Алора® (Alora®) (170159) - инструкция по применению ATC-классификация
Алора инструкция по применению
Фармакологические свойства
экстракт пассифлоры производится из лекарственного растения Passiflora incarnatа (пассифлора инкарната), которое содержит 0,04% алкалоидов индольного ряда (гарман, гармин, гармол), некоторые флавоноиды (витексин, квертецин), а также кумарины, хиноны и др.
Компоненты экстракта тормозят проведение нервных импульсов в спинном и головном мозгу, снижают возбудимость ЦНС и оказывают седативный эффект.
Препарат улучшает настроение при депрессивных состояниях, уменьшает тревожность и психическое напряжение, обладает легким снотворным эффектом без симптома угнетенности при пробуждении. Обладает противосудорожными свойствами.
Показания Алора
как успокаивающее средство больным с неврастеническими и депрессивными состояниями, при стрессах, тревожных состояниях, нервозности, нарушениях сна, в климактерический и преклимактерический период. Препарат эффективен при вегетативных симптомах заболеваний нервной системы (нейроциркуляторная дистония, АГ, церебральные сосудистые кризы, повышенное потоотделение, ощущение сердцебиения), а также при синдроме послеинфекционной астении.
Применение Алора
таблетки. Для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: для достижения седативного эффекта принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки до еды. При нарушениях сна — по 2–3 таблетки 1 раз в сутки за 1 ч до сна.
Длительность курса лечения устанавливается индивидуально в зависимости от показаний и клинической эффективности препарата. Не следует превышать рекомендуемую разовую дозу.
Сироп. Для взрослых: для достижения седативного эффекта принимать по 5–10 мл сиропа (1–2 чайные ложки) 3 раза в сутки перед приемом пищи. При нарушениях сна — по 10 мл (2 чайные ложки) перед сном.
Для детей (в возрасте старше 3 лет): по 2,5 мл (0,5 чайной ложки) 2–3 раза в сутки. Длительность курса лечения устанавливается индивидуально в зависимости от показаний и клинической эффективности препарата. Не следует превышать рекомендуемую разовую дозу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 3 лет (сироп); период беременности и кормления грудью (таблетки).
Побочные эффекты
при применении в рекомендуемых дозах маловероятны. Иногда возможны аллергические реакции.
Особые указания
с осторожностью применяют при тяжелых органических заболеваниях ЖКТ. Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому необходимо оценить ожидаемую пользу для матери и возможный риск для плода или ребенка.
Сироп Алора содержит сахарозу, поэтому препарат Алора в форме сиропа не следует назначать больным сахарным диабетом и пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Во время лечения препаратом Алора следует избегать управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении с препаратами, угнетающими ЦНС, такими как барбитураты, транквилизаторы, усиливаются седативный и снотворный эффекты препарата. Не рекомендован одновременный прием с бензодиазепинами. Следует избегать одновременного применения с дисульфирамом. Во время лечения препаратом Алора не следует употреблять спиртные напитки.
Передозировка
нет данных относительно передозировки препарата. При передозировке рекомендуется промыть желудок и назначить симптоматическую терапию.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре до 25 °С.