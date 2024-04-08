норэпинефрин является биогенным амином, нейромедиатором. Наряду с эпинефрином (адреналином) норэпинефрин участвует в передаче возбуждения с окончаний постганглионарных симпатических нервов на адренергические структуры различных органов. В отличие от эпинефрина, сильнее возбуждает α-адренорецепторы, сужает сосуды и повышает АД, в меньшей степени стимулирует сердечную деятельность и процессы метаболизма. Меньше влияет на тонус бронхов, практически не оказывает воздействия на ЦНС.