотоксикоз; гипервитаминоз Е; повышенная чувствительность к арахису или сое.
Побочные эффекты
при соблюдении рекомендуемых доз побочные эффекты, как правило, не возникают.
В приведенной ниже таблице суммированы данные по побочным эффектам токоферола, которые разделены на группы в соответствии с терминологией MedDRA с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
|Система органов
|Частота
|Побочная реакция
|Кроветворная система
|Неизвестна
|Гипотромбинемия*
|Нервная система
|Неизвестна
|Зрительные расстройства*, головокружение*, головная боль*
|Отклонение лабораторных показателей
|Неизвестна
|Креатинурия*
|ЖКТ
|Неизвестна
|Расстройства пищеварения*, тошнота*, развитие желудочно-кишечных кровотечений* диарея*, боль в желудке*
|Пищеварительная система
|Неизвестна
|Увеличение печени*
|Общие нарушения и реакции в месте введения препарата
|Неизвестна
|Повышенная утомляемость*, слабость*
|Аллергические реакции
|Неизвестна
|Аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, покраснение кожи и повышение температуры тела
* При применении в высоких дозах 400-800 МЕ / сут в течение длительного времени.
Препарат содержит масло соевое, что может вызвать аллергические реакции.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск при применении лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать обо всех подозреваемых побочных реакциях в ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины».
Особые указания
применение высоких доз витамина Е может усилить гипотромбинемию, вызванную недостатком витамина К, поэтому необходимо контролировать время свертывания крови.
С осторожностью применяют препарат у пациентов с атеросклерозом, повышенным риском возникновения тромбоэмболии.
Особую осторожность требуют пациенты, склонные к развитию креатинурии, повышению активности КФК, уровня ХС, развитию тромбофлебита, тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза.
Редко отмечаются креатинурия, повышение активности КФК, повышение концентрации ХС, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз у пациентов, склонных к этому. При буллезном эпидермолизе в местах, пораженных алопецией, могут начать расти волосы белого цвета.
При применении препарата необходимо соблюдать дозы и продолжительность курса лечения, назначенные врачом, для предотвращения передозировки и возникновения гипервитаминоза Е.
Лекарственное средство содержит соевое масло. Пациенты с аллергией на арахис или сою не должны применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Лекарственное средство можно применять под контролем врача в рекомендуемых дозах в период беременности или кормления грудью.
Препарат частично проникает через плацентарный барьер; витамин Е попадает в организм плода, где его количество составляет 20–30% от концентрации витамина Е в плазме крови матери.
Витамин Е проникает в грудное молоко.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата возможно возникновение таких побочных реакций, как зрительные расстройства и головокружение. В таких случаях необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Препарат противопоказан детям до 12 лет.
Взаимодействия
железо увеличивает суточную потребность в витамине Е. Было сообщено, что витамин Е увеличивает склонность к кровотечению у пациентов с нехваткой витамина К или у тех, кто принимает антикоагулянты, поэтому рекомендуется контролировать протромбиновое время и международное нормализованное отношение для того, чтобы выявить все изменения в гемостазе. Возможна коррекция дозы антикоагулянтов во время и после лечения витамином Е.
Витамин Е может повышать риск тромбоза у пациентов, принимающих эстрогены.
Витамин Е нельзя применять вместе с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную среду (натрия гидрокарбонат, трисамин), антикоагулянтами непрямого действия (дикумарин, неодикумарин).
Витамин Е усиливает действие стероидных средств и НПВП (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон), снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D.
Витамин Е и его метаболиты оказывают антагонистическое действие в отношении витамина К.
Витамин Е повышает эффективность противоэпилептических лекарственных средств у больных эпилепсией.
Холестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание витамина Е.
При приеме высоких доз витамина Е запасы витамина А в организме могут уменьшаться.
Передозировка
симптомы. При приеме высоких доз витамина Е (400–800 МЕ/сут в течение длительного времени) возможны зрительные расстройства, диарея, головокружение, головная боль, тошнота или спазмы в животе, очень сильная утомляемость или слабость.
Очень высокие дозы (более 800 МЕ в течение длительного времени) могут провоцировать кровотечения у пациентов с дефицитом витамина К; они могут нарушать метаболизм гормонов щитовидной железы и повышать риск возникновения тромбофлебита и тромбоэмболии у чувствительных пациентов. Возможно повышение активности КФК, концентрации ХС, ТГ в сыворотке крови, увеличение содержания эстрогенов и андрогенов в моче.
Лечение. Лечение передозировки заключается в выведении витамина Е из организма и проведении симптоматической терапии.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.