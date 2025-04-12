Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) (Noradrenaline tartrate aguettant 2mg/ml (sulphite-free).)
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл инструкция по применению
Состав
действующее вещество: норадреналин;
1 мл концентрата содержит 2 мг норадреналина тартрата;
1 ампула (4 мл) содержит 8 мг норадреналина тартрата, что соответствует 4 мг норадреналина основания;
1 ампула (8 мл) содержит 16 мг норадреналина тартрата, что соответствует 8 мг норадреналина основания;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид или кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Негликозидные кардиотонические средства.
Код АТС С01С А03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Норадреналин оказывает очень сильное воздействие на α-рецепторы и более умеренное влияние на β1-рецепторы. Норадреналин (норэпинефрин) 1 мг/мл вызывает генерализованное сужение кровеносных сосудов, за исключением коронарных сосудов, которые он расширяет опосредованно путем увеличения потребления кислорода. В результате этого происходит увеличение силы (и при отсутствии вагального торможения) и частоты сокращения сердечной мышцы (миокарда). Периферическое сопротивление сосудов увеличивается, а диастолическое и систолическое давление растет.
Фармакокинетика.
Существует два стереоизомера норадреналина, биологически активный L-изомер является одним из стереоизомеров, который присутствует в концентрате норадреналина (норэпинефрина) 1 мг/мл для приготовления инфузионных растворов.
Абсорбция
- Подкожная: слабая.
- Пероральная: норадреналин быстро инактивируется в желудочно-кишечном тракте после перорального приема.
- После внутривенного введения Норадреналин имеет период полувыведения крови околоо 1 — 2 мин.
Распределение
Норадреналин быстро выводится из плазмы крови путем комбинации обратного захвата клетками и метаболизма. Норадренали не быстро пересекает гематоэнцефалический барьер.
Биотрансформация
- Метилирование катехин-О-метилтрансферазой.
- Дезаминирования моноаминооксидазою (MAO).
- Конечными метаболитами обоих являетсяь 4-гидрокси-3-метоксибензойна кислота.
- Промежуточные продукты включают норметанефрин и 3,4-дигидроксибензойну кислоту.
Выведение из организма
Норадреналин главным образом выводится из организма в виде глюкуронидных или сульфатных конъюгатов метаболитов с мочой.
Показания
Норадреналин показан для неотложного (немедленного) восстановление артериального давления в случаях острой гипотензии.
Противопоказания
Применение концентрата норадреналина 1 мг/мл для приготовления инфузионных растворов противопоказано для пациентов с повышенной чувствительностью (аллергической реакцией) на норадреналин или на любые вспомогательные вещества.
Артериальная гипотензия из-за недостаточного объем крови (гиповолемия, уменьшение объема циркулирующей крови).
Применение прессорных аминов при циклопропановой или галотановой анестезии может вызвать тяжелую аритмию сердца. Из-за возможного повышенного риска фибрилляции желудочков норэпинефрин следует применять с осторожностью пациентам, которые получают эти или любые другие сенсибилизирующие препараты для сердца или у которых наблюдается усиленная гипоксия (кислородная недостаточность) или гиперкапния (повышенное содержание диоксида углерода в крови или тканях).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нежелательные комбинации
Парообразном галогеновые анестетики: тяжелая желудочковая аритмия (повышенная возбудимость сердца).
Имипраминовые антидепрессанты: пароксизмальная артериальная гипертензия с возможной аритмией (ингибирование проникновения симпатомиметиков в симпатичные волокна).
Серотонинергические-адренергические антидепрессанты: пароксизмальная артериальная гипертензия с возможной аритмией (ингибирование проникновения симпатомиметиков в симпатичные волокна).
Комбинации, требующие предупредительных мер в применении
Неселективные ингибиторы МАО: усиление прессорного действия симпатомиметика, которое является обычно умеренным. Следует применять только под наблюдением врача.
Селективные ингибиторы MAO-A: путем экстраполяции с неселективных ингибиторов МАО, риск усиления прессорного действия. Следует применять только под наблюдением врача.
Линезолид: путем экстраполяции с неселективных ингибиторов MAO: риск усиления прессорного действия. Следует применять только под наблюдением врача.
Нужно соблюдать осторожность при применении норадреналина с альфа- и бета-блокаторами, поскольку это может привести в результате к тяжелой артериальной гипертензии.
Следует соблюдать осторожность при применении норадреналина с такими лекарственными препаратами, поскольку они могут вызвать усиленное воздействие на сердце: гормоны щитовидной железы, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты. Алкалоиды спорыньи или окситоцин могут усиливать вазопрессорное и вазоконстрикторное (сосудосуживающее) действие.
Особенности применения
Предупреждение
Норадреналин следует применять только одновременно с восстановлением соответствующего объема циркулирующей крови.
При инфузии норадреналина необходимо часто проверять артериальное давление и скорость инфузии, чтобы избежать возникновения артериальной гипертензии.
Лекарственные препараты, вводимые парентерально, необходимо всегда визуально проверять; их нельзя применять, если замечено, что в них присутствуют частицы или они имеют другой цвет.
Риск экстравазации (вытекание препарата из сосуда в окружающие ткани)
Место введения препарата следует часто проверять на свободное движение препарата. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать экстравазации, которая может привести к некрозу тканей, окружающих вену, которая используется для инъекции. Через вазоконстрикцию стенки вены с повышенной проницаемостью может наблюдаться вытекание некоторого количества норадреналина в ткани, окружающие вену, в которую вводится препарат, вызывая при этом побеление тканей, не связано с явной экстравазацией. Поэтому если возникает побеление, следует учитывать и принимать во внимание изменения в месте введения препарата, чтобы ослабить (уменьшить) влияние локальной вазоконстрикции.
Лечение ишемической болезни через экстравазацию
Во время внесосудистого вытекания препарата или парентерального введения за пределы вены, может возникнуть разрушение тканей в результате сосудосуживающего действия лекарственного препарата на кровеносные сосуды. Место введения препарата необходимо тогда как можно скорее промыть 10–15 мл физиологическим раствором, содержащим 5 — 10 мг фентоламина мезилат. Для этого необходимо использовать шприц, оснащенный тонкой иглой, и сделать местную инъекцию.
Меры предосторожности в применении
Необходимо соблюдать осторожность и четкого показания в таком случае:
- значительная дисфункция левого желудочка, связанная с острой гипотензиею, необходима тщательная оценка артериального давления пациента. Следует начать поддерживающую терапию одновременно с диагностической оценкой. Необходимо иметь соответствующие запасы норадреналина для пациентов с кардиогенным шоком и стойкой артериальной гипотензией, в частности, для пациентов без повышенного системного сосудистого сопротивления. Следует начинать с дозы 2–4 мкг/мин и затем повышать дозу, при необходимости. Если системную перфузию или систолическое артериальное давление не удается поддерживать на уровне > 90 мм рт.ст. дозой 15 мкг/мин, маловероятно, что дальнейшее повышение будет эффективным.
Следует соблюдать особую осторожность при лечении пациентов с тромбозом коронарных артерий, брыжеечных сосудов или периферических сосудов, так как норадреналин может усилить ишемическую болезнь и расширить зону инфаркта миокарда. Подобную осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с артериальной гипотонией после инфаркта миокарда и пациентов с вазоспастической вариантной стенокардией.
При возникновении нарушений сердечного ритма во время периода лечения необходимо уменьшить дозу.
Рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с гипертиреозом (повышенной функцией щитовидной железы) или сахарным диабетом.
Пациенты пожилого возраста могут быть особенно чувствительными к действию норадреналина.
Этот лекарственный препарат содержит натрий.
Это следует учитывать пациентам, которые находятся на контролируемой солевой диете.
Каждый мл концентрата для приготовления инфузионных растворов содержит 3,3 мг, что эквивалентно 0,14 ммоль натрия.
Каждая 4 мл ампула содержит 13,2 мг, что эквивалентно 0,57 ммоль натрия.
Каждая 8 мл ампула содержит 26,4 мг, что эквивалентно 1,14 ммоль натрия.
Это лекарственное средство содержит 26,4 мг натрия на 8 мл ампулы, что эквивалентно 1,3% рекомендованного ВОЗ максимального суточного приема 2 г натрия для взрослого человека.
Способ применения и дозы
Дозы
Взрослые пациенты
Начальная скорость инфузии (внутривенного введения):
начальная скорость инфузии должна составлять от 10 мл/ч до 20 мл/ч (от 0,16 мл/мин до 0,33 мл/мин). Это эквивалентно от 0,8 мг/ч до 1,6 мг/ч норадреналина тартрата (или от 0,4 мг/ч до 0,8 мг/ч норадреналина основания).
Подбор дозы
Сразу же после установки инфузии норадреналина следует подобрать дозу в соответствии к прессорному эффекту, который наблюдается. Существует значительное варьирование дозы, необходимой для достижения и поддержания нормального артериального давления у пациентов. Основная цель заключается в том, чтобы установить низкое нормальное систолическое артериальное давление (100–120 мм рт.ст.) или достичь соответствующего среднего артериального давления (более 65–80 мм рт.ст. — в зависимости от состояния пациента).
|Инфузионный раствор норадреналина тартрата при 80 мг/л
|Масса тела пациента
|Доза (мкг/кг/мин) тартрат
|Доза (мг/ч) тартрат
|Скорость инфузии (мл/ч)
|60 кг
|0,2
|0,72
|9
|0,5
|1,8
|22,5
|1
|3,6
|45
|2
|7,2
|90
|70 кг
|0,2
|0,84
|10,75
|0,5
|2,1
|26,25
|1
|4,2
|52,5
|2
|8,4
|105
|80 кг
|0,2
|0,96
|12
|0,5
|2,4
|30
|1
|4,8
|60
|2
|9,6
|120
Если используются другие растворы, следует тщательно выполнить расчет дозы перед тем, как начать лечение.
Продолжительность лечения и мониторинг
Лечение норадреналина необходимо продолжать до тех пор, пока показана поддержка вазоактивным лекарственным препаратом. Пациент должен находиться под тщательным контролем и надзором в течение всего периода лечения норадреналина.
Инфузию нельзя прекращать внезапно, ее следует прекращать постепенно, чтобы избежать резкого снижения артериального давления.
Пациенты пожилого возраста
Пациенты пожилого возраста могут быть особенно чувствительными к действию норадреналина.
Метод применения
Только для внутривенного введения.
Норадреналин следует вводить, используя для этого центральные венозные устройства, чтобы свести к минимуму риск экстравазации (вытекание препарата из сосуда в окружающие ткани) и подального некроза тканей.
Концентрат норадреналина 1 мг/мл необходимо развести перед введением 5% декстрозы или физиологическим раствором декстрозы. Его не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.
Конечная концентрация инфузионного раствора должна составлять 80 мг/литр норадреналина тартрата, что эквивалентно 40 мг/литр норадреналина основания. Если применяются другие растворы, следует тщательно выполнить расчет дозы перед тем, как начать лечение.
Инструкции по разведению
Добавить 2 мл Норадреналина 1 мг/мл до 48 мл 5% декстрозы (или изотонического раствора декстрозы) для введени шприцовым инфузионным насосом или добавить 20 мл норадреналина 1 мг/мл до 480 мл 5% декстрозы (или изотонического раствора декстрозы) для введение через капельницу.
В обоих случаях конечная концентрация инфузионных растворов составляет 80 мг/литр норадреналина тартрата, что эквивалентно 40 мг/литр норадреналина основания. Если применяются другие растворы, следует тщательно выполнить расчет дозы перед тем, как начать лечение.
Контроль артериального давления
Измерять артериальное давление каждые 2 мин в начале инфузии, пока не будет достигнуто желаемое артериальное давление. Затем каждые 5 мин, когда будет достигнуто желаемое артериальное давление, если необходимо продолжать введение. Скорость инфузии следует контролировать, а также тщательно наблюдать за состоянием пациента в течение всего периода лечения норадреналина (норэпинефрином).
Дети
Безопасность и эффективность при применении препарата у детей не определены.
Побочные реакции
Со стороны сосудов: артериальная гипертензия и гипоксия тканей; ишемические поражения из-за сильного сосудосуживающего действия могут привести в результате к похолоданию и бледности конечностей и лица.
Со стороны сердца: тахикардия, брадикардия (возможно, как рефлекторный результат повышения артериального давления), аритмия, сердцебиение, увеличенное сокращения сердечной мышцы (миокарда) в результате β-адренергического влияния на сердце (инотроп и хронотроп), острая сердечная недостаточность, стрессовая кардиомиопатия.
Со стороны ЦНС: тревожность (беспокойство), нарушение сна (бессонница), спутанность (затмение) сознания, головная боль, психотическое состояние, слабость, тремор, ухудшение внимания и бдительности, анорексия, тошнота и рвота.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочеиспускания.
Со стороны дыхательной системы: дыхательная недостаточность или затрудненное дыхание, диспноэ (одышка).
Местные реакции: возможно раздражение и некроз в месте введения препарата.
Со стороны органов зрения: острая глаукома; очень часто возникает у пациентов, анатомически подверженных к закрыванию радужно-роговичного угла (угол передней камеры глазного яблока).
При длительном применении вазопрессоров (сосудосуживающих препаратов) для поддержания артериального давления при отсутствии восстановления объема циркулирующей крови могут возникнуть такие симптомы:
- сильное сужение периферических и висцеральных сосудов;
- снижение почечного кровотока;
- уменьшение мочеиспускания;
- гипоксия (кислородная недостаточность);
- повышение уровня лактата в сыворотке крови.
В случае повышенной чувствительности (аллергической реакции) или передозировки, могут появляться чаще такие симптомы: артериальная гипертензия, фотофобия, боль за грудиной, боль в гортани, бледность, повышенная потливость и рвота.
Вазопрессорный эффект (возникающий в результате адренергической действия на сосуды) может быть уменьшен путем совместного применения α-блокатора (фентоламина мезилат), тогда как применение β-блокаторов (пропранолол) может привести в результате к снижению стимулирующего влияния препарата на сердце и к увеличению прессорного влияния (через уменьшенное расширение артериол), что происходит в результате β1-адренергической стимуляции.
Длительное применение любого сильнодействующего вазопрессора может привести в результате к уменьшению объемов плазмы, который необходимо постоянно корректировать с помощью, соответствующей водно-электролитной заместительной терапии. Если не скорректировать объемы плазмы, артериальная гипотензия может снова возникнуть, когда прекращается введение норадреналина, или артериальное давление может поддерживаться с риском сильного сужения периферических и висцеральных сосудов с уменьшением кровотока.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 мл или 8 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Лаборатория Агетан, Франция/Laboratoire Aguettant, France.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
1, рю Александер Флеминг, Парк Саентифик Тони Гарнье, 69007 Лион, Франция/1, rue Alexander Fleming, Parc Scientifique Tony Garnier, 69007 Lyon, France.