Эксипим (Exipime®)
Эксипим инструкция по применению
Состав
Цефепим - 1000 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Антибиотик группы цефалоспоринов IV поколения с широким спектром антибактериального действия. Действует бактерицидно, ингибируя синтез пептидогликана клеточной стенки бактерий. Имеет широкий спектр действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая большинство штаммов, устойчивых к аминогликозидам или цефалоспориновым антибиотикам III поколения. Цефепим высокоустойчив к гидролизу большинством β-лактамаз, имеет малое сродство к β-лактамазам (кодирующимся хромосомными генами) и быстро проникает в грамотрицательные бактериальные клетки.
Цефепим активен относительно таких микроорганизмов:
Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, штаммов Streptococcus spp.: Streptococcus pyogenes (группа A); Streptococcus agalactiae (группа B); Streptococcus pneumoniae; другие β-гемолитически стрептококки (группа C, G, F), Streptococcus bovis (группа D), Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Pseudomonas spp. (включая P. aeruginosa, P. putida, P. stutzeri), Escherichia coli, Klebsiella spp.(включая Klebsiella pseudomoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella oxaenae); Enterobacter spp. (включая Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter sakazakii); Proteus spp. (включая Proteus mirabilis, Proteus vulgaris); Acinetobacter calcoaceticus (Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoff); Aeromonas hydrophila; Capnocytophaga spp., Citrobacter spp. (включая Citobacter diversus, Citobacter freundii); Campylobacter jejuni, Cardnerella vaginalis, Haemophilus ducrei, Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Legionella spp.; Morganella morganii; Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Neisseria gonorrhoeae, (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Neisseria meningitidis; Providencia spp. (включая P. rettgeri, P. stuartii); Salmonella spp.; Serratia spp. (включая S. marcescens, S. liquefaciens); Shigella spp.; Versinia enterocolitica.
Анаэробы: Bacteroides spp., (включая B. melaninogenicus и другие микроорганизмы ротовой полости, принадлежащие к Bacteroides); Clostridium perfringens; Fusobacterium spp.; Mobiluncus spp.; Peptostreptococcus spp.; Veillonella spp.
Большая часть метициллинрезистентных штаммов энтерококков и стафилококков устойчивы к действию большинства цефалоспоринових антибиотиков, включая цефепим.
Цефепим неактивен относительно некоторых штаммов: Xanthomonas maltophilia (Pseudomonas maltophilia), Bacteroides fragilis и Clostridium difficile.
Фармакокинетика. После в/в введения цефепима в дозе 500 мг, 1000 мг и 2000 мг максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 30 мин и составляет 38,2 мкг/мл, 78,7 мкг/мл и 163,1 мкг/мл соответственно. После в/м введения цефепима в дозе 500 мг, 1000 мг и 2000 мг максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 1–2 ч и составляет 12–12,5 мкг/мл, 25,9–26,3 мкг/мл и 49,9–51,3 мкг/мл соответственно.
Средняя терапевтическая концентрация в плазме крови через 12 ч при в/в введении составляет 0,2 мкг/мл, при в/м введении — 0,7 мкг/мл.
Связывание цефепима с белками плазмы крови составляет <19% и не зависит от концентрации препарата в сыворотке крови.
Высокие концентрации цефепима достигаются в моче, желчи, перитонеальной жидкости, желчном пузыре, бронхиальном слизистом секрете, мокроте, предстательной железе и аппендиксе. Цефепим выделяется почками главным образом путем гломерулярной фильтрации. С мочой выводится около 85% введенной дозы цефепима в неизмененном виде.
Период полувыведения цефепима из организма составляет, в среднем, 2 ч.
У пациентов в возрасте старше 65 лет с нормальной функцией почек коррекции дозы не требуется, несмотря на то, что величина почечного клиренса меньше, чем у пациентов молодого возраста.
У больных с нарушением функции почек период полувыведения цефепима увеличивается. В среднем период полувыведения цефепима при проведении гемодиализа составляет 13 ч, при проведении перитонеального диализа — 19 ч.
Фармакокинетика цефепима у больных с нарушением функции печени не изменяется.
Показания Эксипим
инфекции, вызванные чувствительными к цефепиму микроорганизмами:
инфекции дыхательных путей (пневмония, бронхит);
инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит);
инфекции кожи и мягких тканей;
интраабдоминальные инфекции (включая перитонит и инфекции желчевыводящих путей);
гинекологические инфекции;
септицемия;
инфекции на фоне иммунодефицита (при фебрильной нейтропении);
бактериальный менингит.
Применение Эксипим
перед началом применения следует сделать кожный тест на переносимость. Обычная доза для взрослых составляет 500 мг–1 г в/в или в/м каждые 12 ч. Обычная продолжительность лечения составляет 7–10 дней; при тяжелых инфекциях возможно повышение дозы до 2 г на 1 введение и более длительный период лечения.
Дозирование и путь введения варьируют в зависимости от чувствительности микроорганизмов-возбудителей, степени тяжести инфекции, а также функционального состояния почек пациента.
Рекомендации относительно дозирования Эксипима для взрослых приведены в таблице:
|Инфекции мочевыводящих путей легкой и средней степени тяжести
|500 мг–1 г в/в или в/м
|Каждые 12 ч
|Другие инфекции легкой и средней степени тяжести
|1 г в/в или в/м
|Каждые 12 ч
|Тяжелые инфекции
|2 г в/в
|Каждые 12 ч
|Угрожающие жизни инфекции
|2 г в/в
|Каждые 8 ч
Дети в возрасте от 2 мес. Максимальная доза для детей не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Обычная рекомендуемая доза для детей с массой тела до 40 кг составляет 50 мг/кг через 12 ч (пациентам с фебрильной нейтропенией и бактериальным менингитом — через 8 ч). Обычная продолжительность лечения составляет 7–10 дней, при тяжелых инфекциях может быть необходимым более продолжительное лечение.
Нарушение функции почек. Для больных с нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) доза препарата должна быть откорректирована. Начальная доза Эксипима должна быть такой же, как и для больных с нормальной функцией почек. Рекомендуемые поддерживающие дозы цефепима приведены в таблице:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Рекомендуемые поддерживающие дозы
|>60
|Угрожающие жизни инфекции
|Тяжелые инфекции
|Инфекции легкой и средней тяжести
|Инфекции мочевыводящих путей легкой и средней тяжести
|Обычное дозирование адекватно тяжести инфекции (см. предыдущую таблицу), корригирования дозы не требуется
|2 г каждые
8 ч
|2 г каждые
12 ч
|1 г каждые
12 ч
|500 мг каждые
12 ч
|30–59
|Корригирование дозы в соответствии с клиренсом креатинина
|2 г каждые 12 ч
|2 г каждые
24 ч
|1 г каждые
24 ч
|500 мг каждые
24 ч
|11–29
|2 г каждые 24 ч
|1 г каждые
24 ч
|500 мг каждые 24 ч
|500 мг каждые
24 ч
|<10
|1 г каждые 24 ч
|500 мг каждые 24 ч
|250 мг каждые 24 ч
|250 мг каждые
24 ч
При гемодиализе за 3 ч из организма выводится около 68% дозы препарата. После завершения каждого сеанса диализа необходимо вводить повторную дозу, которая равняется исходной. При беспрерывном амбулаторном перитонеальном диализе препарат можно применять в начальных нормальных рекомендуемых дозах 500 мг, 1 или 2 г (в зависимости от тяжести инфекции) с интервалом 48 ч.
Детям при нарушении функции почек рекомендуется снижение дозы или увеличение интервала между введениями (в зависимости от значений клиренса креатинина).
Эксипим можно вводить в/в или в/м (глубоко) в ягодичную мышцу.
В/в введение оптимально для больных с тяжелыми или угрожающими жизни инфекциями. При в/в способе введения препарат растворяют в 5 или 10 мл стерильной воды для инъекций, в 5% р-ре глюкозы для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида (как указано в приведенной ниже таблице). Вводят в/в медленно на протяжении 3–5 мин или через систему для в/в введения.
В/м введение. Препарат растворяют в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций, 5% р-ре декстрозы для инъекций, бактериостатической воде для инъекций с парабеном или бензиловым спиртом, 0,5% или 1% р-ре лидокаина гидрохлорида в объемах, приведенных в таблице:
|Путь введения
|Объем р-ра для разведения, мл
|Приблизительный объем полученного р-ра, мл
|Приблизительная концентрация цефепима, мг/мл
|В/в введение:
500 мг/флакон
1 г/флакон
2 г/флакон
5
10
10
5,6
11,3
12,5
100
100
160
|В/м введение:
500 мг/флакон
1 г/флакон
1,3
2,4
1,8
3,6
280
280
Как и другие парентеральные лекарственные препараты, приготовленные р-ры Эксипима перед введением следует проверять на отсутствие механических включений.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефепиму, L-аргинину и другим β-лактамным антибиотикам.
Дети в возрасте до 2 мес. Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, лихорадка, анафилаксия.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, запор, боль в животе, диспепсия, диарея.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: боль в груди, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: кашель, боль в горле, одышка.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, бессонница, парестезии, беспокойство, нарушение сознания, судороги.
Другие: астения, гипергидроз, вагинит, периферические отеки, боль в спине.
Реакции в месте введения: при в/в введении — флебит, воспаление, при в/м введении — воспаление или локальная болезненность.
Со стороны лабораторных показателей: повышение уровня АлАТ, АсАТ, ЩФ, общего билирубина в сыворотке крови, анемия, эозинофилия, увеличение протромбинового или парциального тромбопластинового времени, положительный результат пробы Кумбса. Повышение уровня азота мочевины крови и/или креатинина сыворотки крови транзиторного характера и транзиторную тромбоцитопению отмечали менее чем у 0,5% пациентов. Также отмечали транзиторную лейкопению и нейтропению.
Особые указания
с осторожностью назначают больным с любыми формами аллергии, особенно на лекарственные препараты, если в анамнезе отмечали реакции гиперчувствительности немедленного типа на цефепим, цефалоспорины, пенициллины или другие β-лактамные антибиотики.
При возникновении аллергической реакции применение препарата следует немедленно прекратить. При тяжелых реакциях гиперчувствительности немедленного типа необходимо применение адреналина и других форм интенсивной терапии.
Антибиотики широкого спектра действия, особенно при продолжительном применении, могут вызывать развитие псевдомембранозного колита, поэтому необходимо обращать внимание на возникновение диареи во время лечения препаратом. Легкие формы колита могут проходить после окончания терапии, средней тяжести или тяжелые состояния могут потребовать специального лечения.
Как и при применении других антибиотиков, применение Эксипима может привести к колонизации резистентными микроорганизмами. При развитии суперинфекции необходимо принятие соответствующих терапевтических мер.
Период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано. В случае применения препарата в период лактации, кормление грудью необходимо прекратить.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
применяя одновременно с аминогликозидами в высоких дозах, необходимо контролировать функцию почек из-за потенциальной нефротоксичности и ототоксичности аминогликозидных антибиотиков. Нефротоксичность отмечали при одновременном применении с диуретиками (типа фуросемида). Эксипим в концентрации 1–40 мг/мл совместим с такими парентеральными р-рами, как 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций, 5 и 10% р-ры глюкозы для инъекций, 6 М р-р натрия лактата для инъекций, р-р 5% глюкозы и 0,9% натрия хлорида для инъекций, р-р Рингера с лактатом и 5% р-ром декстрозы для инъекций.
Для предупреждения возможного лекарственного взаимодействия не следует одновременно вводить препарат с р-рами метронидазола, ванкомицина, гентамицина, тобрамицина сульфата и нетилмицина сульфата. При необходимости сочетанного применения Эксипима с указанными препаратами, каждый антибиотик вводят отдельно.
Передозировка
в случае значительной передозировки может развиваться энцефалопатия, судороги.
При значительном превышении рекомендуемых доз, особенно у больных с нарушенной функцией почек, применение гемодиализа ускоряет выведение цефепима из организма; перитонеальный диализ малоэффективен.
Условия хранения
в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Не допускается замораживание приготовленного р-ра.
Приготовленный р-р препарата для в/м введения можно хранить на протяжении 12 ч при температуре не выше 25 °С и до 7 сут в оригинальной упаковке — в холодильнике при температуре 2–8 °С.
Приготовленный р-р препарата для в/в введения можно хранить на протяжении 24 ч при температуре не выше 25 °С и до 5 сут — в холодильнике при температуре 2–8 °С.
Изменение цвета р-ра не влияет на активность препарата при условии надлежащих условий хранения (как рекомендовано производителем).