Лекарственное средство по направлениям лечения (доза в мг) Влияние на уровни препарата,

среднее процентное изменение

AUC, C max , C min Рекомендация касательно одновременного введения с тенофовира дизопроксила фумаратом, 300 мг

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ

Антиретровирусные

Ингибиторы протеазы

Атазанавир/ритонавир

(300 q. d./100 q. d.) Атазанавир:

AUC: ↓ 25%

C max : ↓ 28%

C min : ↓ 26%

Тенофовир:

AUC: ↑ 37%

C max : ↑ 34%

C min : ↑ 29% Коррекция дозы не рекомендуется. Увеличенная экспозиция тенофовира может усугублять связанные с тенофовиром неблагоприятные явления, включая нарушения со стороны почек. Следует внимательно наблюдать за функцией почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Лопинавир/ритонавир

(400 b. i. d./100 b. i. d.) Лопинавир/ритонавир.

Отсутствует существенное влияние на параметры фармакокинетики лопинавира/ритонавира.

Тенофовир:

AUC: ↑ 32%

C max : ↔

C min : ↑ 51% Коррекция дозы не рекомендуется. Увеличенная экспозиция тенофовира может усугублять связанные с тенофовиром неблагоприятные явления, включая нарушения со стороны почек. Следует внимательно наблюдать за функцией почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Дарунавир/ритонавир

(300/100 b. i. d.) Дарунавир.

Отсутствует существенное влияние на параметры фармакокинетики дарунавира/ритонавира.

Тенофовир:

AUC: ↑ 22%

C min : ↑ 37% Коррекция дозы не рекомендуется. Увеличенная экспозиция тенофовира может усугублять связанные с тенофовиром неблагоприятные явления, включая нарушения со стороны почек. Следует внимательно наблюдать за функцией почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (nucleoside reverse transcriptase inhibitors — NRTIs)

Диданозин Одновременное введение тенофовира дизопроксила фумарата и диданозина приводит к 40–60% повышению системной экспозиции диданозина Одновременное применение тенофовира дизопроксила фумарата и диданозина не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Увеличение системной экспозиции диданозина может повышать риск связанных с диданозином неблагоприятных явлений. Сообщалось о нечастых, иногда летальных случаях панкреатита и лактоацидоза. Одновременное введение тенофовира дизопроксила фумарата и диданозина в дозе 400 мг/сут было связано со значительным уменьшением количества клеток CD4, возможно, в связи с межклеточным взаимодействием, что повышает уровень фосфорилированного (то есть активного) диданозина. Снижение дозы диданозина до 250 мг, вводимого вместе с тенофовира дизопроксила фумаратом, было связано с сообщениями о высокой частоте вирусологически неудачного лечения при нескольких исследованных комбинациях для лечения ВИЧ-1-инфекции

Адефовира дипивоксил AUC: ↔

C max : ↔ Тенофовира дизопроксила фумарат не следует вводить одновременно с адефовира дипивоксилом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Энтекавир AUC: ↔

C max : ↔ Не было клинически значимых фармакокинетических взаимодействий при введении тенофовира дизопроксила фумарата одновременно с энтекавиром

Антивирусные препараты при гепатите типа С

Ледипасвир/софосбувир

(90 мг/400 мг q. d.) + атазанавир/ритонавир

(300 мг q. d./100 мг q. d.) + эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.)1 Ледипасвир:

AUC: ↑ 96%

C max : ↑ 68%

C min : ↑ 118%

Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 42%

Атазанавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 63%

Ритонавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 45%

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↔

C max : ↑ 47%

C min : ↑ 47% Повышенная концентрация тенофовира в плазме крови в результате одновременного применения тенофовира дизопроксила фумарата, ледипасвира/софосбувира и атазанавира/ритонавира может усиливать побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая нарушения функции почек. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при применении с ледипасвиром/софосбувиром и фармакокинетическим усилителем (например, ритонавиром или кобицистатом) не установлена.

Эту комбинацию необходимо использовать при частом контроле за функцией почек, если другие варианты лечения отсутствуют (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Ледипасвир/софосбувир

(90 мг/400 мг q. d.) + дарунавир/ритонавир

(800 мг q. d./100 мг q. d.) + эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.)1 Ледипасвир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Софосбувир:

AUC: ↓ 27%

C max : ↓ 37%

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Дарунавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Ритонавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 48%

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 50%

C max : ↑ 64%

C min : ↑ 59% Повышенная концентрация тенофовира в плазме крови в результате одновременного применения тенофовира дизопроксила фумарата, ледипасвира/софосбувира и дарунавира/ритонавира может усиливать побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая нарушения функции почек. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при применении с ледипасвиром/софосбувиром и фармакокинетическим усилителем (например, ритонавиром или кобицистатом) не установлена.

Эту комбинацию необходимо использовать при частом контроле за функцией почек, если другие варианты лечения отсутствуют (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Ледипасвир/софосбувир

(90 мг/400 мг q. d.) + эфавиренз/эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(600 мг/200 мг/300 мг q. d.) Ледипасвир:

AUC: ↓ 34%

C max : ↓ 34%

C min : ↓ 34%

Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эфавиренз:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 98%

C max : ↑ 79%

C min : ↑ 163% Коррекция дозы не рекомендуется. Повышение дозы тенофовира может усилить побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая поражение почек. Функцию почек следует тщательно контролировать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Ледипасвир/софосбувир

(90 мг/400 мг q. d.) + эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/25 мг/300 мг q. d.) Ледипасвир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Рилпивирин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 40%

C max : ↔

C min : ↑ 91% Коррекция дозы не рекомендуется. Повышение дозы тенофовира может усилить побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая поражение почек. Функцию почек следует тщательно контролировать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Ледипасвир/софосбувир

(90 мг/400 мг q. d.) + долутегравир (50 мг q. d.) + эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.) Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Ледипасвир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Долутегравир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 65%

C max : ↑ 61%

C min : ↑ 115% Коррекция дозы не рекомендуется. Повышение дозы тенофовира может усилить побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая поражение почек. Функцию почек следует тщательно контролировать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг q. d.) + атазанавир/ритонавир

(300 мг q. d./100 мг q. d.)

+ эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.)1 Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 42%

Велпатасвир:

AUC: ↑ 142%

C max : ↑ 55%

C min : ↑ 301%

Атазанавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 39%

Ритонавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↑ 29%

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↔

C max : ↑ 55%

C min : ↑ 39% Повышенная концентрация тенофовира в плазме крови в результате одновременного применения тенофовира дизопроксила фумарата, софосбувира/велпатасвира и атазанавира/ритонавира может усиливать побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая нарушение функции почек. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при применении с софосбувиром/велпатасвиром и фармакокинетическим усилителем (например, ритонавиром или кобицистатом) не установлена.

Эту комбинацию необходимо использовать при условии частого контроля функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг q. d.) + дарунавир/ритонавир

(800 мг q. d./100 мг q. d.)

+ эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.)1 Софосбувир:

AUC: ↓ 28%

C max : ↓ 38%

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Велпатасвир:

AUC: ↔

C max : ↓ 24%

C min : ↔

Дарунавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Ритонавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 39%

C max : ↑ 55%

C min : ↑ 52% Повышенная концентрация тенофовира в плазме крови в результате одновременного применения тенофовира дизопроксила фумарата, софосбувира/велпатасвира и дарунавира/ритонавира может усиливать побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая нарушение функции почек. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при применении с софосбувиром/велпатасвиром и фармакокинетическим усилителем (например, ритонавиром или кобицистатом) не установлена.

Эту комбинацию необходимо использовать при условии частого контроля функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг q. d.) + лопинавир/ритонавир

(800 мг/200 мг q. d.) + эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.) Софосбувир:

AUC: ↓ 29%

C max : ↓ 41%

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Велпатасвир:

AUC: ↔

C max : ↓ 30%

C min : ↑ 63%

Лопинавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Ритонавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↔

C max : ↑ 42%

C min : ↔ Повышенная концентрация тенофовира в плазме крови в результате одновременного применения тенофовира дизопроксила фумарата, софосбувира/велпатасвира и лопинавира/ритонавира может усиливать побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая нарушения функции почек. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при применении с софосбувиром/велпатасвиром и фармакокинетическим усилителем (например, ритонавиром или кобицистатом) не установлена.

Эту комбинацию необходимо использовать при условии частого контроля функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг q. d.) + ралтегравир

(400 мг b. i. d.) + эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.) Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Велпатасвир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Ралтегравир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↓ 21%

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 40%

C max : ↑ 46%

C min : ↑ 70% Коррекция дозы не рекомендуется. Повышение дозы тенофовира может усилить побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая поражение почек. Функцию почек следует тщательно контролировать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Софосбувир/велпатасвир/воксилапревир

(400 мг/100 мг/100 мг + 100 мг q. d.)3

+ дарунавир (800 мг q. d.)

+ ритонавир (100 мг q. d.)

+ эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/300 мг q. d.) Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↑ 30%

C min : N/A

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : N/A

Велпатасвир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Воксилапревир:

AUC: ↑ 143%

C max : ↑ 72%

C min : ↑ 300%

Дарунавир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↓ 34%

Ритонавир:

AUC: ↑ 45%

C max : ↑ 60%

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 39%

C max : ↑ 48%

C min : ↑ 47% Повышенная концентрация тенофовира в плазме крови в результате одновременного применения тенофовира дизопроксила фумарата, софосбувира/велпатасвира/воксилапревира и дарунавира/ритонавира может усиливать побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая нарушения функции почек. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при применении с софосбувиром/велпатасвиром/воксилапревиром и фармакокинетическим усилителем (например, ритонавиром или кобицистатом) не установлена.

Эту комбинацию необходимо использовать при условии частого контроля функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)

Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг q. d.) + эфавиренз/эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат

(600 мг/200 мг/300 мг q. d.) Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↑ 38%

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Велпатасвир:

AUC: ↓ 53%

C max : ↓ 47%

C min : ↓ 57%

Эфавиренз:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 81%

C max : ↑ 77%

C min : ↑ 121% Ожидается, что одновременное применение софосбувира/велпатасвира и эфавиренза снизит концентрацию в плазме крови велпатасвира. Не рекомендуется сопутствующее введение софосбувира/велпатасвира как части схем лечения, содержащих эфавиренз

Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг q. d.) + эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовира дизопроксила фумарат

(200 мг/25 мг/300 мг q. d.) Софосбувир:

AUC: ↔

C max : ↔

GS-3310072:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Велпатасвир:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Эмтрицитабин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Рилпивирин:

AUC: ↔

C max : ↔

C min : ↔

Тенофовир:

AUC: ↑ 40%

C max : ↑ 44%

C min : ↑ 84% Коррекция дозы не рекомендуется. Повышение дозы тенофовира может усилить побочные реакции, связанные с тенофовира дизопроксила фумаратом, включая поражение почек. Функцию почек следует тщательно контролировать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)