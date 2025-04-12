Сульфаргин® (Sulfargin)
Сульфаргин инструкция по применению
Состав
Сульфадиазин серебра - 10 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Сульфадиазин серебра оказывает антимикробное действие на грамположительные и грамотрицательные микробы и грибы (Candida, Phycomycetes и Aspergillus spp., дерматофиты). Активность мази Сульфаргин обусловлена высобождением ионов серебра в ране в результате умеренной диссоциации сульфадиазина серебра, чем достигается длительное антимикробное действие, которое дополняет сульфадиазин (сульфаниламид). Ионы серебра адсорбируются на поверхности микробных клеток и оказывают так называемое олигодинамическое бактериостатическое и бактерицидное действие. Мазь не обладает некролитическим и мутагенным действием, характеризуется умеренной осмотической активностью.
Фармакокинетика. При местном применении может всасываться до 1% ионов серебра и до 10% сульфадиазина от общего количества мази, нанесенной на рану. Большая часть всосавшегося серебра выводится с желчью. Всосавшийся сульфадиазин не накапливается в организме и быстро выделяется почками.
Показания Сульфаргин
лечение и профилактика инфицированных ожогов, пролежней, язв, поверхностных ран со слабой экссудацией, ссадин; трансплантация кожи.
Применение Сульфаргин
мазь предназначена для местного применения наружно.
После удаления некротических тканей мазь наносят тонким слоем (2–4 мм) на поврежденную поверхность обычно 1–2 раза в сутки, под стерильную повязку или открытым способом. В тяжелых случаях мазь наносят до 4 раз в сутки. Важно, чтобы поврежденные участки кожи все время были покрыты слоем мази.
Перед каждым последующим нанесением мази поврежденную поверхность необходимо промыть 0,9% р-ром натрия хлорида или р-ром антисептика для удаления остатков мази и раневого экссудата.
Мазь применяют до полного заживления раны или до момента, когда поверхность раны будет подготовлена к соответствующему хирургическому вмешательству.
Способ применения и доза мази не зависят от возраста пациента, но зависят от размера и глубины поражения раневой поверхности. Максимальная разовая доза — 300 г.
При применении мази на обширной поверхности следует контролировать функцию почек и печени и показатели крови (содержание форменных элементов крови). Больному следует давать обильное щелочное питье.
Противопоказания
повышенная чувствительность к сульфадиазину серебра, сульфаниламидам или какому-либо вспомогательному веществу, входящему в состав мази; генетический дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (при применении на обширных поверхностях может возникнуть гемолиз); гнойные раны и ожоговые раны с обильной экссудацией (нецелесообразно); порфирия; недоношенные дети, новорожденные и дети в возрасте до 3 мес (в связи с опасностью возникновения ядерной желтухи).
Побочные эффекты
местные реакции. Редко мазь может оказывать местно-раздражающее действие (непродолжительное жжение, боль), которое проходит через 5–10 мин. При повышенной чувствительности могут возникать аллергические реакции, включая сыпь, жжение, зуд, покраснение, аллергический ринит, аллергическую БА, фотосенсибилизацию, некроз кожи, гиперпигментацию, контактный дерматит. При длительном лечении или лечении больших поверхностей кожи может возникнуть аргирия — в результате накопления серебра в тканях кожа может приобрести слегка сероватую окраску.
Системные реакции. При длительном лечении обширных ожоговых поверхностей в плазме крови могут возникать такие концентрации сульфаниламидов, которые сопоставимы с концентрациями, достигающимися при системном применении. Могут возникать характерные для сульфаниламидов побочные реакции: тошнота, рвота, диарея, глоссит, боль в суставах, нарушения функции и некроз печени, головная боль, медикаментозная лихорадка, спутанность сознания, судороги, кристаллурия, интерстициальный нефрит, лейкопения, тромбоцитопения, эозинофилия.
Особые указания
следует избегать попадания мази в глаза.
С осторожностью следует применять при:
- повышенной чувствительности к сульфонамидам (из-за возможности возникновения аллергических реакций);
- врожденном дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (после применения мази на больших поверхностях возможен гемолиз);
- нарушении функции почек и печени (может произойти кумуляция; для таких пациентов необходим контроль уровня сульфонамида в плазме крови).
Следует избегать применения мази у пациентов с порфирией.
Как и при местном применении других препаратов с антимикробным действием, при приеме сульфадиазина серебра также может развиться суперинфекция.
Вспомогательные вещества мази, метилпарабен (E218) и пропилпарабен (E216), могут вызывать аллергические реакции (в том числе замедленного типа), в отдельных случаях — бронхоспазм.
Спирт цетостеариловый и пропиленгликоль могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит); пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные о неблагоприятном влиянии отсутствуют.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять в период беременности или кормления грудью.
Известно, что сульфонамиды повышают риск билирубиновой энцефалопатии у младенцев, поэтому применение мази противопоказано при кормлении грудью. При необходимости применения мази в период кормления грудью следует перейти на альтернативное кормление ребенка.
Дети. В связи с опасностью возникновения ядерной желтухи нельзя применять сульфадиазин серебра у недоношенных детей, новорожденных и детей в возрасте до 3 мес.
Взаимодействия
сульфадиазин серебра может инактивировать средства, ферментно очищающие рану, поэтому одновременно применять эти препараты не рекомендуется.
Одновременное применение циметидина может вызвать повышенную частоту развития лейкопении.
Передозировка
при передозировке мази возможно возникновение побочных действий, связанных с системным применением всех сульфаниламидов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
У пациентов с тяжелыми ожогами при длительном применении отмечали значительное повышение осмолярности плазмы крови. Причиной этого может быть повышенная резорбция пропиленгликоля, который входит в состав препарата, через пораженную кожу.
Лечение симптоматическое. При необходимости следует контролировать функцию почек и показатели крови. Всосавшийся сульфадиазин легко выводится при гемо- и перитонеальном диализе.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Не хранить в холодильнике и морозильной камере.