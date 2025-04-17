Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
121,80
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
123,63
Экономия при брони: -6,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
106,36
Экономия при брони: -11,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
121,74
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
106,77
Экономия при брони: -5,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
93,76
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
121,90
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
104,57
Экономия при брони: -21,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Эскувен гель 1 % туба 50 г №1
Юнифарма