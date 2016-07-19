препарат применяют с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчевыводящих путей, и при тяжелых заболеваниях печени. В случае возникновения диареи или боли в животе лечение препаратом следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Дети. Применять детям с 6 лет по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.