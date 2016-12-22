следует избегать одновременного применения препарата Аэртал и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.

Побочные эффекты можно свести к минимуму за счет непродолжительного применения более низкой эффективной дозы для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ниже риски, связанные с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой).

Влияние на ЖКТ. Кровотечение, язву или перфорацию ЖКТ с летальным исходом отмечали при приеме всех НПВП в любой период лечения, как при наличии опасных симптомов, так и без них, независимо от наличия в анамнезе серьезной гастроинтестинальной патологии.

Риск кровотечения, образования язвы и перфорации ЖКТ растет с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Этим больным следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-протекторов (например мизопростол или ингибиторы протонной помпы), также подобная терапия необходима пациентам, которые применяют низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, которые негативно влияют на состояние ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациенты с заболеваниями ЖКТ, в том числе пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ (особенно желудочно-кишечное кровотечение), в том числе на начальном этапе лечения. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, которые одновременно принимают препараты, повышающие риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты (например ацетилсалициловая кислота) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих препарат Аэртал, лечение должно быть прекращено.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени необходимы соответствующий мониторинг и особые указания, так как сообщалось о задержке жидкости в организме и отеках, ассоциированных с приемом НПВП.

Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме высоких доз и длительном применении) несколько повышают риск возникновения артериальных тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта).

Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (функциональный класс I по NYHA) с факторами риска для сердечно-сосудистой системы (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) следует соблюдать особую осторожность при приеме ацеклофенака. Поскольку неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему растет вместе с повышением дозы и продолжительности лечения, следует применять минимальную эффективную дозу в течение короткого периода лечения. Необходимость в дальнейшем симптоматическом лечении пациента и эффективность терапии должны периодически пересматриваться.

Ацеклофенак следует применять с осторожностью и под тщательным контролем у пациентов при следующих состояниях (поскольку существует угроза обострения заболевания) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ):

симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания ЖКТ, включая его верхние и нижние отделы;

наличие в анамнезе язвы, кровотечения и перфорации ЖКТ;

язвенный колит;

болезнь Крона;

склонность к кровотечениям, системная красная волчанка, порфирия и нарушения гемопоэза и гемостаза.

Влияние на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозозависимую редукцию образования простагландина и ОПН. Важность простагландинов для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при применении препарата у пациентов с нарушением функции сердца, почек или печени, лиц, которые получают диуретики, после хирургического вмешательства, а также больных пожилого возраста.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении препарата Аэртал у больных, которые принимают диуретики, или лиц с повышенным риском гиповолемии. Необходима минимальная эффективная доза и регулярный медицинский контроль за функцией почек. Явления со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака.

Применение ацеклофенака следует прекратить, если отклонения показателей функции печени от нормы сохраняются или усиливаются, развиваются клинические симптомы заболеваний печени или возникают другие проявления (эозинофилия, сыпь). Гепатит может развиться без продромальных симптомов. Применение НПВП у пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать приступ.

Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани повышается риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Гиперчувствительность и кожные реакции. Как и другие НПВП, препарат Аэртал может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, даже если препарат принимается впервые. Кожные реакции (некоторые из которых могут привести к летальному исходу), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после приема НПВП выявляли очень редко (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск возникновения этих реакций у пациентов отмечали в начале применения препарата, также развитие этих нежелательных реакций наблюдается в течение первого месяца приема препарата. При возникновении кожной сыпи на слизистой оболочке полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ацеклофенака.

В особых случаях при ветряной оспе могут возникнуть осложнения: серьезные инфекции кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема препарата Аэртал при ветряной оспе.

Гематологические нарушения. Ацеклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Со стороны дыхательной системы. Следует соблюдать осторожность при приеме препарата у пациентов с БА, в том числе в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких больных.

Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пожилых пациентов (в возрасте старше 65 лет), поскольку у них чаще возникают побочные явления (особенно кровотечение, прободение ЖКТ) при приеме НПВП. Осложнения могут быть летальными. К тому же у лиц пожилого возраста чаще отмечают заболевания почек, печени или сердечно-сосудистой системы.

Длительное применение. Все пациенты, получающие длительное лечение НПВП, должны находиться под тщательным медицинским наблюдением (общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты).

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Нет данных о применении ацеклофенака в период беременности. Ингибирование синтеза простагландинов может неблагоприятно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода.

Данные эпидемиологических исследований указывают на повышение риска выкидыша, развития порока сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее чем 1% до 1,5%. Риск повышается с повышением дозы и длительности лечения.

У животных прием ингибиторов синтеза простагландинов приводит к пре- и постимплантационной гибели плода и смертности эмбриона и плода. Также увеличивается количество случаев различных пороков, включая порок сердца, у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландинов в течение органогенеза.

В течение І и ІІ триместров беременности препараты, содержащие ацеклофенак, не назначают без крайней необходимости. Если ацеклофенак принимает женщина, планирующая беременность, или в І или ІІ триместры беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения — максимально короткой.

В течение ІІІ триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод:

проявляя кардиолегочную токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия);

вызывая дисфункцию почек, которая может развиться до почечной недостаточности с маловодием.

У женщины в конце беременности и новорожденного препарат может влиять на продолжительность кровотечения ввиду антиагрегантного эффекта, который может развиться даже после применения очень низких доз; препарат может ингибировать сокращения матки, приводя к задержке родов или затяжным родам.

Таким образом, применение ацеклофенака противопоказано в ІІІ триместр беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью. Нет информации о проникновении ацеклофенака в грудное молоко. Однако не отмечалось заметного проникновения меченного радиоизотопом (14C) ацеклофенака в молоко крыс.

Как и другие НПВП, ацеклофенак в незначительном количестве выделяется в грудное молоко, поэтому препарат противопоказано применять женщинам в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца.

Фертильность. Аэртал, как и другие ингибиторы синтеза ЦОГ/простагландина, может снижать фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или проходят исследования фертильности, следует прекратить применение препарата Аэртал.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациенты, у которых отмечают такие явления, как слабость, головокружение, вертиго или другие симптомы со стороны ЦНС, при приеме НПВП не должны управлять транспортными средствами или другими опасными механизмами.