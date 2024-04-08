НОРЭПИНЕФРИН (NOREPINEPHRINUM) Действующее вещество
норэпинефрин является биогенным амином, нейромедиатором. Наряду с эпинефрином (адреналином) норэпинефрин участвует в передаче возбуждения с окончаний постганглионарных симпатических нервов на адренергические структуры различных органов. В отличие от эпинефрина, сильнее возбуждает α-адренорецепторы, сужает сосуды и повышает АД, в меньшей степени стимулирует сердечную деятельность и процессы метаболизма. Меньше влияет на тонус бронхов, практически не оказывает воздействия на ЦНС.
коллапс, шок (травматический, интраоперационный, токсический, кардиогенный), кровопотеря, интоксикация, угнетение вазомоторных центров.
в/в капельно по 2–4 мл 0,2% р-ра в 1 л 5% р-ра глюкозы со скоростью 0,5–1 мл конечного р-ра на 10 кг массы тела больного в 1 мин.
АГ, стенокардия, сердечная астма, коронарная недостаточность, кардиосклероз, гипертиреоз, сахарный диабет, период беременности.
головокружение, страх, беспокойство, слабость, тремор, головная боль, побледнение кожи лица, АГ, тахикардия, фибрилляция желудочков сердца, диспептические явления, геморрагический инсульт.
с осторожностью назначают пациентам пожилого возраста. Следует избегать введения норэпинефрина п/к (возможен некроз).
не следует назначать одновременно с некоторыми препаратами для наркоза (фторотан, хлороформ), ингибиторами МАО и окситоцином.