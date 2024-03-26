ПОЗАКОНАЗОЛ (POSACONAZOLUM)

орофарингеальный кандидоз, в том числе у пациентов с резистентностью к итраконазолу и флуконазолу.

Инвазивный аспергиллез у пациентов с резистентностью к амфотерицину В, итраконазолу или вориконазолу или у лиц с непереносимостью этих препаратов.

Кандидоз пищевода или кандидемия у пациентов с резистентностью к амфотерицину В, флуконазолу или итраконазолу или у лиц с непереносимостью этих препаратов.

Фузариоз, зигомикоз, криптококкоз, хромобластомикозы и мицетома у пациентов с резистентностью к другой терапии или при непереносимости других лекарственных средств.

Кокцидиоидоз.

Профилактика инвазивных грибковых инфекций у взрослых и детей в возрасте от 13 лет, вызванных дрожжевыми или плесневыми грибами, а также у пациентов с повышенным риском развития таких инфекций (пациенты с длительной нейтропенией или реципиенты трансплантатов кроветворных стволовых клеток).