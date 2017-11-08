применение препарата у детей в возрасте 2–4 лет требует рекомендации врача. Если симптомы заболевания не исчезают в течение длительного периода времени (более 4–5 дней) или появляются одышка, гипертермия, а также при отхождении гнойной мокроты или мокроты с кровью, следует немедленно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например, кодеином или декстрометорфаном. Следует с осторожностью применять у пациентов с гастритом или язвой желудка.

Сорбит оказывает легкое слабительное действие. Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

Применение в период беременности и кормления грудью. По причине отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды. Перед применением препарата врач должен взвесить соотношение риск/польза для этой группы пациентов.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 2 лет из-за риска увеличения выраженности дыхательных симптомов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.