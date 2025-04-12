Эффект других лекарственных средств на фармакокинетику посаконазола

Посаконазол метаболизируется путем глюкуронирования УДФ (ферментативная реакция II фазы) и является субстратом для выведения р-гликопротеином (Р-gp) in vitro. Таким образом, ингибиторы (например верапамил, циклоспорин, хинидин, кларитромицин, эритромицин) или индукторы (например рифампицин, рифабутин, антиконвульсанты) этого метаболического пути могут повышать или снижать концентрацию посаконазола в плазме крови.

Рифабутин (300 мг 1 раз в сутки) снижал С max и AUC посаконазола на 57 и 51% соответственно. Следует избегать одновременного применения посаконазола и рифабутина или сходных индукторов (например рифампицин), если только преимущество от их применения не превышает риска для пациента.

Эфавиренц (400 мг 1 раз в сутки) снижал С max и AUC посаконазола на 45 и 50% соответственно. Следует избегать одновременного применения посаконазола и эфавиренза, если только преимущество от их применения не превышает риска для пациента.

Фозампренавир. Сочетание фозампренавира с посаконазолом может привести к снижению концентрации посаконазола в плазме. Если одновременный прием необходим, рекомендуется тщательный контроль по поводу возможной активизации грибковой инфекции. Повторные приемы доз фозампренавира (700 мг 2 раза в сутки x 10 дней) снижают С max и AUC посаконазола (200 мг 1 раз в сутки в 1-й день, 200 мг 2 раза в сутки на 2-й день, позже 400 мг 2 раза в сутки x 8 дней) на 21 и 23% соответственно. Влияние посаконазола на уровни фозампренавира в плазме крови, когда фозампренавир принимают вместе с ритонавиром, неизвестен.

Фенитоин (200 мг 1 раз в сутки) снижал С max и AUC посаконазол на 41 и 50% соответственно. Следует избегать одновременного применения посаконазола и фенитоина или сходных индукторов (например карбамазепина, фенобарбитала, примидона), если только преимущество от их применения не превышает риска для пациента.

Антагонисты Н 2 -рецепторов, ингибиторы протонной помпы и антациды. Циметидин (400 мг 2 раза в сутки) снижал С max и AUC посаконазола (200 мг/сут) на 39%. Следует избегать одновременного применения посаконазола и циметидина.

Прием 400 мг посаконазола с эзомепразолом (40 мг в день) уменьшает средние значения C max и AUC на 46 и 32% соответственно по сравнению с применением только 400 мг посаконазола. Одновременного приема посаконазола и ингибиторов протонной помпы следует по возможности избегать.

Пища. Абсорбция посаконазола значительно увеличивается при приеме с пищей.

Алкоголь. Данных о взаимодействии с посаконазолом нет.

Растительные лекарственные средства. Данных о взаимодействии с посаконазолом нет.

Курение. Данных о взаимодействии с посаконазолом нет.

Влияние посаконазола на другие лекарственные средства

Посаконазол является мощным ингибитором CYP 3A4. Одновременный прием посаконазола и субстратов CYP3A4 может привести к значительному увеличению влияния субстратов CYP 3A4, о чем говорит влияние на такролимус, сиролимус, атазанавир и мидазолам, описанный далее. Рекомендуется осторожность при одновременном приеме посаконазола и субстратов CYP 3A4, которые вводятся внутривенно. Также, возможно, следует уменьшить дозу субстрата CYP 3A4. Если посаконазол применяют одновременно с субстратами CYP 3A4, которые принимаются внутрь и для которых увеличение концентраций в плазме крови может быть связан с неприемлемыми побочными эффектами, следует внимательно следить за концентрациями в плазме субстрата CYP 3A4 и/или нежелательными реакциями и при необходимости корректировать дозу.

Несколько исследований взаимодействия при участии здоровых добровольцев, у которых отмечался более высокое содержание посаконазола по сравнению с таковым у больных, принимающих такие же дозы. Влияние посаконазола на субстраты CYP 3A4 у больных может быть несколько меньше, чем тот, который наблюдался у здоровых добровольцев. Также ожидается, что он может быть разным у пациентов, принимающих различные дозы посаконазола. Влияние одновременного приема посаконазола на уровни в плазме субстратов CYP 3A4 также может быть разным в разное время у одного пациента, если только посаконазол не принимают в строго стандартизированной форме с пищей, так как пища влияет на всасывание посаконазола.

Терфенадин, астемизол, цизаприд, пимозид, галофантрин или хинидин (субстраты CYP 3A4).

Одновременный прием посаконазола и терфенадина, астемизола, цизаприда, пимозида, галофантрина или хинидина противопоказан. Одновременный прием может привести к повышению концентрации этих лекарственных средств в плазме крови, что приведет к увеличению интервала Q-T и, в отдельных случаях, желудочковой тахикардии torsades de pointes.

Алкалоиды спорыньи. Посаконазол может повышать концентрации алкалоидов спорыньи (эрготамин и дигидроэрготамин) в плазме, что может привести к эрготизму. Одновременное применение алкалоидов спорыньи и посаконазола противопоказано.

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, которые метаболизируются с помощью CYP3A4 (например симвастатин, ловастатин и аторвастатин). Посаконазол может значительно повышать уровень в плазме ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, которые метаболизируются с помощью CYP 3A4. Лечение этими ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы следует прекратить во время лечения посаконазолом, поскольку их повышенные уровни могут привести к рабдомиолизу.

Алкалоиды барвинка. Посаконазол может повышать концентрации алкалоидов барвинка (например винкристина и винбластина) в плазме, что может привести к нейротоксическим реакциям. Поэтому следует избегать одновременного применения посаконазола и алкалоидов барвинка, если только преимущество от комбинированной терапии не превышает риска для пациента. При необходимости одновременного применения этих препаратов рекомендуется корректировать дозу алкалоидов барвинка.

Рифабутин. Посаконазол повышал Сmax и AUC рифабутина на 31 и 72% соответственно. Следует избегать одновременного применения посаконазола и рифабутина, если только преимущество от их применения не превышает риска для пациента. При одновременном применении этих препаратов рекомендуется тщательно контролировать формулу крови и развитие побочных эффектов, связанных с повышением концентрации рифабутина (например увеита).

Сиролимус. У здоровых добровольцев применение посаконазола (400 мг 2 раза в сутки в течение 16 дней) повышало С max и AUC сиролимуса (разовая доза - 2 мг) в среднем в 6,7 раза и 8,9 раза соответственно. Одновременный прием посаконазола и сиролимуса не рекомендуется, и его следует по возможности избегать. Если одновременного приема нельзя избежать, рекомендуется значительно уменьшить дозу сиролимуса в начале лечения посаконазолом, а позже необходим частый мониторинг остаточных концентраций сиролимуса в цельной крови. Концентрации сиролимуса следует измерять в начале, во время одновременного приема и после окончания лечения посаконазолом, причем дозу сиролимуса нужно соответствующим образом скорректировать. Следует заметить, что соотношение между остаточной концентрацией и AUC сиролимуса меняется при одновременном приеме с посаконазолом. Как результат, остаточные концентрации сиролимуса, соответствующие обычным терапевтическим диапазоном, могут привести к субтерапевтическим уровням. Поэтому следует стремиться к остаточным концентрациям, которые достигают верхних значений обычного терапевтического диапазона, и внимательно следить за клиническими признаками и симптомами, лабораторными параметрами и данными биопсии тканей.

Циклоспорин. У пациентов, перенесших пересадку сердца и которым применяли стабильную дозу циклоспорина, посаконазол в дозе 200 мг 1 раз в сутки повышал концентрацию циклоспорина в крови, что требовало снижения дозы последнего. Перед началом применения посаконазола у пациентов, которые уже получают циклоспорин, дозу последнего следует снизить (например, до 3/4 фактической дозы). Во время лечения посаконазолом и после его завершения следует тщательно контролировать концентрацию циклоспорина в крови, корректируя при необходимости дозу циклоспорина.

Такролимус. Посаконазол повышал С max и AUC такролимуса (разовая доза - 0,05 мг/кг массы тела) на 121 и 358% соответственно. В ходе исследований клинической эффективности были зарегистрированы случаи развития клинически значимого лекарственного взаимодействия, которые требовали госпитализации и/или отмены посаконазол. Перед началом применения посаконазола пациентам, которые уже получают такролимус, дозу последнего необходимо снизить (например, до 1/3 фактической дозы). Во время лечения посаконазолом и после его завершения следует тщательно контролировать концентрацию такролимуса в крови корректируя при необходимости дозу такролимуса.

Ингибиторы ВИЧ-протеазы. Поскольку ингибиторы ВИЧ-протеазы являются субстратами изофермента CYP 3A4, существует вероятность того, что посаконазол будет повышать содержание этих антиретровирусных препаратов в плазме крови. У здоровых добровольцев применение посаконазол (400 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней) повышало С max и AUC атазанавира (300 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней) в среднем в 2,6 и 3,7 раза соответственно. В меньшей степени применения посаконазола у здоровых добровольцев (400 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней) повышало С max и AUC атазанавира при одновременном применении с ритонавиром в форсированном режиме (300 мг атазанавира + 100 мг ритонавира 1 раз в сутки в течение 7 дней) в среднем в 1,5 и 2,5 раза соответственно. Добавление посаконазола к терапии атазанавиром или атазанавиром и ритонавиром было связано с увеличением уровней билирубина в плазме. Рекомендуется наблюдать за пациентами, которые принимают антиретровирусные препараты - субстраты изофермента CYP 3A4 - вместе с посаконазолом для своевременного выявления возможных побочных и/или токсических реакций.

Мидазолам и другие бензодиазепины, которые метаболизируются с помощью CYP 3A4. В ходе исследования с участием здоровых добровольцев, посаконазол (200 мг один раз в сутки в течение 10 дней) увеличивал влияние AUC мидазолама, введенного внутривенно (0,05 мг/кг), на 83%. Во время другого исследования с участием здоровых добровольцев повторные приемы внутрь доз посаконазола (200 мг 2 раза в день в течение 7 дней) увеличивали C max и AUC мидазолама, введенного внутривенно (0,4 мг однократно), в среднем в 1,3 и 4,6 раза (в диапазоне от 1,7 до 6,4 раза) соответственно; посаконазол 400 мг 2 раза в день в течение 7 дней увеличивал C max и AUC мидазолама, введенного внутривенно, в 1,6 и 6,2 раза (в диапазоне от 1,6 до 7,6 раза) соответственно. Обе дозы посаконазола увеличивали C max и AUC мидазолама, принятого внутрь (2 мг однократно внутрь), в 2,2 и 4,5 раза соответственно. Кроме того, посаконазол, принятый внутрь (200 мг или 400 мг), продлевал средний конечный период полувыведения мидазолама с около 3-4 часов до 8-10 часов при одновременном приема.

В связи с риском длительного седативного эффекта рекомендуется корректировать дозу бензодиазепинов, которые метаболизируются изоферментом CYP 3A4, при одновременном применении с посаконазолом.

Блокаторы кальциевых каналов, которые метаболизируются изоферментом CYP3A4 (например дилтиазем, верапамил, нифедипин, низолдипин). При одновременном применении с посаконазолом рекомендуется частый мониторинг побочных и/или токсических реакций, связанных с применением блокаторов кальциевых каналов, и при необходимости - коррекция их дозы.

Дигоксин. Применение других азолов сопровождается повышением содержания дигоксина в крови. Поэтому посаконазол также может повышать концентрацию дигоксина в крови, в связи с чем при совместном применении с посаконазолом и после окончания лечения следует контролировать концентрацию дигоксина в крови.

Сульфонилмочевина. У некоторых добровольцев при одновременном применении глипизида и посаконазола отмечалось снижение концентрации глюкозы в крови. Рекомендуется контролировать уровень глюкозы в крови у больных сахарным диабетом, получающих препараты сульфонилмочевины и посаконазол.