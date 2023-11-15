тенофовир не следует применять в комбинации с препаратами, содержащими тенофовира дизопроксила фумарат, поскольку он является составляющей этих препаратов.

Лактатацидоз/выраженное увеличение печени со стеатозом. При применении аналогов нуклеозидов отдельно или сочетанно с другими антиретровирусными препаратами были сообщения о лактатацидозе, выраженном увеличении печени со стеатозом, включая летальный исход. Большинство таких случаев наблюдалось у женщин. Ожирение и применение нуклеозидов длительного действия могут быть факторами риска. Особенно осторожно следует применять аналоги нуклеозидов у пациентов с известными факторами риска при заболевании печени, однако такие случаи были зарегистрированы у пациентов и без наличия известных факторов риска. Лечение тенофовиром человека, у которого появились клинический или лабораторный признаки лактатацидоза или явной гепатотоксичности (которые могут включать увеличение печени и стеатоз даже при отсутствии выраженного повышения уровня трансаминаз), необходимо прекратить.

Пациенты, одновременно инфицированные ВИЧ и вирусом гепатита В. Перед началом антиретровирусной терапии рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным пациентам сделать анализ на наличие хронического гепатита В. Тенофовир не одобрен для лечения хронических инфекций вируса гепатита В. Безопасность и эффективность тенофовира не установлены для пациентов, одновременно инфицированных гепатитом В и ВИЧ. Были сообщения о выраженном резком обострении гепатита В у пациентов, одновременно инфицированных ВИЧ и гепатитом В, прекративших принимать тенофовир. У пациентов, одновременно инфицированных ВИЧ и гепатитом В, которые прекратили принимать тенофовир, требуется клинический и лабораторный контроль функции печени как минимум на протяжении нескольких месяцев.

Почечные нарушения. Тенофовир в основном выделяется почками. При применении тенофовира выявлены почечные нарушения, включающие ОПН и синдром Фанкони (поражение почечных канальцев с тяжелой гипофосфатемией).

Рекомендуется у всех пациентов определять клиренс креатинина до начала лечения, а также в течение терапии. У пациентов с угрозой почечной недостаточности необходим постоянный контроль уровня клиренса креатинина и фосфора в плазме крови.

Коррекция интервала между дозами тенофовира и тщательный контроль функции почек рекомендуются для всех пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин.

Нет информации относительно безопасности и эффективности применения тенофовира у пациентов с почечной недостаточностью, которые соблюдали рекомендации по дозированию. Поэтому потенциальную пользу от приема тенофовира необходимо оценивать по сравнению с потенциальным риском токсического влияния на почки.

Следует избегать приема тенофовира одновременно или после недавнего применения нефротоксических действующих веществ.

Влияние на костую ткань при лечении тенофовиром. При проведении клинического исследования наблюдалось снижение начального уровня минеральной плотности костной ткани в костях поясничного отдела и бедренных костях во время лечения тенофовиром или в группе активного контроля. Большинство случаев снижения минеральной плотности костной ткани наблюдалось на протяжении первых 24–48 нед и сохранялось в течение 144 нед исследования.

У ВИЧ-инфицированных пациентов с патологическими переломами костей в анамнезе и риском развития остеопении следует наблюдать за состоянием костей. Если имеется подозрение на аномалию костей, необходимо провести соответствующую консультацию.

Сообщалось о случаях остеомаляции (связанные с патологией проксимальных почечных канальцев), которые ассоциировались с применением тенофовира.

Распределение в жировой ткани. У пациентов, получавших антиретровирусную терапию, наблюдали перераспределение/аккумуляцию жировой ткани тела, включая ожирение на участке живота, дорсоцервикальное отложение жира (горб бизона), потерю жировой ткани на конечностях, потерю жировой ткани на лице, увеличение груди и кушингоподобный вид. Механизм и продолжительность последствия этих случаев неизвестны. Причинно-следственная связь не установлена.

Синдром иммунного восстановления. Сообщалось о синдроме иммунного восстановления у пациентов, применявших комбинированную антиретровирусную терапию, в том числе тенофовир. Во время начальной фазы комбинированного антиретровирусного лечения у пациентов, чья иммунная система реагирует на лечение, может развиться восспалительная реакция на замедленные или остаточные оппортунистические инфекции (инфекции, вызванные Mycobacterium avium, цитомегаловирусная инфекция, пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii, или туберкулез), которые могут потребовать дальнейшей оценки и лечения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований относительно изучения влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводилось. Пациенты должны быть проинформированы о возможном головокружении при лечении тенофовиром.

Применение в период беременности или кормления грудью. Контролируемых исследований у беременных не проводилось. Поскольку исследования на влияние репродуктивной функции у животных не всегда позволяют предусмотреть реакцию у человека, тенофовир можно применять в период беременности по жизненными показаниями, когда польза от применения превышает потенциальный риск для плода.

Женщины, кормящие грудью: не рекомендуется ВИЧ-инфицированным матерям кормить грудью младенцев для предотвращения риска постнатальной передачи ВИЧ. Неизвестно о проникновении тенофовира в человеческое грудное молоко. В связи с риском передачи ВИЧ-инфекции и возможностью возникновения тяжелых побочных реакций у ребенка грудного возраста женщина не должна кормить грудью на протяжении периода терапии тенофовиром.

Дети. Безопасность и эффективность у пациентов в возрасте <18 лет не установлены, поэтому препарат не следует применять в педиатрической практике.