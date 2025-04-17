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Муцитус (Mucitus)

Муцитус (Mucitus)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 41 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,30
Экономия при брони: -11,80 грн
208,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,54
Экономия при брони: -6,38 грн
206,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
192,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,70
Экономия при брони: -9,00 грн
204,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Муцитус капсулы 150 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
176,80
Экономия при брони: -7,10 грн
169,70 грн
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,40
Экономия при брони: -11,70 грн
204,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,30
Экономия при брони: -15,60 грн
204,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
114,09
Экономия при брони: -13,04 грн
101,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
196,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
92,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
197,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
196,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
106,25
Экономия при брони: -3,90 грн
102,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
192,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,50
Экономия при брони: -12,00 грн
208,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Муцитус капсулы 300 мг стрип №12
Macleods Pharmaceuticals Ltd
220,30
Экономия при брони: -11,80 грн
208,50 грн
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