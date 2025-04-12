Фармакодинамика.

Эсцин — это природная смесь тритерпенових сапонинов, полученных из семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), имеющих противоотечные, венотонические свойства и противовоспалительную активность. Кроме того, эсцин действует на начальной стадии воспалительного процесса, связанного с повышенной мембранной и капиллярной проницаемостью и продукцией экссудата в прилегающие ткани.

Эсцин выявляет антисеротониновый и антигистаминный эффект.

Эсцин ингибирует активность простагландин-синтетазы. Этот фермент необходим для образования простагландинов, играющих важную роль в механизме воспаления.

Эсцин предотвращает снижение содержания АТФ в эндотелиальных клетках и повышает активность фосфолипазы А2, фермента, отвечающего за высвобождения предшественников медиаторов воспаления.

Эсцин снижает активность лизосомальных ферментов, расщепляющих протеогликаны, которые содержатся в стенках капилляров. Это увеличивает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, уменьшая тем самым количество экссудата и образование отеков.

Фармакокинетика.

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