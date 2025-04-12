Лораксим вводят в/м и в/в в виде инъекции или капельно. Перед применением препарата необходимо провести кожные пробы на чувствительность к антибиотику и лидокаину.

В/м введение. Растворить 500 мг Лораксима в 2 мл, а 1 г — в 4 мл стерильной воды для инъекций или 1% р-ра лидокаина. Р-р нужно вводить глубоко в ягодичную мышцу.

В/в введение. Растворить 500 мг–1 г Лораксима в 4 мл, а 2 г — в 10 мл стерильной воды для инъекций. Вводить медленно в течение 3–5 мин.

Для в/в инфузии. Растворить 1–2 г препарата в 50–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы, вводить в течение 50–60 мин.

Разовая доза Лораксима для взрослых — 1 г каждые 12 ч, в тяжелых случаях дозу повышают до 2 г каждые 12 ч или увеличивают количество введений до 3–4 раз в сутки, доводя общую суточную дозу до максимальной — 12 г.

При неосложненных инфекциях, а также при инфекциях мочевыводящих путей препарат назначают в/м или в/в по 1 г каждые 12 ч; при инфекциях средней тяжести — по 1–2 г каждые 12 ч; при тяжелых инфекциях (менингит) — в/в по 2 г каждые 6–8 ч. Длительность лечения устанавливают индивидуально.

При острой гонорее препарат вводят однократно в/м в дозе 500 мг–1 г.

Для профилактики инфекционных осложнений перед или во время индукции в анестезию вводят 1 г препарата, при необходимости инъекцию повторяют через 6–12 ч.

При почечной недостаточности (клиренс креатинина ≤10 мл/мин) дозу снижают в 2 раза.

У недоношенных и детей в возрасте до 1 нед суточная доза составляет 50–100 мг/кг массы тела в сутки, вводится в/в, разделенная на 2 введения.

У детей в возрасте 1–4 нед суточная доза препарата составляет 75–150 мг/кг в сутки, распределенная на 3 введения, вводится в/в.

У детей с массой тела <50 кг суточная доза Лораксима — 50–100 мг/кг в/м или в/в в 3–4 введения.

Детям с массой тела ≥50 кг препарат назначают в дозах для взрослых.

При тяжелых инфекциях (в том числе менингите) суточную дозу удваивают.