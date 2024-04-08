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Активные вещества — “Н”НОРЭПИНЕФРИН (NOREPINEPHRINUM)

НОРЭПИНЕФРИН (NOREPINEPHRINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, ампула, 8 мл, в блистерах, в блистерах, № 10; Lab. Aguettant
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, ампула, 8 мл, в блистерах, в блистерах, № 10 Lab. Aguettant
В 51 аптеке
от 2569,39 грн
Цены в аптеках
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, в блистерах, в блистерах, № 10; Lab. Aguettant
Норадреналина тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфитов) Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, ампула, 4 мл, в блистерах, в блистерах, № 10 Lab. Aguettant
В 45 аптеках
от 1654,40 грн
Цены в аптеках
Норэпинефрин Калцекс концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 8 мл, № 10; Kalceks
Норэпинефрин Калцекс Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 8 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Норэпинефрин Калцекс концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 4 мл, № 10; Kalceks
Норэпинефрин Калцекс Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 4 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Форма выпуска: концентрат для р-ра для инфузий.

норэпинефрин является биогенным амином, нейромедиатором. Наряду с эпинефрином (адреналином) норэпинефрин участвует в передаче возбуждения с окончаний постганглионарных симпатических нервов на адренергические структуры различных органов. В отличие от эпинефрина, сильнее возбуждает α-адренорецепторы, сужает сосуды и повышает АД, в меньшей степени стимулирует сердечную деятельность и процессы метаболизма. Меньше влияет на тонус бронхов, практически не оказывает воздействия на ЦНС.

коллапс, шок (травматический, интраоперационный, токсический, кардиогенный), кровопотеря, интоксикация, угнетение вазомоторных центров.

в/в капельно по 2–4 мл 0,2% р-ра в 1 л 5% р-ра глюкозы со скоростью 0,5–1 мл конечного р-ра на 10 кг массы тела больного в 1 мин.

АГ, стенокардия, сердечная астма, коронарная недостаточность, кардиосклероз, гипертиреоз, сахарный диабет, период беременности.

головокружение, страх, беспокойство, слабость, тремор, головная боль, побледнение кожи лица, АГ, тахикардия, фибрилляция желудочков сердца, диспептические явления, геморрагический инсульт.

с осторожностью назначают пациентам пожилого возраста. Следует избегать введения норэпинефрина п/к (возможен некроз).

не следует назначать одновременно с некоторыми препаратами для наркоза (фторотан, хлороформ), ингибиторами МАО и окситоцином.