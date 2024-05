фармакодинамика. Валсартан является активным специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина II, предназначенным для приема внутрь. Он действует избирательно на рецепторы подтипа АТ 1 , ответственные за известные эффекты ангиотензина II. Повышенные уровни ангиотензина II в плазме крови после блокады АТ 1 -рецепторов валсартаном могут стимулировать неблокированный АТ 2 -рецептор, который уравновешивает эффект АТ 1 -рецептора. Валсартан не проявляет какой-либо частичной активности агониста относительно АТ 1 -рецептора, но имеет намного большее (приблизительно в 20 000 раз) сродство к АТ 1 р ецептору, чем к АТ 2 -рецептору.

Валсартан не угнетает АПФ, известный также под названием кининазы II, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II и разрушает брадикинин. Применение препарата у пациентов с АГ приводит к снижению АД без влияния на частоту пульса.

Начало гипотензивного действия отмечают в пределах 2 ч, максимум — через 4–6 ч после приема внутрь. После приема препарата антигипертензивное действие сохраняется в течение 24 ч. Максимальный терапевтический эффект развивается через 2–4 нед от начала лечения и сохраняется при длительной терапии.

В случае комбинации препарата с гидрохлоротиазидом достигается достоверное дополнительное снижение АД.

Внезапное прекращение приема препарата не сопровождается развитием синдрома отмены. При длительном применении препарата больными АГ установлено, что валсартан не оказывал существенного влияния на уровень общего ХС, мочевой кислоты, а также при исследовании натощак на концентрацию ТГ и глюкозы в плазме крови.

Применение препарата обусловливает уменьшение случаев госпитализации по причине сердечной недостаточности, замедление прогрессирования сердечной недостаточности, улучшение функционального класса по классификации NYHA, увеличение фракции выброса, а также уменьшение выраженности симптомов сердечной недостаточности и улучшение качества жизни по сравнению с плацебо.

Известно, что исследование VALIANT продемонстрировало эффективность валсартана, как и каптоприла, для снижения общей летальности после инфаркта миокарда. Валсартан был также эффективен для снижения летальности от сердечно-сосудистой патологии и случаев госпитализации вследствие сердечной недостаточности, а также рецидивирующего инфаркта миокарда. Валсартан положительно влиял на такой показатель, как период времени после перенесенного острого инфаркта миокарда до появления первых проявлений сердечно-сосудистой патологии, которые приводят к летальному исходу.

Дети. Известно, что антигипертензивный эффект валсартана оценивали в 4 рандомизированных двойных слепых клинических исследованиях с участием 561 ребенка в возрасте 6–18 лет и 165 детей в возрасте 1года – 6 лет. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей и ожирение были наиболее частыми основными медицинскими условиями, которые вызывают АГ у детей, включенных в эти исследования.

Клинический опыт применения у детей в возрасте от 6 лет. Сообщалось, что в ходе клинического исследования с участием 261 ребенка с АГ в возрасте 6–16 лет пациенты с массой тела <35 кг получали 10; 40 или 80 мг валсартана в сутки (низкие, средние и высокие дозы), пациенты с массой тела ≥35 кг получали 20; 80 и 160 мг валсартана в сутки (низкие, средние и высокие дозы). В конце 2-й недели валсартан снижал систолическое и диастолическое АД в зависимости от дозы. В общей сложности три равные дозы валсартана (низкая, средняя и высокая) достоверно снижали систолическое АД на 8; 10, 12 мм рт. ст. от исходного уровня соответственно.

Клинический опыт применения у детей в возрасте до 6 лет. Валсартан не рекомендуется для применения в этой возрастной категории.

Фармакокинетика. Всасывание . После перорального применения валсартана C max в плазме крови достигается в течение 2–4 ч, в форме р-ра — через 1–2 ч. Средняя абсолютная биодоступность таблеток и р-ра препарата составляет 23 и 39% соответственно. Пища снижает экспозицию (как определено по AUC) валсартана примерно на 40% и C max в плазме крови — примерно на 50%, хотя концентрация валсартана в плазме крови, начиная примерно с 8-го часа после приема препарата, аналогична как в случае приема его натощак, так и при приеме с пищей. Уменьшение AUC, однако, не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта. Поэтому препарат можно принимать и натощак, и во время еды.

Распределение . Объем распределения валсартана в равновесном состоянии после в/в применения составляет около 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется экстенсивно в тканях. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови (94–97%), в основном с альбумином сыворотки крови.

Биотрансформация . Валсартан не метаболизируется в значительной степени, поскольку лишь около 20% дозы выводится в виде метаболитов. Гидроксиметаболит определяли в плазме крови в низких концентрациях (<10% AUC валсартана). Этот метаболит является фармакологически неактивным.

Выведение . Фармакокинетическая кривая валсартана имеет мультиэкспоненциальный характер (Т ½α <1 ч и T ½β около 9 ч). Валсартан выводится преимущественно через желчь с калом (около 83% дозы) и почками с мочой (около 13% дозы), главным образом в неизмененном виде. После в/в введения клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а почечный клиренс — 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). Т ½ валсартана составляет 6 ч.

Пациенты с сердечной недостаточностью (таблетки 80 и 160 мг). Среднее время достижения C max и Т ½ валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью и у здоровых добровольцев аналогичные. Величины AUC и C max валсартана являются почти пропорциональными повышению дозы выше клинического диапазона дозирования (40–160 мг 2 раза в сутки). Средний коэффициент кумуляции составляет около 1,7. Предполагаемый клиренс валсартана после перорального применения составляет около 4,5 л/ч. Возраст не влияет на предполагаемый клиренс у пациентов с сердечной недостаточностью.

Фармакокинетика в отдельных группах пациентов

Пациенты пожилого возраста. У некоторых пациентов пожилого возраста системное воздействие валсартана было более выраженным, чем у пациентов молодого возраста, однако не установлено какой-либо клинической значимости этого.

Пациенты с нарушением функции почек. Не выявлено корреляции между функцией почек и системным воздействием валсартана. Поэтому пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина >10 мл/мин) коррекции дозы препарата не требуется. Пока нет данных относительно безопасности применения препарата у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и у тех, которые находятся на гемодиализе, поэтому валсартан следует применять с осторожностью. Валсартан имеет высокую степень связывания с белками плазмы крови, поэтому его выведение при гемодиализе маловероятно.

Пациенты с нарушением функции печени. Около 70% величины всосавшейся дозы препарата экскретируется с желчью, преимущественно в неизмененном виде. Валсартан не подвергается значительной биотрансформации, системное воздействие валсартана не коррелирует со степенью нарушений функции печени. Поэтому для пациентов с печеночной недостаточностью небилиарного происхождения и при отсутствии холестаза коррекция дозы валсартана не требуется. Выявлено, что у пациентов с билиарным циррозом печени или обструкцией желчевыводящих путей AUC валсартана увеличивается приблизительно в 2 раза.

Дети. Известно, что в ходе исследования с участием 26 детей с АГ (в возрасте 1 года – 16 лет), которым назначали разовую дозу препарата валсартана (средняя доза 0,9–2 мг/кг, максимальная доза 80 мг), клиренс (л/ч/кг) валсартана был сопоставимым во всем возрастном диапазоне 1 года – 16 лет с аналогичным клиренсом у взрослых, получавших такой же препарат.

Пациенты с нарушением функции почек. Применение препарата у детей с клиренсом креатинина (КК) <30 мл/мин и детей, которым проводят диализ, не изучали, поэтому валсартан не рекомендуется таким пациентам. Детям с КК >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.