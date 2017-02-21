как и при применении других блокаторов α 1 -адренорецепторов, в отдельных случаях при применении лекарственного средства Аденорм возможно снижение АД, что может иногда привести к потере сознания. При появлении первых признаков ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) пациент должен присесть или принять горизонтальное положение до исчезновения вышеуказанных симптомов.

Перед тем как начать лечение лекарственным средством Аденорм, следует пройти медицинское обследование с целью установления других сопутствующих заболеваний, которые могут вызвать такие же симптомы, как и доброкачественная гиперплазия предстательной железы. До начала лечения необходимо провести ректальное обследование предстательной железы и при необходимости — тест на определение уровня специфического антигена предстательной железы (PSA) до начала и через одинаковые периоды во время лечения.

Назначать лекарственное средство пациентам с тяжелой формой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) необходимо с особой осторожностью, поскольку клинических исследований по применению лекарственного средства у таких пациентов не проводили.

У некоторых пациентов, которые применяли тамсулозин, во время хирургического вмешательства по поводу катаракты и глаукомы отмечался синдром атонического зрачка (IFIS, вариант синдрома суженного зрачка), что может стать причиной увеличения количества осложнений во время или после проведения такой операции.

Как правило, за 1–2 нед до проведения операции по поводу катаракты и глаукомы рекомендуется прекратить лечение тамсулозином, однако польза от прекращения лечения тамсулозином на сегодня точно не установлена. Сообщалось также о синдроме атонического зрачка у пациентов, которые прекратили применение тамсулозина задолго до проведения оперативного вмешательства по поводу катаракты.

Пациентам перед плановой операцией по поводу катаракты или глаукомы не рекомендуется начинать применение тамсулозина гидрохлорида. При подготовке к операции хирурги и офтальмологи должны узнать, применял ли (или применяет) пациент тамсулозин, с целью предупреждения возможных осложнений, связанных с IFIS.

Тамсулозина гидрохлорид не следует назначать в комбинации с мощными ингибиторами CYP 3A4 пациентам с низким метаболизмом CYP 2D6.

Тамсулозина гидрохлорид следует применять с осторожностью в комбинации с мощными и умеренными ингибиторами CYP 3A4 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Лекарственное средство содержит сахар, что следует учитывать у больных сахарным диабетом.

Известны случаи аллергических реакций на тамсулозин у пациентов с наличием в анамнезе аллергии на сульфаниламиды. Следует соблюдать осторожность при применении тамсулозина гидрохлорида у пациентов, у которых ранее отмечалась аллергия на сульфаниламиды.

Применение в период беременности и кормления грудью. Аденорм не показан к применению у женщин.

Фертильность. Имеющиеся данные свидетельствуют, что во время применения тамсулозина наблюдались случаи нарушения эякуляции, ретроградной эякуляции и недостаточной эякуляции.

Дети. Лекарственное средство не применять у детей. Безопасность и эффективность применения тамсулозина у детей (в возрасте до 18 лет) не оценивали.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. Исследования влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или механизмами не проводили. Однако пациентов следует предупредить о возможности возникновения головокружения.