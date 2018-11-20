фармакодинамика. Биотин (витамин Н, витамин В 7 ) является водорастворимым витамином группы В. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков, является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин служит коферментом карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и принимает участие в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), вследствие чего способствует стабилизации содержания глюкозы в крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы В, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в синтезе белка — коллагена — и таким образом положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).

Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка; при парентеральном питании, синдроме мальабсорбции, после резекции тонкой кишки; при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз; у больных, находящихся на гемодиализе.

Фармакокинетика. В организме биотин быстро абсорбируется в тонкой кишке путем пассивной диффузии, после чего попадает через портальную систему в печень и далее — в системный кровоток. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%. Концентрация свободного или слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, 200–1200 мкг/л. Биотин проходит сквозь ГЭБ и плацентарный барьер. В организме метаболизируется с образованием различных метаболитов. Выводится биотин с мочой (6–50 мкг/сут) и калом в неизмененном виде (около 50%), а также в виде биологически инертных продуктов обмена. Т ½ зависит от объема введенной дозы и составляет около 26 ч после приема внутрь дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы Т ½ после введения той же дозы сокращается до 10–14 ч.