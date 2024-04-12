Активные вещества — “П”ПАССИФЛОРА ИНКАРНАТНАЯ (СТРАСТОЦВЕТ МЯСОКРАСНЫЙ)* (PASSIFLORA INCARNATA*) ПАССИФЛОРА ИНКАРНАТНАЯ (СТРАСТОЦВЕТ МЯСОКРАСНЫЙ)* (PASSIFLORA INCARNATA*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Алора® Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 20 Nobel В 1014 аптеках от 118,20 грн Цены в аптеках Алора® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Nobel В 1005 аптеках от 120,91 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ПАССИФЛОРА ИНКАРНАТНАЯ