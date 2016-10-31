эналаприла малеат и гидрохлоротиазид

Артериальная гипотензия и нарушение баланса электролитов/жидкости в организме. Симптоматическая артериальная гипотензия редко наблюдается у пациентов с неосложненной АГ. При применении препарата Берлиприл плюс 10/25 риск ее развития повышается при нарушении водно-электролитного обмена, диете с ограничением употребления поваренной соли, диализе, диарее или рвоте (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У таких пациентов следует проводить регулярный контроль концентрации электролитов в сыворотке крови. Особое внимание следует уделять пациентам с ИБС или поражением сосудов головного мозга, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или острому нарушению мозгового кровообращения. Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдалась у пациентов с сердечной недостаточностью с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее.

При появлении АГ пациента необходимо перевести в горизонтальное положение и при необходимости провести инфузию физиологического р-ра. Преходящаяая артериальная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего лечения, которое может быть продолжено после нормализации АД на фоне инфузионной терапии.

Нарушение функции почек. Берлиприл плюс 10/25 не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 и >30 мл/мин), пока в ходе подбора дозы эналаприла не будет доказана необходимость применения препарата с этим составом (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У некоторых пациентов без явной патологии почек наблюдалось повышение концентрации мочевины и креатинина в крови, особенно при одновременном применении эналаприла и диуретических средств (см. Эналаприл малеат, Нарушение функции почек, Гидрохлоротиазид в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Если это происходит, лечение препаратом Берлиприл плюс 10/25 следует прекратить. При этом необходимо учесть, что в таком случае возможен стеноз почечной артерии (см. Эналаприла малеат, Вазоренальная гипертензия в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Одновременное применение препарата Берлиприл плюс 10/25 и алискирена противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Гиперкалиемия. При применении комбинации эналаприла с диуретиками в низких дозах невозможно исключить вероятность гиперкалиемии (см. Эналаприла малеат, Калий в сыворотке крови в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Литий. Одновременное применение эналаприла и диуретических средств с препаратами лития не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Эналаприла малеат

Стеноз устья аорты и митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие сосудорасширяющие средства, ингибиторы АПФ с осторожностью следует применять у больных с нарушением оттока крови из левого желудочка, а также при кардиогенном шоке и стенозе, который служит причиной существенного влияния на гемодинамику.

Нарушение функции почек. Сообщалось о развитии почечной недостаточности на фоне лечения эналаприлом, главным образом у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или заболеванием почек, включая стеноз почечной артерии. При своевременном диагностировании и адекватном лечении эта почечная недостаточность носит обратимый характер (см. Эналаприла малеат и гидрохлоротиазид, Нарушение функции почек; Гидрохлоротиазид, Нарушение функции почек в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).

Вазоренальная АГ. При применении ингибиторов АПФ у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом почечной артерии единственной функционирующей почки повышается риск возникновения артериальной гипотензии и почечной недостаточности. В этом случае нарушение функции почек может сопровождаться лишь незначительными изменениями концентрации креатинина в сыворотке крови. Таким больным препарат применяют под постоянным медицинским наблюдением в низкой дозе, которую постепенно осторожно повышают под контролем функции почек.

Трансплантация почки. Клинический опыт применения эналаприла у больных, недавно перенесших трансплантацию почки, отсутствует, поэтому препарат не рекомендуется для данной категории пациентов.

Гемодиализ. Пациентам с почечной недостаточностью, нуждающимся в диализе, применение эналаприла не показано. Были сообщения о развитии анафилактических реакций при проведении гемодиализа с мембранами высокой пропускной способности (например AN 69) у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ. При необходимости такой процедуры рекомендуется использовать диализные мембраны другого типа или применять препарат другого антигипертензивного класса.

Печеночная недостаточность. В редких случаях применение ингибиторов АПФ сопровождалось синдромом, который начинался с холестатической желтухи или гепатита и заканчивался молниеносным некрозом печени, иногда с летальным исходом. Механизм развития такого синдрома не выяснен. Больным, у которых на фоне лечения ингибиторами АПФ развивается желтуха или существенно повышается уровень печеночных ферментов, надо прекратить применение ингибитора АПФ и начать соответствующее лечение (см. Гидрохлоротиазид, Печеночная недостаточность в ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Нейтропения/агранулоцитоз. Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, применявших ингибиторы АПФ. При нормальной функции почек и отсутствии других провоцирующих факторов нейтропения возникает довольно редко. Эналаприл с осторожностью применяют у больных с поражением сосудов на фоне коллагеновых заболеваний, при лечении иммунодепрессивными средствами, аллопуринолом, прокаинамидом или при сочетании этих факторов, особенно у пациентов с предшествующим повреждением почек. У некоторых больных развивались тяжелые инфекционные процессы, резистентные к антибиотикотерапии. Во время применения эналаприла у таких пациентов необходимо периодически контролировать лейкоцитарную формулу, при этом всем пациентам рекомендуют сообщать врачу о любых признаках инфекционного процесса.

Калий в сыворотке крови. Ингибиторы АПФ могут вызвать гиперкалиемию, поскольку они угнетают высвобождение альдостерона. Эффект обычно незначителен у пациентов с нормальной функцией почек. Однако у пациентов с нарушениями функции почек и/или у пациентов, принимающих калиевые добавки (включая заменители поваренной соли), калийсберегающие диуретики, триметоприм или ко-тримоксазол (также известный как триметоприм/сульфаметоксазол), гепарин, циклоспорин и особенно антагонисты альдостерона или блокаторы рецепторов ангиотензина II, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики, триметоприм, ко-тримоксазол и калиевые добавки следует применять с осторожностью у пациентов, получающих ингибиторы АПФ (для блокаторов рецепторов ангиотензина II см. Двойная блокада РААС в этом разделе).

Необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови и функцию почек (см. Гиперкалиемия, Метаболические и эндокринные эффекты и Нарушение функции почек в этом разделе и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Дополнительными факторами риска развития гиперкалиемии являются возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, гипоальдостеронизм, транзиторные состояния, в частности обезвоживание, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз. Гиперкалиемия может вызвать серьезную, иногда летальную аритмию.

Двойная блокада РААС. Данные клинических исследований свидетельствуют, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижение функции почек (в том числе ОПН). Поэтому двойная блокада РААС на фоне одновременного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, Фармакодинамика).

Если терапия с двойной блокадой РААС абсолютно целесообразна, то ее следует проводить только под наблюдением специалиста, а также на фоне тщательного наблюдения за функцией почек, содержанием электролитов в крови и уровнем АД. Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II противопоказано пациентам с диабетической нефропатией.

Пациенты с сахарным диабетом. Больных сахарным диабетом, принимающих пероральные антидиабетические средства или инсулин, перед началом применения ингибиторов АПФ следует предупредить о необходимости тщательного контроля уровня сахара в крови во избежание развития гипогликемии, особенно в первый месяц одновременного применения (см. Гидрохлоротиазид, Метаболический и эндокринный эффекты в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Реакции гиперчувствительности/ангионевротический отек. При применении ингибиторов АПФ, в том числе эналаприла, были сообщения о развитии ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, надгортанника, гортани. Такой отек может развиваться в любое время на фоне лечения.

В этом случае следует немедленно прекратить применение препарата Берлиприл плюс 10/25, больной должен находиться под медицинским наблюдением до полного исчезновения всех симптомов. Даже если ангионевротический отек поражает только язык, без сопутствующей дыхательной недостаточности, необходимо продолжительное наблюдение за состоянием пациентов, поскольку применения антигистаминных препаратов и кортикостероидных средств может быть недостаточно.

Очень редко сообщалось о летальном исходе по причине ангионевротического отека гортани и языка. При отеке языка, надгортанника или гортани повышен риск обструкции дыхательных путей, особенно у больных, недавно перенесших операцию на дыхательных путях. В таких случаях необходимо немедленно принять меры, в том числе могут понадобиться п/к инъекция р-ра эпинефрина 1:1000 (0,3–0,5 мл) и/или обеспечение проходимости дыхательных путей.

У представителей негроидной расы чаще наблюдались случаи ангионевротического отека по отношению к пациентам европеоидной расы, принимавших ингибиторы АПФ. В целом считается, что у представителей негроидной расы существует более высокий риск развития ангионевротического отека.

Пациенты с ангионевротическим отеком другой этиологии в анамнезе при назначении ингибиторов АПФ попадают в другую группу повышенного риска относительно данного осложнения (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Одновременное применение ингибиторов АПФ с сакубитрилом/валсартаном противопоказано из-за повышенного риска ангионаотека. Лечение сакубитрилом/валсартаном не должно начинаться раньше, чем через 36 ч после приема последней дозы Берлиприла плюс 10/25. Лечение препаратом Берлиприл плюс 10/25 не должно начинаться раньше, чем через 36 ч после последней дозы сакубитрила/валсартана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Одновременное применение ингибиторов АПФ с рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (например, сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптином может привести к повышенному риску ангионевротического отека (например, отек дыхательных путей или языка с респираторным нарушением или без него). Следует соблюдать осторожность в начале лечения рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптином пациентам, уже принимающим ингибиторы АПФ.

Повышенный риск ангионевротического отека был идентифицирован при сочетанном применении ингибиторов АПФ с альтеплазой (тромболитическая терапия).

Анафилактические реакции при десенсибилизации ядом насекомых. Редко у больных, применявших ингибиторы АПФ, выявляли анафилактические реакции, угрожающие жизни, при проведении десенсибилизации ядом насекомых. Таких реакций можно избежать путем временного прекращения применения ингибитора АПФ перед каждой процедурой десенсибилизации.

Анафилактические реакции при аферезе ЛПНП. Редко у больных, применявших ингибиторы АПФ, выявляли анафилактические реакции, угрожающие жизни, при проведении афереза ЛПНП с декстрина сульфатом. Таких реакций можно избежать путем временного прекращения приема ингибитора АПФ перед каждой процедурой афереза.

Кашель. Сообщалось о возникновении кашля при лечении ингибиторами АПФ. Обычно кашель носит непродуктивный стойкий характер и прекращается после отмены препарата. Кашель в результате лечения ингибитором АПФ необходимо учитывать при дифференциальной диагностике кашля.

Хирургические вмешательства/анестезия. При выполнении хирургических вмешательств или применении наркоза с препаратами, снижающими АД, эналаприл блокирует образование ангиотензина II за счет компенсаторного высвобождения ренина. В случае развития артериальной гипотензии, вызванной этим механизмом, ее устраняют с помощью инфузионной терапии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Беременность. Берлиприл плюс 10/25 не следует применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения лекарственным средством Берлиприл плюс 10/25 подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных. (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности или кормления грудью).

Этнические отличия. Как и в случае других ингибиторов АПФ, у пациентов негроидной расы антигипертензивный эффект эналаприла может быть менее выраженным, чем у других пациентов, возможно, из-за большей распространенности низкого уровня ренина у лиц данной расы.

Гидрохлоротиазид

Нарушение функции почек. Применение диуретических средств группы тиазидов не всегда целесообразно при лечении больных с нарушением функции почек. Они неэффективны при показателях клиренса креатинина ≤30 мл/мин (например у пациентов с почечной недостаточностью умеренной или тяжелой степени) (см. Эналаприла малеат и гидрохлоротиазид, Нарушение функции почек, Эналаприла малеат, Нарушение функции почек в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и раздел ПРИМЕНЕНИЕ).

Печеночная недостаточность. Препараты группы тиазидов следует с осторожностью применять у больных с нарушением функции печени или ее прогрессирующим заболеванием, поскольку незначительные изменения содержания жидкости и водно-солевого баланса в организме могут быть причиной печеночной комы (см. Эналаприла малеат, Нарушение функции печени в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Метаболические и эндокринные эффекты. Препараты группы тиазидов могут нарушать толерантность к глюкозе. У пациентов с сахарным диабетом допускается коррекция дозы сахароснижающих средств, включая инсулин (см. Эналаприла малеат, Пациенты с сахарным диабетом в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Применение диуретиков группы тиазидов может привести к повышению уровня ХС и ТГ в сыворотке крови, а у некоторых пациентов может развиться гиперурикемия и/или подагра. Данный эффект гиперурикемии, вероятно, зависит от дозы. Кроме того, эналаприл может повышать уровень мочевой кислоты в крови и таким образом усиливать гиперурикемический эффект гидрохлоротиазида. Как и в случае применения любых диуретиков, необходим периодический контроль уровня сывороточных электролитов.

Препараты группы тиазидов, в том числе гидрохлоротиазид, могут вызвать нарушение водно-электролитного баланса (гипокалиемию, гипонатриемию, гипохлоремический алкалоз). Симптомами — предвестниками появления водно-электролитного дисбаланса являются сухость во рту, жажда, слабость, сонливость, летаргический сон, беспокойство, боль или судороги в мышцах, слабость в мышцах, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия и нарушения со стороны ЖКТ, такие как тошнота и рвота. Хотя при применении гидрохлоротиазида может возникать гипокалиемия, одновременный прием эналаприла уменьшает этот эффект. Риск гипокалиемии более достоверный у больных циррозом печени, со значительно повышенным диурезом, с недостаточным поступлением в организм электролитов, у пациентов, одновременно применяющих кортикостероидные средства или АКТГ.

У больных с отеками в жаркую погоду может возникать гипонатриемия. Дефицит хлоридов обычно умеренно выраженный и не требует терапевтического вмешательства. Препараты группы тиазидов могут снижать выведение кальция с мочой и вызывать обратимое и легкое повышение уровня кальция в сыворотке крови при отсутствии соответствующих заболеваний, влияющих на его метаболизм. При скрытом гиперпаратиреозе может возникать выраженная гиперкальциемия. Применение препаратов группы тиазидов надо прекратить до проведения исследований функции паращитовидных желез. Препараты группы тиазидов могут увеличивать выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.

Антидопинговый тест. Гидрохлоротиазид, содержащийся в этом препарате, может обусловить ложноположительный результат антидопингового теста.

Гиперчувствительность. У больных с БА в анамнезе или без нее могут возникать реакции гиперчувствительности. Также были сообщения о повышенном риске увеличения выраженности или активизации течения системной красной волчанки.

Хориоидальная эффузия, острая миопия и закрытоугольная глаукома.. Гидрохлоротиазид, являющийся сульфонамидом, связывали с реакцией идиосинкразии, приводящей к хориоидальной эффузии с нарушениями со стороны зрения, острой преходящей миопии и острому приступу закрытоугольной глаукомы. Симптомы включают в себя острое снижение остроты зрения или появление боли в глазах. Они возникают обычно в течение промежутка времени от нескольких часов до 1 нед после начала лечения. Нелеченная острая закрытоугольная глаукома может привести к стойкой потере зрения.

Первоочередные меры: как можно быстрее отменить гидрохлоротиазид. В случае, если внутриглазное давление не контролируется, может возникнуть необходимость принятия решения о немедленном терапевтическом или хирургическом лечении. Фактором риска в плане развития закрытоугольной глаукомы может быть наличие в анамнезе аллергии к сульфаниламидам или пенициллинам.

НМРК. В двух эпидемиологических исследованиях, выполненных на основе данных датского национального реестра онкологических заболеваний, с повышением совокупной дозы гидрохлоротиазида наблюдалось повышение риска развития НМРК (БКК и ПКК). Фотосенсибилизирующие эффекты гидрохлоротиазида могут выступать в качестве возможного механизма развития НМРК.

Пациентам, принимающим гидрохлоротиазид, следует сообщить о риске развития НМРК и рекомендовать регулярно проверять свою кожу на наличие каких-либо новых повреждений и сразу уведомлять о любых подозрительных поражениях кожи. С целью минимизации риска возникновения рака кожи пациентам следует рекомендовать такие возможные профилактические меры, как ограничение воздействия солнечного света и УФ-лучей и надлежащая защита в случае такого воздействия. Подозрительные поражения кожи следует немедленно обследовать, в том числе с помощью гистологических исследований образцов, полученных при биопсии. У пациентов, перенесших в прошлом НМРК, также может возникнуть необходимость пересмотра применения гидрохлоротиазида (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

После применения гидрохлоротиазида сообщалось об очень редких тяжелых случаях острой респираторной токсичности, в том числе ОРДС. Отек легких обычно развивается в течение нескольких минут или часов после приема гидрохлоротиазида. В начале симптомы включают одышку, лихорадку, ухудшение состояния легких и артериальную гипотензию. Если есть подозрение на ОРДС, применение лекарственного средства Берлиприл плюс 10/25 следует прекратить и назначить соответствующее лечение.

Гидрохлоротиазид не следует применять пациентам, у которых ранее возникал ОРДС после приема гидрохлоротиазида.

Лактоза. Данное лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы.

Натрий. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, так что можно его считать как «не содержащее натрия».

Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Берлиприл плюс 10/25 не применяют беременным или женщинам, которые планируют забеременеть. Если во время лечения лекарственным средством Берлиприл плюс 10/25 подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным для применения беременным.

Ингибиторы АПФ. Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния ингибиторов АПФ у беременных в І триместр беременности были неубедительными, однако такой риск не может быть исключен. Кроме случаев, когда терапия ингибиторами АПФ считается необходимой, планирующим беременность пациенткам рекомендовано заменить терапию ингибиторами АПФ на альтернативные антигипертензивные препараты с установленным профилем безопасности для применения в период беременности. Когда диагностируется беременность, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и при необходимости начать терапию альтернативными средствами.

Терапия ингибиторами АПФ в период II и III триместра беременности ассоциирована с фетотоксичностью (нарушение функции почек, олигогидрамнион, замедление окостенения костей черепа) и неонатальной токсичностью (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия). Может возникнуть олигогидрамнион (вероятно, как проявление сниженной функции почек плода), что может привести к контрактуре конечностей, краниоцефальным деформациям или гипоплазии легких. В случае появления эффектов фетотоксичности в период терапии ингибиторами АПФ во II и III триместр беременности пациенткам показано УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа. Младенцев, матери которых применяли ингибиторы АПФ, необходимо наблюдать относительно возможной артериальной гипотензии.

Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности ограничен, особенно в I триместр. Результатов экспериментальных исследований на животных недостаточно. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. Учитывая механизм его действия, во II и III триместр он может нарушать фетоплацентарный кровоток и оказать негативное влияние на плод, а как следствие, и на младенца, вызывая желтуху, электролитные нарушения и тромбоцитопению.

Гидрохлоротиазид не предназначен для лечения гестационного отека, АГ беременных или преэклампсии, поскольку он может вызвать уменьшение объема плазмы и гипоперфузию плаценты, но при этом не оказать положительного влияния относительно лечения при заболевании.

Гидрохлоротиазид также не рекомендуется применять для лечения первичной АГ у беременных, кроме редких случаев, когда нельзя применять другие препараты.

Кормление грудью . Препарат противопоказан в период кормления грудью. У человека эналаприл и гидрохлоротиазид проникают в грудное молоко. Применение тиазидных диуретиков в период кормления грудью у кормящих матерей сопровождалось уменьшением или прекращением выработки молока. Ввиду возможных серьезных нежелательных реакций у детей грудного возраста на оба активных компонента этого препарата его применение прекращают в период кормления грудью. В противном случае женщинам рекомендуют отказаться от кормления грудью.

Эналаприл. Данные по фармакокинетике подтверждают проникновение эналаприла в очень низких концентрациях в грудное молоко. Хотя незначительные концентрации ингибиторов АПФ не имеют клинического значения, из-за риска возникновения побочных реакций у младенцев (влияние на сердечно-сосудистую систему и функцию почек), а также в связи с недостаточностью опыта клинического применения препарата не рекомендуется проводить лечение эналаприлом пациенток (в случае недоношенности детей или в первые недели их жизни), если ребенок находится на грудном вскармливании. При грудном вскармливании в более старшем возрасте применение эналаприла матерью допускается только в случае крайней необходимости и при условии медицинского наблюдения за младенцем на предмет побочных реакций.

Гидрохлоротиазид в небольших количествах проникает в грудное молоко. В высоких дозах тиазиды значительно увеличивают диурез и тем самым подавляют лактацию.

Фертильность . Исследований о влиянии препарата Берлиприл плюс 10/25 на фертильность не проводили.

Эналаприл. Результаты исследований по токсичности относительно репродуктивной функции, которые проводили на крысах, дают возможность предположить, что эналаприл не влияет на фертильность и функцию репродуктивной системы.

Гидрохлоротиазид. В исследованиях токсичности гидрохлоротиазида на репродуктивную функцию, проводившихся на мышах и крысах, случаев негативного воздействия на фертильность животных обоего пола не зафиксировано.

Дети. Применять препарат не рекомендуется из-за отсутствия информации относительно его эффективности и безопасности при применении у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. У некоторых больных во время применения этого препарата возможно изменение скорости реакции, что препятствует управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами или в условиях неустойчивого равновесия. Это наиболее достоверно в начале лечения, при повышении дозы или переходе на другой препарат, а также при употреблении алкоголя во время лечения. Следует помнить, что применение препарата Берлиприл плюс 10/25 может сопровождаться головокружением и слабостью.