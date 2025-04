Фармакодинамика.

Механизм действия

Посаконазол - мощный ингибитор фермента ланостерола 14α-деметилазы, катализирующий важный этап биосинтеза эргостерола. Вследствие этого посаконазол имеет широкий спектр противогрибковой активности относительно дрожжевых и плесневых грибов.

Микробиология

Было показано in vitro, что посаконазол активен в отношении следующих микроорганизмов: грибы рода Aspergillus (Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. nidulans, A. niger, A. ustus), грибы рода Candida (Candida albicans, C. glabrata , C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. famata, C. inconspicua, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pseudotropicalis), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, а также относительно Fusarium, Rhizomucor , Mucor и Rhizopus. Микробиологические данные свидетельствуют о том, что посаконазол активен в отношении Rhizomucor, Mucor и Rhizopus, однако в настоящее время клинические данные очень ограничены и не позволяют оценить эффективность посаконазола относительно этих возбудителей заболеваний.

Резистентность

Были обнаружены донорские штаммы со сниженной чувствительностью к посаконазолу. Принципиальным механизмом резистентности является выявление замен в белке-мишени, CYP 51.

Предельные значения

Предельные значения минимальной угнетающего концентрации (MIC) для посаконазола по данным Европейского комитета по тестированию чувствительности к антимикробным препаратам (EUCAST) (чувствительный - S; резистентный - R):

● Candida albicans: S ≤ 0,06 мг/л, R> 0,06 мг/л;

● Candida tropicalis: S ≤ 0,06 мг/л, R> 0,06 мг/л;

● Candida parapsilosis: S ≤ 0,06 мг/л, R> 0,06 мг/л.

На сегодня недостаточно данных, чтобы установить клинические пороговые значения для других видов рода Candida.

Комбинация с другими противогрибковыми средствами

Исследования комбинаций посаконазола с каспофунгином или амфотерицином В in vitro и in vivo не выявило или почти не выявило антагонизма, а в некоторых случаях отмечено аддитивный эффект. Клиническое значение результатов этих исследований не определено.

Соотношение фармакокинетики и фармакодинамики

Наблюдалась корреляция между полной концентрацией лекарственного средства, разделенной на MIC (AUC/MIC) и клиническим результатом. Предельным соотношением для пациентов, инфицированных Aspergillus, было ~ 200. Особенно важно обеспечить максимальную концентрацию лекарственного средства в плазме крови у пациентов, инфицированных Aspergillus (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Клинический опыт

Инвазивный аспергиллез

Оценивалось применение внутрь посаконазола по 800 мг/день за несколько приемов для лечения инвазивного аспергиллеза у пациентов с болезнью, устойчивой к амфотерицина B (в частности к липосомных рецептур) или итраконазола, или у пациентов с непереносимостью этих лекарственных средств в ходе несравнимых исследования терапии спасения. Клинические результаты сравнивали с данными внешней контрольной группы, полученными с ретроспективного обзора медицинских записей. Внешней контрольной группы входили 86 пациентов, получавших доступную терапию (как описано выше) в основном в то же время и в том же заведении, и пациенты, получавшие посаконазол. Большинство случаев аспергиллеза были признаны устойчивыми к предыдущей терапии как в группе, получавшей посаконазол (88%), так и во внешней контрольной группе (79%).

Как показано в таблице ниже, эффективного ответа (полного или частичного выздоровления) в конце лечения удалось достичь у 42% пациентов, получавших посаконазол, против 26% во внешней группе. Однако это не было проспективное рандомизированное контролируемое исследование, поэтому все сравнения с внешней контрольной группой следует рассматривать с осторожностью.

Общая эффективность посаконазола в конце лечения по поводу инвазивного аспергиллеза в сравнении с такой во внешней контрольной группе



Посаконазол Внешняя контрольная группа Суммарная эффективность терапии (подтверждено микологического) 45/107 (42%) 22/86 (26%) Успех видами Aspergillus spp.1 34/76 (45%) 19/74 (26%) A. fumigatus 12/29 (41%) 12/34 (35%) A. flavus 10/19 (53%) 3/16 (19%) A. terreus 4/14 (29%) 2/13 (15%) A. niger 3/5 (60%) 2/7 (29%)

1Включая другие, менее распространенные или неизвестные виды.

Фузариоз

11 из 24 пациентов, у которых был подтвержден или заподозрен фузариоз, успешно прошедших лечение посаконазолом 800 мг/день за несколько приемов в среднем в течение 124 дней и до 212 дней. Среди восемнадцати пациентов, имеющих непереносимость или инфекционное заболевание, устойчивое к амфотерицину B или итраконазолу, 7 пациентов были классифицированы как пациенты с терапевтическим эффектом.

Хромобластомикоз/мицетома

9 из 11 пациентов успешно прошли лечение посаконазол 800 мг/день за несколько приемов в среднем в течение 268 дней и до 377 дней. 5 из этих пациентов имели хромобластомикоз, вызванный Fonsecaea pedrosoi, а 4 - мицетома, в основном вызванной грибами рода Madurella.

Кокцидиоидомикоз

11 из 16 пациентов успешно прошли лечение (в конце лечения полное или частичное излечение признаков и симптомов, которые наблюдались на исходном этапе) посаконазол 800 мг/день за несколько приемов в среднем в течение 296 дней и до 460 дней.

Лечение чувствительного к азолам орофарингеального кандидоза

Рандомизированное совершенно слепое контролируемое исследование было проведено с участием пациентов, инфицированных ВИЧ, которые имели чувствителеный к азолам орофарингеальный кандидоз (у большинства этих пациентов был C. albicans, выделенный на исходном этапе). Основной переменной эффективности был показатель клинической эффективности (излечение или улучшение) после 14 дней лечения. Пациентов лечили посаконазолом или флуконазолом в виде суспензии для приема внутрь (и посаконазол, и флуконазол давали по такой схеме: 100 мг 2 раза в день 1 день, затем по 100 мг 1 раз в день в течение 13 дней).

Уровни клинического ответа из описанного выше исследования приведены в таблице ниже.

Было показано, что посаконазол не хуже флуконазола по показателям клинической эффективности на день 14, а также через 4 недели после окончания лечения.

Показатели клинической эффективности по орофарингеального кандидоза

Клиническая эффективностьПосаконазолФлуконазолПоказатель клинической эффективности на день 1491,7% (155/169)92,5% (148/160)Показатель клинической эффективности через 4 недели после окончания лечения68,5% (98/143)61,8% (84/136)Показатель клинической эффективности - это количество случаев, определенных как таковые, где был клинический ответ (излечение или улучшение), разделенных на количество случаев, которые могут быть включены в анализ.



Профилактика инвазивных грибковых инфекций (ИГИ) (исследование 316 и 1899)

Два рандомизированных контролируемых профилактические исследования были проведены среди пациентов с высоким риском развития инвазивных грибковых инфекций.

Исследование 316 было рандомизированным двойным слепым исследованием посаконазол в виде суспензии для приема внутрь (200 мг три раза в день) по сравнению с флуконазолом в капсулах (400 мг один раз в день) с участием реципиентов трансплантатов кроветворных стволовых клеток, в которых была реакция «трансплантат против хозяина »(РТПХ). Основным показателем эффективности было количество доказанных / возможных случаев ИГИ через 16 недель после рандомизации по определению независимого слепой внешней группы. Ключевым вторичным показателем эффективности было количество доказанных / возможных случаев ИГИ течение периода лечения (по приему первой дозы до приема последней дозы + 7 дней). В начале исследования у большинства (377/600, [63%]) пациентов РТПХ, в 2 или 3 стадии обострения или мало хронический экстенсивный характер (195/600, [32,5%]). В среднем продолжительность лечения составляла 80 дней для посаконазол и 77 дней для флуконазола.

Исследования 1899 было рандомизированным, слепым исследованием посаконазол в виде суспензии для приема внутрь (200 мг три раза в день) по сравнению с флуконазолом в виде суспензии (400 мг один раз в день) или итраконазолом в виде раствора для приема внутрь (200 мг дважды в день ) при лечении пациентов с нейтропенией, получавших химиотерапию цитотоксическими препаратами по поводу острого миелогенной лейкоза или МДС. Основным показателем эффективности было количество доказанных / возможных случаев ИГИ по определению независимого слепой внешней группы экспертов в течение периода лечения. Ключевым вторичным показателем эффективности было количество доказанных / возможных случаев ИГИ через 100 дней после рандомизации. Впервые диагностирован острый миелогенной лейкоз был распространенным першопричинним заболеванием (435/602, [72%]). В среднем продолжительность лечения составляла 29 дней для посаконазол и 25 дней для флуконазола / итраконазола.

В обоих профилактических исследованиях аспергиллез был самым распространенным заболеванием на фоне профилактической терапии (см. Таблицы 5 и 6, где показаны результаты обоих исследований). Среди пациентов, принимавших посаконазол, было меньше проявлений инфицирования Aspergillus, по сравнению с контрольной группой пациентов.