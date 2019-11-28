препарат корригирует липидный обмен, представляя собой пролекарство. При пероральном приеме гидролизуется с образованием активного метаболита, который ингибирует 3-гидрокси-3-метил-глютарил-КоА-редуктазу(НMG-Co), фермент, катализирующий реакцию образования мевалоната с HMG-Co. Вследствие того, что конверсия HMG-Co в мевалонат представляет собой ранний этап синтеза ХС, примение симвастатина не вызывает накопления в организме потенциально токсичных стеролов. Препарат снижает повышенный уровень ХС плазмы крови, концентрацию ЛПНП и ЛПОНП, незначительно увеличивает содержание ЛПВП. В результате повышается соотношение ЛПВН и ЛПНП и снижается ХС. Препарат снижает концентрацию триглицеридов. При гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемиях, а также при смешанных гиперлипидемиях, когда основным нарушением является повышение уровня ХС, препарат значительно снижает концентрацию общего ХС и ЛПНП. Вазостат-Здоровье активен при неэффективности диетотерапии и других немедикаментозных методов лечения. Продолжительный прием 20–40 мг/сут у больных с гиперхолестеринемией и ИБС снижает прогрессирование атеросклеротического поражения коронарных артерий. Начало действия препарата отмечается уже через 2 нед, максимальный терапевтический эффект — через 4–6 нед после начала лечения препаратом. Действие сохраняется при продолжении лечения. При прекращении терапии содержание ХС возвращается к исходному уровню.

Препарат при пероральном применении хорошо абсорбируется в ЖКТ (около 85%). Концентрация препарата и его метаболитов, которые образуются в основном в печени, достигает максимума в плазме крови через 4 ч и снижается на 90% через 12 ч. Симвастатин и продукты его биотрансформации на 95% связываются с белками плазмы крови. Препарат выводится с желчью (около 85%) и мочой (13%).