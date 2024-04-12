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Активные вещества — “П”ПАССИФЛОРА ИНКАРНАТНАЯ (СТРАСТОЦВЕТ МЯСОКРАСНЫЙ)* (PASSIFLORA INCARNATA*)

ПАССИФЛОРА ИНКАРНАТНАЯ (СТРАСТОЦВЕТ МЯСОКРАСНЫЙ)* (PASSIFLORA INCARNATA*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Алора® таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 20; Nobel
Алора® Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 20 Nobel
В 1014 аптеках
от 118,20 грн
Цены в аптеках
Алора® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Nobel
Алора® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Nobel
В 1005 аптеках
от 120,91 грн
Цены в аптеках