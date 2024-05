тенофовира дизопроксила фумарат — это соль фумаровой кислоты и сложного эфира бис-изопропоксикарбонилоксиметила, производное тенофовира. In vivo тенофовира дизопроксила фумарат превращается в тенофовир, нециклический фосфонатный нуклеозид (нуклеотид) — аналог 5΄-АМФ. Тенофовир оказывает ингибирующее действие на ВИЧ-1-обратную транскриптазу.

Тенофовира дизопроксила фумарат для преобразования в тенофовир нуждается в предшествующем гидролизе диэфира и дальнейшем фосфориллировании клеточными ферментами до образования тенофовира дифосфата. Тенофовир дифосфат подавляет активность обратной транскриптазы HIV-1, конкурируя с натуральным субстратом деоксиаденозин-5΄-трифосфатом, и после слияния с ДНК перерывает ее цепочку. Тенофовира дифосфат является слабым ингибитором α-, β-полимеразы ДНК млекопитающих и митохондриальной γ-полимеразы ДНК.

Противовирусная активность тенофовира относительно лабораторных и донорских штаммов ВИЧ-1 была оценена на колонии лимфобластоидных клеток, клетках-предшественниках моноцитов/макрофагов и лимфоцитах периферической крови. 50% эффективной концентрации (ЭК 50 ) тенофовира — в пределах 0,04–8,5 мкмоль. В комбинированных исследованиях препаратов тенофовира с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (абакавир, диданозин, ламивудин, ставудин, зальцитабин, зидовудин), ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (делавирдин, эфавиренз, невирапин) и ингибиторами протеазы (ампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир) наблюдался дополнительный синергический эффект. Тенофовир проявлял противовирусную активность относительно культуры клеток против подтипов ВИЧ-1 A, B, C, D, E, F, G, O (ЭК 5 0 в пределах 0,5–2,2 мкмоль) и оказывал выборочную активность на штаммы ВИЧ-2 (ЭК 5 0 в пределах 1,6–4,9 мкмоль). Резистентность: из клеточной культуры были выделены штаммы ВИЧ-1 со сниженной чувствительностью к тенофовиру. Эти вирусы проявили мутацию K65R к обратной транскриптазе и снижение в 4 раза чувствительности к тенофовиру.

Среди некоторых нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы выявлена перекрестная резистентность. Мутация K65R селектировалась за тенофовиром и также селектировалась у некоторых ВИЧ-инфицированных пациентов, которые принимали абакавир, диданозин или зальцитабин. Штаммы ВИЧ с этой мутацией также проявили снижение чувствительности к эмтрицитабину и ламивудину. Итак, перекрестная резистентность среди этих препаратов возможна у пациентов, инфицированных вирусами с мутацией K65R. Выделенные у пациентов (n=20), инфицированных ВИЧ-1, который выявил в среднем три зидовудин-ассоциированные аминокислотные мутации обратной транскриптазы (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F или K219Q/E/N), штаммы ВИЧ-1 показали 3,1-кратное снижение чувствительности к тенофовиру. Мультинуклеозидная резистентность ВИЧ-1 с двойной вставкой T69S в обратной транскриптазе показала снижение чувствительности к тенофовиру.

В клинических исследованиях, проведенных с участием пациентов, ранее получавших лечение, оценивали противовирусную активность тенофовира против штаммов ВИЧ-1, резистентных к нуклеозидным ингибиторам. Вирусологический ответ на тенофовир не снижался у пациентов с ВИЧ-1, которые проявили резистентность к абакавиру/эмтрицитабину/ламивудину, ассоциированную с мутацией M184V. Пациенты, применявшие тенофовир, ВИЧ-1 у которых проявил ≥3 мутаций, ассоциированных с резистентностью к зидовудину, которые включали M41L или L210W мутации обратной транскриптазы, продемонстрировали сниженный ответ на терапию тенофовиром.

Фармакокинетика. Фармакокинетические свойства тенофовира оценивали у здоровых добровольцев и ВИЧ-инфицированных пациентов. Фармакокинетика тенофовира у этих групп была подобной.

Абсорбция. При пероральном применении натощак биодоступность тенофовира составляет приблизительно 25%. После перорального применения натощак разовой дозы 300 мг у ВИЧ-1 инфицированных пациентов C max в крови достигалась через 1,0±0,4 ч. Значение C max и AUC составляли 296±90 нг/мл и 2287± 685 нг/ч/мл соответственно.

Фармакокинетика тенофовира является дозозависимой в пределах доз 75–600 мг, многоразовое применение дозы не влияет на фармакокинетику.

Влияние пищи на абсорбцию при пероральном приеме. Применение тенофовира после еды с высоким содержимым жиров (≈700 до 1000 ккал, содержит 40–50% жира) повышает пероральную биодоступность с одновременным повышением AUC 0-∞ тенофовира на ≈40% и C max — на ≈14%. Однако применение с низкокалорийной пищей не имеет значительного влияния на фармакокинетику тенофовира по сравнению с приемом натощак. Пища замедляет достижение C max тенофовира приблизительно на 1 ч. C max и AUC тенофовира составляет 326±119 нг/мл и 3324± 370 нг/ч/мл после многоразового приема доз тенофовира 300 мг 1 раз в сутки после еды, когда содержание пищи не контролировалось.

Распределение. In vitro связывание тенофовира с плазмой крови или плазменными белками составляло <0,7 и 7,2% соответственно в пределах концентрации тенофовира 0,01–25 мг/мл. Объем распределения в состоянии равновесия составляет 1,3 (0,6 л/кг массы тела) и 1,2 (0,4 л/кг после в/в введения тенофовира 1,0 мг/кг и 3,0 мг/кг.

Метаболизм и выведение. После в/в введения тенофовира около 70–80% его дозы определяется в моче в неизменном виде в течении 72 ч после применения. После разового перорального приема дозы препарата T ½ тенофовира составляет приблизительно 17 ч. После многоразового приема доз по 300 мг 1 раз в сутки (после еды), 10% принятой дозы определяется в моче на протяжении 24 ч.

Тенофовир элиминируется путем клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Возможна конкуренция за выведение с другими веществами, которые тоже выделяются почками.

Особые группы. Недостаточно данных, чтобы адекватно оценить потенциальные фармакокинетические отличия среди представителей различных рас.

Фармакокинетика тенофовира подобная для женщин и мужчин.

Фармакокинетические исследования не проводились у детей (<18 лет) и людей пожилого возраста (>65 лет).

Фармакокинетика тенофовира после приема одноразовой дозы 300 мг изучалась у неинфицированных ВИЧ пациентов с нарушениями функции печени от умеренной до тяжелой степени. Нет значительных изменений в фармакокинетике тенофовира у больных с нарушениями функции печени по сравнению с лицами без таких нарушений. Пациенты с нарушениями функции печени в корекции дозы не нуждаются.

У лиц с нарушенной функцией почек изменяется фармакокинетика тенофовира. У пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин или с терминальной стадией почечной недостаточности (ESRD), требующей проведения диализа, C max и AUC 0-∞ тенофовира возрастают. Рекомендуется корригировать интервал дозирования для пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин или с терминальной стадией почечной недостаточности, которые нуждаются в проведении диализа.