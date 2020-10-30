Недавно перенесенный инфаркт миокарда

Пациенты пожилого возраста

Почечная недостаточность

Сахарный диабет

АГ у детей

Масса тела, кг Максимальная доза, мг ≥18–<35 80 ≥35–<80 160 ≥80–≤160 320

Диокор Соло принимают внутрь, независимо от приема пищи, запивая водой.Рекомендованная начальная доза Диокора Соло для взрослых составляет 80 мг 1 раз в сутки. Антигипертензивный эффект достигается на протяжении 2 нед, а максимальный эффект очевиден через 4 нед. Для пациентов с неконтролированным АД доза может быть повышена до 160 мг/сут и до максимальной — 320 мг/сут.Диокор Соло можно также одновременно применять с другими антигипертензивными средствами. Одновременное применение диуретиков, таких как гидрохлоротиазид, будет еще больше снижать АД у таких пациентов.. Терапию клинически стабильным пациентам можно начинать уже через 12 ч после перенесенного инфаркта миокарда. После начальной дозы валсартана 20 мг (таблетки не должны быть разделены на те же дозы, необходимо принимать лекарственные формы в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки следует повысить дозу до 40 мг (таблетки не должны быть разделены на те же дозы, необходимо принимать лекарственные формы в соответствующей дозировке), 80 и 160 мг 2 раза в сутки в течение следующих нескольких недель.Целевая максимальная доза составляет 160 мг 2 раза в сутки. В целом рекомендуется, чтобы режим дозирования 80 мг 2 раза в сутки был достигнут через 2 нед после начала лечения и максимальная доза 160 мг 2 раза в сутки была достигнута через 3 мес в зависимости от переносимости пациентом лечения. При возникновении симптоматической артериальной гипотензии или почечной дисфункции следует рассмотреть вопрос о снижении дозы.Валсартан можно применять у пациентов, которые лечились другими препаратами после перенесенного инфаркта миокарда, например тромболитиками, ацетилсалициловой кислотой, блокаторами β-адренорецепторов, статинами и диуретиками. Комбинация с ингибиторами АПФ не рекомендуется.Пациентам после перенесенного инфаркта миокарда всегда необходимо проводить мониторинг функции почек.. Рекомендованная начальная доза Диокора Соло составляет 40 мг (таблетки не должны быть разделены на те же дозы, необходимо принимать лекарственные формы в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки. Повышение дозы до 80 и 160 мг 2 раза в сутки должно осуществляться с интервалами не менее 2 нед, до высшей дозы — в зависимости от переносимости пациентом препарата. Следует рассмотреть вопрос о снижении дозы одновременно применяемых диуретиков. Максимальная суточная доза составляет 320 мг и распределяется на несколько приемов.Валсартан можно принимать в комбинации с другими препаратами, применяемыми при сердечной недостаточности. Однако тройная комбинация ингибитора АПФ, блокатора β-адренорецепторов и валсартана не рекомендуется.Оценка состояния пациентов с сердечной недостаточностью всегда должна включать оценку состояния функции почек.. Пациентам пожилого возраста коррекции дозы препарата не требуется.. Взрослым пациентам с КК >10 мл/мин коррекции дозы препарата не требуется. Одновременное применение Диокор Соло с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м) противопоказано.. Одновременное применение Диокор Соло с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом противопоказано.. Диокор Соло противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом и холестазом. Для пациентов с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести нежелчного происхождения и без холестаза доза препарата не должна превышать 80 мг.. Диокор Соло применяют для лечения АГ у детей в возрасте 6–18 лет. Безопасность и эффективность применения Диокор Соло в возрасте 1 года – 6 лет не установлены. Препарат не рекомендован для лечения сердечной недостаточности или постинфарктного состояния у детей из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности.. Рекомендованная начальная доза Диокора Соло составляет 40 мг (таблетки не должны быть разделены на те же дозы, необходимо принимать лекарственные формы в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки для детей с массой тела <35 кг и 80 мг 1 раз в сутки для детей с массой тела ≥35 кг. Следует корректировать дозу, исходя из реагирования/изменения АД. Возможные максимальные дозы, превышать которые не рекомендуется, приведены в таблице.Дозы выше указанных не исследовали, поэтому не рекомендуются.Таблица

Дети в возрасте до 6 лет. Безопасность и эффективность Диокор Соло у детей в возрасте 1 года – 6 лет не установлены.

Дети в возрасте 6–18 лет с почечной недостаточностью. Применение у детей с КК <30 мл/мин и детей, находящихся на диализе, валсартан применять не рекомендуется из-за отсутствия исследований. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Необходим тщательный контроль функции почек и уровня калия в сыворотке крови.

Дети в возрасте 6–18 лет с печеночной недостаточностью. Как и взрослым, Диокор Соло противопоказан детям с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом и холестазом. Клинический опыт применения валсартана у детей с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести ограничен. Доза валсартана для таких пациентов не должна превышать 80 мг.

Сердечная недостаточность и недавно перенесенный инфаркт миокарда у детей. Диокор Соло не рекомендуется для лечения сердечной недостаточности или недавно перенесенного инфаркта миокарда у детей из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к валсартану или какому-либо из компонентов препарата.

Беременные и женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью).

Врожденный или развившийся во время предыдущего лечения ингибитором АПФ или антагонистом рецепторов ангиотензина II (АРА II) ангионевротический отек.

Одновременное применение АРА II, включая валсартан, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом 91-го или 2-го типа) или нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2).

Отсутствуют данные о больных с выраженным нарушением функции почек (КК <10 мл/мин).

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: АГ/сердечная недостаточность/инфаркт миокарда. Отмечено, что во время контролируемых клинических исследований у взрослых пациентов с АГ частота побочных реакций при приеме плацебо отвечала таковой при приеме валсартана. Оказалось, что частота возникновения побочных реакций не связана с дозой или продолжительностью лечения, а также не зависит от пола, возраста или расы пациента.

Побочные реакции, зарегистрированные в ходе клинических, постмаркетинговых и лабораторных исследований, указаны ниже по классам систем органов.

Относительно побочных реакций из категорий «очень редко», «редко» и «редко», не подлежали выявлению в рамках клинических исследований, был проведен кумулятивный поиск в системе данных по безопасности.

Частота возникновения побочных реакций оценивается следующим образом: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (> 1/10 000 , <1/1000), очень редко (<1/100 000), включая отдельные сообщения. В каждой группе частоты побочные реакции представлены в порядке убывания серьезности.

Побочные реакции, зарегистрированные во время постмаркетинговых и лабораторных исследований, для которых невозможно определить частоту возникновения, указаны с частотой «неизвестно».

Инфекции и инвазии: часто — вирусные инфекции; нечасто — инфекции верхних дыхательных путей, фарингит, синусит; очень редко — ринит.

Со стороны системы кроветворения: нечасто — нейтропения; очень редко — тромбоцитопения.

Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности, включая сывороточную болезнь.

Нарушение обмена веществ: нечасто — гиперкалиемия*#.

Нарушения психики: нечасто — бессонница, снижение либидо.

Со стороны нервной системы: часто — постуральное головокружение#; нечасто — синкопе*; редко — головокружение#; очень редко — головная боль#.

Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: нечасто — вертиго.

Со стороны сердца: нечасто — сердечная недостаточность*; очень редко — нарушения сердечного ритма.

Со стороны сосудистой системы: часто — ортостатическая гипотензия#; нечасто — артериальная гипотензия*##; очень редко — васкулит.

Со стороны органов дыхания: нечасто — кашель.

Со стороны органов пищеварения: нечасто — диарея, боль в животе; очень редко — тошнота#.

Со стороны печени и желчевыводящих путей: неизвестно — повышение показателей функции печени, включая повышение уровня билирубина в сыворотке крови.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — сыпь, зуд, экзантема, ангионевротический отек**; неизвестно — буллезный дерматит..

Со стороны скелетно-мышечной системы: нечасто — боль в спине; очень редко — артралгия, миалгия.

Со стороны мочеполовой системы: очень редко — нарушение функции почек**, почечная недостаточность**##, ОПН**.

Беременность и перинатальные состояния: очень редко — осложнения развития плода.

Общие нарушения: нечасто — повышенная утомляемость, астения, отек.

Результаты лабораторных исследований: часто — повышение уровня креатинина в сыворотке крови, повышение уровня мочевины в крови; очень редко — повышение уровня билирубина в сыворотке крови, снижение уровня гемоглобина/гематокрита в крови, параметры функции печени, выходящие за пределы нормы.

*Сообщалось пациентами в постинфарктном состоянии.

#Сообщалось пациентами с сердечной недостаточностью.

**Нечасто сообщалось пациентами в постинфарктном состоянии.

##Сообщалось чаще пациентами с сердечной недостаточностью (часто — головокружение, нарушение функции почек, гипотензия; нечасто — головная боль, тошнота).

Результаты лабораторных исследований. Известно, что в отдельных случаях валсартан вызвал снижение уровня гемоглобина и гематокрита. В контролируемых клинических исследованиях у 0,8 и 0,4% пациентов, получавших Диокор Соло, выявлено значительное снижение (>20%) гематокрита и уровня гемоглобина соответственно. По сравнению с этим у 0,1% пациентов, получавших плацебо, отмечалось снижение обоих параметров — и гематокрита и уровня гемоглобина.

В контролируемых клинических исследованиях нейтропения отмечена у 1,9% пациентов, принимавших валсартан, по сравнению с 1,6% пациентов, лечившихся ингибитором АПФ. Установлено, что в контролируемых клинических исследованиях с участием пациентов с АГ выявлено значительное повышение уровня креатинина в плазме крови, калия и общего билирубина соответственно у 0,8; 4,4 и 6% пациентов, принимавших валсартан, по сравнению с 1,6; 6,4 и 12,9% у пациентов, принимавших ингибитор АПФ.

Сообщалось об отдельных случаях повышения показателей функции печени у пациентов, принимавших валсартан. В каком-либо специальном мониторинге лабораторных параметров не нуждаются пациенты с АГ, получающие терапию валсартаном. В случае сердечной недостаточности более чем на 50% повышался уровень креатинина в плазме крови у 3,9% пациентов, принимавших валсартан, по сравнению с 0,9% пациентов, принимавших плацебо, а повышение уровня калия в плазме крови более чем на 20% отмечено у 10% пациентов, принимавших валсартан, по сравнению с 5,1% пациентов, принимавших плацебо.

Известно, что в исследованиях сердечной недостаточности наблюдали повышение уровня азота мочевины в крови у 16,6% пациентов, принимавших валсартан, по сравнению с 6,3% пациентов, принимавших плацебо. У 4,2% пациентов, получавших валсартан, 4,8% пациентов, леченных комбинацией валсартана и каптоприла, и 3,4% пациентов, леченных каптоприлом, в постинфарктный период выявлено повышение уровня креатинина в плазме крови в 2 раза.

Количество случаев прекращения приема препарата из-за побочных реакций было меньше в группе, которая лечилась валсартаном, по сравнению с группой, принимавшей каптоприл (5,8% против 7,7% соответственно).

Дети

АГ . Известно, что антигипертензивный эффект валсартана был оценен в ходе двух рандомизированных двойных слепых клинических исследований с участием 561 ребенка в возрасте 6–18 лет. За исключением отдельных нарушений со стороны пищеварительного тракта (таких как боль в животе, тошнота, рвота) и головокружения, не выявлено значимых различий относительно типа, частоты и серьезности побочных эффектов между профилем безопасности для детей в возрасте 6–18 лет и ранее зарегистрированным профилем безопасности для взрослых пациентов.

Нейрокогнитивная оценка и оценка развития детей в возрасте 6–16 лет не продемонстрировала клинически значимого общего негативного последствия после лечения Диокор Соло продолжительностью до 1 года.

Известно, что в двойном слепом рандомизированном исследовании с участием 90 детей в возрасте 1 года – 6 лет, который был продлен в виде открытого исследования продолжительностью 1 год, было зарегистрировано 2 случая смерти и отдельные случаи выраженного повышения печеночных трансаминаз. Эти случаи наблюдались в популяции со значительными сопутствующими заболеваниями. Причинно-следственной связи не установлено. Во втором исследовании, в котором были рандомизированы 75 детей в возрасте 1 года – 6 лет, существенного повышения печеночных трансаминаз или летальных случаев при лечении валсартаном не отмечено.

Гиперкалиемия чаще наблюдалась у детей в возрасте 6–18 лет с основными хроническими заболеваниями почек.

Профиль безопасности, установленный в ходе контролируемых клинических исследований у взрослых пациентов после инфаркта миокарда и/или с сердечной недостаточностью, отличается от общего профиля безопасности у больных с АГ. Это может касаться пациентов с основным заболеванием. Побочные реакции, выявленные у взрослых пациентов после инфаркта миокарда и/или с сердечной недостаточностью, указаны выше (См. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: гиперкалиемия. Сопутствующее применение добавок калия, калийсберегающих диуретиков, заменителей солей, содержащих калий, или других средств, которые могут повышать уровень калия (гепарин и др.), не рекомендуется. При необходимости следует контролировать уровень калия.

Пациенты с дефицитом в организме натрия и/или ОЦК. У пациентов с тяжелой степенью дефицита в организме натрия и/или ОЦК, например, у применявших диуретики в высоких дозах, в редких случаях в начале лечения Диокором Соло возможна симптоматическая гипотензия. Поэтому перед началом терапии Диокором Соло следует провести коррекцию содержания в организме натрия и/или ОЦК, например, путем снижения дозы диуретика.

В случае развития гипотензии пациента следует перевести в горизонтальное положение и при необходимости провести в/в инфузию физиологическим р-ром. После стабилизации АД лечение Диокором Соло может быть продолжено.

Стеноз почечной артерии. Безопасность применения валсартана у пациентов с двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом единственной почки не установлена. Кратковременное применение валсартана у пациентов с вазоренальной гипертензией, которая является вторичной вследствие одностороннего стеноза почечной артерии, не вызывает никаких существенных изменений гемодинамических параметров почек, креатинина в плазме крови или азота мочевины в крови. Поскольку другие лекарственные средства, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), могут повышать уровень мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови у пациентов с одно- или двусторонним стенозом почечной артерии, как средство безопасности рекомендуется мониторинг функции почек.

Нарушение функции почек. Взрослым пациентам с клиренсом креатинина >10 мл/мин коррекции дозы препарата не требуется. В настоящее время нет данных относительно безопасности применения препарата пациентами с клиренсом креатинина <10 мл/мин и пациентами, находящимися на диализе, поэтому валсартан следует применять с осторожностью. Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая валсартан, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.

Трансплантация почки. Отсутствуют данные по безопасности применения валсартана пациентами, которым недавно проведена трансплантация почки.

Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести без холестаза Диокор Соло следует применять с осторожностью.

Первичный гиперальдостеронизм. Пациентам с первичным гиперальдостеронизмом не следует принимать Диокор Соло, поскольку у них не активирована РААС.

Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального или митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Недавно перенесенный инфаркт миокарда. Комбинация каптоприла и валсартана не обусловила дополнительного клинического эффекта, зато риск развития нежелательных реакций повысился по сравнению с таковым при монотерапии соответствующими препаратами. Таким образом, комбинация валсартана с ингибитором АПФ не рекомендуется.

Следует соблюдать осторожность пациентам после инфаркта миокарда. Оценка пациентов после инфаркта миокарда всегда должна включать оценку функции почек.

Применение Диокор Соло у пациентов после инфаркта миокарда часто приводит к некоторому снижению АД, что обычно обусловливает необходимость прекращения терапии из-за длительной симптоматической артериальной гипотензии при условии соблюдения инструкций по режиму дозирования.

Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью использование тройной комбинации ингибиторов АПФ (блокатора β-адренорецепторов и валсартана) не показало никакого клинического эффекта, и такая комбинация, возможно, повышает риск развития нежелательных эффектов, поэтому не рекомендуется.

Тройная комбинация ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов минералокортикоидов и валсартана также не рекомендуется. Такие комбинации можно использовать только под наблюдением специалиста и при условии тщательного мониторинга функции почек, уровня электролитов и АД. Исследование безопасности и эффективности применения Диокор Соло у детей не проводились.

Ангионевротический отек в анамнезе. При применении валсартана сообщалось о развитии у пациентов ангионевротического отека, включая отек гортани и голосовой щели, что приводит к обструкции дыхательных путей и/или отеку лица, губ, глотки и/или языка; у некоторых из этих пациентов развитие ангионевротического отека происходило и раньше при применении других лекарственных средств, включая ингибиторы АПФ. Развитие ангионевротического отека у пациентов требует немедленного прекращения применения Диокора Соло, и повторно назначать препарат не следует.

Другие условия при стимуляции РААС. У пациентов, у которых функция почек зависит от активности РААС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами АПФ было связано с олигурией и/или прогрессирующей азотемией и в отдельных случаях — с ОПН и/или летальным исходом. Поскольку валсартан является АРА II, нельзя исключить, что применение Диокор Соло может быть связано с нарушением функции почек.

Двойная блокада РААС. Сопутствующее применение препаратов группы антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая валсартан, с другими препаратами, действующими на РААС, связано с повышением частоты развития гипотензии, гиперкалиемии и изменений функции почек по сравнению с монотерапией. Рекомендуется осуществлять мониторинг АД, функции почек и электролитов у пациентов, получающих Диокор Соло и другие препараты, влияющие на РААС.

Дети

Нарушение функции почек. Применение у детей с КК <30 мл/мин и детей, которым проводят диализ, не изучали, поэтому валсартан не рекомендуется назначать таким пациентам. Детям с КК >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в сыворотке крови при лечении валсартаном. Это касается, в частности, случаев, когда валсартан применяют при наличии других условий (высокая температура тела, дегидратация), что, вероятно, нарушает функцию почек. Одновременное применение АРА II, включая Диокор Соло, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.

Нарушение функции печени. Как и у взрослых, Диокор Соло противопоказан для применения у детей с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом печени и холестазом. Существует ограниченный клинический опыт применения Диокор Соло у детей с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести. Доза валсартана не должна превышать 80 мг для таких пациентов.

Период беременности и кормления грудью. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II противопоказано беременным и женщинам, планирующим беременность.

Если беременность выявлена в период терапии препаратом, прием Диокора Соло необходимо прекратить как можно скорее и назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Пациенткам, планирующим беременность, также следует назначать альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния вследствие применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности не убедительны, однако незначительное повышение риска нельзя исключить. Учитывая механизм действия антагонистов рецепторов ангиотензина II, нельзя исключить риск тератогенного влияния на плод и для этого класса препаратов.

Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II во II и III триместр беременности может индуцировать фетотоксичность (ослабление функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия). Если во II триместр беременности применяли антагонисты рецепторов ангиотензина II, рекомендовано провести УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа. Новорожденных, матери которых принимали антагонисты рецепторов ангиотензина II, необходимо обследовать относительно развития артериальной гипотензии.

Неизвестно, проникает ли валсартан в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применение препарата женщинам в период кормления грудью.

Фертильность. Валсартан в дозе до 200 мг/кг/сут не вызывал нежелательного влияния на репродуктивную функцию у крыс. Эта доза до 200 мг/кг/сут в 6 раз превышает максимальную рекомендованную дозу для человека в перерасчете на мг/м2 (расчеты проводили для перорального применения дозы 320 мг/сут у пациента с массой тела 60 кг).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследования по влиянию на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует учитывать, что при применении Диокора Соло, как и при приеме других антигипертензивных средств, могут возникнуть головокружение или слабость.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: двойная блокада РААС препаратами групп АРА II, ингибиторами АПФ или алискиреном. Сочетанное применение препаратов группы АРА II, в том числе Диокор Соло с другими препаратами, действующими на РААС, связано с повышением частоты развития артериальной гипотензии, обмороков, гиперкалиемии и изменения функции почек (включая ОПН) по сравнению с монотерапией. Поэтому двойная блокада РААС в связи с комбинированным применением ингибиторов АПФ, АРА II или алискирена не рекомендуется. Если терапия с помощью двойной блокады РААС считается абсолютно необходимой, ее следует проводить только под наблюдением специалиста и при условии соблюдения тщательного мониторинга функции почек, уровня электролитов и АД.

Одновременное применение АРА II, включая Диокор Соло, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин) противопоказано.

Одновременное применение АРА II, включая Диокор Соло, или ингибиторов АПФ с алискиреном противопоказано у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Ингибиторы АПФ и АРА II, включая Диокор Соло, не следует применять одновременно у пациентов с диабетической нефропатией.

Одновременное применение не рекомендовано

Литий. При одновременном применении препаратов лития с ингибиторами АПФ отмечали обратимое повышение концентрации лития в плазме крови и токсичности. Опыт одновременного применения валсартана и препаратов лития отсутствует, поэтому данная комбинация не рекомендуется. Если применение препаратов все же необходимо, то рекомендуется проводить контроль концентрации лития в плазме крови во время их одновременного применения.

Калийсберегающие диуретики, калиевые добавки, заменители пищевой соли, содержащие калий, или другие лекарственные препараты, которые могут повышать уровень калия в сыворотке крови. Одновременное применение с калийсберегающими диуретиками (например спиронолактоном, триамтереном, амилоридом), добавками калия или заменителями соли, содержащими калий, может привести к повышению уровня калия в сыворотке крови и содержания креатинина в сыворотке крови у пациентов с сердечной недостаточностью. Следует быть осторожными и контролировать уровень калия в сыворотке крови при необходимости применения в сочетании с валсартаном средств, влияющих на уровень калия.

Осторожностъ необходима при одновременном применении

НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту >3 г/сут и неселективные НПВП. Возможно снижение антигипертензивного эффекта при одновременном применении с НПВП. Сопутствующее применение указанных лекарственных средств может привести к ухудшению функции почек и повышению калия в сыворотке крови. Поэтому рекомендуется контроль функции почек во время лечения, а также контроль адекватной гидратации пациента.

Транспортеры. По результатам исследований in vitro валсартан является субстратом для печеночного транспортера захвата ОАТР1В1/ОАТР1ВЗ и печеночного транспортера выведения MRP2. Клиническое значение этих данных неизвестно. Одновременное применение ингибиторов транспортера захвата (например рифампицина, циклоспорина) или транспортера выведения (например ритонавира) может увеличить системную экспозицию валсартана. Следует соблюдать надлежащие меры в начале или в конце одновременного применения этих лекарственных средств.

Другие

Клинически значимого лекарственного взаимодействия валсартана не отмечали со следующими веществами: циметидином, варфарином, фуросемидом, дигоксином, атенололом, индометацином, гидрохлоротиазидом, амлодипином, глибенкламидом.

Дети . Рекомендуется осторожность при одновременном применении у детей с АГ валсартана и других средств, угнетающих РААС, которая может повышать уровень калия в сыворотке крови. Необходимо тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в сыворотке крови.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: вследствие передозировки препарата может развиться выраженная артериальная гипотензия, что может привести к угнетению сознания, сосудистому коллапсу, шоку. Если препарат был принят недавно, следует вызвать рвоту. При возникновении артериальной гипотензии пациент должен находиться в положении лежа, также следует провести коррекцию ОЦК.

Маловероятно, что валсартан можно вывести из организма путем гемодиализа.