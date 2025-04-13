Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) (Noradrenaline tartrate aguettant 2mg/ml (sulphite-free).)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1795,40 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2724,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2722,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1830,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2717,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1830,90 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2724,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Lab. Aguettant
1849,70 грн
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Lab. Aguettant
2800,00 грн