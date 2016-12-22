обязательным условием терапии препаратом Варфарин-ФС является строгое соблюдение приема назначенной дозы препарата. Пациенты с алкоголизмом, а также с деменцией могут быть неспособны придерживаться необходимого режима приема варфарина.

В начале лечения варфарином, после его окончания или при изменении курса лечения при применении других лекарственных средств необходимо проводить интенсивный контроль состояния пациента, поскольку другие лекарственные средства могут изменить эффект от приема варфарина.

Различные факторы могут влиять на антикоагулянтные свойства варфарина. К ним относятся острые заболевания, гипер-/гипотиреоз, рвота, диарея, сердечная недостаточность, алкоголизм с сопутствующим поражением печени, одновременное применение других лекарственных средств. Существенные изменения в диете (например переход на вегетарианскую пищу) могут повлиять на усвоение витамина К и, таким образом, на действие варфарина на организм. При таких изменениях необходимо проводить более тщательный контроль пациента.

Риск кровотечений, особенно со стороны пищеварительного тракта, повышается при одновременном применении варфарина с ацетилсалициловой кислотой и НПВП.

Необходима особая осторожность и тщательный мониторинг уровня INR при назначении пациентам, у которых существует риск возникновения серьезных кровотечений. Наиболее вероятными факторами риска возникновения кровотечений является высокий уровень антикоагуляции (INR >4,0); возраст старше 65 лет; нестабильный показатель INR; недавно перенесенные желудочно-кишечное кровотечение, ишемический инсульт, бактериальный эндокардит; пептическая язва желудка; цереброваскулярные заболевания; серьезные болезни сердца; анемия; травма; почечная недостаточность; сопутствующий прием других лекарственных средств (например НПВП). Все пациенты, принимающие варфарин, должны регулярно измерять INR, что является чрезвычайно важным. Пациентам с повышенным риском возникновения кровотечений требуются более частое измерение INR, более тщательный подбор дозы для достижения желаемого INR и более короткая продолжительность терапии. Если показатель INR высокий, снижают дозу или прекращают терапию варфарином. Иногда необходима реверсная терапия антикоагулянтами. INR необходимо измерять в течение 2–3 дней, чтобы удостовериться в его снижении. Другие антитромбоцитарные лекарственные средства следует применять с особой осторожностью из-за повышенного риска возникновения кровотечения.

Пациенты должны быть предупреждены о мерах по минимизации риска возникновения кровотечения, а также немедленно сообщать врачу о появлении и симптомах кровотечения. Возникновение кровотечения может свидетельствовать о передозировке варфарином. Неожиданное кровотечение при приеме терапевтических доз необходимо изучить, и INR следует контролировать.

Антикоагулянтная терапия после только что перенесенного ишемического инсульта повышает риск вторичного кровоизлияния в головной мозг. Оправданным является перерыв в лечении после ишемического инсульта и у пациентов с длительной терапией варфарином с фибрилляцией предсердий, учитывая низкий риск ранней рецидивной эмболии. Лечение варфарином следует начать заново через 2–14 дней после ишемического инсульта, в зависимости от обширности инфаркта и АД. У пациентов с эмболическими инсультами лечение варфарином следует прекратить на 14 дней.

Необходимы обязательная консультация врача и наблюдение при планировании хирургических вмешательств. Хирургические операции возможны в случаях с INR <2,5, если нет риска возникновения серьезного кровотечения. Перед хирургическими операциями, если существует риск серьезного кровотечения, прием варфарина необходимо прекратить за 3 дня до операции. При необходимости продолжения антикоагулянтной терапии, например при тромбоэмболии, угрожающей жизни, INR следует снизить до <2,5 и начать терапию гепарином. Если операция необходима и прием варфарина невозможно прекратить за 3 дня до операции, отмену антикоагулянтной терапии следует проводить при помощи низких доз витамина K. Возобновление терапии варфарином зависит от риска возникновения послеоперационного кровотечения. Прием варфарина не следует прекращать перед рутинными стоматологическими операциями, такими как удаление зуба.

У пациентов с наследственной недостаточностью антитромботического протеина С в начале терапии варфарином существует риск развития некроза кожи. У таких пациентов терапию необходимо начинать без нагружающей дозы варфарина, даже если пациенту вводят гепарин. Пациентам с наследственной недостаточностью антитромботического протеина S также рекомендовано начинать терапию варфарином медленно.

В период лечения необходимо воздерживаться от употребления этанола (риск развития гипопротромбинемии и кровотечений).

Лечение пациентов пожилого возраста необходимо проводить с особой осторожностью в связи со сниженным метаболизмом в печени и сниженным синтезом факторов свертывания крови. Вследствие этого может легко возникнуть избыточный эффект варфарина. Необходимо также удостовериться в способности пациента соблюдать строгие правила при приеме препарата.

Гипертиреоз, лихорадка и декомпенсированная сердечная недостаточность могут усиливать эффект варфарина. При гипотиреозе эффект варфарина может быть сниженным. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью эффект варфарина усиливается. В случае почечной недостаточности или нефротического синдрома повышается уровень свободной фракции варфарина в плазме крови, которая в зависимости от сопутствующих заболеваний может приводить к усилению или снижению эффекта варфарина. Во всех этих случаях следует осуществлять мониторинг клинического состояния пациента и уровня INR.

При лечении необходимо учитывать и генный полиморфизм VKORC1 и CYP 2C9, что может влиять на индивидуальную чувствительность пациентов к варфарину.

Пациенты с мутацией гена, кодирующего фермент CYP 2C9, имеют более длительный T ½ варфарина. Таким пациентам требуются более низкие дозы препарата, поскольку при приеме обычных терапевтических доз повышается риск кровотечений.

Резистентность к варфарину отмечают очень редко. Если прием варфарина недостаточно эффективен, необходимо установить другие причины этого (например взаимодействие с другими лекарственными средствами, продуктами питания, лабораторные ошибки).

Такие факторы, как уменьшение массы тела, острое заболевание, прекращение курения могут усилить эффект варфарина и потребовать изменения дозы варфарина в сторону снижения. Привести к уменьшению выраженности эффекта варфарина и потребовать повышения дозы могут увеличение массы тела, диарея, рвота.

Во время терапии варфарином уровень потребления витамина K с пищей должен оставаться неизменным.

Необходимо принять во внимание сопутствующий прием медикаментов во избежание нежелательных взаимодействий. Много лекарственных средств и продуктов питания взаимодействуют с варфарином и влияют на протромбиновое время. Прием любых лекарственных средств, включая безрецептурные препараты, является основанием для усиления контроля уровня INR. Следует предупредить пациентов о необходимости информировать врача перед началом приема любых лекарственных средств, в том числе растительных лекарственных средств и витаминных препаратов.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции принимать Варфарин-ФС противопоказано.

Применение в период беременности или кормления грудью. Варфарин проникает через плаценту. Терапия варфарином у беременных может вызвать варфариновую эмбриопатию (назальная гипоплазия и хондродисплазия), если варфарин принимать в период органогенеза (с 6-й по 12-ю неделю), а также после этого он может быть причиной нарушений в развитии ЦНС. Варфарин может вызвать геморрагии плода, особенно в конце беременности и во время родов.

Варфариновая эмбриопатия, как описывается, отмечается в 4–6% случаев, если варфарин применять в период беременности, и вероятность ее возникновения повышается при приеме суточной дозы более 5 мг. Таким образом, варфарин противопоказан в период беременности. Опасность приема варфарина для плода следует тщательно оценивать относительно риска для матери в случае неприменения варфарина.

Антитромботическую терапию в период беременности следует проводить индивидуально под наблюдением соответствующих специалистов.

Варфарин не проникает в грудное молоко, поэтому кормление грудью можно продолжать во время терапии варфарином.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работу с механизмами.