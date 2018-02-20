лечение стабильной хронической сердечной недостаточности с применением бисопролола следует начинать с фазы титрования.

У пациентов с ИБС лечение не следует прекращать внезапно без крайней необходимости, поскольку это может привести к транзиторному ухудшению состояния. Инициирование и прекращение лечения бисопрололом требует регулярного мониторинга.

На сегодня нет достаточного терапевтического опыта лечения сердечной недостаточности у пациентов со следующими заболеваниями и патологическими состояниями: сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый), тяжелые нарушения функции почек, тяжелые нарушения функции печени, рестриктивная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, гемодинамически значимые приобретенные клапанные пороки сердца, инфаркт миокарда на протяжении последних 3 мес.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов при таких состояниях, как:

бронхоспазм (при БА, обструктивных заболеваниях дыхательных путей);

сахарный диабет со значительными колебаниями уровня глюкозы в крови, при этом симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, повышенное потоотделение) могут быть скрытыми;

строгая диета;

проведение десенсибилизирующей терапии. Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и увеличивать тяжесть анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином не всегда дает положительный терапевтический эффект;

AV-блокада I степени;

стенокардия Принцметала;

облитерирующие заболевания переферических артерий (в начале терапии возможно усиление жалоб);

общая анестезия.