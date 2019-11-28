Вазостат-Здоровье (Vasostat-Zdorovye) (169921) - инструкция по применению ATC-классификация
Вазостат-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат корригирует липидный обмен, представляя собой пролекарство. При пероральном приеме гидролизуется с образованием активного метаболита, который ингибирует 3-гидрокси-3-метил-глютарил-КоА-редуктазу(НMG-Co), фермент, катализирующий реакцию образования мевалоната с HMG-Co. Вследствие того, что конверсия HMG-Co в мевалонат представляет собой ранний этап синтеза ХС, примение симвастатина не вызывает накопления в организме потенциально токсичных стеролов. Препарат снижает повышенный уровень ХС плазмы крови, концентрацию ЛПНП и ЛПОНП, незначительно увеличивает содержание ЛПВП. В результате повышается соотношение ЛПВН и ЛПНП и снижается ХС. Препарат снижает концентрацию триглицеридов. При гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемиях, а также при смешанных гиперлипидемиях, когда основным нарушением является повышение уровня ХС, препарат значительно снижает концентрацию общего ХС и ЛПНП. Вазостат-Здоровье активен при неэффективности диетотерапии и других немедикаментозных методов лечения. Продолжительный прием 20–40 мг/сут у больных с гиперхолестеринемией и ИБС снижает прогрессирование атеросклеротического поражения коронарных артерий. Начало действия препарата отмечается уже через 2 нед, максимальный терапевтический эффект — через 4–6 нед после начала лечения препаратом. Действие сохраняется при продолжении лечения. При прекращении терапии содержание ХС возвращается к исходному уровню.
Препарат при пероральном применении хорошо абсорбируется в ЖКТ (около 85%). Концентрация препарата и его метаболитов, которые образуются в основном в печени, достигает максимума в плазме крови через 4 ч и снижается на 90% через 12 ч. Симвастатин и продукты его биотрансформации на 95% связываются с белками плазмы крови. Препарат выводится с желчью (около 85%) и мочой (13%).
Показания Вазостат-Здоровье
первичная гиперхолестеринемия, комбинированная гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия, а также гиперлипопротеинемия, не поддающаяся коррекции специальными диетами и физической нагрузкой. При ИБС — профилактика инфаркта миокарда, снижение риска развития инсульта и преходящих нарушений мозгового кровообращения, замедление прогрессирования коронарного атеросклероза.
Применение Вазостат-Здоровье
обычно начальная доза составляет 10 мг/сут 1 раз вечером.
Препарат эффективен как в виде монотерапии, так и в комбинации со секвестрантами желчных кислот. Режим дозирования и срок лечения устанавливаются индивидуально.
При легкой или умеренной гиперхолестеринемии начальная доза составляет 5 мг/сут. При необходимости дозу можно повысить, но не раньше чем через 4 нед лечения; максимальная суточная доза 80 мг. Если содержание ЛПНП ниже 75 мг/дл (1,94 ммоль/л), а содержание общего ХС менее 140 мг/дл (3,6 ммоль/л), то дозу препарата необходимо снизить.
При ИБС начальная доза 20 мг/сут 1 раз вечером. При необходимости дозу повышают каждые 4 нед до 40 мг/сут. Коррекцию режима дозирования в случае необходимости следует осуществлять так же, как и при гиперхолестеринемии. У пациентов с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) следует тщательно оценить целесообразность назначения препарата в дозе, превышающей 10 мг/сут. Поскольку препарат выводится почками в небольшом количестве, нет необходимости в изменении дозы у больных с умеренно выраженными нарушениями функции почек. У пациентов, принимающих циклоспорины, фибраты, никотинамид максимальная суточная доза препарата составляет 10 мг/сут.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная недостаточность, повышенная активность печеночных трансаминаз, период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, запор, метеоризм, тошнота, диарея, диспепсия, панкреатит, рвота, гепатит, желтуха; возможно выраженное и устойчивое повышение активности печеночных трансаминаз (более чем в 3 раза превышающее верхний предел нормы), а также ЩФ.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, мышечные судороги, парестезии, периферическая нейропатия.
Аллергические реакции: редко — ангионевротический отек, волчаночноподобный синдром, ревматическая полимиалгия, васкулит, тромбоцитопения, эозинофилия, повышение СОЭ, артрит, крапивница, фотосенсибилизация, лихорадка, гиперемия кожи, одышка.
Дерматологические реакции: кожная сыпь, зуд, алопеция.
Прочее: астения, миалгия, анемия, рабдомиолиз; в редких случаях — миопатия.
Особые указания
перед началом приема препарата назначают стандартную гипохолестериновую диету, которой следует придерживаться и в период лечения. Назначать с осторожностью больным, злоупотребляющим алкоголем и/или имеющим в анамнезе заболевания печени.
Перед началом, а также во время курса лечения препаратом необходимо проводить исследования функций печени, которые повторяют каждые полгода. Во время лечения препаратом возможно развитие транзиторного умеренного (менее чем в 3 раза) повышения активности трансаминаз, протекающей бессимптомно и не требующей отмены препарата. Пациентам, принимающим симвастатин в суточной дозе 80 мг, функцию печени контролируют 1 paз в 3 мес. В тex случаях, когда наблюдается выраженное и устойчивое повышение активности трансаминаз (более чем в 3 раза), лечение препаратом следует прекратить.
Больным с миалгией, повышенной мышечной чувствительностью, слабостью и/или выраженным повышением активности КФК лечение препаратом также прекращают. Применение препарата следует немедленно прекратить при наличии миопатии или других факторов риска (одновременное применение цитостатиков, фибратов, ниоцина и противогрибковых препаратов в высоких дозах), которые могут предрасполагать к развитию почечной недостаточности вследствие рабдомиолиза.
Женщины репродуктивного возраста, принимающие препараты симвастатина, не должны планировать беременность. Если в процессе лечения диагностируется беременность, прием препарата необходимо прекратить, а женщина должна быть предупреждена о возможной опасности для плода.
Взаимодействия
препарат усиливает действие непрямых антикоагулянтов. Цитостатики, итраконазол, фибраты, никотиновая кислота в высоких дозах, применяемые одновременно с симвастатином, повышают риск развития миопатии.
Передозировка
сообщалось о нескольких случаях передозировки препаратами симвастатина, при этом ни у одного из пациентов не выявлено каких-либо специфических симптомов. Максимально принятая доза — 450 мг. Лечение при передозировке: промыть желудок, принять активированный уголь; контроль жизненно важных функций организма, в том числе функции почек и печени, а также уровня КФК в сыворотке крови.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–30 °С.