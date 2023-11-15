ДОРИПЕНЕМ (DORIPENEMUM)

дорипенем — синтетический карбопенемовый антибиотик широкого спектра действия, структурно близкий к другим β-лактамным антибиотикам. Дорипенем обладает выраженной активностью in vitro по отношению к аэробным и анаэробным грамположительным и грамотрицательным бактериям.

Дорипенем оказывает бактерицидное действие путем ингибирования биосинтеза бактериальной клеточной стенки. Дорипенем инактивирует большое количество важных пенициллинсвязывающих белков (ПСБ), что приводит к ингибированию синтеза клеточной стенки и последующей гибели клеток. Дорипенем обладает наибольшим аффинитетом в отношении ПСБ S. aureus 1; 2 и 4. В клетках E. coli и P. aeruginosa дорипенем крепко связывается с ПСБ-2, принимающим участие в поддержании формы бактериальной клетки, а также с ПСБ-3 и -4.

Исследования in vitro показали, что дорипенем слабо подавляет действие других антибиотиков, а также не подавляется другими антибиотиками. Описаны аддитивная активность или слабый синергизм с амикацином и левофлоксацином относительно P. aeruginosa и грамположительных бактерий с даптомицином, левофлоксацином и ванкомицином.