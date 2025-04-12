Предупреждение

Норадреналин следует применять только одновременно с восстановлением соответствующего объема циркулирующей крови.

При инфузии норадреналина необходимо часто проверять артериальное давление и скорость инфузии, чтобы избежать возникновения артериальной гипертензии.

Лекарственные препараты, вводимые парентерально, необходимо всегда визуально проверять; их нельзя применять, если замечено, что в них присутствуют частицы или они имеют другой цвет.

Риск экстравазации (вытекание препарата из сосуда в окружающие ткани)

Место введения препарата следует часто проверять на свободное движение препарата. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать экстравазации, которая может привести к некрозу тканей, окружающих вену, которая используется для инъекции. Через вазоконстрикцию стенки вены с повышенной проницаемостью может наблюдаться вытекание некоторого количества норадреналина в ткани, окружающие вену, в которую вводится препарат, вызывая при этом побеление тканей, не связано с явной экстравазацией. Поэтому если возникает побеление, следует учитывать и принимать во внимание изменения в месте введения препарата, чтобы ослабить (уменьшить) влияние локальной вазоконстрикции.

Лечение ишемической болезни через экстравазацию

Во время внесосудистого вытекания препарата или парентерального введения за пределы вены, может возникнуть разрушение тканей в результате сосудосуживающего действия лекарственного препарата на кровеносные сосуды. Место введения препарата необходимо тогда как можно скорее промыть 10–15 мл физиологическим раствором, содержащим 5 — 10 мг фентоламина мезилат. Для этого необходимо использовать шприц, оснащенный тонкой иглой, и сделать местную инъекцию.

Меры предосторожности в применении

Необходимо соблюдать осторожность и четкого показания в таком случае:

значительная дисфункция левого желудочка, связанная с острой гипотензиею, необходима тщательная оценка артериального давления пациента. Следует начать поддерживающую терапию одновременно с диагностической оценкой. Необходимо иметь соответствующие запасы норадреналина для пациентов с кардиогенным шоком и стойкой артериальной гипотензией, в частности, для пациентов без повышенного системного сосудистого сопротивления. Следует начинать с дозы 2–4 мкг/мин и затем повышать дозу, при необходимости. Если системную перфузию или систолическое артериальное давление не удается поддерживать на уровне > 90 мм рт.ст. дозой 15 мкг/мин, маловероятно, что дальнейшее повышение будет эффективным.

Следует соблюдать особую осторожность при лечении пациентов с тромбозом коронарных артерий, брыжеечных сосудов или периферических сосудов, так как норадреналин может усилить ишемическую болезнь и расширить зону инфаркта миокарда. Подобную осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с артериальной гипотонией после инфаркта миокарда и пациентов с вазоспастической вариантной стенокардией.

При возникновении нарушений сердечного ритма во время периода лечения необходимо уменьшить дозу.

Рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с гипертиреозом (повышенной функцией щитовидной железы) или сахарным диабетом.

Пациенты пожилого возраста могут быть особенно чувствительными к действию норадреналина.

Этот лекарственный препарат содержит натрий.

Это следует учитывать пациентам, которые находятся на контролируемой солевой диете.

Каждый мл концентрата для приготовления инфузионных растворов содержит 3,3 мг, что эквивалентно 0,14 ммоль натрия.

Каждая 4 мл ампула содержит 13,2 мг, что эквивалентно 0,57 ммоль натрия.

Каждая 8 мл ампула содержит 26,4 мг, что эквивалентно 1,14 ммоль натрия.

Это лекарственное средство содержит 26,4 мг натрия на 8 мл ампулы, что эквивалентно 1,3% рекомендованного ВОЗ максимального суточного приема 2 г натрия для взрослого человека.