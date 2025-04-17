Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,30
Экономия при брони: -11,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,54
Экономия при брони: -6,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,70
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Муцитус капсулы 150 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
176,80
Экономия при брони: -7,10 грн
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,40
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,30
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
114,09
Экономия при брони: -13,04 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
106,25
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,50
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,30
Экономия при брони: -11,80 грн