Алмагель® Нео (Almagel® Neo) (171619) - инструкция по применению ATC-классификация
Алмагель Нео инструкция по применению
Фармакологические свойства
Алмагель Нео — сбалансированный гель алюминия гидроксида и магния гидроксида в комбинации с ветрогонным компонентом — симетиконом. Оказывает длительное антацидное действие, проявляет мягкий слабительный эффект, успешно устраняет запоры и снижает метеоризм у больных с язвой желудка.
Двойной механизм действия, сочетающий кислотонейтрализующую способность и цитопротекторную активность, обеспечивает защиту слизистой оболочки желудка и ее заживление при повреждении.
Щелочные активные компоненты препарата мелко диспергированы, благодаря чему увеличивается их активная поверхность, обеспечивается более тесный контакт с поверхностью слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, замедляется эвакуация содержимого желудка и пролонгируется нейтрализующий эффект.
Цитопротекторная активность связана с активацией синтеза простагландинов, стимулирующих секрецию слизи и бикарбонатов со слизистой оболочки желудка.
Учитывая способность препарата связывать желчные кислоты и лизолецитин, а также оказывать гастропротекторное действие, Алмагель Нео можно применять для лечения дуоденогастрального рефлюкса.
Симетикон, который входит в состав препарата Алмагель Нео, способствует устранению метеоризма. Симетикон является стабильным силиконовым соединением, не всасывается в ЖКТ, вызывает естественное высвобождение газов и их поглощение стенками кишечника. Симетикон оказывает действие в просвете тонкого кишечника и выводится из организма в неизмененном виде.
Составляющие препарата не всасываются в ЖКТ и, таким образом, не приводят к клинически значимым плазменным концентрациям при применении в рекомендуемых дозах и при рекомендуемой продолжительности лечения.
Алюминия гидроксид нейтрализует повышенную секрецию соляной кислоты в желудке, образуя алюминия хлорид. Под влиянием щелочной среды кишечника последний превращается в щелочные соли алюминия, которые мало всасываются и выводятся с калом. При нормальной функции почек плазменный уровень алюминия практически не изменяется.
Магния гидроксид также нейтрализует соляную кислоту в желудке и превращается в магния хлорид. В кишечнике он превращается в магния карбонат, который плохо всасывается, поэтому концентрация ионов магния в крови практически не изменяется.
У больных с ХПН уровень ионов алюминия и магния может повыситься до токсических значений вследствие нарушения их выведения.
Показания Алмагель Нео
симптоматическое лечение заболеваний пищеварительного тракта, сопровождающихся повышенной или нормальной кислотностью желудочного сока и повышенным газообразованием.
Препарат применять самостоятельно или в комбинации с другими лекарственными средствами при:
- гастрите и дуодените;
- язве желудка и двенадцатиперстной кишки;
- эрозиях желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- дуоденогастральном рефлюксе;
- функциональной диспепсии;
- метеоризме, дискомфорте в результате повышенного газообразования.
Применение Алмагель Нео
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет: при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни рекомендуемая доза составляет 10–15 мл (2–3 мерные ложки) или 1 пакетик 4 раза в сутки через 1 ч после приема пищи и перед сном. После достижения желаемого эффекта рекомендуемая доза составляет 10 мл (2 мерные ложки) или 1 пакетик 4 раза в сутки.
При гастритах, дуодените, эрозиях желудка и двенадцатиперстной кишки, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, дуоденогастральном рефлюксе, функциональной диспепсии, метеоризме рекомендуемая доза составляет 10 мл (2 мерные ложки) или 1 пакетик 4 раза в сутки через 1 ч после приема пищи и перед сном.
Продолжительность лечения определяет врач.
Максимальная суточная доза — 60 мл (12 мерных ложек или 6 пакетиков), максимальная продолжительность лечения — 4 нед.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Препарат необходимо принимать в неразбавленном виде. Не рекомендуется употребление жидкости в течение 30 мин после приема. Перед применением суспензию необходимо тщательно гомогенизировать, встряхивая флакон.
Пациенты с нарушением функции почек. Лекарственное средство следует принимать после консультации с врачом. При длительном применении необходимо учитывать состояние функции почек.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из действующих и/или вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственного средства. Тяжелые нарушения функции почек, в том числе у пациентов на гемодиализе, у которых существует риск повышения концентрации ионов алюминия и магния в плазме крови до токсических уровней в результате уменьшения выведения почками. Гипофосфатемия, тяжелый остеопороз, болезнь Альцгеймера, привычный запор, хроническая диарея, кишечная непроходимость, подозрение на аппендицит, кровотечения из ЖКТ невыясненного происхождения, тяжелая боль в животе неуточненного генеза, язвенный колит, состояния, вызывающие нарушение водно-электролитного баланса.
Побочные эффекты
длительное применение Алмагель Нео или прием его в высоких дозах могут вызвать синдром дефицита фосфора (потеря аппетита, мышечная слабость, уменьшение массы тела).
Следует учитывать, что даже при применении препарата в обычных дозах у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, возможно уменьшение содержания фосфора в организме, усиление процессов резорбции в костной ткани, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, поскольку это лекарственное средство содержит алюминий (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У пациентов с почечной недостаточностью отмечаются повышенные плазменные концентрации как алюминия, так и магния, поэтому длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом. Пациенты с почечной недостаточностью должны принимать сниженную дозу препарата или увеличить интервал между приемами препарата, исходя из тяжести почечной недостаточности. У пациентов этой группы следует контролировать показатели плазменной концентрации алюминия и магния.
Алюминия гидроксид может быть опасен для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.
Побочные реакции:
- со стороны пищеварительной системы: нарушение вкуса (ощущение привкуса мела), диарея, запор, тошнота, рвота, изменение цвета каловых масс;
- со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе бронхоспазм, зуд, крапивница, ангионевротический отек и анафилактические реакции;
- со стороны нервной системы: интоксикация алюминием и/или магнием, чаще всего у больных с почечной недостаточностью, деменция, ухудшение состояния при болезни Альцгеймера.
В случае выявления каких-либо нежелательных воздействий или необычных реакций следует проконсультироваться с вашим врачом относительно дальнейшего применения препарата!
Особые указания
перед началом применения препарата следует исключить наличие злокачественного процесса.
Алюминия гидроксид может привести к запору, а магния гидроксид — обусловить гипокинезию кишечника. Применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или осложнить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или у лиц пожилого возраста.
Больным следует обратиться к врачу в случае:
- уменьшения массы тела;
- возникновения затруднений при глотании или постоянном ощущении дискомфорта в животе;
- расстройства пищеварения, которое появилось впервые, или изменений течения существующих нарушений пищеварения;
- почечной недостаточности.
У пациентов с нарушением функции почек возможно повышение плазменных уровней алюминия и/или магния, поэтому следует учитывать, что длительное применение препарата в высоких дозах может привести к развитию деменции и микроцитарной анемии.
Не рекомендуется длительное применение препарата при наличии болезни Альцгеймера, поскольку существует мнение, что алюминий концентрируется в нейрофибриллах ткани мозга и может привести к осложнениям.
При длительном применении препарата необходимо обеспечить поступление в организм достаточного количества фосфора, поскольку гидроксид алюминия связывается с фосфатами и снижает их всасывание в ЖКТ. Кроме того, повышается выведение кальция с мочой, что может привести к нарушениям кальциево-фосфатного равновесия и создать условия для развития остеомаляции (симптомы — жалобы на слабость и боль в костях). Это лекарственное средство не подходит пациентам с гипофосфатемией, поскольку при длительном применении оно может вызвать гипофосфатемию.
Этот препарат необходимо с осторожностью применять у пациентов с почечной недостаточностью. Во время лечения больных с почечной недостаточностью необходимо контролировать в динамике показатели состояния почек, размер язвы, появление диареи, плазменный уровень алюминия и магния.
Каждая доза (10 мл) препарата Алмагель Нео содержит:
- 0,226 г этанола, наличие которого может негативно повлиять на состояние пациентов с заболеваниями печени и мозга, лиц с алкогольной зависимостью, эпилепсией, беременных и детей в возрасте до 14 лет;
- 0,95 г сорбитола, который противопоказан пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, и может вызвать раздражение желудка и диарею.
Парабены, входящие в состав препарата в качестве вспомогательных веществ, могут вызвать аллергические реакции, в том числе крапивницу, бронхоспазм.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия клинического опыта желательно избегать применения препарата в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием данных адекватных клинических исследований женщинам в период беременности Алмагель Нео можно применять только по назначению врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.
Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит в ЖКТ, а именно:
- соли магния гидроксида могут вызвать диарею;
- соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запоров, что часто отмечается в период беременности, поэтому следует избегать длительного применения и превышения доз этого препарата.
При применении у беременных препарат может нанести ущерб в связи с содержанием этилового спирта (0,226 г в одной дозе).
Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 14 лет. Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 14 лет не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
Алмагель Нео взаимодействует с некоторыми другими лекарственными средствами, применяемыми перорально. Отмечают уменьшение объема всасывания лекарственных средств, принимаемых одновременно, в ЖКТ. В качестве меры предосторожности между приемами антацидов и других лекарственных средств следует делать перерыв продолжительностью не менее 2 ч.
Рекомендуется принимать за 2 ч до или через 2 ч после применения препарата Алмагель Нео: антибиотики группы тетрациклина (тетрациклин, доксициклин), фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин), H2-антигистаминные средства, противотуберкулезные препараты: этамбутол, изониазид (пероральный), атенолол, метопролол, пропранолол, хлорохин, циклины, дифлунизал, дигоксин, дифосфонаты, фексофенадин, железо (соли), натрия фторид, ГКС (описано взаимодействие с преднизолоном и дексаметазоном), индометацин, полистиренсульфонат натрия, кетоконазол, лансопразол, линкозамиды, фенотиазиновые нейролептики, пеницилламин, фосфор (добавки), тироксин.
Комбинации, которые следует учитывать: при одновременном применении с салицилатами усиливается выделение салицилатов почками вследствие ощелачивания мочи.
Препарат не применять одновременно с хинолинами.
Может нарушаться выведение хинидина с проявлениями хинидиновой токсичности, особенно у больных с почечной недостаточностью.
Одновременное применение с холинергическими средствами снижает их эффективность.
Одновременное применение алюминия гидроксида и цитратов может приводить к повышению уровня алюминия, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Применение препарата одновременно с лекарственными средствами, имеющими кишечно-растворимую оболочку, может привести к более быстрому растворению оболочки и раздражению желудка и двенадцатиперстной кишки.
Одновременное применение с препаратом Алмагель Нео может привести к уменьшению всасывания следующих лекарственных средств:
- тетрациклиновых антибиотиков (тетрациклин, доксициклин);
- хинолонов (ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин);
- производных бисфосфонатов (клодронат, алендронат, ризедронат);
- ингибиторов протеазы (атазанавир, типранавир, фосампренавир);
- кетоконазола, итраконазола;
- розувастатина;
- аллопуринола, дифлунизала, габапентина, железа, микофенолата мофетила;
- левотироксина;
- дазатиниба;
- ранелата стронция.
Препарат может уменьшить всасывание фолиевой кислоты.
При комбинированном применении с левотироксином возможно уменьшение выраженности его гормонального действия. Пирензепин усиливает и продлевает действие препарата Алмагель Нео.
Плазменные концентрации пеницилламина, соталола, пропранолола, фенитоина, цефподоксима, фексофенадина могут снижаться при одновременном применении с антацидными препаратами.
Действие полистиролсульфоната кальция может быть ослаблено при одновременном применении антацидных препаратов.
Вероятность лекарственных взаимодействий меньше при применении антацидных препаратов в низких дозах.
Передозировка
длительное применение Алмагель Нео может вызвать гипермагниемию, несмотря на то, что препарат почти не всасывается в ЖКТ. Симптомы передозировки проявляются быстрой утомляемостью, покраснением лица, истощением, мышечной слабостью и неадекватным поведением.
Могут отмечать также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения или умственной активности, онемение или боль в мышцах, нервозность и быстрая утомляемость, замедление дыхания, неприятные вкусовые ощущения.
При подозрении на передозировку препарата или появлении клинических признаков необходимо отменить препарат и принять меры по быстрому выведению препарата из ЖКТ (ввести активированный уголь, выполнить промывание желудка и другие процедуры для уменьшения всасывания ионов алюминия и магния).
Лечение при передозировке магния: регидратация, форсированный диурез. Можно назначить кальция глюконат в/в. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать! После первого раскрытия первичной упаковки суспензию можно хранить на протяжении 30 дней в указанных условиях.