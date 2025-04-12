следует избегать попадания мази в глаза.

С осторожностью следует применять при:

повышенной чувствительности к сульфонамидам (из-за возможности возникновения аллергических реакций);

врожденном дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (после применения мази на больших поверхностях возможен гемолиз);

нарушении функции почек и печени (может произойти кумуляция; для таких пациентов необходим контроль уровня сульфонамида в плазме крови).

Следует избегать применения мази у пациентов с порфирией.

Как и при местном применении других препаратов с антимикробным действием, при приеме сульфадиазина серебра также может развиться суперинфекция.

Вспомогательные вещества мази, метилпарабен (E218) и пропилпарабен (E216), могут вызывать аллергические реакции (в том числе замедленного типа), в отдельных случаях — бронхоспазм.

Спирт цетостеариловый и пропиленгликоль могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит); пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные о неблагоприятном влиянии отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять в период беременности или кормления грудью.

Известно, что сульфонамиды повышают риск билирубиновой энцефалопатии у младенцев, поэтому применение мази противопоказано при кормлении грудью. При необходимости применения мази в период кормления грудью следует перейти на альтернативное кормление ребенка.

Дети. В связи с опасностью возникновения ядерной желтухи нельзя применять сульфадиазин серебра у недоношенных детей, новорожденных и детей в возрасте до 3 мес.