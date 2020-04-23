Бромокриптин-Рихтер (Bromocriptin-Richter) (1710) - инструкция по применению ATC-классификация
Бромокриптин-Рихтер инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бромокриптин является ингибитором секреции пролактина и стимулятором рецепторов дофамина. Сфера применения бромокриптина включает эндокринологические и неврологические показания. Фармакологические свойства препарата будут обсуждаться для каждого вида показаний.
Механизм действия
Эндокринологические свойства. Бромокриптин подавляет секрецию гормона передней доли гипофиза пролактина, не влияя на нормальные уровни других гормонов, высвобождаемых передней долей гипофиза.
У пациентов с акромегалией бромокриптин снижает повышенный уровень гормона роста (соматотропный гормон — СТГ). Эти эффекты обусловлены стимуляцией рецепторов дофамина.
В послеродовой период пролактин необходим для начала и поддержания послеродовой лактации. В другое время увеличение секреции пролактина приводит к патологической лактации (галакторее) и/или расстройствам овуляции и менструации.
Как специфический ингибитор секреции пролактина бромокриптин можно применять для предотвращения или подавления физиологической лактации, а также для лечения пролактин-индуцированных патологических состояний. При аменорее и/или ановуляции (с галактореей или без) бромокриптин можно применять для восстановления менструального цикла и овуляции.
При применении бромокриптина обычные меры, применяемые при подавлении лактации, такие как ограничение потребления жидкости, не требуются. Кроме того, бромокриптин не замедляет послеродовую инволюцию матки и не повышает риск тромбоэмболии. Показано, что бромокриптин останавливает рост или уменьшает размер аденом гипофиза, которые секретируют пролактин (пролактиномы).
У пациентов с акромегалией, помимо снижения уровня гормона роста и пролактина в плазме крови, бромокриптин благоприятно влияет на клинические симптомы и толерантность к глюкозе.
Бромокриптин облегчает клинические симптомы синдрома поликистоза яичников путем восстановления нормальной схемы секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ).
Неврологические свойства. Благодаря дофаминергической активности бромокриптин эффективен в лечении болезни Паркинсона при условии введения в дозах, которые обычно превышают дозы, рекомендованные для эндокринологических показаний. Это нарушение характеризуется специфической нигростриарной нехваткой дофамина. Стимуляция рецепторов дофамина бромокриптином при таких условиях способна восстановить нейрохимический баланс в полосатом теле.
Что касается клинических аспектов, бромокриптин облегчает тремор, ригидность мышц, брадикинезию и другие симптомы болезни Паркинсона на всех стадиях. Обычно терапевтический эффект продолжается в течение многих лет (до настоящего времени хорошие результаты зарегистрированы у пациентов, лечившихся до 8 лет). Бромокриптин можно применять в виде монотерапии или как на ранних, так и на поздних стадиях в сочетании с другими препаратами против болезни Паркинсона.
Комбинированное лечение с леводопой приводит к усилению противопаркинсонического эффекта и часто позволяет снизить необходимую дозу леводопы. Бромокриптин особенно полезен для пациентов, у которых во время лечения леводопой уменьшается выраженность терапевтического эффекта или возникают осложнения, например, аномальные непроизвольные движения (хорео-атетоидная дискинезия и/или болезненная дистония), ухудшение состояния в конце действия дозы и феномен «включения-выключения».
Бромокриптин уменьшает выраженность симптомов депрессии, которые часто наблюдаются у пациентов с болезнью Паркинсона. Это обусловлено характерными для него антидепрессивными свойствами, которые были подтверждены в контролируемых исследованиях у больных эндогенной или психогенной депрессии пациентов без паркинсонизма.
Фармакокинетика
Всасывание. Бромокриптин хорошо всасывается после приема внутрь. У здоровых добровольцев после приема таблеток период полуабсорбции бромокриптина составляет 0,2–0,5 ч, а Cmax бромокриптина в плазме крови достигается в течение 1–3 ч. После приема внутрь дозы бромокриптина 5 мг Cmax составляет 0,465 нг/мл.
Распределение. Связывание препарата с белками плазмы крови составляет 96%. Максимальный уровень препарата в плазме крови достигается в течение 1–3 ч. Эффект снижения уровня пролактина проявляется уже через 1–2 ч после приема, достигает максимума (снижение концентрации пролактина более чем на 80%) через 5–10 ч и поддерживается на близком к максимальному уровню в течение 8–12 ч.
Биотрансформация. Бромокриптин подвергается интенсивной пресистемной биотрансформации в печени, что находит отражение в комплексном профиле метаболитов и почти полном отсутствии исходной субстанции в моче и кале. Он проявляет высокую аффинность к CYP 3A, а основным путем метаболического преобразования является гидроксилирование пролинового кольца циклопептидного компонента. Таким образом, следует ожидать, что ингибиторы и/или мощные субстраты CYP 3A4 будут подавлять выведение бромокриптина и приводить к повышению его уровня в плазме крови. Бромокриптин также является мощным ингибитором CYP 3A4 с рассчитанным значением IC50 1,6 мкМ. Однако, учитывая низкие терапевтические концентрации свободного бромокриптина у пациентов, не следует ожидать значительных изменений метаболизма другого препарата, выведение которого опосредовано системой CYP 3A4.
Выведение. Выведение исходного вещества из плазмы двухфазное, Т½ составляет около 15 ч (диапазон 8–20 ч). Исходное вещество и его метаболиты почти полностью выводятся с калом, только 6% — с мочой.
Характеристики у пациентов. Нет доказательств, что пожилой возраст может непосредственно изменять фармакокинетические свойства и переносимость бромокриптина. Однако у пациентов с нарушением функции печени скорость элиминации может быть увеличена, а содержание препарата в плазме крови может возрастать, что требует коррекции дозы.
Показания Бромокриптин-Рихтер
предотвращение лактации по медицинским показаниям. Предотвращение или подавление физиологической лактации в послеродовой период только по медицинским показаниям (таким, как интранатальная гибель плода, неонатальная смерть, ВИЧ-инфицирование матери).
Бромокриптин не рекомендуется для рутинного подавления лактации или для облегчения симптомов послеродовой боли и нагрубания молочных желез в тех случаях, когда эффективны немедикаментозные методы воздействия (деликатная поддержка груди, холодные компрессы) и/или ненаркотические обезболивающие средства.
Гиперпролактинемия. Лечение гиперпролактинемии у пациентов с гипогонадизмом и/или галактореей.
Нарушение менструального цикла, женское бесплодие. Лечение женского бесплодия с нормальным базальным уровнем гонадотропина и гиперпролактинемией (абсолютной или относительной).
Пролактиномы. В ряде специализированных отделений пациентов, у которых выявлены пролактинсекретирующие аденомы, успешно лечили бромокриптином. В частности, бромокриптин можно рассматривать как препарат первого выбора в лечении пациентов с макроаденомами и представлять альтернативу хирургическому вмешательству (транссфеноидальной гипофизэктомии) у пациентов с микроаденомами.
Акромегалия. Бромокриптин применяют в некоторых специализированных отделениях как дополнение к хирургическому вмешательству и/или лучевой терапии с целью снижения уровня гормона роста в системном кровотоке при лечении пациентов с акромегалией.
Болезнь Паркинсона. В лечении идиопатической болезни Паркинсона бромокриптин применяют в качестве монотерапии или в комбинации с леводопой у пациентов, не лечившихся ранее, и у пациентов с наличием феномена «включения-выключения». Бромокриптин применяли с эпизодической эффективностью у пациентов, которые не реагируют на лечение леводопой или не переносят ее, а также у пациентов, реакция которых на леводопу уменьшается.
Дополнительно. Существует недостаточно доказательств эффективности бромокриптина при лечении доброкачественных заболеваний молочной железы и предменструальных симптомов. Поэтому применение бромокриптина у пациентов с этими состояниями не рекомендуется.
Применение Бромокриптин-Рихтер
дозы. Максимальная доза не должна превышать 30 мг/сут.
Взрослые. Поскольку бромокриптин применяют для лечения различных состояний, то и рекомендуемые схемы дозирования отличаются. В большинстве случаев, независимо от конечной дозы, оптимальный ответ с минимальными побочными эффектами лучше всего достигается путем постепенного повышения дозы бромокриптина.
Рекомендуемая схема приема. В начале лечения рекомендуемая доза составляет 0,5 таблетки (1,25 мг) перед сном, через 2–3 дня дозу повысить до 1 таблетки (2,5 мг) перед сном. Затем дозу можно повышать на 0,5–1 таблетку (1,25–2,5 мг) с интервалом 2–3 дня до достижения суточной дозы 2 × 2,5 мг. Дальнейшее повышение дозы, если оно необходимо, осуществлять аналогичным образом.
Предупреждение лактации. 2,5 мг/сут в день родов с последующим введением 2 раза в сутки в течение 14 дней. Для этих показаний постепенное повышение дозы бромокриптина не требуется.
Подавление лактации. 2,5 мг в 1-й день с последующим повышением дозы до 2 раза в сутки через 2–3 дня в течение 14 дней, для этих показаний постепенное повышение дозы бромокриптина не требуется.
Гипогенитализм/синдромы галактореи/стерильность. Бромокриптин вводят постепенно по предложенной схеме.
У большинства пациентов с гиперпролактинемией надлежащая реакция достигается путем применения дозы 7,5 мг/сут (в несколько приемов), однако дозу можно повышать до 30 мг/сут максимум. У стерильных пациенток без доказанного повышение уровня пролактина в сыворотке крови обычная доза составляет 2,5 мг 2 раза в сутки.
Пролактиномы. Бромокриптин вводят постепенно по предложенной схеме. Дозу можно потом повышать на 2,5 мг в сутки с интервалами в 2–3 дня следующим образом: 2,5 мг каждые 8 ч; 2,5 мг каждые 6 ч; 5 мг каждые 6 ч.
Акромегалия. Бромокриптин вводят постепенно по предложенной схеме. Дозу можно потом повышать на 2,5 мг в сутки с интервалами в 2–3 дня следующим образом: 2,5 мг каждые 8 ч; 2,5 мг каждые 6 ч; 5 мг каждые 6 ч.
Болезнь Паркинсона. Бромокриптин вводят постепенно следующим образом:
1-я неделя: 1,25 мг перед сном;
2-я неделя: 2,5 мг перед сном;
3-я неделя: 2,5 мг 2 раза в сутки;
4-я неделя: 2,5 мг 3 раза в сутки.
После достижения трехкратного приема в сутки суточная доза может повышаться на 2,5 мг в течение 3–14 дней в зависимости от реакции пациента. Повышение дозы можно продолжать до достижения оптимальной дозы; обычно, эта доза составляет 10–30 мг/сут. У пациентов, которые уже получают леводопу, дозу леводопы можно постепенно снижать, в то время как дозу бромокриптина — повышать до достижения оптимального баланса.
Применение у лиц пожилого возраста. Отсутствуют свидетельства в пользу того, что бромокриптин представляет особую опасность для лиц пожилого возраста.
Применение у пациентов с нарушениями функции печени. У пациентов с нарушениями функции печени скорость выведения препарата может уменьшаться и, соответственно, уровень препарата в плазме крови может возрастать, что требует коррекции дозы.
Способ применения. Применяют внутрь. Данный лекарственный препарат всегда следует принимать во время еды.
Дети. Не рекомендуется применять препарат Бромокриптин-Рихтер у детей и подростков в возрасте до 15 лет из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу, другим алкалоидам спорыньи или любому из вспомогательных веществ препарата (см. СОСТАВ).
Неконтролируемая АГ, гипертензивные состояния, связанные с беременностью (включая эклампсию, преэклампсию или гестационную АГ), АГ раннего и позднего послеродового периода.
Для подавления лактации и при других показаниях, которые не угрожают жизни у пациенток с наличием в анамнезе ИБС или другой тяжелой сердечно-сосудистой патологии, или симптомов настоящих/имеющихся в анамнезе тяжелых психических расстройств.
Для длительного лечения: при признаках патологии сердечных клапанов, полученных во время эхо-КГ, проведенной перед началом лечения.
Побочные эффекты
побочные реакции представлены в соответствии с классификацией систем органов MedDRA, а также в соответствии с частотой возникновения. В каждой частотной категории сначала указывается самая частая побочная реакция.
|Класс систем органов
|Часто (от ≥1/100 до ≤1/10)
|Нечасто (от ≥1/1000 до ≤1/100)
|Единичные (от ≥1/10 000 до ≤1/1000)
|Редко (≤1/10 000)
|Со стороны психики
|Спутанность сознания, психомоторное возбуждение, галлюцинации
|Бессонница, психические расстройства
|Гиперсексуальность, повышение либидо, патологическое влечение к азартным играм, импульсивная растрата денег или шопоголия, переедание, компульсивное обжорство
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, вялость, головокружение
|Дискинезия
|Сонливость, парестезия
|Чрезмерная дневная сонливость, внезапное засыпание
|Со стороны органа зрения
|Нарушения зрения, размытость поля зрения
|Со стороны органа слуха и лабиринта
|Шум в ушах
|Со стороны сердца
|Перикардиальный выпот, констриктивный перикардит, тахикардия, брадикардия, аритмия
|Патология сердечных клапанов (включая регургитацию) и связанные расстройства (перикардит и перикардиальный выпот), фиброз сердечных клапанов
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия (очень редко вызывает обмороки)
|Обратимая бледность пальцев рук и ног под воздействием холода (особенно у пациентов с болезнью Рейно в анамнезе)
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Заложенный нос
|Плевральный выпот, фиброз плевры, фиброз легких, плеврит, одышка
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота, запор, рвота
|Сухость во рту
|Ретроперитонеальный фиброз, кровотечение из ЖКТ, язвы в ЖКТ, боль в животе, диарея
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Аллергические кожные реакции, выпадение волос
|Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани
|Судороги ног
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Повышенная утомляемость
|Периферический отек
|Синдром, похожий на злокачественный нейролептический синдром при резкой отмене бромокриптина
Описание некоторых побочных реакций. Применение бромокриптина для подавления физиологической лактации после родов было связано с единичными случаями АГ, инфаркта миокарда, судорог, инсульта или психических расстройств (см. ОСОБЫЕ УКАЗНИЯ).
Расстройства контроля над импульсами. Патологическое влечение к азартным играм, повышенное либидо, гиперсексуальность, склонность к импульсивной растрате денег или шопоголия, а также постоянная потребность в еде и компульсивное обжорство может возникнуть у пациентов, которые лечатся агонистами дофамина, включая бромокриптин (см. ОСОБЫЕ УКАЗНИЯ) .
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях. Очень важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата. Это позволяет длительное время контролировать соотношение польза/риск препарата. Специалистов в области здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях через национальную систему учета.
Особые указания
если женщин с состояниями, которые не связаны с гиперпролактинемией, лечат бромокриптином, препарат следует назначать в минимальной эффективной дозе, необходимой для облегчения симптомов. Это необходимо для того, чтобы избежать снижения концентрации пролактина в плазме крови ниже уровня нормы и развития в связи с этим нарушений функции желтого тела.
Были сообщения об отдельных случаях развития желудочно-кишечных кровотечений и язвы желудка. При развитии таких осложнений бромокриптин следует отменить. Во время лечения бромокриптином необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациентов с язвенной болезнью или имеющих ее в анамнезе.
Женщины в послеродовой период. Редко сообщали о развитии серьезных нежелательных явлений, включая АГ, инфаркт миокарда, судороги, инсульт или психические расстройства у женщин в послеродовой период, которые получали бромокриптин для подавления лактации. Развитию эпилептических приступов или инсульта у некоторых пациенток предшествовали сильная головная боль и/или временные нарушения зрения. Следует тщательно контролировать уровень АД, особенно в течение первых дней лечения. В случае развития АГ, боли в грудной клетке, сильной, прогрессирующей и неослабевающей головной боли с нарушениями зрения или без таковых, или признаков токсического действия на ЦНС, лечение бромокриптином следует немедленно прекратить и пациентку следует немедленно обследовать.
Особая осторожность необходима у пациентов, которые используют (или недавно использовали) сопутствующее лечение препаратами, способными изменять АД, а именно сосудосуживающими средствами, такими как симпатомиметики или алкалоиды спорыньи, в том числе эргометрин или метилэргометрин. Хотя окончательных доказательств взаимодействия между бромокриптином и этими препаратами нет, их одновременное применение в послеродовой период не рекомендуется.
Аденомы, секретирующие пролактин. Поскольку у пациентов с макроаденомами гипофиза болезнь может сопровождаться гипофункцией гипофиза в результате сжатия или разрушения ткани гипофиза, до начала применения бромокриптина пациентам необходимо пройти полное обследование функций гипофиза и начать соответствующую заместительную терапию в случае необходимости. У пациентов со вторичной недостаточностью надпочечников важной является заместительная терапия кортикостероидами.
Необходимо тщательно отслеживать изменения размеров опухолей у пациентов с макроаденомами гипофиза, а в случае появления разрастания опухоли — взвесить целесообразность применения хирургических вмешательств. Если при применении бромокриптина у пациентки с аденомой гипофиза развивается беременность, следует обеспечить тщательное наблюдение за пациенткой. Аденомы, которые секретируют пролактин, могут разрастаться в период беременности. У таких пациенток лечение бромокриптином часто приводит к уменьшению размеров опухолей и быстрому уменьшению выраженности дефектов поля зрения. В тяжелых случаях сдавливание зрительного и других черепных нервов может вызывать необходимость в срочной операции на надпочечниках.
Нарушение поля зрения является известным осложнением макропролактиномы. Эффективное лечение бромокриптином приводит к уменьшению выраженности гиперпролактинемии, а также часто — устранению нарушения зрения. Однако у некоторых пациентов позже может развиться вторичное нарушение поля зрения, несмотря на нормализованный уровень пролактина и уменьшение размера опухоли, которое может развиться в результате смещения зрительной хиазмы, опускающейся в почти пустое турецкое седло. В таких случаях дефекты поля зрения могут уменьшиться после снижения дозы бромокриптина, хотя при этом наблюдаются несколько повышенные уровни пролактина и небольшое разрастание опухоли. Поэтому рекомендуется контроль полей зрения у пациентов с макропролактиномой с целью ранней диагностики вторичного выпадения полей зрения вследствие грыжи хиазмы и коррекции дозы бромокриптина.
У некоторых пациентов с выделяющими пролактин аденомами, которые применяли бромокриптин, наблюдалась ринорея спинномозговой жидкости; это может возникать вследствие уменьшения размеров опухоли с инвазивным ростом.
Болезнь Паркинсона. У пациентов, принимающих бромокриптин, иногда отмечали плевральный и перикардиальный выпот, а также фиброз плевры и легких и констриктивный перикардит. Пациенты с плеврально-легочными нарушениями по невыявленным причинам требуют тщательного обследования; в таких случаях необходимо рассматривать целесообразность прекращения лечения бромокриптином.
У нескольких пациентов, которые использовали бромокриптин, особенно в течение длительного времени и в высоких дозах, наблюдались случаи ретроперитонеального фиброза. Для обеспечения выявления ретроперитонеального фиброза на его ранних обратимых стадиях рекомендуется отслеживать его проявления (например боль в спине, отек нижних конечностей, нарушение функции почек) у данной группы пациентов.
В случае диагностирования или подозрения на наличие фиброзных изменений в ретроперитонеальном пространстве лечения препаратами бромокриптина следует прекратить.
Случаи внезапного засыпания. Поскольку иногда могут возникать гипотензивные реакции, приводящие к сниженной бдительности, особенно в течение первых нескольких дней лечения, необходимо с особой осторожностью управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Лечение бромокриптином может быть связано с сонливостью и случаями внезапного засыпания, особенно у пациентов с болезнью Паркинсона. Внезапное засыпание во время повседневной деятельности, в некоторых случаях даже без осознания этого пациентом и без предупредительных признаков, наблюдалось очень редко. Пациенты должны быть проинформированы о такой вероятности, им следует рекомендовать избегать управления транспортными средствами и работы с механизмами в период лечения бромокриптином. Пациентам, у которых наблюдались сонливость и/или случай внезапного засыпания, необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами). Более того, в таком случае следует рассмотреть возможность снижения дозы или прекращения лечения.
Расстройства контроля над импульсами (непреодолимыми влечениями). Следует регулярно контролировать состояние пациентов на предмет развития расстройств контроля над влечениями. Пациентов и лиц, которые за ними ухаживают, необходимо информировать о возможности развития у пациентов, использующих агонисты дофамина, в том числе препарат Бромокриптин-Рихтер, симптомов поведенческих расстройств контроля над влечениями, в том числе патологического влечения к азартным играм, повышенного либидо, гиперсексуальности, склонности к импульсивной трате денег или шопоголии, постоянной потребности в пище, а также компульсивного обжорства. В случае появления таких симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы препарата/постепенного прекращения его применения.
Дети и подростки (в возрасте 7–17 лет). Безопасность и эффективность применения бромокриптина у детей исследовались только для пролактиномы и акромегалии у пациентов в возрасте от 7 лет. Есть только отдельные данные о применении бромокриптина у детей в возрасте до 7 лет. Однако опыт клинического применения, в том числе постмаркетинговые отчеты о побочных эффектах, не выявил различий в переносимости между взрослыми и подростками или детьми. Несмотря на то что не выявлено различий в побочных реакциях у детей, получающих бромокриптин, большая чувствительность у некоторых молодых людей не может быть категорически исключена, поэтому рекомендуется осторожно титровать дозу у детей.
Пациенты пожилого возраста. Клинические исследования бромокриптина не включали достаточное количество пациентов в возрасте от 65 лет, чтобы определить, что лица пожилого возраста по-другому отвечают на лечение, чем более молодые. Однако опыт клинического применения, в том числе постмаркетинговые отчеты о побочных эффектах, не выявил различий в переносимости между лицами пожилого возраста по сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет.
Несмотря на то что не выявлено различий в побочных реакциях у лиц пожилого возраста, получающих бромокриптин, большая чувствительность у некоторых пациентов пожилого возраста не может быть категорически исключена. В целом рекомендуется осторожно титровать дозу у пациентов пожилого возраста, начиная с минимального диапазона доз, учитывая увеличенную распространенность снижения печеночной, почечной функции или функции сердца и сопутствующих заболеваний или сопутствующей терапии другими препаратами у этой группы пациентов.
Вспомогательные вещества. Таблетки Бромокриптин-Рихтер содержат лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, полная лактазная недостаточность или нарушение всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Пациенткам, желающим забеременеть, бромокриптин, как и все другие лекарственные средства, после подтверждения беременности следует отменить, за исключением случаев, когда есть медицинские показания для продолжения терапии. Отмена бромокриптина при беременности не приводила к повышению частоты случаев ее самопроизвольного прерывания. Клинический опыт показывает, что применение бромокриптина в период беременности не оказывает негативного влияния на ее течение или завершение.
Если беременность наступает при наличии у больной аденомы гипофиза и лечение бромокриптином прекращено, необходимо внимательное наблюдение за состоянием пациентки в течение всего срока беременности. В случае появления признаков выраженного увеличения пролактиномы, например, головной боли или сужения полей зрения, лечение бромокриптином может быть восстановлено или проведено оперативное вмешательство.
Период кормления грудью. Поскольку бромокриптин подавляет лактацию, его не следует применять матерям, которые выбрали грудное вскармливание.
Фертильность. Фертильность может быть восстановлена при лечении бромокриптином. Поэтому женщинам репродуктивного возраста, которые не хотят забеременеть, следует посоветовать применять надежный метод контрацепции.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Поскольку, особенно в первые несколько дней лечения препаратом, у пациентов иногда могут возникать гипотензивные реакции, приводящие к сниженному вниманию, им следует быть особенно осторожными при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.
Пациентам, получающим бромокриптин, у которых появляются сонливость и/или случаи внезапного засыпания, следует рекомендовать отказаться от управления транспортными средствами или участия в деятельности, при которой снижение внимания может повысить риск серьезных травм или летального исхода (как, например, при работе с механизмами) для них или других людей, пока такие повторяющиеся эпизоды и сонливость не исчезнут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимодействия
переносимость бромокриптина может снижаться под влиянием алкоголя.
Одновременное применение макролидных антибиотиков, таких как эритромицин или джозамицин, способно повысить уровень бромокриптина в плазме крови.
Лечение пациентов с акромегалией комбинацией бромокриптина и октреотида может повысить уровень бромокриптина в плазме крови.
Поскольку бромокриптин оказывает терапевтический эффект путем стимуляции центральных рецепторов дофамина, антагонисты дофамина, такие как антипсихотики (например бутирофенонов, фенотиазины и тиоксантены), а также метоклопрамид и домперидон, могут ослабить эффект бромокриптина.
Препараты-симпатомиметики, например фенилпропаноламин, изометептен, повышают риск токсичности.
Следует избегать одновременного применения препарата с другими алкалоидами спорыньи.
Бромокриптин является одновременно субстратом и ингибитором CYP 3A4 (см. Фармакокинетика).
Поэтому следует с осторожностью применять бромокриптин в комплексе с лекарственными средствами, которые являются мощными ингибиторами и/или субстратами CYP 3A4 (например азольные фунгициды, ингибиторы протеазы ВИЧ).
Передозировка
признаки и симптомы. Во всех случаях передозировки бромокриптина (принятого самостоятельно) пациенты выжили. Максимальная однократно принятая доза бромокриптина, известная в настоящее время, составляет 325 мг. Симптомы передозировки включают рвоту, тошноту, головокружение, артериальную гипотензию, ортостатическую гипотензию, тахикардию, вялость, сонливость, галлюцинации.
Существуют единичные сообщения о детях, которые случайно приняли бромокриптин. При этом регистрировали такие побочные реакции, как рвота, сонливость и лихорадка. Пациенты выздоравливали самостоятельно в течении нескольких часов или после соответствующего лечения.
Лечение передозировки. В случае передозировки рекомендовано принять активированный уголь, но если препарат был принят внутрь совсем недавно, можно промыть желудок.
Лечение острой интоксикации симптоматическое. Для лечения рвоты или галлюцинаций может быть показан метоклопрамид.
Условия хранения
в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре не выше 30 °С в защищенном от света месте.