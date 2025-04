полусинтетический антибиотик цефалоспоринового ряда III поколения с широким спектром действия для парентерального введения. Бактерицидная активность обусловлена ингибированием синтеза клеточной стенки микроорганизмов. Цефотаксим устойчив к действию β-лактамаз и активен в отношении ряда микроорганизмов, устойчивых к действию других цефалоспоринов, ампициллина, гентамицина и других антибактериальных препаратов.

В условиях in vitro и in vivo цефотаксим активен в отношении микроорганизмов:

грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spр., Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк группы А), Streptococcus agalactiae (стрептококки группы В), Streptococcus pneumoniae;

грамотрицательные аэробы: Citrobacter species, Enterobacter sрр., Escherichia coli, Haemophilus influenzae (включая ампициллинустойчивые штаммы H. influenzae), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella sрр. (включая K. pneumoniae), Neisseria gonorrhoeae (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие пенициллиназу), Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus inconstans, Group B, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia species и Acinetobacter spр.

Многие из штаммов данных микроорганизмов, устойчивых к другим антибиотикам (пенициллинам, цефалоспоринам и аминогликозидам), чувствительны к цефотаксиму натрия.

Цефотаксим активен в отношении некоторых штаммов Pseudomonas aeruginosa.

Анаэробы: Bacteroides spр. (включая некоторые штаммы B. fragilis), Clostridium spр. (большинство штаммов C. difficile устойчивы), Peptococcus spр., Peptostreptococcus spр. и Fusobacterium species (включая F. nucleatum).

Цефотаксим в условиях in vitro активен относительно таких микроорганизмов: Salmonella species (включая S. typhi), Providencia spр. и Shigella spр., однако клиническая значимость этого еще не установлена.

Цефотаксим и аминогликозиды в условиях in vitro действуют синергически в отношении некоторых штаммов Pseudomonas aeruginosa.

Цефотаксим легко проникает в жидкости и ткани организма, достигая концентраций, значительно превышающих МПК для большинства патогенных микроорганизмов. После однократного в/м введения 1 г цефотаксима средняя максимальная концентрация в плазме крови 23,5 мг/л достигалась в течение 30 мин. Период полувыведения — 1,2 ч. Через 12 ч после введения препарат определяется в сыворотке крови в бактерицидной концентрации.

Цефотаксим выводится почками: около 20–36% в виде неизмененного цефотаксима, 15–25% в виде дезацетилцефотаксима, который является основным метаболитом с бактерицидной активностью, 20–25% в виде двух неактивных метаболитов. В небольших количествах выводится с желчью.