Препарат Альдазол согласно АТС-классификации относится к противогельминтным препаратам, применяемым при нематодозах, производным бензимидазола. Действующим веществом Альдазола является альбендазол. Альдазол действует как на кишечные, так и на тканевые паразиты в форме яиц, личинок и взрослых гельминтов (инструкция МЗ Украины).

Актуальность проблемы

Гельминты — паразитические черви, обитающие в организме человека, животных, к ним относятся представители нематод (круглые черви), трематоды (плоские черви) и цестоды (ленточные черви). Они заражают значительную часть людей, особенно живущих в бедных регионах. Распространенность заболевания варьирует в различных группах населения. Инфекции, вызванные Strongyloides stercoralis, Toxocara sp. и Enterobius vermicularis (острицы), являются эндемичными в США, но редко вызывают клинически значимое заболевание. Другие энзоотические инфекции редко выявляют в США. В мире наиболее распространены гельминтозы ЖКТ (острицы, анкилостомы, аскариды, трихурис (власоглав)). Другие нематоды могут заселять кровь (Filaria sp.), кожу (Onchocerca) или мышцы (Trichinella sp.). Шистосомы, которые заселяют кровоток, являются наиболее распространенной трематодной (случайной) инфекцией во всем мире. Другие трематоды поражают ЖКТ или желчный пузырь (многие виды) или легкие (Paragonimus sрp.). Ленточные же черви во взрослой фазе своего существования являются паразитами кишечника человека/животного. Но форма, вызывающая заболевание, ― это личиночная стадия. Таким образом, кисты личинок Taenia solium выявляют в головном мозге, а кисты эхинококка ― в печени или легких. К противогельминтным препаратам относятся бензимидазолы (мебендазол, альбендазол), ивермектин, нитазоксанид, празиквантел, пирантел, никлозамид. Механизмы их действия различны, но они часто вызывают паралич паразитического червя, приводящий к его высвобождению и изгнанию. Препараты специфичны для каждой категории паразитов, однако есть исключения. Например, празиквантел применяется в терапии при заражении трематодами, а ивермектин — для нематод. Альбендазол эффективен против многих нематод и некоторых трематод, простейших. Важно отметить, что доза и продолжительность терапии значительно варьируют в зависимости от показаний. Для желудочно-кишечных инвазий обычно эффективна однократная доза абсорбированного антигельминтного лекарственного средства, но дозу, возможно, придется повторить 1–2 раза или назначать на 1–3 дня, особенно при трихуриозе. Для системных инфекций может потребоваться многократное или более продолжительное лечение, которое может варьировать от 1–2 доз до суточных доз в течение нескольких месяцев или лет. Необычно, но непрерывная терапия необходима для подавления размножения гельминтов. Применение некоторых противогельминтных препаратов связано с гепатотоксичностью, в том числе бензимидазолов, таких как тиабендазол (в настоящее время отменен), мебендазол и альбендазол, с применением которых были связаны редкие случаи холестатического повреждения печени. Другие же противогельминтные препараты обладают небольшим гепатотоксическим потенциалом. В большинстве случаев эти препараты назначаются только в течение короткого периода, и многие из них в значительной степени не всасываются (LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–2018 Apr 27).

Альдазол является антипротозойным и антигельминтным препаратом. Противогельминтное действие альбендазола обусловлено угнетением полимеризации тубулина, что приводит к нарушению метаболизма и гибели гельминтов (инструкция МЗ Украины). Терапия альбендазолом обычно связана с легким и кратковременным повышением уровня печеночных трансаминаз в сыворотке крови и редко может привести к клинически выраженному острому повреждению печени.

Альбендазол ― это бензимидазольный антигельминтный препарата, сходный по структуре и механизму действия с тиабендазолом и мебендазолом и препаратом, применяемым в ветеринарии, фенбендазолом. Альбендазол доказал свою эффективность против нескольких паразитических червей и был одобрен для применения в США в 1996 г. В настоящее время показания к применению альбендазола включают эхинококкоз, цистицеркоз и стронгилоидоз, против которых он действует эффективнее мебендазола (в основном потому, что он лучше всасывается). Альбендазол также применяется при заражениях анкилостомами, острицами. Однократная доза составляет 400 мг перорально для незначительных инвазий (которую можно повторить через несколько недель) и 400 мг 2 р/сут в течение 1–2 нед или терапию следует продолжить до 6 мес при более серьезных системных инфекциях. Альбендазол обычно хорошо переносится; побочные эффекты включают расстройства ЖКТ, головную боль и выпадение волос.

Гепатотоксичность

Терапия альбендазолом была связана с кратковременными и бессимптомными повышениями уровня аминотрансферазы в сыворотке крови у 50% пациентов, получавших лечение в течение более нескольких недель. Эти нарушения быстро проходили при прекращении терапии, до наступления терапевтического эффекта прекращать терапию требуется очень редко (около 4% всех случаев). Применение альбендазола также было связано с редкими случаями клинически очевидного повреждения печени. Если необходимо пройти несколько курсов лечения, и терапия длится до 2 мес или более, то следует помнить, что повреждение печени происходит через несколько дней после начала лечения. Повреждение также может возникнуть через 1–2 нед после короткого курса альбденазола (1–3 дня). Характер повышения уровня ферментов в сыворотке крови обычно гепатоцеллюлярный или смешанный. Аллергические признаки (сыпь, лихорадка, эозинофилия) могут проявляться, но они слабо выражены. Большинство случаев были легкими, и выздоровление наступало быстро, практически сразу после прекращения приема препарата.

Механизм действия

Механизм действия альбендазола заключается в том, что препарат связывает тубулин у паразитических червей, это происходит с большей авидностью, чем связывание тубулина в клетках млекопитающих, однако некоторая токсичность бензимидазолов может быть связана с этой тубулинсвязывающей активностью. Гиперчувствительность к препарату является причиной в большинстве случаев клинически очевидного повреждения печени. Подобный холестатический или смешанный гепатит был описан у собак, получавших фенбендазол.

Альбендазол обычно хорошо переносится, и поражение печени, о котором сообщалось при его применении, обычно легкое и самоограниченное. Тем не менее, при длительной терапии рекомендуется проводить регулярный мониторинг сывороточных ферментов каждые 2 нед. Пациентам с острым повреждением печени, связанным с применением альбендазола, следует избегать повторного применения этого препарата. Развитие острой печеночной недостаточности или хроническое повреждение печени не связаны с применением альбендазола. Неизвестно, существует ли перекрестная чувствительность к другим бензимидазолам (таким как мебендазол), но, вероятно, она существует и, если терапия все еще необходима, следует перейти на прием другого класса антигельминтных препаратов (LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. 2016 Feb 19).

Это интересно

Альбендазол является одним из наиболее эффективных препаратов против цистного гидатидоза для предотвращения повторного появления этого заболевания. Тем не менее его низкая растворимость и низкая кишечная абсорбция требуют наличия лекарственного носителя для повышения его эффективности. В одном из исследований оценивали влияние альбендазола и его наноформы на гидатиды в культивируемых средах и in vivo. Таким образом, были получены результаты, которые констатировали, что твердые липидные наночастицы, нагруженные альбендазолом проявляли более высокие антипротозойные свойства, чем свободная форма этого лекарственного средства; поэтому использование nano-формы этого препарата рекомендовано, чтобы предотвратить начало этого заболевания (Aminpour S. et al., 2019).

Согласно инструкции препарат противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью, или для лечения женщин, которые планируют беременность (инструкция МЗ Украины). Однако по этому поводу существует и другая информация. Альбендазол и его активный метаболит минимально выделяются с грудным молоком. Неофициальная консультативная группа ВОЗ пришла к выводу, что однократная пероральная доза альбендазола может быть назначена женщинам, кормящим грудью (Allen H.E. et al., 2002).

Альбендазол плохо всасывается перорально и интенсивно метаболизируется до активного метаболита альбендазола сульфоксида посредством обширного метаболизма первого прохождения через CYP 3A4. Далее он метаболизируется до неактивного метаболита, альбендазола сульфона.

В одном из исследований принимали участие 33 женщины, которые кормили грудью младенцев в возрасте 2 нед — 6 мес, и в качестве терапии получали одну дозу альбендазола 400 мг перорально. Образцы молока получали до введения дозы и через 6; 12; 24 и 36 ч после введения лекарственного средства. Образцы материнской крови были получены через 6 ч после введения препарата. Альбендазол, альбендазола сульфоксид и альбендазола сульфон измеряли в образцах материнской крови и молока. Фармакокинетические параметры для альбендазола сульфоксида рассчитывали, используя данные 20 женщин, которые предоставили 3 или более образцов молока. Средняя пиковая концентрация препарата в грудном молоке составила 352 мкг/л, что в среднем составило 6,9 ч. Период полураспада препарата в грудном молоке составлял 12,4 ч. Концентрация альбендазола сульфоксида через 36 ч после введения дозы составляла в среднем 57 мкг/л; как альбендазол, так и альбендазола сульфон не выявлены (<661 мкг/л) в это время в грудном молоке. Было подсчитано, что младенец, находящийся на полном грудном вскармливании, будет подвергаться воздействию менее чем 0,1 мг/кг альбендазола сульфата в течение 36 ч после введения матери 400 мг дозы альбендазола (Abdel-tawab A.M. et al., 2009). Это означает, что доза для младенцев составляет менее 1,5% от дозы с поправкой на массу тела матери (Drugs and Lactation Database (LactMed). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006).

Заключение

Альбендазол является одним из наиболее важных антигельминтных средств, относящихся к большому химическому семейству бензимидазолов, применяемых как у людей, так и животных. Его применяют более 30 лет в качестве основного антигельминта для глобальной дегельминтизации. Препарат Альдазол плохо всасывается при приеме внутрь, однако его усвоение повышается при приеме с пищей с высоким содержанием жира. Его острая токсичность низка, а широкий терапевтический спектр обусловлен большей аффинностью к паразитическому β-тубулину, чем к тканям млекопитающих.