перед началом применения препарата следует исключить наличие злокачественного процесса.

Алюминия гидроксид может привести к запору, а магния гидроксид — обусловить гипокинезию кишечника. Применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или осложнить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или у лиц пожилого возраста.

Больным следует обратиться к врачу в случае:

уменьшения массы тела;

возникновения затруднений при глотании или постоянном ощущении дискомфорта в животе;

расстройства пищеварения, которое появилось впервые, или изменений течения существующих нарушений пищеварения;

почечной недостаточности.

У пациентов с нарушением функции почек возможно повышение плазменных уровней алюминия и/или магния, поэтому следует учитывать, что длительное применение препарата в высоких дозах может привести к развитию деменции и микроцитарной анемии.

Не рекомендуется длительное применение препарата при наличии болезни Альцгеймера, поскольку существует мнение, что алюминий концентрируется в нейрофибриллах ткани мозга и может привести к осложнениям.

При длительном применении препарата необходимо обеспечить поступление в организм достаточного количества фосфора, поскольку гидроксид алюминия связывается с фосфатами и снижает их всасывание в ЖКТ. Кроме того, повышается выведение кальция с мочой, что может привести к нарушениям кальциево-фосфатного равновесия и создать условия для развития остеомаляции (симптомы — жалобы на слабость и боль в костях). Это лекарственное средство не подходит пациентам с гипофосфатемией, поскольку при длительном применении оно может вызвать гипофосфатемию.

Этот препарат необходимо с осторожностью применять у пациентов с почечной недостаточностью. Во время лечения больных с почечной недостаточностью необходимо контролировать в динамике показатели состояния почек, размер язвы, появление диареи, плазменный уровень алюминия и магния.

Каждая доза (10 мл) препарата Алмагель Нео содержит:

0,226 г этанола, наличие которого может негативно повлиять на состояние пациентов с заболеваниями печени и мозга, лиц с алкогольной зависимостью, эпилепсией, беременных и детей в возрасте до 14 лет;

0,95 г сорбитола, который противопоказан пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, и может вызвать раздражение желудка и диарею.

Парабены, входящие в состав препарата в качестве вспомогательных веществ, могут вызвать аллергические реакции, в том числе крапивницу, бронхоспазм.

Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия клинического опыта желательно избегать применения препарата в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием данных адекватных клинических исследований женщинам в период беременности Алмагель Нео можно применять только по назначению врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит в ЖКТ, а именно:

соли магния гидроксида могут вызвать диарею;

соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запоров, что часто отмечается в период беременности, поэтому следует избегать длительного применения и превышения доз этого препарата.

При применении у беременных препарат может нанести ущерб в связи с содержанием этилового спирта (0,226 г в одной дозе).

Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 14 лет. Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 14 лет не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.