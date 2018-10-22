Препарат предназначен только для местного применения. Следует избегать контакта геля с глазами, губами, участками крыльев носа и с кожей вокруг глаз, а также со слизистыми оболочками. Если гель попал на эти участки, их следует тщательно промыть теплой водой. Не наносить гель на участки с экзематозными поражениями кожи, солнечными ожогами, порезами или другими поражениями кожи. Во время лечения следует избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей и ультрафиолетового света, включая лампы, вследствие повышения уязвимости кожи и увеличение риска возникновения солнечной эритемы.

Применение во время лечения косметических средств, которые подсушивают кожу (таких как абразивное или лечебное мыло, очистители кожи, средства, содержащие избыточное количество спирта, вяжущие средства, кремы или лосьоны для или после бритья, моющие средства), может привести к раздражающему эффекту.

В случае возникновения аллергии во время лечения, терапию следует прекратить и обратиться к врачу.