Дерива водный гель (Deriva gel aqueous) (171853) - инструкция по применению ATC-классификация
Дерива водный гель инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: adapalene;
1 г геля содержит адапалена 1 мг;
вспомогательные вещества: натрия эдетат, карбомер 940, пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат (Е 218), полоксамер 407, феноксиэтанол, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель.
Основные физико-химические свойства: белого цвета однородный непрозрачный гель.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения акне. Ретиноиды для местного лечения акне.
Код АТС D10А D03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Адапален является производным нафтойной кислоты, ретиноидоподобным веществом, которое модулирует процессы клеточной дифференциации и кератинизации, а также воспалительные процессы в коже, которые являются основными патогенетическими звеньями в развитии акне. Адапален связывается с ретиноидными рецепторами ядра клетки и таким образом способствует нормальной дифференциации эпителиальных клеток фолликулов, что приводит к уменьшению образования микрокомедонов и препятствует развитию акне, способствует сохранению неповрежденной кожи.
Фармакокинетика.
Терапевтический эффект препарата обычно проявляется в течение 8–12 недель от начала лечения. При применении адапалена в виде геля, степень всасывания препарата через кожу в кровь очень низкая.
Показания
Местное лечение обычных угрей (acne vulgaris).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к адапалену или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Поскольку Дерива водный гель у некоторых пациентов может вызвать местный раздражающий эффект, одновременное применение других потенциально раздражающих местных препаратов, включая косметические средства, увеличивает риск нежелательного воздействия на кожу.
Следует с осторожностью назначать препарат с препаратами, содержащими серу, резорцин или салициловую кислоту.
Особенности применения
Препарат предназначен только для местного применения. Следует избегать контакта геля с глазами, губами, участками крыльев носа и с кожей вокруг глаз, а также со слизистыми оболочками. Если гель попал на эти участки, их следует тщательно промыть теплой водой. Не наносить гель на участки с экзематозными поражениями кожи, солнечными ожогами, порезами или другими поражениями кожи. Во время лечения следует избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей и ультрафиолетового света, включая лампы, вследствие повышения уязвимости кожи и увеличение риска возникновения солнечной эритемы.
Применение во время лечения косметических средств, которые подсушивают кожу (таких как абразивное или лечебное мыло, очистители кожи, средства, содержащие избыточное количество спирта, вяжущие средства, кремы или лосьоны для или после бритья, моющие средства), может привести к раздражающему эффекту.
В случае возникновения аллергии во время лечения, терапию следует прекратить и обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Дерива водный гель следует применять для местного лечения угрей у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Гель следует наносить тонким слоем на чистую сухую кожу в местах сыпи 1 раз в сутки, на ночь.
В течение первых недель лечения возможно обострение угревогой процесса вследствие влияния действующего вещества на очаги поражения, невидимые ранее. В таком случае не следует прекращать лечение, терапевтический эффект наблюдается через 8–12 недель от начала лечения. Также возможно ощущение зуда и жжения кожи сразу после нанесения геля, которое со временем проходит.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте младше 12 лет не исследовались, поэтому не следует применять препарат детям этой возрастной категории.
Побочные реакции
Аллергические реакции, фотосенсибилизация, ощущение покалывания, покраснения, шелушение, сухость, зуд и жжение кожи в месте применения, часто наблюдается зуд и жжение кожи сразу после нанесения геля, а также обострение угревого процесса, раздражение кожи в первые недели лечения.
Эти явления обратимы и обычно исчезают или ослабевают после одного месяца лечения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не замораживать.
Упаковка
По 5 г или 15 г геля в тубе, по 1 тубе в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Участок № Е-37/39, Эм.Ай.Ди.Си., Сатпур, Насик — 422007, Индия/Plot No E-37/39, M.I.D.C., Industrial Estate, Satpur, Nasik — 422007, India.