Муцитус (Mucitus)
Муцитус инструкция по применению
Состав
действующее вещество: erdosteine;
1 капсула содержит эрдостеина 150 мг или 300 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат;
оболочка для капсул по 150 мг: бриллиантовый синий (Е 133), кармоизин (Е 122), хинолин желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171), желатин;
оболочка для капсул по 300 мг: бриллиантовый синий (Е 133), титана диоксид (Е 171), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства:
капсулы 150 мг: твердые желатиновые капсулы с крышечкой коричневого цвета и корпусом, голубого цвета, содержащие порошок белого или почти белого цвета;
капсулы 300 мг: твердые желатиновые капсулы с крышечкой голубого цвета и корпусом белого цвета, содержащие порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Муколитические средства. Код АТС R05C B15.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Эрдостеин — муколитическое соединение, действие которой опосредовано его активными метаболитами. Эти метаболиты имеют свободные тиоловые группы, вызывающие разрушения дисульфидных мостиков, связывающих волокна гликопротеинов, и таким образом уменьшают эластичность и вязкость слизи. В результате средство помогает очищению дыхательных путей от секрета и повышает эффективность мукоцилиарного механизма в удалении слизи и слизисто-гнойных выделений из верхних и нижних дыхательных путей.
Также эрдостеин снижает адгезивную способность грамположительных и грамотрицательных бактерий к эпителию дыхательных путей. В результате этого антибактериального антиадгезивного эффекта, который был доказан в ходе исследований in vitro, может уменьшаться бактериальная колонизация дыхательных путей и снижаться риск бактериальной суперинфекции.
Эрдостеин также действует как акцептор свободных радикалов кислорода, предотвращает их образование локально и значимо уменьшает уровень 8-изопростана как маркера перекисного окисления липидов. На противовоспалительный эффект эрдостеина in vitro и in vivo также указывало снижение синтеза некоторых провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8).
Эрдостеин препятствует ингибированию альфа-1-антитрипсина табачным дымом, предотвращая таким образом поражения, вызванные смогом или табакокурением.
Более того, эрдостеин увеличивает концентрацию IgA в дыхательных путях у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и предотвращает ингибирование гранулоцитов, вызванное курением. Эрдостеин также увеличивает концентрацию амоксициллина в бронхиальном секрете, и, таким образом, терапевтический эффект при одновременном применении этих средств будет более быстрым по сравнению с терапевтическим эффектом монотерапии амоксициллином. У пациентов с ХОБЛ терапия эрдостеином продолжительностью 8 месяцев уменьшала частоту обострений заболевания и улучшала качество жизни.
Действие средства проявляется примерно через 3–4 дня после начала терапии. Эрдостеин сам по себе не содержит свободных SH-радикалов, поэтому он оказывает очень незначительное влияние на пищеварительный тракт при применении в рекомендованных дозах, и профиль нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта при его применении, не отличается от такового при применении плацебо.
Фармакокинетика.
Эрдостеин быстро абсорбируется; метаболизируется печенью с образованием не менее 3 активных метаболитов, наиболее распространенным (в процентном отношении) и активным из которых является N-тиодигликолилгомоцистеин (метаболит 1 или M1). Основные фармакокинетические параметры (для M1): максимальная концентрация (Cmax ) — 3,46 мкг/мл; время достижения максимальной концентрации (Tmax ) — 1,48 часа; площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) — 12,09 мг/л/час. Уровень связывания эрдостеина с белками плазмы крови составляет 64,5%. Выведение происходит через мочу и кал, где были обнаружены только неорганические сульфаты.
Период полувыведения (в целом для продукта, то есть для эрдостеина и его метаболитов) составляет более 5 часов. Многократное применение и прием пищи не изменяют его фармакокинетический профиль. Никаких признаков кумуляции или индукции ферментов не наблюдалось.
При нарушениях функции печени наблюдалось увеличение значений Cmax и AUC.
Кроме того, при тяжелых расстройствах функции печени наблюдалось увеличение периода полувыведения лекарственного средства. При тяжелой почечной недостаточности существует риск кумуляции метаболитов.
Показания
Уменьшение вязкости и облегчение отхаркивания бронхиального секрета при лечении острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, таких как бронхит, ринит, синусит, ларингофарингит, обострение хронического бронхита, хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ), гиперсекреторная бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь.
Профилактика рецидивов эпизодов инфекций и осложнений после хирургических вмешательств, таких как пневмония или частичный ателектаз легких.
Также этот препарат показан как сопутствующая терапия с антибиотиками в случае бактериальных инфекций дыхательных путей.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, содержащих свободные SH-группы.
Следует прекратить применение этого препарата в следующих случаях:
при расстройствах со стороны печени (например, при увеличении уровней щелочной фосфатазы или трансаминаз в сыворотке крови);
при почечной недостаточности (клиренс креатинина <25 мл/мин);
при гомоцистинурии (это лекарственное средство является источником гомоцистеина, а на сегодня нет доступных данных по применению эрдостеина в случае врожденных нарушений метаболизма аминокислот, особенно у пациентов, которые вынуждены придерживаться безметиониновой диеты);
при язвенной болезни в активной фазе.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не наблюдалось никаких нежелательных взаимодействий с другими лекарственными средствами, которые часто применяются при инфекциях дыхательных путей и ХОБЛ, такими как теофиллин, бронхолитические соединения, эритромицин, амоксициллин или сульфаметоприм. Эрдостеин потенцирует действие некоторых антибиотиков (например, амоксициллина, кларитромицина), которые могут применять в терапевтических целях. Был доказан синергический эффект эрдостеина при одновременном применении с будесонидом и сальбутамолом.
Особенности применения
При появлении классических симптомов гиперчувствительности терапию эрдостеином следует немедленно прекратить.
Одновременное применение противокашлевых средств нецелесообразно и может привести к накоплению секрета в бронхиальном дереве, повышая риск развития суперинфекции или бронхоспазма.
Способ применения и дозы
Муцитус назначають внутрь независимо от приема пищи.
Детям в возрасте от 8 до 12 лет рекомендуемая доза составляет 150 мг 2 раза в сутки; взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 300 мг 2 раза в сутки.
Курс лечения определяет врач индивидуально. При острых неосложненных заболеваниях препарат применять 5–10 дней. Срок лечения при хронических заболеваниях определяет врач. Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Дети
Препарат противопоказан детям в возрасте младше 8 лет.
Побочные реакции
Иногда применение эрдостеина может вызвать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как чувство жжения и боли в желудке, тошнота, рвота и редко, диарея. В нескольких случаях в начале терапии наблюдались агевзия или дисгевзия. Реакции гиперчувствительности, такие как сыпь или неожиданная гиперпирексия, эритема, отек Квинке, возникают редко. Со стороны нервной системы возможна головная боль.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 6 капсул в стрипе, по 2 или 5 стрипов в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Маклеодс Фармасьютикалc Лимитед.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Плот № 25–27, Сюрвей № 366, Премьер Индастриал Истейт, Качигам Даман — 396 210 (Фаза II), Индия.