таблетки . Для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: для достижения седативного эффекта принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки до еды. При нарушениях сна — по 2–3 таблетки 1 раз в сутки за 1 ч до сна.

Длительность курса лечения устанавливается индивидуально в зависимости от показаний и клинической эффективности препарата. Не следует превышать рекомендуемую разовую дозу.

Сироп . Для взрослых: для достижения седативного эффекта принимать по 5–10 мл сиропа (1–2 чайные ложки) 3 раза в сутки перед приемом пищи. При нарушениях сна — по 10 мл (2 чайные ложки) перед сном.

Для детей (в возрасте старше 3 лет): по 2,5 мл (0,5 чайной ложки) 2–3 раза в сутки. Длительность курса лечения устанавливается индивидуально в зависимости от показаний и клинической эффективности препарата. Не следует превышать рекомендуемую разовую дозу.