местное применение сульфадиазина серебра требует осторожности у пациентов с нарушениями функции почек и/или печени (возможна кумуляция, этим пациентов необходим контроль уровня сульфонамида в сыворотке крови) или у которых диагностирована мультиформная экссудативная эритема.

Использование сульфаниламидов у недоношенных детей и младенцев в возрасте до 2 месяцев может вызвать ядерную желтуху (см. Дети). Женщинам, планирующим беременность, сульфадиазин серебра следует назначать только по назначению врача после оценки соотношения риск/польза.

Во время лечения сульфадиазином сообщалось об опасных кожных реакциях, таких как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наиболее высокий риск возникновения этих реакций существует в первые недели лечения. При первых проявлениях гиперчувствительности (прогрессирующая кожная сыпь часто с пузырями и поражением слизистой оболочки) применение препарата следует прекратить.

Только при незначительных поверхностных ожогах крем можно применять самостоятельно. Пациентам с более глубокими ожогами следует всегда консультироваться с врачом перед началом лечения. Ожоги, поражающие 2% и более площади поверхности тела (примерно 1 ладонь пациента соответствует 1% площади поверхности его тела), а также ожоги, которые поражают глаза, уши, лицо, руки, ноги и/или промежность, требуют медицинской оценки.

Консультация с врачом необходима при ранах кожи, содержащих инородные материалы, которые нельзя удалить; при глубоких колотых ранах; укусах животных; при ранах со значительной гиперемией, внезапным развитием отека и ранах, которые сопровождаются лихорадкой.

При длительном лечении сульфадиазином серебра поражений большой площади возрастает риск превышения терапевтической концентрации сульфонамидов в сыворотке крови с возникновением характерных побочных эффектов. Для их предупреждения следует контролировать формулу крови, концентрацию сульфадиазина в сыворотке крови и его возможное наличие в моче, функцию печени и почек. При применении препарата на обширной поверхности тела пациентам с нарушениями функции почек/печени следует контролировать функцию почек и печени и показатели крови (содержание форменных элементов крови). Пациенту следует обеспечить достаточным объемом щелочного питья.

Если возникают кожные или гематологические реакции, следует прекратить применение препарата. Исключением является возможное возникновение транзиторной лейкопении на 2-3 день от начала лечения ожогов, которая исчезает через несколько дней без прекращения лечения сульфадиазином серебра. Рекомендуется мониторинг показателей крови.

Местное применение крема может спровоцировать появление порфирии.

Как и при применении других противомикробных средств, возможно развитие суперинфекции.

Очень редко возможно повышение температуры тела, связанное с нежелательными побочными эффектами.

Крем содержит метилпарагидроксибензоат, который может привести к аллергической реакции (возможные реакции гиперчувствительности замедленного типа) и пропиленгликоль, способный вызвать раздражение кожи.

Наличие ионов серебра может вызвать аргирию. Аргирия может проявиться при воздействии солнечных лучей (его ультрафиолетового спектра) тех частей, на которые продолжительно наносился препарат. Для предупреждения аргирии участки кожи, на которые наносят крем, не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Из-за опасности загрязнения препарат желательно использовать индивидуально. Крем не оставляет пятен на одежде и белье и легко удаляется при ежедневной гигиенической обработке раны.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Исследования на животных не продемонстрировали наличие риска для плода при местном применении сульфадиазина серебра

Адекватных контролируемых исследований при участии беременных не проводили. Применение серебра сульфадиазина в III триместре беременности может привести к ядерной желтухи у плода. Препарат не следует применять в период беременности. Сульфадиазина серебра следует с осторожностью назначать женщинам, планирующим беременность.

Кормление грудью.

Отсутствуют данные, подтверждающие возможность попадания сульфадиазина серебра при абсорбции через кожу в грудное молоко. Известно, что сульфаниламиды повышают риск билирубиновой энцефалопатии у новорожденных, поэтому применение крема противопоказано в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные о неблагоприятном воздействии отсутствуют.