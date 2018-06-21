с осторожностью применяют при эмболии легочной артерии и эмфиземе легких, при почечной недостаточности, а также у лиц пожилого возраста в связи с повышенным риском развития метаболического ацидоза.

При пропуске приема очередной дозы не следует повышать дозу в следующий прием.

При применении препарата более 5 дней подряд повышается риск развития метаболического ацидоза.

При длительной терапии необходимо контролировать уровень электролитов в плазме крови (особенно уровень калия и рН крови), а также картины периферической крови. При появлении гематологических или кожных изменений препарат следует немедленно отменить.

В случае гиперчувствительности возможно возникновение симптомов, которые могут угрожать жизни пациента, например синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, быстротекущий некроз печени, агранулоцитоз, апластическая анемия и геморрагический диатез. В случае развития кожных или гематологических проявлений применение препарата следует немедленно прекратить.

Применение ацетазоламида в дозах выше рекомендованных не приводит к увеличению диуреза, однако может вызывать сонливость и парестезию, иногда может привести даже к уменьшению диуреза.

Применение в период беременности и кормления грудью. Ацетазоламид проникает через плацентарный барьер. Применение препарата в период беременности противопоказано. При необходимости лечения ацетазоламидом кормление грудью следует прекратить.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет только как вспомогательную терапию при эпилепсии.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. Ацетазоламид в высоких дозах может вызывать сонливость, редко — повышенную утомляемость, головокружение, атаксию и дезориентацию. Поэтому во время лечения ацетазоламидом следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с опасными механизмами.