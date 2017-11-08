Гедерин (Hederin) (171272) - инструкция по применению ATC-классификация
Гедерин инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гедерин Плющ — препарат растительного происхождения. Биологически активные вещества экстракта плюща — сапониновые гликозиды, усиливающие секрецию бронхиальных желез, оказывают секретолитическое, отхаркивающее, общеукрепляющее и тонизирующее действие. Благодаря содержанию дубильных веществ, пектинов, смол, эфирного масла препарат проявляет противовоспалительную, антисептическую и ранозаживляющую активность.
Показания Гедерин
острые воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся кашлем; симптоматическая терапия хронических воспалительных заболеваний бронхов.
Применение Гедерин
перед каждым применением следует тщательно взбалтывать флакон.
Дети в возрасте 2–6 лет. Внутрь по 2,5 мл сиропа 3 р/сут.
Дети в возрасте 6–10 лет. Внутрь по 5 мл сиропа 3 р/сут.
Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет. Внутрь по 5–7,5 мл сиропа 3 р/сут с помощью прилагаемого дозирующего устройства.
Продолжительность курса терапии определяют индивидуально. В легких случаях продолжительность терапии составляет до 7 дней. Чтобы достичь стабильного терапевтического эффекта, рекомендуется продолжить применение препарата еще 2–3 сут после улучшения состояния пациента.
Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего применения препарата.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства аралиевых. Дети в возрасте до 2 лет из-за риска увеличения выраженности симптомов со стороны дыхательной системы. Непереносимость фруктозы.
Побочные эффекты
у пациентов с гиперчувствительностью могут наблюдаться аллергические реакции (преимущественно сыпь), включая одышку, отек слизистых оболочек, крапивницу, зуд, купероз, желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.
Особые указания
применение препарата у детей в возрасте 2–4 лет требует рекомендации врача. Если симптомы заболевания не исчезают в течение длительного периода времени (более 4–5 дней) или появляются одышка, гипертермия, а также при отхождении гнойной мокроты или мокроты с кровью, следует немедленно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например, кодеином или декстрометорфаном. Следует с осторожностью применять у пациентов с гастритом или язвой желудка.
Сорбит оказывает легкое слабительное действие. Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.
Применение в период беременности и кормления грудью. По причине отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды. Перед применением препарата врач должен взвесить соотношение риск/польза для этой группы пациентов.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 2 лет из-за риска увеличения выраженности дыхательных симптомов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами нежелательного действия не выявлено. Поэтому препарат можно применять с другими лекарственными средствами, например антибиотиками.
Передозировка
применение дозы препарата, в 3 раза превышающей рекомендуемую суточную, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. После первого открытия упаковки препарат пригоден к применению в течение 6 мес.