Волвит® (Wolvit®) (171919) - инструкция по применению ATC-классификация
Волвит инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Биотин (витамин Н, витамин В7) является водорастворимым витамином группы В. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков, является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин служит коферментом карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и принимает участие в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), вследствие чего способствует стабилизации содержания глюкозы в крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы В, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в синтезе белка — коллагена — и таким образом положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).
Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка; при парентеральном питании, синдроме мальабсорбции, после резекции тонкой кишки; при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз; у больных, находящихся на гемодиализе.
Фармакокинетика. В организме биотин быстро абсорбируется в тонкой кишке путем пассивной диффузии, после чего попадает через портальную систему в печень и далее — в системный кровоток. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%. Концентрация свободного или слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, 200–1200 мкг/л. Биотин проходит сквозь ГЭБ и плацентарный барьер. В организме метаболизируется с образованием различных метаболитов. Выводится биотин с мочой (6–50 мкг/сут) и калом в неизмененном виде (около 50%), а также в виде биологически инертных продуктов обмена. Т½ зависит от объема введенной дозы и составляет около 26 ч после приема внутрь дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы Т½ после введения той же дозы сокращается до 10–14 ч.
Показания Волвит
лечение заболеваний, вызванных дефицитом биотина: заболевания кожи, ногтей, волос.
Терапия генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз).
Применение Волвит
препарат Волвит применять перорально у взрослых. Принимать до еды, запивая небольшим количеством воды.
Заболевания ногтей, волос, кожи: рекомендуемая доза составляет 5 мг (1 таблетка) в сутки.
Генетически обусловленные энзимопатии, ассоциированные с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз): назначать 2–4 таблетки (суточная доза — до 20 мг биотина) в 1–2 приема в сутки.
Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания и обычно составляет 1 мес.
Противопоказания
гиперчувствительность к биотину или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая боль в грудине, одышку, крапивницу, кожную сыпь.
В случае возникновения любых нежелательных реакций рекомендуется прекратить лечение и обратиться к врачу.
Особые указания
не следует нарушать длительность курса лечения, назначенного врачом. В случае прерывистой или преждевременно остановленной терапии эффект препарата может снижаться. Вследствие хорошей переносимости биотина лечение может продолжаться длительное время.
Влияние на результаты клинических лабораторных исследований. Биотин может влиять на результаты клинических лабораторных исследований, основанных на взаимодействии биотин/стрептавидин, что приводит к ошибочному занижению или завышению данных в зависимости от вида исследования. Риск такого воздействия выше у детей и пациентов с нарушением функции почек, а также возрастает при повышении дозы биотина. При интерпретации результатов исследований следует учитывать возможное влияние применения биотина у пациента, особенно если такие данные не согласуются с имеющейся клинической картиной (например ложноположительные результаты исследования функции щитовидной железы относительно наличия болезни Грейвса или ложноотрицательные результаты анализа уровня тропонина у пациентов с инфарктом миокарда). При планировании клинических лабораторных исследований у пациентов, принимающих биотин, следует предварительно проконсультироваться с соответствующими специалистами лабораторий.
Вспомогательные вещества. Препарат содержит понсо 4R (Е124), поэтому может вызвать аллергические реакции.
Период беременности и кормления грудью. Отсутствуют данные относительно применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Отсутствуют данные относительно негативного влияния препарата на скорость психомоторных реакций.
Взаимодействия
при применении биотина с противосудорожными препаратами возможно снижение концентрации биотина в плазме крови за счет повышенного выведения его с мочой. Вальпроевая кислота снижает активность биотинидазы, снижая функции митохондрий в печени.
Белок сырого яйца содержит протеин авидин, который взаимодействует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного применения. Употребление большого количества сырых яиц на протяжении 2–3 нед может вызвать дефицит биотина.
Пантотеновая кислота в высоких дозах конкурирует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного применения.
Передозировка
в настоящее время нет сообщений о передозировке биотина.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.