Пилфуд Босналек® спрей накожный5% (Pilfud Bosnalijek® cutaneous spray5%)
Пилфуд Босналек спрей накожный 5% инструкция по применению
Состав
Миноксидил - 50 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм, с помощью которого миноксидил стимулирует рост волос, не полностью определен. Возможными механизмами остановки процесса выпадения волос считаются увеличение диаметра волосяного стержня, стимуляция фазы роста волос анаген, удлинение анагеновой фазы, стимуляция восстановления анагенового покрытия после телогеновой фазы. Миноксидил является периферическим вазодилататором, который улучшает микроциркуляцию в волосяных фолликулах. Он стимулирует васкулярный эндотелиальный фактор роста, который способствует усилению развития капилляров, проявляющегося в значительной метаболической активности во время анагеновой фазы роста волос.
Фармакокинетика. Системная абсорбция миноксидила при местном применении на нормальной неповрежденной коже головы составляет от 1 до 2% общей использованной дозы. Абсорбция миноксидила кожей усиливается при повышении дозы, частоты или поверхности применения р-ра. Метаболизм абсорбированного миноксидила происходит в печени, выделение миноксидила и его метаболитов — в основном через почки. После прекращения местного применения ≈95% абсорбированного миноксидила выводится из организма в течение 4 дней.
Показания Пилфуд Босналек спрей накожный 5%
алопеция по мужскому типу у мужчин.
Применение Пилфуд Босналек спрей накожный 5%
Пилфуд Босналек 5% спрей показан для наружного применения у мужчин в возрасте 18–65 лет.
Перед применением р-ра необходимо тщательно высушить кожу головы и волосы.
С помощью распылителя на сухую кожу в зоне облысения наносят по 1 мл р-ра 2 раза в сутки и слегка втирают, двигаясь от центра к периферии участка. При каждом применении распылитель нажимают 8 раз, чтобы нанести 1 мл. Суточная доза не должна превышать 2 мл. После каждого применения р-ра необходимо вымыть руки.
Для достижения терапевтического эффекта р-р требуется наносить 2 раза в сутки в течение не менее 4 мес. После достижения клинического улучшения следует продолжить применение препарата для поддержания роста волос. Сообщалось о возобновлении процесса потери волос через 3–4 мес после прекращения лечения миноксидилом.
Лечение необходимо прекратить в случае отсутствия эффекта в течение 1 года применения р-ра.
Перед первым использованием необходимо активировать распылитель, для этого следует несколько раз нажать на него, чтобы достичь равномерного поступления р-ра. После этого устройство готово к использованию.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; заболевания кожи головы, в том числе псориаз и солнечные ожоги; одновременное применение на коже головы других препаратов для местного применения и окклюзионной повязки, АГ; пациенты в возрасте до 18 и старше 65 лет. Лосьон Пилфуд Босналек 5% противопоказан для применения у женщин.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: гипотензия, сердцебиение, боль в груди, учащение сердечного ритма.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны кожи и подкожных тканей: гипертрихоз (нежелательный рост волос на участках кожи головы, в том числе рост волос на лице у женщин), зуд (включая сыпь с зудом в месте нанесения, генерализованный зуд, зуд глаз), изменение цвета и текстуры волос, случаи временной алопеции, шелушение кожи (в том числе в месте нанесения, эксфолиативный высыпания, эксфолиативный дерматит), сыпь в месте нанесения (включая пустулезную, папулезную, генерализованную и макулезную), акне, дерматит в месте нанесения (включая контактный, аллергический, атопический, себорейный), сухость кожи.
Общие нарушения и нарушения в месте применения: периферические отеки, раздражение кожи, местная гиперемия (включая эритематозную сыпь).
Особые указания
перед тем как начать применение препарата Пилфуд Босналек 5%, необходимо убедиться в том, что кожа головы здорова и не повреждена.
Препарат предназначен для лечения при алопеции по мужскому типу у мужчин, его не следует применять при других причинах выпадения волос, например при отсутствии в семейном анамнезе выпадения волос, при внезапном и/или неравномерном выпадении волос, при выпадении волос, связанном с родами, или если причина выпадения волос неизвестна.
Необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу при появлении боли в груди, тахикардии, слабости, головокружения, неожиданного увеличения массы тела, отеков рук и ног, стойкой гиперемии или раздражения кожи головы.
Перед началом лечения у пациентов с ИБС, стенокардией, аритмией, у лиц с артериальной гипотензией следует проконсультироваться с врачом в связи с возможным системным действием миноксидила.
Препарат предназначен только для наружного применения. Его не следует применять на других участках тела, кроме головы. Необходимо избегать вдыхания р-ра.
Пилфуд Босналек 5%, спрей накожный, р-р, содержит алкоголь, который может вызвать раздражение глаз, и пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи. При попадании препарата на слизистую оболочку (в частности глаз), поврежденную кожу необходимо тщательно промыть эти участки проточной водой.
У некоторых пациентов в первые 2–6 нед лечения возможно усиленное выпадение волос. Это объясняется изменением фаз роста волос и прекращается в течение нескольких недель. Если выпадение волос длится дольше 2 нед, применение р-ра следует прекратить и обратиться к врачу.
Не следует наносить р-р на бритую кожу головы, превышать дозу и частоту применения, поскольку это может привести к усилению абсорбции миноксидила и появлению побочных эффектов. Случайное проглатывание р-ра может привести к появлению серьезных кардиологических побочных эффектов, поэтому необходимо хранить его в недоступном для детей месте.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказан к применению у женщин.
Дети. Препарат не назначают детям.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
одновременное использование лосьона Пилфуд Босналек 5% и других препаратов для местного применения, содержащих ГКС, третионин, дитранол или вазелин, может усилить абсорбцию миноксидила. Возможно усиление ортостатической гипотензии при абсорбции миноксидила у пациентов, принимающих периферические вазодилататоры, хотя клинически это не подтверждено.
Передозировка
усиление системной абсорбции миноксидила возможно при применении его на больших поверхностях тела в дозах, превышающих рекомендуемые. Случайное попадание р-ра в пищеварительный тракт может вызвать системные эффекты, обусловленные сосудорасширяющим действием миноксидила (2 мл препарата Пилфуд Босналек 5% содержит 100 мг миноксидила, что является максимальной рекомендуемой дозой при лечении гипертензии).
Признаками передозировки являются кардиоваскулярные нарушения, артериальная гипотензия и тахикардия, связанные с задержкой натрия и жидкости. Лечение при передозировке симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.