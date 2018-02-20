Бисопролол-КВ (Bisoprolol-KV) (171648) - инструкция по применению ATC-классификация
Бисопролол-КВ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бисопролол — высокоселективный блокатор β1-адренорецепторов. Не проявляет внутренней симпатомиметической активности и клинически выраженных мембраностабилизирующих свойств. Препарат имеет очень низкое сродство к β2-рецепторам гладкой мускулатуры бронхов и сосудов, а также β2-рецепторам, которые участвуют в метаболической регуляции. Таким образом, бисопролол не влияет на сопротивление дыхательных путей и β2-опосредованные метаболические эффекты. Селективность бисопролола относительно β1-адренорецепторов распространяется за пределы терапевтического диапазона доз. Бисопролол не вызывает выраженного негативного инотропного эффекта.
Максимальный эффект бисопролола наступает через 3–4 ч после перорального приема. Т½ из плазмы крови составляет 10–12 ч, что приводит к 24-часовой эффективности после однократного приема. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 2 нед приема.
При интенсивной терапии у пациентов с ИБС без хронической сердечной недостаточности бисопролол уменьшает сердечный выброс и потребность миокарда в кислороде за счет снижения ЧСС и ударного объема. При длительной терапии повышенное периферическое сопротивление уменьшается. Также в основе антигипертензивного эффекта блокаторов β-адренорецепторов лежит механизм снижения активности ренина в плазме крови.
Бисопролол подавляет реакцию на симпатоадренергическую активность, блокируя кардио-β1-рецепторы. Это приводит к замедлению сердцебиения и снижению сократительной функции миокарда, что обусловливаетснижение потребности миокарда в кислороде. Благодаря этому достигается желаемый эффект у пациентов со стенокардией и ИБС.
Фармакокинетика
Абсорбция. После приема внутрь более 90% бисопролола абсорбируется из ЖКТ. Абсорбция не зависит от приема пищи. Значение эффекта первого прохождения составляет ≤10%. Биодоступность составляет около 90%.
Распределение. Объем распределения составляет 3,5 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — около 30%.
Метаболизм и выведение. Бисопролол выводится из организма двумя путями: 50% биотрансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов и выделяется почками, 50% выводится с мочой в неизмененном виде. Общий клиренс бисопролола составляет 15 л/ч. Благодаря длительному Т½ (10–12 ч) препарат сохраняет терапевтический эффект в течение 24 ч при применении 1 раз в сутки.
Линейность. Фармакокинетика бисопролола линейная, ее показатели не зависят от возраста.
Особые группы пациентов. Поскольку бисопролол выделяется из организма почками и печенью в равной степени, у пациентов с нарушением функции печени или почек коррекции режима дозирования не требуется. Фармакокинетика у пациентов со стабильной хронической сердечной недостаточностью и с нарушением функции печени или почек не изучалась. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью III функционального класса (по NYHA) уровень бисопролола в плазме крови выше и Т½ длиннее по сравнению со здоровыми добровольцами. Сmax в плазме крови в равновесном состоянии составляет 64±21 нг/мл при суточной дозе 10 мг и Т½ 17±5 ч.
Показания Бисопролол-КВ
АГ; ИБС (стенокардия); хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, в случае необходимости — сердечными гликозидами.
Применение Бисопролол-КВ
препарат следует принимать не разжевывая утром натощак или во время завтрака, запивая небольшим количеством жидкости.
АГ; ИБС (стенокардия). Рекомендованная доза составляет 5 мг/сут (1 таблетка препарата Бисопролол-КВ 5 мг). В случае умеренной АГ (диастолическое давление до 105 мм рт. ст.) приемлемой является дозировка 2,5 мг (½ таблетки 5 мг). При необходимости суточную дозу можно повысить до 10 мг (1 таблетка препарата Бисопролол-КВ 10 мг). Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг/сут.
Коррекция дозы устанавливаются врачом индивидуально в зависимости от частоты пульса и терапевтической пользы.
Хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, при необходимости — сердечными гликозидами. Стандартная терапия хронической сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ (или блокаторы ангиотензиновых рецепторов в случае непереносимости ингибиторов АПФ), блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и, при необходимости, сердечные гликозиды.
Бисопролол-КВ назначают для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью без признаков обострения.
Терапию должен проводить врач с опытом лечения хронической сердечной недостаточности.
Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности лекарственным средством Бисопролол-КВ следует начинать согласно представленной ниже схеме титрования и можно корректировать в зависимости от индивидуальных реакций организма:
- 1,25 мг** бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение 1 нед, повышая до
- 2,5 мг* бисопролола фумарата (½ таблетки 5 мг) 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до
- 3,75 мг** бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до
- 5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до
- 7,5 мг бисопролола фумарата (1½ таблетки 5 мг) 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до
- 10 мг бисопролола фумарата (1 таблетка 10 мг или 2 таблетки 5 мг) 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии.
*В начале терапии хронической сердечной недостаточности рекомендуется применять препарат в дозировке 2,5 мг.
**Применять в соответствующей дозировке.
Максимальная рекомендованная доза бисопролола фумарата составляет 10 мг 1 раз в сутки.
В начале лечения устойчивой хронической сердечной недостаточности необходимо проводить регулярный мониторинг. В течение фазы титрования необходим контроль за следующими показателями жизнедеятельности (АД, ЧСС) и симптомами прогрессирования сердечной недостаточности. Симптомы могут развиваться с первого дня после начала лечения.
Модификация лечения. Если максимальная рекомендованная доза плохо переносится, возможно постепенное снижение дозы. Если во время фазы титрования или после нее отмечается увеличение выраженности сердечной недостаточности, развивается артериальная гипотензия или брадикардия, рекомендуется коррекция дозы препарата, что может требовать временного снижения дозы бисопролола или, возможно, приостановления лечения. После стабилизации состояния пациента всегда следует рассматривать возможность повторно инициировать лечение бисопрололом.
Не следует прекращать лечение внезапно, особенно пациентам с ИБС, поскольку это может привести к ухудшению состояния пациента. В случае необходимости лечение лекарственным средством рекомендовано завершать медленно, постепенно снижая дозу (например снижая дозу еженедельно вдвое).
Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности обычно длительное.
Курс лечения лекарственным средством Бисопролол-КВ длительный и зависит от природы и тяжести заболевания.
Пациенты с печеночной и почечной недостаточностью
АГ; ИБС. Для пациентов с нарушением функции печени или почек легкой и средней степени тяжести подбора дозы обычно не требуется. У пациентов с тяжелой формой почечной недостаточности (клиренс креатинина <20 мл/мин) и пациентов с тяжелой формой печеночной недостаточности суточная доза не должна превышать 10 мг бисопролола. Есть ограниченные данные по применению бисопролола у пациентов на диализе. Необходимости изменять режим дозирования нет.
Хроническая сердечная недостаточность. Нет данных относительно фармакокинетики бисопролола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью одновременно с нарушениями функции печени и/или почек, поэтому повышать дозу необходимо с осторожностью.
Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Противопоказания
острая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность в состоянии декомпенсации, требующая инотропной терапии; кардиогенный шок; AV-блокада II и III степени (за исключением таковой у пациентов с искусственным водителем ритма); синдром слабости синусного узла; выраженная синоатриальная блокада; симптоматическая брадикардия; симптоматическая артериальная гипотензия; тяжелая форма БА; поздние стадии нарушения периферического кровообращения или болезни Рейно; нелеченная феохромоцитома; метаболический ацидоз; повышенная чувствительность к бисопрололу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны сердца: брадикардия (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, у пациентов с АГ или ИБС), признаки увеличения выраженности сердечной недостаточности (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с АГ или ИБС), нарушение AV-проводимости.
Со стороны нервной системы: головокружение*, головная боль*, синкопе.
Со стороны органа зрения: снижение слезоотделения (нужно учитывать при ношении контактных линз), конъюнктивит.
Со стороны органа слуха: ухудшение слуха.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов с БА или обструктивными заболеваниями дыхательных путей в анамнезе, аллергический ринит.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, запор.
Со стороны кожи и соединительной ткани: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение, сыпь, алопецию. При лечении блокаторами β-адренорецепторов может наблюдаться ухудшение состояния больных псориазом в виде псориатических высыпаний.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость, судороги.
Со стороны печени: гепатит.
Со стороны сосудистой системы: ощущение холода или онемения в конечностях, артериальная гипотензия (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с АГ или ИБС), ортостатическая гипотензия (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью).
Со стороны репродуктивной системы: нарушение потенции.
Психические расстройства: депрессия, нарушение сна, ночные кошмары, галлюцинации.
Лабораторные показатели: повышение уровня ТГ в крови, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови (АсАТ, АлАТ).
Общие расстройства: астения (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с АГ или ИБС), утомляемость*.
*Касается только пациентов с АГ или ИБС. Эти симптомы обычно возникают в начале терапии, слабо выражены и исчезают в течение первых 1–2 нед.
В случае возникновения побочных явлений или нежелательных реакций необходимо немедленно проинформировать врача.
Особые указания
лечение стабильной хронической сердечной недостаточности с применением бисопролола следует начинать с фазы титрования.
У пациентов с ИБС лечение не следует прекращать внезапно без крайней необходимости, поскольку это может привести к транзиторному ухудшению состояния. Инициирование и прекращение лечения бисопрололом требует регулярного мониторинга.
На сегодня нет достаточного терапевтического опыта лечения сердечной недостаточности у пациентов со следующими заболеваниями и патологическими состояниями: сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый), тяжелые нарушения функции почек, тяжелые нарушения функции печени, рестриктивная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, гемодинамически значимые приобретенные клапанные пороки сердца, инфаркт миокарда на протяжении последних 3 мес.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов при таких состояниях, как:
- бронхоспазм (при БА, обструктивных заболеваниях дыхательных путей);
- сахарный диабет со значительными колебаниями уровня глюкозы в крови, при этом симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, повышенное потоотделение) могут быть скрытыми;
- строгая диета;
- проведение десенсибилизирующей терапии. Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и увеличивать тяжесть анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином не всегда дает положительный терапевтический эффект;
- AV-блокада I степени;
- стенокардия Принцметала;
- облитерирующие заболевания переферических артерий (в начале терапии возможно усиление жалоб);
- общая анестезия.
У пациентов, которым планируется общая анестезия, применение блокаторов β-адренорецепторов снижает вероятность развития аритмии и ишемии миокарда на протяжении введения в наркоз, интубации и послеоперационного периода. Рекомендуется продолжать применение блокаторов β-адренорецепторов во время периоперационного периода. Необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов, так как врач должен учитывать потенциальное взаимодействие с другими лекарственными средствами, которое может привести к брадиаритмии, рефлекторной тахикардии и снижению возможностей рефлекторного механизма компенсации кровопотери. В случае отмены бисопролола перед оперативными вмешательствами дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата за 48 ч до общей анестезии.
Комбинации бисопролола с антагонистами кальция группы верапамила или дилтиазема, с антиаритмическими препаратами І класса и гипотензивными средствами центрального действия не рекомендуются (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Несмотря на то что кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов (β1) меньше влияют на функцию легких по сравнению с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, следует избегать их применения, как и всех блокаторов β-адренорецепторов, при обструктивных заболеваниях дыхательных путей, если нет весомых причин для проведения терапии. В случае необходимости препарат Бисопролол-КВ следует применять с осторожностью. У пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей лечение бисопрололом следует начинать с наиболее низкой возможной дозы и следует следить за состоянием пациентов относительно возникновения новых симптомов (таких как одышка, непереносимость физических нагрузок, кашель).
При БА или других ХОБЛ, которые могут вызывать симптомы, показана сопутствующая терапия бронходилататорами. В некоторых случаях на фоне приема препарата пациентам с БА из-за повышения резистентности дыхательных путей могут потребоваться более высокие дозы β2-симпатомиметиков.
Больным псориазом (в том числе в анамнезе) блокаторы β-адренорецепторов (например бисопролол) назначают после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Пациентам с феохромоцитомой назначают препарат только после назначения терапии блокаторами α-адренорецепторов. Симптомы тиреотоксикоза могут быть замаскированы на фоне приема препарата.
При применении препарата Бисопролол-КВ может отмечаться положительный результат при проведении допинг-контроля.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Бисопролол имеет фармакологические свойства, которые могут оказывать вредное воздействие на течение беременности и/или развитие плода/новорожденного. Как правило, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают плацентарный кровоток, что может вызвать задержку внутриутробного развития, внутриутробную смерть, непроизвольный аборт или преждевременные роды. Могут развиться побочные эффекты у плода и новорожденного (например гипогликемия, брадикардия). Если лечение блокаторами β-адренорецепторов необходимо, желательно, чтобы это был β1-селективный адреноблокатор.
В период беременности препарат применяют только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Необходимо контролировать маточно-плацентарный кровоток и рост плода. В случае вредного влияния на протекание беременности или плод следует рассмотреть возможность альтернативного лечения.
После родов новорожденный должен находиться под тщательным наблюдением. Симптомы гипогликемии и брадикардии можно ожидать на протяжении первых 3 сут.
Период кормления грудью. Данных относительно экскреции бисопролола в грудное молоко нет, поэтому не рекомендуется применять препарат во время кормления грудью.
Дети. Клинические данные относительно эффективности и безопасности применения препарата для лечения детей отсутствуют, поэтому не следует применять препарат у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В индивидуальных случаях препарат может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами. Особенное внимание необходимо уделять в начале лечения, при изменении дозы препарата или при взаимодействии с алкоголем.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуется применять
Лечение хронической сердечной недостаточности
- Антиаритмические средства І класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): возможно потенцирование эффекта относительно AV-проводимости и усиление отрицательного инотропного эффекта.
Все показания
- Антагонисты кальция типа верапамила, в меньшей степени — дилтиазема: отрицательное влияние на сократительную функцию миокарда и AV-проводимость. В/в введение верапамила может привести к выраженной артериальной гипотензии и AV-блокаде у пациентов, принимающих блокаторы β-адренорецепторов.
- Гипотензивные препараты с центральным механизмом действия (клонидин, метилдопа, моксонидин, рилменидин): могут привести к ухудшению сердечной недостаточности в результате снижения центрального симпатического тонуса (снижение ЧСС и сердечного выброса, вазодилатация). Внезапная отмена препарата, особенно если ему предшествует отмена блокаторов β-адренорецепторов, может повысить риск возникновения рикошетной АГ.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
Лечение при АГ или ИБС (стенокардии)
- Антиаритмические средства І класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): возможно потенцирование эффекта относительно AV-проводимости и усиления отрицательного инотропного эффекта.
Все показания
- Антагонисты кальция типа дигидропиридина (например нифедипин, фелодипин, амлодипин): могут повышать риск возникновения АГ. Не исключается возможность повышения отрицательного влияния на инотропную функцию миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью.
- Антиаритмические препараты ІІІ класса (например амиодарон): возможно потенцирование влияния на AV-проводимость.
- Блокаторы β-адренорецепторов местного действия (например содержащиеся в глазных каплях для лечения глаукомы): действие бисопролола может усиливаться.
- Парасимпатомиметики: может увеличиваться время AV-проводимости, повышается риск брадикардии.
- Инсулин и пероральные гипогликемизирующие средства: увеличивается выраженность действия этих препаратов. Блокада β-адренорецепторов может маскировать симптомы гипогликемии.
- Средства для анестезии: повышается риск угнетения функции миокарда и возникновения артериальной гипотензии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
- Сердечные гликозиды: могут снижать ЧСС, увеличивают время AV-проводимости.
- НПВП: могут снижать гипотензивный эффект бисопролола.
- β-Симпатомиметики (например орципреналин, изопреналин, добутамин): применение в комбинации с бисопрололом может привести к снижению терапевтического эффекта обоих средств. Для лечения аллергических реакций могут потребоваться более высокие дозы эпинефрина.
- Симпатомиметики, которые активируют α- и β-адренорецепторы (например эпинефрин, норэпинефрин): возможно проявление опосредованного из-за α-адренорецептора сосудосуживающего эффекта, что приводит к повышению АД и усилению перемежающейся хромоты. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
- При сочетанном применении с антигипертензивными средствами и средствами, проявляющими гипотензивный эффект (например трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазин), возможно повышение риска артериальной гипотензии.
Возможные комбинации
- Мефлохин: может повышать риск развития брадикардии.
- Ингибиторы МАО (за исключением ингибиторов МАО типа В): повышают гипотензивный эффект блокаторов β-адренорецепторов. Существует риск развития гипертонического криза.
Передозировка
симптомы. При передозировке (например применение суточной дозы 15 мг вместо 7,5 мг) зафиксированы случаи развития AV-блокады ІІІ степени, брадикардии и головокружения. Наиболее частыми признаками передозировки блокатороов β-адренорецепторов являются брадикардия, артериальная гипотензия, острая сердечная недостаточность, гипогликемия и бронхоспазм. В настоящее время известно несколько случаев передозировки у пациентов с АГ и/или ИБС (максимальная доза 2000 мг бисопролола). Отмечались брадикардия и/или артериальная гипотензия. Все пациенты выздоровели. Существует широкая вариабельность индивидуальной чувствительности к однократной высокой дозе бисопролола, пациенты с сердечной недостаточностью могут быть более чувствительны к препарату. Поэтому лечение следует начинать с постепенным повышением доз (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Лечение. При передозировке прекращают лечение препаратом и проводят поддерживающую и симптоматическую терапию. Есть ограниченные данные, что бисопролол тяжело поддается диализу. При подозрении на передозировку в соответствии с ожидаемым фармакологическим действием и с учетом рекомендаций для других блокаторов β-адренорецепторов следует рассмотреть нижеперечисленные общие мероприятия.
При брадикардии: в/в введение атропина. Если реакция отсутствует, с осторожностью вводят изопреналин или другой препарат с положительным хронотропным эффектом. В исключительных случаях может потребоваться трансвенозное введение искусственного водителя ритма.
При артериальной гипотензии: в/в введение жидкости и сосудосуживающих препаратов. В/в введение глюкагона может быть полезным.
При AV-блокаде II и III степени: тщательное наблюдение и инфузионное введение изопреналина или трансвенозное введение кардиостимулятора.
При обострении хронической сердечной недостаточности: в/в введение диуретических средств, инотропных препаратов, вазодилататоров.
При бронхоспазме: бронхолитические препараты (например изопреналин), β2-адреномиметики и/или аминофиллин.
При гипогликемии: в/в введение глюкозы.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.