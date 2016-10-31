Берлиприл® Плюс 10/25 (Berlipril® Plus 10/25) (170541) - инструкция по применению ATC-классификация
Берлиприл Плюс 10/25 инструкция по применению
Фармакологические свойства
Берлиприл плюс 10/25 — это комбинированный препарат, в состав которого входят ингибитор АПФ — эналаприл и антигипертензивное диуретическое средство — гидрохлоротиазид.
Фармакодинамика. Эналаприл. Эналаприла малеат — это соль малеиновой кислоты и эналаприла, производного двух аминокислот — L-аланина и L-пролина. АПФ представляет собой пептидилдипептидазу и катализирует преобразование ангиотензина I в ангиотензин II, который оказывает вазопрессорное действие. После всасывания эналаприл гидролизируется с образованием эналаприлата, который, в свою очередь, подавляет АПФ. Это приводит к снижению уровня ангиотензина II в плазме крови и дальнейшему повышению активности ренина в плазме крови (вследствие блокирования механизма отрицательной обратной связи с высвобождением ренина) и уменьшению секреции альдостерона. Структура АПФ не отличается от кининазы II, таким образом, эналаприл может блокировать распад брадикинина — мощного вазодилататора. Однако клиническая значимость этого эффекта еще не выяснена. Антигипертензивное действие эналаприла, в первую очередь, связано с угнетением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), но препарат снижает АД и у больных с низкорениновой формой АГ. Применение эналаприла у больных с АГ сопровождается снижением АД в горизонтальном и вертикальном положении тела без существенного повышения ЧСС. В редких случаях это сопровождается ортостатической гипотензией. У некоторых пациентов оптимальное снижение АД отмечают только через несколько недель лечения. Внезапное прекращение терапии эналаприлом не сопровождается резким повышением АД. Достаточное угнетение активности АПФ обычно отмечают через 2–4 ч при применении эналаприла 1 раз в сутки перорально. Антигипертензивное действие проявляется уже в течение часа после приема, но максимально АД снижается через 4–6 ч. Продолжительность действия препарата зависит от его дозы. Однако при применении в рекомендуемых дозах гипотензивный и гемодинамический эффекты сохраняются не менее 24 ч. При оценке гемодинамики у больных с эссенциальной АГ снижение АД сопровождалось уменьшением сопротивления периферических сосудов и увеличением сердечного выброса с минимальным изменением ЧСС. После применения эналаприла отмечено усиление почечного кровотока, тогда как скорость клубочковой фильтрации оставалась неизменной. Задержки натрия и воды при применении эналаприла не отмечено. Однако у больных с изначально низкой скоростью клубочковой фильтрации этот показатель может повышаться на фоне лечения. В кратковременных клинических исследованиях, проведенных с участием пациентов с нарушением функции почек и сопутствующим сахарным диабетом или без него, отмечали уменьшение альбуминурии, протеинурии и экскреции IgG с мочой после применения эналаприла. При одновременном применении с диуретическими средствами тиазидовой группы антигипертензивное действие эналаприла усиливается. Эналаприл может предотвращать или уменьшать проявления гипокалиемии, связанной с применением диуретических средств тиазидовой группы.
Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II исследовалось в двух широкомасштабных рандомизированных контролируемых исследованиях ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone и в комбинации с Ramipril Global Endpoint Trial) и VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes).
Исследование ONTARGET проводили среди пациентов с сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе или сахарным диабетом II типа, сопровождавшимися признаками поражения органа-мишени. Исследование VA NEPHRON-D проводили у пациентов с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией. В данных исследованиях не выявили значительного положительного влияния на результат почечных и/или сердечно-сосудистых заболеваний и летальность, ассоциированную с ними, в то время как по сравнению с монотерапией отмечен повышенный риск развития гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотензии. Учитывая сходство фармакодинамических свойств, данные результаты также применимы для других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II. Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II противопоказано пациентам с диабетической нефропатией.
Исследование ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) проводили для выявления положительного эффекта от добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями или у имевших оба заболевания. Данное исследование прервано ранее в связи с повышенным риском побочных реакций. Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний и случаи инсульта чаще регистрировали в группе применения алискирена, чем в группе плацебо, а сообщения о серьезных побочных реакциях (гиперкалиемия, гипотензия и нарушения функции почек) появлялись чаще в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо.
Гидрохлоротиазид — это диуретическое средство тиазидового ряда, оказывающее мочегонное действие за счет угнетения реабсорбции натрия в кортикальном сегменте почечных канальцев. Он усиливает выведение натрия и хлора и в меньшей степени калия и магния, увеличивая объем мочи и способствуя снижению АД. Мочегонный эффект препарата обычно проявляется через 2 ч после перорального применения, достигает максимального значения через 4 ч и длится на протяжении 6–12 ч. При достижении определенной дозы увеличение выраженности терапевтического эффекта диуретических средств тиазидового ряда прекращается, тогда как тяжесть нежелательных реакций увеличивается. При отсутствии эффекта повышение дозы препарата выше рекомендуемой не дает желаемого результата и сопровождается многочисленными нежелательными реакциями.
Немеланомный рак кожи (НМРК). Имеющиеся данные эпидемиологических исследований показали связь между совокупной дозой гидрохлоротиазида и развитием НМРК. Одно исследование охватывало популяцию из 71 533 пациентов с базальноклеточной карциномой (БКК) и 8629 пациентов с плоскоклеточной карциномой (ПКК), которые сравнивались с 1 430 833 и 172 462 участниками групп контроля соответственно. Применение гидрохлоротиазида в высоких дозах (совокупно ≥50 000 мг) связывалось с откорректированным отношением рисков (ОР) 1,29 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,23–1,35) для БКК и 3,98 (95% ДИ 3,68–4,31) — для ПКК. Четкая взаимосвязь между совокупной дозой и ответом организма наблюдалась как для БКК, так и для ПКК. Другое исследование показало возможную связь между раком губы (ПКК) и действием гидрохлоротиазида: 633 пациента с раком губы сравнивались с 63 067 участниками контрольной группы с использованием стратегии выборки с учетом риска. Была продемонстрирована взаимосвязь между совокупной дозой и реакцией: скорректированное ОР составляло 2,1 (95% ДИ 1,7–2,6) и увеличивалось до 3,9 (3,0–4,9) при применении высоких доз (≈25 000 мг) и 7,7 (5,7–10,5) при высокой совокупной дозе (≈100 000 мг) (также см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Эналаприл/гидрохлоротиазид. Проведенные клинические исследования доказали, что одновременное применение эналаприла и гидрохлоротиазида оказывает более выраженное антигипертензивное действие, чем монотерапия компонентами препарата. Эналаприл может предотвращать или уменьшать проявления гипокалиемии, обусловленной гидрохлоротиазидом.
Фармакокинетика
Эналаприла малеат. Абсорбция. После перорального применения эналаприл быстро всасывается, его Cmax в сыворотке крови достигается в течение часа. Исходя из содержания эналаприла в моче, степень его всасывания после перорального применения в форме таблетки составляет около 60%. Прием пищи не влияет на всасывание эналаприла. После всасывания эналаприл быстро и в значительных количествах гидролизуется до эналаприлата, мощного ингибитора АПФ. Максимальный уровень эналаприлата в сыворотке крови достигается через 4 ч после перорального применения эналаприла в форме таблетки. Эффективный Т½ для эналаприлата после многоразового применения эналаприла составляет 11 ч. При нормальной функции почек равновесная концентрация эналаприлата в сыворотке крови достигается через 4 сут после начала его применения.
Распределение. В диапазоне терапевтических концентраций степень связывания эналаприлата с белками плазмы крови человека не превышает 60%.
Биотрансформация. Эналаприл не подвергается существенным метаболическим преобразованиям, за исключением конверсии в эналаприлат.
Экскреция. Эналаприлат выделяется главным образом почками. В моче определяются эналаприлат, доля которого составляет 40% примененной дозы, и неизмененный эналаприл (около 20%).
Нарушение функции почек. Экспозиция эналаприла и эналаприлата увеличивается при почечной недостаточности. При легкой или умеренной почечной недостаточности (клиренс креатинина 40–60 мл/мин) AUC эналаприлата в состоянии равновесия при дозе 5 мг 1 раз в сутки приблизительно в 2 раза выше, чем при нормальной функции почек. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) AUC увеличивается приблизительно в 8 раз. У таких больных при многоразовом применении эналаприла малеата удлиняется эффективный Т½ эналаприлата и увеличивается время достижения равновесия.
Лактация. В течение 4–6 ч после перорального применения в дозе 20 мг пятью женщинами в послеродовой период Cmax эналаприла малеата в молоке матери в среднем составлял 1,7 мкг/л (диапазон пиков 0,54–5,9 мкг/л). Средняя Cmax эналаприлата — 1,7 мкг/л (1,2–2,3 мкг/л); Cmax фиксировали в разное время в течение 24 ч. Согласно данным по Cmax в грудном молоке, считается, что младенец, который употребляет только молоко матери, получает ≤0,16% вещества от принятой матерью дозы и подобранной в расчете на 1 кг массы тела. У женщины, которая применяла по 10 мг эналаприла в сутки в течение 11 мес, Cmax, составляющая 2 мкг/л, отмечалась примерно через 4 ч после приема препарата, а Cmax эналаприла, достигающая 0,75 мкг/л, — примерно через 9 ч после приема. Общее суточное содержание эналаприла в молоке матери составляло 0,63 мкг/л, а общее суточный содержание эналаприла — 1,44 мкг/л. Через 4 ч после приема разовой дозы 5 мг эналаприла одной пациенткой и разовой дозы 10 мг эналаприла двумя пациентками уровень содержания эналаприлата в молоке находился ниже предела выявления (<0,2 мкг/л); содержание эналаприла не установлено.
Гидрохлоротиазид. После перорального применения гидрохлоротиазид довольно быстро всасывается в объеме 80% принятой дозы. Прием пищи не влияет на его всасывание. Cmax в плазме крови достигается через 2–5 ч. Около 50–60% гидрохлоротиазида связывается с альбумином, но большая его часть накапливается в эритроцитах. Средний Т½ составляет 5–15 ч. Гидрохлоротиазид выделяется почками практически в неизмененном виде (>95%).
Доклинические данные по безопасности. Стандартные доклинические исследования фармакологической безопасности, токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не выявили специфического риска для человека. Данные исследований репродуктивной токсичности позволяют предположить, что эналаприла малеат не влияет на фертильность и функционирование репродуктивной системы у крыс и не имеет тератогенного эффекта. В исследовании, в котором препарат вводили крысам до спаривания и в период беременности, а также лактации, установлена повышенная летальность потомства. Доказано, что препарат проходит через плаценту и выводится с молоком. Также доказано фетотоксическое действие (вредное воздействие на плод и/или гибель плода) препаратов, относящихся к классу ингибиторов АПФ, если их назначать во II и III триместр беременности.
Показания Берлиприл Плюс 10/25
эссенциальная АГ.
Берлиприл плюс 10/25 показан тогда, когда снижение АД недостаточное при применении монотерапии эналаприла малеатом.
Это лекарственное средство можно применять для замены комбинированной терапии эналаприла малеатом 10 мг и гидрохлоротиазидом 25 мг при стабильном состоянии больного при этих дозах.
Применение Берлиприл Плюс 10/25
данное лекарственное средство не показано для начального лечения эссенциальной АГ. На первых этапах необходимо подбирать оптимальные дозы его отдельных компонентов. При необходимости больному назначают комбинированный препарат с фиксированными дозами действующих веществ вместо монотерапии.
Стандартная суточная доза препарата — 1 таблетка в сутки. Таблетку принимают независимо от еды утром и запивают достаточным количеством жидкости, например стаканом воды.
При переведении больных с монотерапии эналаприлом на препарат Берлиприл плюс 10/25, особенно пациентов с водно-электролитными нарушениями (например после рвоты, диареи, лечения диуретическими средствами), с тяжелой сердечной недостаточностью, тяжелой формой АГ, в том числе почечного происхождения, возможно значительное снижение АД, поэтому такие больные должны находиться под наблюдением на протяжении 8 ч после применения первой дозы.
Почечная недостаточность (клиренс креатинина 30–80 мл/мин). Берлиприл плюс 10/25 противопоказан больным с тяжелой почечной недостаточностью. Его назначение возможно пациентам, у которых клиренс креатинина >30, но <80 мл/мин, и только после подбора действующих веществ отдельно. У таких больных начальная рекомендуемая доза эналаприла малеата при монотерапии составляет 5–10 мг.
Больные пожилого возраста. Данные о взаимосвязи эффективности и безопасности препарата с возрастом пациента отсутствуют. При применении препарата необходимо учитывать функцию почек.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА);
– повышенная чувствительность к другим ингибиторам АПФ или производным сульфаниламидов;
– ангионевротический отек в результате терапии ингибиторами АПФ в анамнезе;
– тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) и проведение гемодиализа;
– анурия;
– стеноз почечных артерий;
– тяжелые нарушения функции печени;
– одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими алискирен, противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (СМ. Фармакодинамика и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
– одновременное применение с терапией сакубитрилом/валсартаном: лечение Берлиприл плюс 10/25 не следует начинать раньше чем через 36 ч после последней дозы сакубитрила/валсартана;
– беременные или женщины, планирующие забеременеть (см. Применение в период беременности и кормления грудью, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
– период кормления грудью.
Побочные эффекты
в ходе клинических исследований или после выхода препарата на рынок сообщали о следующих побочных реакциях препарата Берлиприл плюс 10/25, отдельно для эналаприла или гидрохлоротиазида.
Для оценки частоты возникновения побочных действий используется такая классификация: очень часто: ≥1/10; часто: ≥1/100, <1/10; иногда: ≥1/1000, <1/100; редко: ≥1/10 000, <1/1000; очень редко: <1/10 000; частота неизвестна (по имеющимся данным частоту установить невозможно).
Инфекции и инвазии: редко — сиалоаденит.
Доброкачественные, злокачественные и неидентифицированные новообразования (в том числе кисты и полипы): неизвестно — НМРК (БКК и ПКК).
Со стороны крови и лимфатической системы: иногда — анемия, в том числе апластическая и гемолитическая; редко — нейтропения, снижение уровня гемоглобина, снижение гематокрита, тромбоцитопения, агранулоцитоз, угнетение функции костного мозга, панцитопения, лимфаденопатия, аутоиммунные заболевания.
Со стороны эндокринной системы: частота неизвестна — синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (SIADH).
Со стороны пищеварительной системы и обмена веществ: часто — гипокалиемия, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперурикемия; иногда — гипогликемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), гипомагниемия, подагра; редко — гипергликемия, глюкозурия; очень редко — метаболический алкалоз, гиперкальциемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны нервной системы и психические нарушения: очень часто — головокружение; часто — головная боль, депрессия, потеря сознания, изменения вкусового восприятия; иногда — спутанность сознания, сонливость, бессонница, повышенная возбудимость, парестезии, снижение либидо; редко — необычные сновидения, нарушения сна, парезы (вследствие гипокалиемии).
Со стороны органа зрения: очень часто — нечеткость зрения; иногда — ксантопсия; частота неизвестна — хориоидальный выпот, острый приступ закрытоугольной глаукомы.
Со стороны органа слуха и лабиринта: иногда — шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — артериальная гипотензия, в том числе ортостатическая, нарушение ритма сердца, стенокардия, тахикардия; иногда — приливы, пальпитация, инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения, вероятно, на фоне тяжелой артериальной гипотензии у пациентов группы риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); редко — синдром Рейно, некротизирующий ангиит (васкулит, кожный васкулит).
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: очень часто — кашель; часто — одышка; иногда — ринорея, боль в горле или осиплость голоса, бронхоспазм/БА; редко — легочные инфильтраты, ринит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония; очень редко — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота; часто — диарея, боль в животе; иногда — кишечная непроходимость, панкреатит, рвота, диспептические нарушения, запор, анорексия, раздражение желудка, сухость во рту, пептические язвы, метеоризм; редко — стоматит/афтозный стоматит, глоссит; очень редко — ангионевротический отек кишечника.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — печеночная недостаточность, некроз печени (иногда с летальным исходом), гепатит, холестатическая желтуха, холецистит (в частности у больных с диагностированным холелитиазом).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — высыпания (экзантема), гиперчувствительность/ангионевротический отек (были сообщения об ангионевротическом отеке лица, конечностей, губ, языка, надгортанника и/или гортани) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); иногда — усиленное потоотделение, кожный зуд, крапивница, алопеция, фотосенсибилизация; редко — полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, эксфолиативный дерматит, токсический эпидермальный некролиз, пурпура, кожная форма системной красной волчанки и волчаноподобные реакции, пузырчатка, эритродермия, анафилактические реакции; неизвестно — описан симптомокомлекс, который включает следующие явления: повышение температуры тела (лихорадка), серозит, васкулит, миалгия/миозит, артралгия/артрит, положительный титр антиядерных антител, повышение СОЭ, эозинофилия, лейкоцитоз. Также возможны сыпь, фотосенсибилизация и другие кожные реакции.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: часто — судороги мышц; иногда — артралгии.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: иногда — нарушение функции почек, почечная недостаточность, протеинурия; редко — олигурия, интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: иногда — импотенция; редко — гинекомастия.
Системные нарушения и осложнения в месте введения: очень часто — астения; часто — повышенная утомляемость, боль в грудной клетке; иногда — общее недомогание, повышение температуры тела (лихорадка).
Дополнительные методы исследования: часто — гиперкалиемия, повышение уровня креатинина в сыворотке крови; иногда — повышение уровня мочевины в крови, гипонатриемия; редко — повышение активности печеночных ферментов, повышение уровня билирубина в сыворотке крови.
Описание отдельных побочных реакций. НМРК — на основании доступных данных эпидемиологических исследований обнаружена связь между совокупной дозой гидрохлоротиазида и НМРК (см. также Фармакодинамика и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играет немаловажную роль. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск в отношении этого лекарственного средства. От работников учреждений здравоохранения требуется сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему оповещения.
Особые указания
эналаприла малеат и гидрохлоротиазид
Артериальная гипотензия и нарушение баланса электролитов/жидкости в организме. Симптоматическая артериальная гипотензия редко наблюдается у пациентов с неосложненной АГ. При применении препарата Берлиприл плюс 10/25 риск ее развития повышается при нарушении водно-электролитного обмена, диете с ограничением употребления поваренной соли, диализе, диарее или рвоте (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У таких пациентов следует проводить регулярный контроль концентрации электролитов в сыворотке крови. Особое внимание следует уделять пациентам с ИБС или поражением сосудов головного мозга, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или острому нарушению мозгового кровообращения. Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдалась у пациентов с сердечной недостаточностью с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее.
При появлении АГ пациента необходимо перевести в горизонтальное положение и при необходимости провести инфузию физиологического р-ра. Преходящаяая артериальная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего лечения, которое может быть продолжено после нормализации АД на фоне инфузионной терапии.
Нарушение функции почек. Берлиприл плюс 10/25 не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 и >30 мл/мин), пока в ходе подбора дозы эналаприла не будет доказана необходимость применения препарата с этим составом (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У некоторых пациентов без явной патологии почек наблюдалось повышение концентрации мочевины и креатинина в крови, особенно при одновременном применении эналаприла и диуретических средств (см. Эналаприл малеат, Нарушение функции почек, Гидрохлоротиазид в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Если это происходит, лечение препаратом Берлиприл плюс 10/25 следует прекратить. При этом необходимо учесть, что в таком случае возможен стеноз почечной артерии (см. Эналаприла малеат, Вазоренальная гипертензия в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Одновременное применение препарата Берлиприл плюс 10/25 и алискирена противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Гиперкалиемия. При применении комбинации эналаприла с диуретиками в низких дозах невозможно исключить вероятность гиперкалиемии (см. Эналаприла малеат, Калий в сыворотке крови в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Литий. Одновременное применение эналаприла и диуретических средств с препаратами лития не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Эналаприла малеат
Стеноз устья аорты и митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие сосудорасширяющие средства, ингибиторы АПФ с осторожностью следует применять у больных с нарушением оттока крови из левого желудочка, а также при кардиогенном шоке и стенозе, который служит причиной существенного влияния на гемодинамику.
Нарушение функции почек. Сообщалось о развитии почечной недостаточности на фоне лечения эналаприлом, главным образом у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или заболеванием почек, включая стеноз почечной артерии. При своевременном диагностировании и адекватном лечении эта почечная недостаточность носит обратимый характер (см. Эналаприла малеат и гидрохлоротиазид, Нарушение функции почек; Гидрохлоротиазид, Нарушение функции почек в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
Вазоренальная АГ. При применении ингибиторов АПФ у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом почечной артерии единственной функционирующей почки повышается риск возникновения артериальной гипотензии и почечной недостаточности. В этом случае нарушение функции почек может сопровождаться лишь незначительными изменениями концентрации креатинина в сыворотке крови. Таким больным препарат применяют под постоянным медицинским наблюдением в низкой дозе, которую постепенно осторожно повышают под контролем функции почек.
Трансплантация почки. Клинический опыт применения эналаприла у больных, недавно перенесших трансплантацию почки, отсутствует, поэтому препарат не рекомендуется для данной категории пациентов.
Гемодиализ. Пациентам с почечной недостаточностью, нуждающимся в диализе, применение эналаприла не показано. Были сообщения о развитии анафилактических реакций при проведении гемодиализа с мембранами высокой пропускной способности (например AN 69) у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ. При необходимости такой процедуры рекомендуется использовать диализные мембраны другого типа или применять препарат другого антигипертензивного класса.
Печеночная недостаточность. В редких случаях применение ингибиторов АПФ сопровождалось синдромом, который начинался с холестатической желтухи или гепатита и заканчивался молниеносным некрозом печени, иногда с летальным исходом. Механизм развития такого синдрома не выяснен. Больным, у которых на фоне лечения ингибиторами АПФ развивается желтуха или существенно повышается уровень печеночных ферментов, надо прекратить применение ингибитора АПФ и начать соответствующее лечение (см. Гидрохлоротиазид, Печеночная недостаточность в ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нейтропения/агранулоцитоз. Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, применявших ингибиторы АПФ. При нормальной функции почек и отсутствии других провоцирующих факторов нейтропения возникает довольно редко. Эналаприл с осторожностью применяют у больных с поражением сосудов на фоне коллагеновых заболеваний, при лечении иммунодепрессивными средствами, аллопуринолом, прокаинамидом или при сочетании этих факторов, особенно у пациентов с предшествующим повреждением почек. У некоторых больных развивались тяжелые инфекционные процессы, резистентные к антибиотикотерапии. Во время применения эналаприла у таких пациентов необходимо периодически контролировать лейкоцитарную формулу, при этом всем пациентам рекомендуют сообщать врачу о любых признаках инфекционного процесса.
Калий в сыворотке крови. Ингибиторы АПФ могут вызвать гиперкалиемию, поскольку они угнетают высвобождение альдостерона. Эффект обычно незначителен у пациентов с нормальной функцией почек. Однако у пациентов с нарушениями функции почек и/или у пациентов, принимающих калиевые добавки (включая заменители поваренной соли), калийсберегающие диуретики, триметоприм или ко-тримоксазол (также известный как триметоприм/сульфаметоксазол), гепарин, циклоспорин и особенно антагонисты альдостерона или блокаторы рецепторов ангиотензина II, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики, триметоприм, ко-тримоксазол и калиевые добавки следует применять с осторожностью у пациентов, получающих ингибиторы АПФ (для блокаторов рецепторов ангиотензина II см. Двойная блокада РААС в этом разделе).
Необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови и функцию почек (см. Гиперкалиемия, Метаболические и эндокринные эффекты и Нарушение функции почек в этом разделе и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Дополнительными факторами риска развития гиперкалиемии являются возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, гипоальдостеронизм, транзиторные состояния, в частности обезвоживание, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз. Гиперкалиемия может вызвать серьезную, иногда летальную аритмию.
Двойная блокада РААС. Данные клинических исследований свидетельствуют, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижение функции почек (в том числе ОПН). Поэтому двойная блокада РААС на фоне одновременного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, Фармакодинамика).
Если терапия с двойной блокадой РААС абсолютно целесообразна, то ее следует проводить только под наблюдением специалиста, а также на фоне тщательного наблюдения за функцией почек, содержанием электролитов в крови и уровнем АД. Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II противопоказано пациентам с диабетической нефропатией.
Пациенты с сахарным диабетом. Больных сахарным диабетом, принимающих пероральные антидиабетические средства или инсулин, перед началом применения ингибиторов АПФ следует предупредить о необходимости тщательного контроля уровня сахара в крови во избежание развития гипогликемии, особенно в первый месяц одновременного применения (см. Гидрохлоротиазид, Метаболический и эндокринный эффекты в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Реакции гиперчувствительности/ангионевротический отек. При применении ингибиторов АПФ, в том числе эналаприла, были сообщения о развитии ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, надгортанника, гортани. Такой отек может развиваться в любое время на фоне лечения.
В этом случае следует немедленно прекратить применение препарата Берлиприл плюс 10/25, больной должен находиться под медицинским наблюдением до полного исчезновения всех симптомов. Даже если ангионевротический отек поражает только язык, без сопутствующей дыхательной недостаточности, необходимо продолжительное наблюдение за состоянием пациентов, поскольку применения антигистаминных препаратов и кортикостероидных средств может быть недостаточно.
Очень редко сообщалось о летальном исходе по причине ангионевротического отека гортани и языка. При отеке языка, надгортанника или гортани повышен риск обструкции дыхательных путей, особенно у больных, недавно перенесших операцию на дыхательных путях. В таких случаях необходимо немедленно принять меры, в том числе могут понадобиться п/к инъекция р-ра эпинефрина 1:1000 (0,3–0,5 мл) и/или обеспечение проходимости дыхательных путей.
У представителей негроидной расы чаще наблюдались случаи ангионевротического отека по отношению к пациентам европеоидной расы, принимавших ингибиторы АПФ. В целом считается, что у представителей негроидной расы существует более высокий риск развития ангионевротического отека.
Пациенты с ангионевротическим отеком другой этиологии в анамнезе при назначении ингибиторов АПФ попадают в другую группу повышенного риска относительно данного осложнения (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Одновременное применение ингибиторов АПФ с сакубитрилом/валсартаном противопоказано из-за повышенного риска ангионаотека. Лечение сакубитрилом/валсартаном не должно начинаться раньше, чем через 36 ч после приема последней дозы Берлиприла плюс 10/25. Лечение препаратом Берлиприл плюс 10/25 не должно начинаться раньше, чем через 36 ч после последней дозы сакубитрила/валсартана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Одновременное применение ингибиторов АПФ с рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (например, сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптином может привести к повышенному риску ангионевротического отека (например, отек дыхательных путей или языка с респираторным нарушением или без него). Следует соблюдать осторожность в начале лечения рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптином пациентам, уже принимающим ингибиторы АПФ.
Повышенный риск ангионевротического отека был идентифицирован при сочетанном применении ингибиторов АПФ с альтеплазой (тромболитическая терапия).
Анафилактические реакции при десенсибилизации ядом насекомых. Редко у больных, применявших ингибиторы АПФ, выявляли анафилактические реакции, угрожающие жизни, при проведении десенсибилизации ядом насекомых. Таких реакций можно избежать путем временного прекращения применения ингибитора АПФ перед каждой процедурой десенсибилизации.
Анафилактические реакции при аферезе ЛПНП. Редко у больных, применявших ингибиторы АПФ, выявляли анафилактические реакции, угрожающие жизни, при проведении афереза ЛПНП с декстрина сульфатом. Таких реакций можно избежать путем временного прекращения приема ингибитора АПФ перед каждой процедурой афереза.
Кашель. Сообщалось о возникновении кашля при лечении ингибиторами АПФ. Обычно кашель носит непродуктивный стойкий характер и прекращается после отмены препарата. Кашель в результате лечения ингибитором АПФ необходимо учитывать при дифференциальной диагностике кашля.
Хирургические вмешательства/анестезия. При выполнении хирургических вмешательств или применении наркоза с препаратами, снижающими АД, эналаприл блокирует образование ангиотензина II за счет компенсаторного высвобождения ренина. В случае развития артериальной гипотензии, вызванной этим механизмом, ее устраняют с помощью инфузионной терапии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Беременность. Берлиприл плюс 10/25 не следует применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения лекарственным средством Берлиприл плюс 10/25 подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных. (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности или кормления грудью).
Этнические отличия. Как и в случае других ингибиторов АПФ, у пациентов негроидной расы антигипертензивный эффект эналаприла может быть менее выраженным, чем у других пациентов, возможно, из-за большей распространенности низкого уровня ренина у лиц данной расы.
Гидрохлоротиазид
Нарушение функции почек. Применение диуретических средств группы тиазидов не всегда целесообразно при лечении больных с нарушением функции почек. Они неэффективны при показателях клиренса креатинина ≤30 мл/мин (например у пациентов с почечной недостаточностью умеренной или тяжелой степени) (см. Эналаприла малеат и гидрохлоротиазид, Нарушение функции почек, Эналаприла малеат, Нарушение функции почек в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и раздел ПРИМЕНЕНИЕ).
Печеночная недостаточность. Препараты группы тиазидов следует с осторожностью применять у больных с нарушением функции печени или ее прогрессирующим заболеванием, поскольку незначительные изменения содержания жидкости и водно-солевого баланса в организме могут быть причиной печеночной комы (см. Эналаприла малеат, Нарушение функции печени в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Метаболические и эндокринные эффекты. Препараты группы тиазидов могут нарушать толерантность к глюкозе. У пациентов с сахарным диабетом допускается коррекция дозы сахароснижающих средств, включая инсулин (см. Эналаприла малеат, Пациенты с сахарным диабетом в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение диуретиков группы тиазидов может привести к повышению уровня ХС и ТГ в сыворотке крови, а у некоторых пациентов может развиться гиперурикемия и/или подагра. Данный эффект гиперурикемии, вероятно, зависит от дозы. Кроме того, эналаприл может повышать уровень мочевой кислоты в крови и таким образом усиливать гиперурикемический эффект гидрохлоротиазида. Как и в случае применения любых диуретиков, необходим периодический контроль уровня сывороточных электролитов.
Препараты группы тиазидов, в том числе гидрохлоротиазид, могут вызвать нарушение водно-электролитного баланса (гипокалиемию, гипонатриемию, гипохлоремический алкалоз). Симптомами — предвестниками появления водно-электролитного дисбаланса являются сухость во рту, жажда, слабость, сонливость, летаргический сон, беспокойство, боль или судороги в мышцах, слабость в мышцах, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия и нарушения со стороны ЖКТ, такие как тошнота и рвота. Хотя при применении гидрохлоротиазида может возникать гипокалиемия, одновременный прием эналаприла уменьшает этот эффект. Риск гипокалиемии более достоверный у больных циррозом печени, со значительно повышенным диурезом, с недостаточным поступлением в организм электролитов, у пациентов, одновременно применяющих кортикостероидные средства или АКТГ.
У больных с отеками в жаркую погоду может возникать гипонатриемия. Дефицит хлоридов обычно умеренно выраженный и не требует терапевтического вмешательства. Препараты группы тиазидов могут снижать выведение кальция с мочой и вызывать обратимое и легкое повышение уровня кальция в сыворотке крови при отсутствии соответствующих заболеваний, влияющих на его метаболизм. При скрытом гиперпаратиреозе может возникать выраженная гиперкальциемия. Применение препаратов группы тиазидов надо прекратить до проведения исследований функции паращитовидных желез. Препараты группы тиазидов могут увеличивать выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.
Антидопинговый тест. Гидрохлоротиазид, содержащийся в этом препарате, может обусловить ложноположительный результат антидопингового теста.
Гиперчувствительность. У больных с БА в анамнезе или без нее могут возникать реакции гиперчувствительности. Также были сообщения о повышенном риске увеличения выраженности или активизации течения системной красной волчанки.
Хориоидальная эффузия, острая миопия и закрытоугольная глаукома.. Гидрохлоротиазид, являющийся сульфонамидом, связывали с реакцией идиосинкразии, приводящей к хориоидальной эффузии с нарушениями со стороны зрения, острой преходящей миопии и острому приступу закрытоугольной глаукомы. Симптомы включают в себя острое снижение остроты зрения или появление боли в глазах. Они возникают обычно в течение промежутка времени от нескольких часов до 1 нед после начала лечения. Нелеченная острая закрытоугольная глаукома может привести к стойкой потере зрения.
Первоочередные меры: как можно быстрее отменить гидрохлоротиазид. В случае, если внутриглазное давление не контролируется, может возникнуть необходимость принятия решения о немедленном терапевтическом или хирургическом лечении. Фактором риска в плане развития закрытоугольной глаукомы может быть наличие в анамнезе аллергии к сульфаниламидам или пенициллинам.
НМРК. В двух эпидемиологических исследованиях, выполненных на основе данных датского национального реестра онкологических заболеваний, с повышением совокупной дозы гидрохлоротиазида наблюдалось повышение риска развития НМРК (БКК и ПКК). Фотосенсибилизирующие эффекты гидрохлоротиазида могут выступать в качестве возможного механизма развития НМРК.
Пациентам, принимающим гидрохлоротиазид, следует сообщить о риске развития НМРК и рекомендовать регулярно проверять свою кожу на наличие каких-либо новых повреждений и сразу уведомлять о любых подозрительных поражениях кожи. С целью минимизации риска возникновения рака кожи пациентам следует рекомендовать такие возможные профилактические меры, как ограничение воздействия солнечного света и УФ-лучей и надлежащая защита в случае такого воздействия. Подозрительные поражения кожи следует немедленно обследовать, в том числе с помощью гистологических исследований образцов, полученных при биопсии. У пациентов, перенесших в прошлом НМРК, также может возникнуть необходимость пересмотра применения гидрохлоротиазида (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
После применения гидрохлоротиазида сообщалось об очень редких тяжелых случаях острой респираторной токсичности, в том числе ОРДС. Отек легких обычно развивается в течение нескольких минут или часов после приема гидрохлоротиазида. В начале симптомы включают одышку, лихорадку, ухудшение состояния легких и артериальную гипотензию. Если есть подозрение на ОРДС, применение лекарственного средства Берлиприл плюс 10/25 следует прекратить и назначить соответствующее лечение.
Гидрохлоротиазид не следует применять пациентам, у которых ранее возникал ОРДС после приема гидрохлоротиазида.
Лактоза. Данное лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы.
Натрий. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, так что можно его считать как «не содержащее натрия».
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Берлиприл плюс 10/25 не применяют беременным или женщинам, которые планируют забеременеть. Если во время лечения лекарственным средством Берлиприл плюс 10/25 подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным для применения беременным.
Ингибиторы АПФ. Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния ингибиторов АПФ у беременных в І триместр беременности были неубедительными, однако такой риск не может быть исключен. Кроме случаев, когда терапия ингибиторами АПФ считается необходимой, планирующим беременность пациенткам рекомендовано заменить терапию ингибиторами АПФ на альтернативные антигипертензивные препараты с установленным профилем безопасности для применения в период беременности. Когда диагностируется беременность, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и при необходимости начать терапию альтернативными средствами.
Терапия ингибиторами АПФ в период II и III триместра беременности ассоциирована с фетотоксичностью (нарушение функции почек, олигогидрамнион, замедление окостенения костей черепа) и неонатальной токсичностью (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия). Может возникнуть олигогидрамнион (вероятно, как проявление сниженной функции почек плода), что может привести к контрактуре конечностей, краниоцефальным деформациям или гипоплазии легких. В случае появления эффектов фетотоксичности в период терапии ингибиторами АПФ во II и III триместр беременности пациенткам показано УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа. Младенцев, матери которых применяли ингибиторы АПФ, необходимо наблюдать относительно возможной артериальной гипотензии.
Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности ограничен, особенно в I триместр. Результатов экспериментальных исследований на животных недостаточно. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. Учитывая механизм его действия, во II и III триместр он может нарушать фетоплацентарный кровоток и оказать негативное влияние на плод, а как следствие, и на младенца, вызывая желтуху, электролитные нарушения и тромбоцитопению.
Гидрохлоротиазид не предназначен для лечения гестационного отека, АГ беременных или преэклампсии, поскольку он может вызвать уменьшение объема плазмы и гипоперфузию плаценты, но при этом не оказать положительного влияния относительно лечения при заболевании.
Гидрохлоротиазид также не рекомендуется применять для лечения первичной АГ у беременных, кроме редких случаев, когда нельзя применять другие препараты.
Кормление грудью. Препарат противопоказан в период кормления грудью. У человека эналаприл и гидрохлоротиазид проникают в грудное молоко. Применение тиазидных диуретиков в период кормления грудью у кормящих матерей сопровождалось уменьшением или прекращением выработки молока. Ввиду возможных серьезных нежелательных реакций у детей грудного возраста на оба активных компонента этого препарата его применение прекращают в период кормления грудью. В противном случае женщинам рекомендуют отказаться от кормления грудью.
Эналаприл. Данные по фармакокинетике подтверждают проникновение эналаприла в очень низких концентрациях в грудное молоко. Хотя незначительные концентрации ингибиторов АПФ не имеют клинического значения, из-за риска возникновения побочных реакций у младенцев (влияние на сердечно-сосудистую систему и функцию почек), а также в связи с недостаточностью опыта клинического применения препарата не рекомендуется проводить лечение эналаприлом пациенток (в случае недоношенности детей или в первые недели их жизни), если ребенок находится на грудном вскармливании. При грудном вскармливании в более старшем возрасте применение эналаприла матерью допускается только в случае крайней необходимости и при условии медицинского наблюдения за младенцем на предмет побочных реакций.
Гидрохлоротиазид в небольших количествах проникает в грудное молоко. В высоких дозах тиазиды значительно увеличивают диурез и тем самым подавляют лактацию.
Фертильность. Исследований о влиянии препарата Берлиприл плюс 10/25 на фертильность не проводили.
Эналаприл. Результаты исследований по токсичности относительно репродуктивной функции, которые проводили на крысах, дают возможность предположить, что эналаприл не влияет на фертильность и функцию репродуктивной системы.
Гидрохлоротиазид. В исследованиях токсичности гидрохлоротиазида на репродуктивную функцию, проводившихся на мышах и крысах, случаев негативного воздействия на фертильность животных обоего пола не зафиксировано.
Дети. Применять препарат не рекомендуется из-за отсутствия информации относительно его эффективности и безопасности при применении у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. У некоторых больных во время применения этого препарата возможно изменение скорости реакции, что препятствует управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами или в условиях неустойчивого равновесия. Это наиболее достоверно в начале лечения, при повышении дозы или переходе на другой препарат, а также при употреблении алкоголя во время лечения. Следует помнить, что применение препарата Берлиприл плюс 10/25 может сопровождаться головокружением и слабостью.
Взаимодействия
эналаприла малеат
Препараты, повышающие риск возникновения ангионевротического отека. Одновременное применение с сакубитрилом/валсартаном противопоказано. Поскольку это повышает риск возникновения ангионевротического отека (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Сопутствующий прием ингибиторов АПФ с рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (например, сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптина может приводить к повышенному риску ангиоотека (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Калийсберегающие диуретические средства, добавки с калием или заменители поваренной соли, содержащие калий. Несмотря на то, что уровень калия в сыворотке крови обычно остается в пределах нормы, у некоторых пациентов, получающих терапию эналаприлом, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики (например, спиронолактон, триамтерен или амилорид), калиевые добавки или солевые заменители, содержащие калий, могут приводить к значительному повышению уровня калия в сыворотке крови.
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении препарата Берлиприл плюс 10/25 с другими веществами, повышающими содержание калия в сыворотке крови, такими как триметоприм и ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол). Поскольку известно, что триметоприм действует как калийсберегающий диуретик амилорид. Поэтому комбинация препарата Берлиприл плюс 10/25 с вышеупомянутыми препаратами не рекомендована. Если же одновременный прием показан, их следует применять с осторожностью и при регулярном контроле уровня калия в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Циклоспорин. При одновременном применении ингибиторов АПФ и циклоспорина может возникнуть гиперкалиемия. Рекомендуется наблюдать за уровнем калия в сыворотке крови.
Гепарин. При одновременном применении ингибиторов АПФ и гепарина может возникнуть гиперкалиемия. Рекомендуется наблюдать за уровнем калия в сыворотке крови.
Диуретические средства (группы тиазидов и петлевые диуретические средства). Предыдущее лечение диуретическими средствами в высоких дозах может привести к обезвоживанию и возникновению опасности артериальной гипотензии на первых этапах терапии эналаприлом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ). Выраженность гипотензивных эффектов можно уменьшить путем отмены диуретических средств, увеличения количества потребляемой соли и жидкости.
Тромболитики. Сообщалось о повышенном риске возникновения ангионевротического отека у пациентов, которые при применении альтеплазы сочетанно принимают ингибиторы АПФ, в том числе эналаприл (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Трициклические антидепрессантные/нейролептические/анестетические средства. Одновременное применение определенных анестетических лекарственных средств, трициклических антидепрессантов и нейролептических лекарственных средств с ингибиторами АПФ может привести к значительному снижению АД (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Препараты золота. При одновременном применении ингибиторов АПФ, в том числе эналаприла, с препаратами золота, предназначенными для инъекционного введения (натрия ауротиомалат), были сообщения о возникновении редких нитроидных реакций, сопровождающихся такими симптомами, как приливы, тошнота, рвота, артериальная гипотензия.
Симпатомиметические средства. Возможно уменьшение действия ингибиторов АПФ.
Этанол. Этанол усиливает гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Антидиабетические средства. По данным эпидемиологических исследований, одновременное применение ингибиторов АПФ и антидиабетических средств (инсулина или пероральных гипогликемических средств) может сопровождаться значительным снижением уровня глюкозы в крови и повышением риска развития гипогликемии. Это наиболее достоверно в первые недели такого лечения и при нарушении функции почек (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Ацетилсалициловая кислота и средства группы блокаторов β-адренорецепторов. Одновременное применение эналаприла с ацетилсалициловой кислотой (в кардиологических дозах) и блокаторами β-адренорецепторов опасности не представляет.
Гидрохлоротиазид
Недеполяризующие миорелаксанты. Возможно повышение реакции на тубокурарин.
Этанол/средства группы барбитуратов/наркотические анальгезирующие средства. Возможно усиление ортостатической гипотензии.
Антидиабетические средства (пероральные средства, инсулин). Может возникнуть необходимость коррекции дозы противодиабетических средств (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Метформин следует применять с осторожностью из-за риска развития лактацидоза, вызванного функциональной почечной недостаточностью, которая иногда возникает в результате применения гидрохлоротиазида.
Колестирамин и колестипол. В присутствии данных ионообменных смол всасывание гидрохлоротиазида нарушается. После однократного применения колестирамина и колестипола происходит связывание гидрохлоротиазида с одновременным уменьшением его всасывания в ЖКТ до 85 и 43% соответственно.
Средства, приводящие к удлинению интервала Q–T (хинидин, прокаинамид, амиодарон, солатол). Повышает риск развития двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии (тахикардия типа пируэт — torsades de pointes).
Сердечные гликозиды на основе наперстянки. Гипокалиемия может приводить к повышению чувствительности сердца к токсическим эффектам наперстянки или вызвать его гиперреакцию на эти токсические эффекты (например повышение желудочковой возбудимости).
Кортикостероиды, АКТГ, амфотерицин В (при парентеральном применении). При сочетанном применении этих средств с гидрохлоротиазидом возможно возникновение электролитных нарушений, в частности гипокалиемия.
Калийуретические диуретики (например фуросемид), карбеноксолон или злоупотребление слабительными средствами. Гидрохлоротиазид может усиливать потерю калия и/или магния.
Вазопрессорные амины (например норадреналин). Эффект вазопрессорных аминов может снижаться.
Соли кальция. При одновременном применении с препаратами тиазидовой группы возможно повышение уровня кальция в сыворотке крови из-за уменьшения его выведения.
Иммунодепрессивные средства/кортикостероидные средства системного действия/прокаинамид. Возможно уменьшение количества лейкоцитов, лейкопения.
Цитостатические средства (например циклофосфамид, флуороурацил, метотрексат). Тиазиды могут снижать выведение цитостатиков через почки и усиливать их угнетающее действие на костный мозг.
Средства для лечения подагры (например аллопуринол, бензбромарон). Может быть необходимо повышение дозы этих средств, поскольку гидрохлоротиазид повышает уровень мочевой кислоты в крови.
Клинические лабораторные исследования. Гидрохлоротиазид может влиять на результаты пробы с бентиромидом. Диуретические средства тиазидовой группы могут снижать концентрацию связанного с белками йода в сыворотке крови при отсутствии других признаков поражения щитовидной железы.
Эналаприла малеат/гидрохлоротиазид
Другие антигипертензивные средства. При одновременном применении возможно усиление гипотензивных эффектов эналаприла и гидрохлоротиазида. При сочетании с нитроглицерином, другими нитропрепаратами или сосудорасширяющими средствами возможно дальнейшее значительное снижение АД.
Литий. Сообщалось об обратимом повышении уровня лития в сыворотке крови и его токсичности при одновременном применении с ингибиторами АПФ. Диуретические средства тиазидовой группы могут еще больше повышать риск развития токсического действия лития, которое уже отмечают на фоне применения ингибиторов АПФ. Поэтому комбинированный препарат эналаприла/гидрохлоротиазида не рекомендуется одновременно применять с препаратами лития, а при необходимости такой терапии следует тщательно контролировать уровень лития в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
НПВП. При продолжительном применении НПВП возможно уменьшение выраженности антигипертензивного действия ингибиторов АПФ или снижение диуретического, натрийуретического и антигипертензивного эффекта диуретиков. Сочетание НПВП (в том числе ингибиторов ЦОГ-2) и ингибиторов АПФ сопровождается аддитивным эффектом в виде повышения уровня калия в сыворотке крови и может привести к ухудшению функции почек. Как правило, эти эффекты имеют обратимый характер. В редких случаях развивается ОПН, особенно у больных с нарушением функции почек, например в пожилом возрасте или при уменьшении ОЦК, в том числе вследствие интенсивного применения диуретических средств.
Двойная блокада РААС. Данные клинических исследований свидетельствуют, что двойная блокада РААС, связанная с одновременным применением ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена, приводит к повышению частоты побочных реакций, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (в том числе ОПН), по сравнению с применением одного средства, влияющего на РААС (см. Фармакодинамика, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
специальных указаний по лечению больных с передозировкой препарата Берлиприл плюс 10/25 нет. Лечение носит симптоматический и поддерживающий характер. Применение препарата Берлиприл плюс 10/25 следует прекратить и тщательно обследовать пациента.
Лечение. Возможными мерами по устранению передозировки являются искусственная рвота, применение активированного угля и слабительных средств в том случае, если препарат был принят недавно, а также борьба с обезвоживанием, нарушением электролитного баланса и артериальной гипотензией с помощью общепринятых методов.
Эналаприла малеат. До настоящего времени наиболее частым признаком передозировки является выраженная артериальная гипотензия, которая развивается приблизительно через 1 ч после применения таблеток и сопровождается блокадой РААС и ступором. При передозировке ингибиторов АПФ могут развиваться такие симптомы: острая сосудистая недостаточность, нарушение электролитного баланса, почечная недостаточность, гипервентиляция, тахикардия, ощущение сердцебиения, брадикардия, головокружение, ощущение тревоги и кашель. Были сообщения о случаях перорального применения 300 и 400 мг эналаприла, что привело к повышению уровня эналаприла в сыворотке крови в 100 и 200 раз соответственно по сравнению с уровнями, которые обычно выявляют при применении в терапевтических дозах.
Лечение. Для лечения передозировки рекомендуется в/в инфузия 0,9% р-ра натрия хлорида. При развитии артериальной гипотензии больному следует придать горизонтальное положение. Возможно проведение в/в инфузии ангиотензина II и/или препаратов катехоламиновой группы. Если эналаприл применяли недавно, показаны такие меры по его выведению из организма: искусственная рвота, промывание желудка, применение адсорбентов и сульфата натрия. Эналаприлат выводится с помощью гемодиализа. При устойчивой брадикардии показано применение кардиостимулятора, при этом следует проводить непрерывный контроль жизненных показателей организма и уровня электролитов в сыворотке крови.
Гидрохлоротиазид. Наиболее частыми признаками передозировки являются симптомы, обусловленные снижением уровня электролитов в сыворотке крови (гипокалиемия, гипохлоремия, гипонатриемия), а также обезвоживание, возникающее вследствие чрезмерного диуреза. При применении сердечных гликозидов гипокалиемия может привести к повышению частоты сердечных аритмий.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Для защиты от попадания влаги следует хранить в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.