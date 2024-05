ПОЗАКОНАЗОЛ (POSACONAZOLUM)

позаконазол — мощный ингибитор фермента ланостерола 14α-деметилазы, катализирующий важный этап биосинтеза эргостерола. Вследствие этого позаконазол обладает широким спектром противогрибковой активности против дрожжевых и плесневых грибов, включая грибы рода Candida (в том числе штаммов C. albicans, резистентных к флуконазолу, вориконазолу и итраконазолу, C. krusei и С. glabrata, менее чувствительных к флуконазолу, C. lusitaniae, менее чувствительных к амфотерицину В), Aspergillus (в том числе штаммы, резистентные к флуконазолу, вориконазолу, итраконазолу и амфотерицину В) и против грибов, которые считаются нечувствительными к азолам, таких как зигомицеты (например штаммы Absidіa, Mucor, Rhizopus и Rhizomucor). In vitro позаконазол проявлял фунгицидное действие против штаммов Aspergillus, диморфных грибов (Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Penicillium marneffei и Coccidioides immitis) и некоторых грибов рода Candida.