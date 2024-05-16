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Алмагель® Нео суспензия для перорального применения пакетик 10 мл, №20 - Львов (49311) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 266 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: суспензия для перорального применения (19)
332,61
Экономия: -44,87 грн
287,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: пакетик (1)
263,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
317,27
Экономия: -25,53 грн
291,74 грн
Пульс
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Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
277,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: суспензия для перорального применения (6)
320,99
Экономия: -39,47 грн
281,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: пакетик (8)
258,62 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
323,03 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (7)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
290,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: суспензия для перорального применения (11)
345,99
Экономия: -64,47 грн
281,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
296,04
Экономия: -15,52 грн
280,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), пакетик (17)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
315,33
Экономия: -34,82 грн
280,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -27,47 грн
281,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: суспензия для перорального применения (2)
363,99
Экономия: -82,47 грн
281,52 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
290,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: суспензия для перорального применения (15)
337,99
Экономия: -56,47 грн
281,52 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: суспензия для перорального применения (13)
290,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: пакетик (1)
274,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: суспензия для перорального применения (3)
290,00 грн