фармакодинамика. Механизм действия. Дорибакс — синтетический карбапенемовый антибиотик. Дорибакс оказывает бактерицидное действие путем ингибирования биосинтеза бактериальной клеточной стенки. Дорибакс инактивирует многие важные пенициллинсвязывающие белки (ПСБ), что приводит к ингибированию синтеза клеточной стенки и последующей гибели клеток.

В исследованиях in vitro показано, что Дорибакс слабо подавляет действие других антибиотиков, а также не подавляется антибиотиками. Описана аддитивная активность или слабый синергизм с амикацином и левофлоксацином относительно P. аeruginosa и в отношении грамположительных бактерий с даптомицином, линезолидом, левофлоксацином и ванкомицином.

Соотношение фармакокинетики/фармакодинамики. Доклинические исследования соотношения фармакокинетики/фармакодинамики (ФК/ФД) показали, что, как и для других бета-лактамных антибиотиков, время, в течение которого концентрация Дорибакса в плазме крови превышает его МИК (%Т>МИК) в отношении инфицирующего патогена, лучше всего коррелирует с его эффективностью.

Моделирование по методу Монте-Карло с использованием данных по чувствительности микроорганизмов, полученных в завершенных исследованиях третьей фазы, и данных о популяционной фармакокинетике показало, что целевые 35%Т>МИК достигнуты у >90% пациентов с нозокомиальной пневмонией, осложненной инфекциями мочевого тракта и интраабдоминальными инфекциями, независимо от функции почек.

Увеличение времени инфузии Дорибакса до 4 ч обеспечивает максимальный %Т>МИК для конкретной дозы и является основой для рекомендации проведения 4-часовых инфузий пациентам с нозокомиальной пневмонией, включая пневмонию, связанную с ИВЛ, при наличии риска того, что данная инфекция вызвана менее чувствительными патогенами. У пациентов с серьезными заболеваниями или с ослабленным иммунным ответом инфузии в течение 4 ч могут быть более приемлемыми, если МИК дорипенема для известных или ожидаемых патогенов установлена или может быть >0,5 мг/л, в порядке достижения целевых 50%Т>МИК как минимум у 95% пациентов. Результаты моделирования по методу Монте-Карло подтвердили целесообразность применения 500 мг путем 4-часовых инфузий каждые 8 ч у пациентов с нормальной функцией почек при инфекциях, вызванных патогенами, в отношении которых МИК Дорибакса составляет ≤4 мг/л.

Механизмы резистентности. Механизмы резистентности бактерий к дорипенему включают его инактивацию ферментами, гидролизующими карбапенемы, мутантными или приобретенными ПСБ, снижение проницаемости наружной мембраны и активный отток Дорибакса из клетки. Дорибакс устойчив к гидролизу большинством бета-лактамаз, включая пенициллиназы и цефалоспориназы, продуцируемые грамположительными и грамотрицательными бактериями, за исключением относительно редких карбапенемгидролизирующих бета-лактамаз. Виды, резистентные к другим карбапенемам, в общем проявляют корезистентность к дорипенему. Метициллинрезистентные стафилококковые инфекции следует всегда рассматривать как резистентные к дорипенему. Как и другие противомикробные средства, включая карбапенемы, дорипенем показан для резистентных бактериальных штаммов.

Точка раздела чувствительности и резистентности. Точки раздела МИК, установленные Европейским комитетом по определению чувствительности к антимикробным препаратам (EUCAST), следующие:



Non species related Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >4 мг/л Стафилококки Имеется в виду точка разделения чувствительности и резистентности метициллина Enterobacteriaceae Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >4 мг/л Виды рода Acinetobacter Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >4 мг/л Виды рода Pseudomonas Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >4 мг/л Виды рода Streptococcus, кроме Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >1 мг/л S. pneumoniae Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >1 мг/л Энтерококки «Несоответствующий объект» Виды рода Haemophilus Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >1 мг/л Neisseria gonrrthoeae Недостаточно доказательств Анаэробы Чувствительные ≤1 мг/л и резистентные >1 мг/л