фармакодинамика. In vivo действие L-орнитина-L-аспартата обусловлено аминокислотами, орнитином и аспартатом посредством двух ключевых методов детоксикации аммиака: синтеза мочевины и синтеза глутамина.

Синтез мочевины происходит в околопортальных гепатоцитах, где орнитина аспартат выступает как активатор двух ферментов: орнитина карбамоилтрансферазы и карбамоилфосфатсинтетазы, а также как субстрат для синтеза мочевины.

Синтез глутамина происходит в околовенозных гепатоцитах. Особенно при патологических условиях аспартат и дикарбоксилат, включая продукты метаболизма орнитина аспартата, абсорбируются в клетках и используются там для связывания аммиака в форме глутамина.

Глутамат — это аминокислота, которая связывает аммиак как в физиологических, так и патологических условиях. Полученная аминокислота глутамин представляет собой не только нетоксичную форму для выведения аммиака, но и активирует важный цикл мочевины (внутриклеточный обмен глутамина).

В физиологических условиях орнитин и аспартат не лимитируют синтез мочевины.

Экспериментальные исследования на животных показали, что снижающее уровень аммиака свойство L-орнитина-L-аспартата вызвано ускоренным синтезом глутамина. В отдельных клинических исследованиях установлено это улучшение в отношении разветвленной цепи аминокислот/ароматических аминокислот.

Фармакокинетика. L-орнитина-L-аспартат быстро абсорбируется и расщепляется на орнитин и аспартат. T ½ и орнитина, и аспартата короткий — 0,3–0,4 ч. Незначительная часть аспартата выводится с мочой в неизмененном виде.