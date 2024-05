Берлиприл плюс 10/25 — это комбинированный препарат, в состав которого входят ингибитор АПФ — эналаприл и антигипертензивное диуретическое средство — гидрохлоротиазид.

Фармакодинамика. Эналаприл. Эналаприла малеат — это соль малеиновой кислоты и эналаприла, производного двух аминокислот — L-аланина и L-пролина. АПФ представляет собой пептидилдипептидазу и катализирует преобразование ангиотензина I в ангиотензин II, который оказывает вазопрессорное действие. После всасывания эналаприл гидролизируется с образованием эналаприлата, который, в свою очередь, подавляет АПФ. Это приводит к снижению уровня ангиотензина II в плазме крови и дальнейшему повышению активности ренина в плазме крови (вследствие блокирования механизма отрицательной обратной связи с высвобождением ренина) и уменьшению секреции альдостерона. Структура АПФ не отличается от кининазы II, таким образом, эналаприл может блокировать распад брадикинина — мощного вазодилататора. Однако клиническая значимость этого эффекта еще не выяснена. Антигипертензивное действие эналаприла, в первую очередь, связано с угнетением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), но препарат снижает АД и у больных с низкорениновой формой АГ. Применение эналаприла у больных с АГ сопровождается снижением АД в горизонтальном и вертикальном положении тела без существенного повышения ЧСС. В редких случаях это сопровождается ортостатической гипотензией. У некоторых пациентов оптимальное снижение АД отмечают только через несколько недель лечения. Внезапное прекращение терапии эналаприлом не сопровождается резким повышением АД. Достаточное угнетение активности АПФ обычно отмечают через 2–4 ч при применении эналаприла 1 раз в сутки перорально. Антигипертензивное действие проявляется уже в течение часа после приема, но максимально АД снижается через 4–6 ч. Продолжительность действия препарата зависит от его дозы. Однако при применении в рекомендуемых дозах гипотензивный и гемодинамический эффекты сохраняются не менее 24 ч. При оценке гемодинамики у больных с эссенциальной АГ снижение АД сопровождалось уменьшением сопротивления периферических сосудов и увеличением сердечного выброса с минимальным изменением ЧСС. После применения эналаприла отмечено усиление почечного кровотока, тогда как скорость клубочковой фильтрации оставалась неизменной. Задержки натрия и воды при применении эналаприла не отмечено. Однако у больных с изначально низкой скоростью клубочковой фильтрации этот показатель может повышаться на фоне лечения. В кратковременных клинических исследованиях, проведенных с участием пациентов с нарушением функции почек и сопутствующим сахарным диабетом или без него, отмечали уменьшение альбуминурии, протеинурии и экскреции IgG с мочой после применения эналаприла. При одновременном применении с диуретическими средствами тиазидовой группы антигипертензивное действие эналаприла усиливается. Эналаприл может предотвращать или уменьшать проявления гипокалиемии, связанной с применением диуретических средств тиазидовой группы.

Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II исследовалось в двух широкомасштабных рандомизированных контролируемых исследованиях ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone и в комбинации с Ramipril Global Endpoint Trial) и VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes).

Исследование ONTARGET проводили среди пациентов с сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе или сахарным диабетом II типа, сопровождавшимися признаками поражения органа-мишени. Исследование VA NEPHRON-D проводили у пациентов с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией. В данных исследованиях не выявили значительного положительного влияния на результат почечных и/или сердечно-сосудистых заболеваний и летальность, ассоциированную с ними, в то время как по сравнению с монотерапией отмечен повышенный риск развития гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотензии. Учитывая сходство фармакодинамических свойств, данные результаты также применимы для других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II. Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II противопоказано пациентам с диабетической нефропатией.

Исследование ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) проводили для выявления положительного эффекта от добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями или у имевших оба заболевания. Данное исследование прервано ранее в связи с повышенным риском побочных реакций. Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний и случаи инсульта чаще регистрировали в группе применения алискирена, чем в группе плацебо, а сообщения о серьезных побочных реакциях (гиперкалиемия, гипотензия и нарушения функции почек) появлялись чаще в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо.

Гидрохлоротиазид — это диуретическое средство тиазидового ряда, оказывающее мочегонное действие за счет угнетения реабсорбции натрия в кортикальном сегменте почечных канальцев. Он усиливает выведение натрия и хлора и в меньшей степени калия и магния, увеличивая объем мочи и способствуя снижению АД. Мочегонный эффект препарата обычно проявляется через 2 ч после перорального применения, достигает максимального значения через 4 ч и длится на протяжении 6–12 ч. При достижении определенной дозы увеличение выраженности терапевтического эффекта диуретических средств тиазидового ряда прекращается, тогда как тяжесть нежелательных реакций увеличивается. При отсутствии эффекта повышение дозы препарата выше рекомендуемой не дает желаемого результата и сопровождается многочисленными нежелательными реакциями.

Немеланомный рак кожи (НМРК). Имеющиеся данные эпидемиологических исследований показали связь между совокупной дозой гидрохлоротиазида и развитием НМРК. Одно исследование охватывало популяцию из 71 533 пациентов с базальноклеточной карциномой (БКК) и 8629 пациентов с плоскоклеточной карциномой (ПКК), которые сравнивались с 1 430 833 и 172 462 участниками групп контроля соответственно. Применение гидрохлоротиазида в высоких дозах (совокупно ≥50 000 мг) связывалось с откорректированным отношением рисков (ОР) 1,29 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,23–1,35) для БКК и 3,98 (95% ДИ 3,68–4,31) — для ПКК. Четкая взаимосвязь между совокупной дозой и ответом организма наблюдалась как для БКК, так и для ПКК. Другое исследование показало возможную связь между раком губы (ПКК) и действием гидрохлоротиазида: 633 пациента с раком губы сравнивались с 63 067 участниками контрольной группы с использованием стратегии выборки с учетом риска. Была продемонстрирована взаимосвязь между совокупной дозой и реакцией: скорректированное ОР составляло 2,1 (95% ДИ 1,7–2,6) и увеличивалось до 3,9 (3,0–4,9) при применении высоких доз (≈25 000 мг) и 7,7 (5,7–10,5) при высокой совокупной дозе (≈100 000 мг) (также см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Эналаприл/гидрохлоротиазид. Проведенные клинические исследования доказали, что одновременное применение эналаприла и гидрохлоротиазида оказывает более выраженное антигипертензивное действие, чем монотерапия компонентами препарата. Эналаприл может предотвращать или уменьшать проявления гипокалиемии, обусловленной гидрохлоротиазидом.

Фармакокинетика

Эналаприла малеат. Абсорбция. После перорального применения эналаприл быстро всасывается, его C max в сыворотке крови достигается в течение часа. Исходя из содержания эналаприла в моче, степень его всасывания после перорального применения в форме таблетки составляет около 60%. Прием пищи не влияет на всасывание эналаприла. После всасывания эналаприл быстро и в значительных количествах гидролизуется до эналаприлата, мощного ингибитора АПФ. Максимальный уровень эналаприлата в сыворотке крови достигается через 4 ч после перорального применения эналаприла в форме таблетки. Эффективный Т ½ для эналаприлата после многоразового применения эналаприла составляет 11 ч. При нормальной функции почек равновесная концентрация эналаприлата в сыворотке крови достигается через 4 сут после начала его применения.

Распределение. В диапазоне терапевтических концентраций степень связывания эналаприлата с белками плазмы крови человека не превышает 60%.

Биотрансформация. Эналаприл не подвергается существенным метаболическим преобразованиям, за исключением конверсии в эналаприлат.

Экскреция. Эналаприлат выделяется главным образом почками. В моче определяются эналаприлат, доля которого составляет 40% примененной дозы, и неизмененный эналаприл (около 20%).

Нарушение функции почек. Экспозиция эналаприла и эналаприлата увеличивается при почечной недостаточности. При легкой или умеренной почечной недостаточности (клиренс креатинина 40–60 мл/мин) AUC эналаприлата в состоянии равновесия при дозе 5 мг 1 раз в сутки приблизительно в 2 раза выше, чем при нормальной функции почек. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) AUC увеличивается приблизительно в 8 раз. У таких больных при многоразовом применении эналаприла малеата удлиняется эффективный Т ½ эналаприлата и увеличивается время достижения равновесия.

Лактация. В течение 4–6 ч после перорального применения в дозе 20 мг пятью женщинами в послеродовой период C max эналаприла малеата в молоке матери в среднем составлял 1,7 мкг/л (диапазон пиков 0,54–5,9 мкг/л). Средняя C max эналаприлата — 1,7 мкг/л (1,2–2,3 мкг/л); C max фиксировали в разное время в течение 24 ч. Согласно данным по C max в грудном молоке, считается, что младенец, который употребляет только молоко матери, получает ≤0,16% вещества от принятой матерью дозы и подобранной в расчете на 1 кг массы тела. У женщины, которая применяла по 10 мг эналаприла в сутки в течение 11 мес, C max , составляющая 2 мкг/л, отмечалась примерно через 4 ч после приема препарата, а C max эналаприла, достигающая 0,75 мкг/л, — примерно через 9 ч после приема. Общее суточное содержание эналаприла в молоке матери составляло 0,63 мкг/л, а общее суточный содержание эналаприла — 1,44 мкг/л. Через 4 ч после приема разовой дозы 5 мг эналаприла одной пациенткой и разовой дозы 10 мг эналаприла двумя пациентками уровень содержания эналаприлата в молоке находился ниже предела выявления (<0,2 мкг/л); содержание эналаприла не установлено.

Гидрохлоротиазид. После перорального применения гидрохлоротиазид довольно быстро всасывается в объеме 80% принятой дозы. Прием пищи не влияет на его всасывание. C max в плазме крови достигается через 2–5 ч. Около 50–60% гидрохлоротиазида связывается с альбумином, но большая его часть накапливается в эритроцитах. Средний Т ½ составляет 5–15 ч. Гидрохлоротиазид выделяется почками практически в неизмененном виде (>95%).

Доклинические данные по безопасности . Стандартные доклинические исследования фармакологической безопасности, токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности не выявили специфического риска для человека. Данные исследований репродуктивной токсичности позволяют предположить, что эналаприла малеат не влияет на фертильность и функционирование репродуктивной системы у крыс и не имеет тератогенного эффекта. В исследовании, в котором препарат вводили крысам до спаривания и в период беременности, а также лактации, установлена повышенная летальность потомства. Доказано, что препарат проходит через плаценту и выводится с молоком. Также доказано фетотоксическое действие (вредное воздействие на плод и/или гибель плода) препаратов, относящихся к классу ингибиторов АПФ, если их назначать во II и III триместр беременности.