Эскувен (Escuven)
Эскувен инструкция по применению
Состав
действующее вещество: аescin;
1 г геля содержит β-есцина аморфного 10 мг;
вспомогательные вещества: карбомер, пропиленгликоль, триэтаноламин, метилпарабен (Е 218), этанол 96%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель 1%.
Основные физико-химические свойства: бесцветный или с желтоватым оттенком слегка опалесцирующий, прозрачный однородный гель.
Фармакотерапевтическая группа
Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства.
Код АТХ С05С Х03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Эсцин — это природная смесь тритерпенових сапонинов, полученных из семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), имеющих противоотечные, венотонические свойства и противовоспалительную активность. Кроме того, эсцин действует на начальной стадии воспалительного процесса, связанного с повышенной мембранной и капиллярной проницаемостью и продукцией экссудата в прилегающие ткани.
Эсцин выявляет антисеротониновый и антигистаминный эффект.
Эсцин ингибирует активность простагландин-синтетазы. Этот фермент необходим для образования простагландинов, играющих важную роль в механизме воспаления.
Эсцин предотвращает снижение содержания АТФ в эндотелиальных клетках и повышает активность фосфолипазы А2, фермента, отвечающего за высвобождения предшественников медиаторов воспаления.
Эсцин снижает активность лизосомальных ферментов, расщепляющих протеогликаны, которые содержатся в стенках капилляров. Это увеличивает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, уменьшая тем самым количество экссудата и образование отеков.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Варикозное расширение вен, отёки ног и болевые ощущения, связанные с венозной недостаточностью, посттравматические гематомы и гематомы после инъекций и инфузий.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повреждения кожи (например, ожоги, экзема, открытые раны).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно. Не рекомендуется применять гель на одном участке кожи вместе с другими средствами для местного применения.
Особенности применения
Не следует наносить гель на воспаленную кожу, открытые раны и слизистые оболочки. Не втирать при нанесении. При возникновении воспаления кожи, тромбофлебита, сильной боли, внезапного отека одной или обеих ног, сердечной или почечной недостаточности следует немедленно обратиться к врачу. При внезапном появлении выраженных симптомов венозной недостаточности (отек, изменение цвета кожи, ощущение напряжения и боль), особенно на одной конечности, необходимо исключить тромбоз вен нижних конечностей.
Применение геля при варикозном заболевании вен не заменяет других профилактических или лечебных мероприятий (например, ношение поддерживающих эластичных чулок, обливание холодной водой).
Избегать попадания геля в глаза и на слизистые оболочки. Тщательно мыть руки после каждого нанесения геля.
Гель содержит метилпарабен (Е 218), который может вызвать аллергическую реакцию (в том числе отсроченную), а в исключительных случаях - бронхоспазм, и пропиленгликоль (Е 1520), способный вызвать раздражение кожи.
Способ применения и дозы
Гель наносить тонким слоем на поврежденный участок кожи и вокруг нее 2–3 раза в сутки. Не следует втирать.
При варикозном расширении вен рекомендуется одновременное применение эластичного бандажа или эластичных чулок.
Продолжительность лечения зависит от выраженности терапевтического эффекта. Если после 14 дней терапии улучшения не наступает, нужно обратиться к врачу.
Дети
Опыта применения препарата детям недостаточно, поэтому не рекомендуется применять его пациентам этой возрастной категории.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности, включая дерматит, в том числе аллергический, кожная сыпь, зуд, эритема, чувство жжения кожи, бронхоспазм. В случае возникновения таких реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 г или 50 г в тубах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.
Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua