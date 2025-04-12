перед началом применения следует сделать кожный тест на переносимость. Обычная доза для взрослых составляет 500 мг–1 г в/в или в/м каждые 12 ч. Обычная продолжительность лечения составляет 7–10 дней; при тяжелых инфекциях возможно повышение дозы до 2 г на 1 введение и более длительный период лечения.

Дозирование и путь введения варьируют в зависимости от чувствительности микроорганизмов-возбудителей, степени тяжести инфекции, а также функционального состояния почек пациента.

Рекомендации относительно дозирования Эксипима для взрослых приведены в таблице:



Инфекции мочевыводящих путей легкой и средней степени тяжести 500 мг–1 г в/в или в/м Каждые 12 ч Другие инфекции легкой и средней степени тяжести 1 г в/в или в/м Каждые 12 ч Тяжелые инфекции 2 г в/в Каждые 12 ч Угрожающие жизни инфекции 2 г в/в Каждые 8 ч



Дети в возрасте от 2 мес. Максимальная доза для детей не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Обычная рекомендуемая доза для детей с массой тела до 40 кг составляет 50 мг/кг через 12 ч (пациентам с фебрильной нейтропенией и бактериальным менингитом — через 8 ч). Обычная продолжительность лечения составляет 7–10 дней, при тяжелых инфекциях может быть необходимым более продолжительное лечение.

Нарушение функции почек. Для больных с нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) доза препарата должна быть откорректирована. Начальная доза Эксипима должна быть такой же, как и для больных с нормальной функцией почек. Рекомендуемые поддерживающие дозы цефепима приведены в таблице:



Клиренс креатинина, мл/мин Рекомендуемые поддерживающие дозы >60 Угрожающие жизни инфекции Тяжелые инфекции Инфекции легкой и средней тяжести Инфекции мочевыводящих путей легкой и средней тяжести Обычное дозирование адекватно тяжести инфекции (см. предыдущую таблицу), корригирования дозы не требуется 2 г каждые

8 ч 2 г каждые

12 ч 1 г каждые

12 ч 500 мг каждые

12 ч 30–59 Корригирование дозы в соответствии с клиренсом креатинина 2 г каждые 12 ч 2 г каждые

24 ч 1 г каждые

24 ч 500 мг каждые

24 ч 11–29 2 г каждые 24 ч 1 г каждые

24 ч 500 мг каждые 24 ч 500 мг каждые

24 ч <10 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 24 ч 250 мг каждые 24 ч 250 мг каждые

24 ч



При гемодиализе за 3 ч из организма выводится около 68% дозы препарата. После завершения каждого сеанса диализа необходимо вводить повторную дозу, которая равняется исходной. При беспрерывном амбулаторном перитонеальном диализе препарат можно применять в начальных нормальных рекомендуемых дозах 500 мг, 1 или 2 г (в зависимости от тяжести инфекции) с интервалом 48 ч.

Детям при нарушении функции почек рекомендуется снижение дозы или увеличение интервала между введениями (в зависимости от значений клиренса креатинина).

Эксипим можно вводить в/в или в/м (глубоко) в ягодичную мышцу.

В/в введение оптимально для больных с тяжелыми или угрожающими жизни инфекциями. При в/в способе введения препарат растворяют в 5 или 10 мл стерильной воды для инъекций, в 5% р-ре глюкозы для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида (как указано в приведенной ниже таблице). Вводят в/в медленно на протяжении 3–5 мин или через систему для в/в введения.

В/м введение. Препарат растворяют в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций, 5% р-ре декстрозы для инъекций, бактериостатической воде для инъекций с парабеном или бензиловым спиртом, 0,5% или 1% р-ре лидокаина гидрохлорида в объемах, приведенных в таблице:



Путь введения Объем р-ра для разведения, мл Приблизительный объем полученного р-ра, мл Приблизительная концентрация цефепима, мг/мл В/в введение:

500 мг/флакон

1 г/флакон

2 г/флакон

5

10

10

5,6

11,3

12,5

100

100

160 В/м введение:

500 мг/флакон

1 г/флакон

1,3

2,4

1,8

3,6

280

280



Как и другие парентеральные лекарственные препараты, приготовленные р-ры Эксипима перед введением следует проверять на отсутствие механических включений.