перед тем как начать применение препарата Пилфуд Босналек 5%, необходимо убедиться в том, что кожа головы здорова и не повреждена.

Препарат предназначен для лечения при алопеции по мужскому типу у мужчин, его не следует применять при других причинах выпадения волос, например при отсутствии в семейном анамнезе выпадения волос, при внезапном и/или неравномерном выпадении волос, при выпадении волос, связанном с родами, или если причина выпадения волос неизвестна.

Необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу при появлении боли в груди, тахикардии, слабости, головокружения, неожиданного увеличения массы тела, отеков рук и ног, стойкой гиперемии или раздражения кожи головы.

Перед началом лечения у пациентов с ИБС, стенокардией, аритмией, у лиц с артериальной гипотензией следует проконсультироваться с врачом в связи с возможным системным действием миноксидила.

Препарат предназначен только для наружного применения. Его не следует применять на других участках тела, кроме головы. Необходимо избегать вдыхания р-ра.

Пилфуд Босналек 5%, спрей накожный, р-р, содержит алкоголь, который может вызвать раздражение глаз, и пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи. При попадании препарата на слизистую оболочку (в частности глаз), поврежденную кожу необходимо тщательно промыть эти участки проточной водой.

У некоторых пациентов в первые 2–6 нед лечения возможно усиленное выпадение волос. Это объясняется изменением фаз роста волос и прекращается в течение нескольких недель. Если выпадение волос длится дольше 2 нед, применение р-ра следует прекратить и обратиться к врачу.

Не следует наносить р-р на бритую кожу головы, превышать дозу и частоту применения, поскольку это может привести к усилению абсорбции миноксидила и появлению побочных эффектов. Случайное проглатывание р-ра может привести к появлению серьезных кардиологических побочных эффектов, поэтому необходимо хранить его в недоступном для детей месте.

Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказан к применению у женщин.

Дети. Препарат не назначают детям.

Не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.