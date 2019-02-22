Гепа-Мерц гранулят (Hepa-Merz® granulate) (171587) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепа-Мерц гранулят инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. In vivo действие L-орнитина-L-аспартата обусловлено аминокислотами, орнитином и аспартатом посредством двух ключевых методов детоксикации аммиака: синтеза мочевины и синтеза глутамина.
Синтез мочевины происходит в околопортальных гепатоцитах, где орнитина аспартат выступает как активатор двух ферментов: орнитина карбамоилтрансферазы и карбамоилфосфатсинтетазы, а также как субстрат для синтеза мочевины.
Синтез глутамина происходит в околовенозных гепатоцитах. Особенно при патологических условиях аспартат и дикарбоксилат, включая продукты метаболизма орнитина аспартата, абсорбируются в клетках и используются там для связывания аммиака в форме глутамина.
Глутамат — это аминокислота, которая связывает аммиак как в физиологических, так и патологических условиях. Полученная аминокислота глутамин представляет собой не только нетоксичную форму для выведения аммиака, но и активирует важный цикл мочевины (внутриклеточный обмен глутамина).
В физиологических условиях орнитин и аспартат не лимитируют синтез мочевины.
Экспериментальные исследования на животных показали, что снижающее уровень аммиака свойство L-орнитина-L-аспартата вызвано ускоренным синтезом глутамина. В отдельных клинических исследованиях установлено это улучшение в отношении разветвленной цепи аминокислот/ароматических аминокислот.
Фармакокинетика. L-орнитина-L-аспартат быстро абсорбируется и расщепляется на орнитин и аспартат. T½ и орнитина, и аспартата короткий — 0,3–0,4 ч. Незначительная часть аспартата выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Гепа-Мерц гранулят
лечение сопутствующих заболеваний и осложнений, вызванных нарушением детоксикационной функции печени (например при циррозе печени) с симптомами латентной или выраженной печеночной энцефалопатии.
Применение Гепа-Мерц гранулят
содержимое 1–2 пакетов Гепа-Мерц растворить в большом количестве жидкости (например в стакане воды или сока) и принимать во время или после приема пищи до 3 раз в сутки.
Противопоказания
гиперчувствительность к L-орнитину-L-аспартату, красителю желто-оранжевому S или к любому из вспомогательных веществ; тяжелые нарушения функции почек (хроническая или острая почечная недостаточность); при уровне креатинина выше 3 мг/100 мл Гепа-Мерц гранулы не применять.
Побочные эффекты
категории частоты определяются следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных).
Со стороны ЖКТ: нечасто — тошнота, рвота, боль в желудке, метеоризм, диарея, запор. Со стороны скелетно-мышечной системы: очень редко — боль в суставах и мышцах. Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, крапивница. Неврологические нарушения: головокружение. Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, анафилактический шок, чихание, слезотечение. Метаболические нарушения: при применении в больших дозах возможно повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови. Эти побочные реакции обычно кратковременны и не нуждаются в прекращении приема препарата. Краситель оранжево-желтый S (E110) может вызвать аллергические реакции.
Особые указания
гранулят Гепа-Мерц содержит 1,13 г фруктозы в каждом пакете (эквивалентно 0,11 ХЕ), что необходимо учитывать больным сахарным диабетом. Не применять у пациентов с врожденной непереносимостью фруктозы. Длительное применение может быть вредным для зубов (развитие кариеса).
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные относительно применения препарата Гепа-Мерц в период беременности отсутствуют. Исследования на животных с применением L-орнитина-L-аспартата для изучения его токсического влияния на репродуктивную функцию не проводились. Следовательно, применения препарата в период беременности следует избегать.
Однако если лечение препаратом Гепа-Мерц в период беременности считается необходимым по жизненным показаниям, врачу следует тщательно взвесить соотношение возможного риска для плода/ребенка и ожидаемой пользы для беременной/матери.
Неизвестно, проникает ли L-орнитина-L-аспартат в грудное молоко. Следует избегать применения препарата в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами может быть ухудшена при лечении L-орнитином-L-аспартатом, поэтому следует избегать такого вида деятельности в период лечения.
Дети. Опыт применения у детей ограничен, поэтому препарат не следует применять в педиатрической практике.
Взаимодействия
исследования не проводились, данные отсутствуют.
Передозировка
при передозировке может наблюдаться повышение уровня мочевины в крови и моче, усиление проявлений побочных реакций. До сих пор признаков интоксикации вследствие передозировки L-орнитина-L-аспартата не наблюдалось. Лечение. Специфический антидот неизвестен. Рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.