Артихол (Artihol) (170259) - инструкция по применению ATC-классификация
Артихол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, которые входят в состав листьев артишока полевого. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает содержание мочевины в крови. Инулин и другие вещества, которые содержатся в артишоке, улучшают обменные процессы в организме.
Фармакокинетика. Действие лекарственного средства Артихол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений невозможно; все вместе компоненты нельзя проследить при помощи маркеров или биоисследований. По той же причине невозможно выявить и метаболиты лекарственного средства.
Показания Артихол
хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, ХПН.
Применение Артихол
применять внутрь взрослым и детям в возрасте старше 6 лет. Принимать до еды.
У взрослых и детей в возрасте старше 12 лет применяют по 200–400 мг 3 раза в сутки.
У детей в возрасте 6–12 лет — по 200 мг 3 раза в сутки.
Курс лечения определяет врач индивидуально, в зависимости от характера и течения заболевания. Как правило, курс лечения составляет 2–3 нед. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, к растениям семейства Asteraceae (сложноцветных), непроходимость желчных путей, холангит, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь или другие заболевания желчных путей, острые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность; непроходимость мочевыводящих путей, острые заболевания почек.
Побочные эффекты
в случае длительного применения препарата в высоких дозах возможны диарея, а также спазмы в животе, тошнота и изжога.
Возможны аллергические реакции, включая крапивницу, кожную сыпь, гиперемию, зуд.
Особые указания
препарат применяют с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчевыводящих путей, и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение препаратом следует прекратить и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Дети. Применять детям с 6 лет по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
возможно усиление побочных эффектов.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.