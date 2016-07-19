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Артихол (Artihol) (170259) - инструкция по применению ATC-классификация

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Артихол (Artihol)
Цена в городе Киев
от 160,57 грн
Без рецепта
40 шт, 400 мг от 160,57 грн 30 шт, 200 мг от 71,35 грн
В наличии в 1073 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
40 шт.
ATC-група
A05A X10** Различные препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/5383/01/02 от 19.07.2016
Международное название
CYNARA SCOLYMUS*& (АРТИШОК ПОСЕВНОЙ*&)

Артихол инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, которые входят в состав листьев артишока полевого. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие вещества, которые содержатся в артишоке, улучшают обменные процессы в организме.
Фармакокинетика. Действие лекарственного средства Артихол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений невозможно; все вместе компоненты нельзя проследить при помощи маркеров или биоисследований. По той же причине невозможно выявить и метаболиты лекарственного средства.

Показания Артихол

хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, ХПН.

Применение Артихол

применять внутрь взрослым и детям в возрасте старше 6 лет. Принимать до еды.
У взрослых и детей в возрасте старше 12 лет применяют по 200–400 мг 3 раза в сутки.
У детей в возрасте 6–12 лет — по 200 мг 3 раза в сутки.
Курс лечения определяет врач индивидуально, в зависимости от характера и течения заболевания. Как правило, курс лечения составляет 2–3 нед. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, к растениям семейства Asteraceae (сложноцветных), непроходимость желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей, острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность; непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.

Побочные эффекты

в случае длительного применения препарата в высоких дозах возможны диарея, а также спазмы в животе, тошнота и изжога.
Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, кожную сыпь, гиперемию, зуд.

Особые указания

препарат применяют с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчевыводящих путей, и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение препаратом следует прекратить и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Дети. Применять детям с 6 лет по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

неизвестны.

Передозировка

возможно усиление побочных эффектов.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Артихол
Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер в пачке, №40
от 160,57 грн
В наличии в 1073 аптеках
Цены в аптеках
Артихол
Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер в пачке, №40
от 160,57 грн
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