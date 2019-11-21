Беталок (Betaloc®) (169868) - инструкция по применению ATC-классификация
Беталок инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В/в терапия метопрололом при инфаркте миокарда уменьшает выраженность боли в грудной клетке и снижает частоту фибрилляции и трепетания предсердий. Раннее введение (в течение 24 ч после появления первых симптомов) позволяет ограничить развитие и распространение зоны инфаркта миокарда. Раннее начало терапии увеличивает преимущества лечения.
При пароксизмальной тахикардии и фибрилляции/трепетании предсердий наблюдается снижение частоты сокращения желудочков сердца.
Метопролол — селективный блокатор β1-адренорецепторов. Метопролол влияет на β1-рецепторы сердца в более низких дозах, чем дозы, необходимые для влияния на β2-рецепторы периферических сосудов и бронхов. При повышении доз β1-селективность может уменьшаться.
Метопролол не проявляет β-стимулирующего эффекта и проявляет незначительный мембраностимулирующий эффект. Блокаторы β-рецепторов оказывают отрицательный инотропный и хронотропный эффект.
Лечение метопрололом уменьшает выраженность действия катехоламинов на сердце при физической и психоэмоциональной нагрузке и приводит к снижению ЧСС, сердечного выброса, а также снижает повышенное АД. В стрессовых ситуациях, сопровождающихся повышенным высвобождением адреналина из надпочечниковых желез, метопролол не препятствует нормальному физиологическому расширению сосудов. В терапевтических дозах метопролол меньше влияет на мышцы бронхов, чем неселективные блокаторы β-адренорецепторов. Это свойство обеспечивает условия для лечения пациентов с БА или другими выраженными обструктивными заболеваниями легких метопрололом в сочетании со стимуляторами β2-рецепторов. Метопролол в меньшей степени влияет на высвобождение инсулина и углеводный обмен, чем неселективные блокаторы β-адренорецепторов, поэтому он может также назначаться пациентам с сахарным диабетом. Метопролол меньше влияет на сердечно-сосудистую реакцию в условиях гипогликемии, например тахикардию, и возвращение уровня глюкозы в крови к нормальным значениям происходит быстрее, чем в случае применения неселективных блокаторов β-рецепторов.
Фармакокинетика. Метопролол метаболизируется в печени, в основном при участии CYP 2D6. Выявлены 3 основных метаболита, при этом ни один из них не оказывает какого-либо клинически значимого β-блокирующего эффекта. Т½ из плазмы крови составляет 3–5 ч. Около 5% метопролола выделяется почками в неизмененном виде, остальная часть — в виде метаболитов.
Показания Беталок
— суправентрикулярная тахиаритмия;
— профилактика и лечение ишемии миокарда, тахиаритмии и боли, при подозреваемом или диагностированном инфаркте миокарда.
Применение Беталок
парентеральное введение препарата Беталок следует проводить под наблюдением специально подготовленного персонала в местах, где можно осуществить измерение АД, провести ЭКГ и реанимационные мероприятия.
Суправентрикулярная тахиаритмия. На начальном этапе 5 мг (5 мл) необходимо вводить в/в со скоростью 1–2 мг/мин. Введение препарата в такой дозе может повторяться каждые 5 мин до достижения необходимого эффекта. Обычно общая доза 10–15 мг (10–15 мл) является достаточной. Рекомендуемая максимальная доза для в/в введения составляет 20 мг (20 мл).
Профилактика и лечение ишемии миокарда, тахиаритмии и боли в случае подозреваемого или диагностированного инфаркта миокарда. Острое состояние: препарат следует вводить в/в в дозе 5 мг (5 мл). Введение дозы препарата можно повторять каждые 2 мин; максимальная доза составляет 15 мг (15 мл). Через 15 мин после последней инъекции следует назначить внутрь 50 мг метопролола тартрата каждые 6 ч в течение 48 ч. Для длительного перорального применения следует назначать таблетки с замедленным высвобождением препарата Беталок Зок.
Информацию относительно случаев, когда не следует назначать такое лечение, см. в разделах ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Разведенный р-р для инъекций следует использовать в течение 12 ч.
Нарушение функции почек. Функция почек лишь незначительно влияет на скорость выведения препарата, поэтому необходимость коррекции дозы препарата отсутствует для пациентов с нарушением функции почек.
Нарушение функций печени. Обычно пациентам с циррозом печени могут назначить такую же дозу метопролола, что и пациентам с нормальной функцией печени. Только при наличии признаков крайне тяжелого нарушения функции печени (например пациенты, которым выполнена операция шунтирования) необходимо рассмотреть возможность снижения дозы препарата.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы препарата не требуется.
Противопоказания
кардиогенный шок; синдром слабости синусного узла (при отсутствии постоянного водителя ритма); AV-блокада II и III степени; сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (отек легких, гипоперфузия или артериальная гипотензия); постоянная или периодическая инотропная терапия, направленная на стимулирование β-адренорецепторов; симптоматическая брадикардия или артериальная гипотензия, метопролол не следует назначать пациентам с подозрением на острый инфаркт миокарда при ЧСС <45 уд./мин, P–Q-интервале >0,24 c, систолическом АД <100 мм рт. ст., систолическом АД <110 мм рт. ст. у пациентов с суправентрикулярной тахиаритмией; серьезное заболевание периферических сосудов с угрозой гангрены; диагностированная повышенная чувствительность к метопрололу тартрату или другим блокаторам β-адренорецепторов или любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции отмечают примерно у 10% пациентов. Как правило, они являются зависимыми от дозы.
Нежелательные реакции, связанные с применением метопролола, приведены ниже в зависимости от класса систем органов и частоты.
Частоту определяют следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (не может быть оценена, исходя из имеющихся данных).
|Со стороны сердца
|Часто
|Брадикардия, ощущение сердцебиения
|Нечасто
|Боль в грудной клетке, преходящие обострения сердечной недостаточности, кардиогенный шок у пациентов с острым инфарктом миокарда
|Редко
|Удлинение времени AV-проводимости, нарушение ритма сердца
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Редко
|Тромбоцитопения
|Со стороны центральной и периферической нервной системы
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Нечасто
|Парестезии
|Со стороны органа зрения
|Редко
|Нарушение зрения, сухость и/или раздражение глаз
|Частота неизвестна
|Конъюнктивит
|Со стороны органа слуха и равновесия
|Редко
|Звон в ушах
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Часто
|Одышка при физической нагрузке
|Нечасто
|Бронхоспазм у пациентов с БА или астматическими проблемами
|Частота неизвестна
|Ринит
|Со стороны ЖКТ
|Часто
|Боль в животе, тошнота, рвота, диарея, запор
|Редко
|Нарушение вкуса
|Частота неизвестна
|Сухость во рту
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто
|Кожные реакции гиперчувствительности
|Редко
|Обострение псориаза, реакции фотосенсибилизации, гипергидроз, выпадение волос
|Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани
|Частота неизвестна
|Мышечные судороги, боль в сусутавах
|Со стороны сосудов
|Часто
|Похолодение конечностей
|Редко
|Обморок
|Частота неизвестна
|Гангрена у пациентов с тяжелыми нарушениями со стороны периферических сосудов
|Общие нарушения и реакции в месте введения препарата
|Очень часто
|Повышенная утомляемость
|Нечасто
|Отеки, увеличение массы тела
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Редко
|Повышение уровня трансаминаз
|Частота неизвестна
|Гепатит
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Редко
|Нарушение либидо обратимого характера
|Психические расстройства
|Нечасто
|Депрессия, ночные кошмары, нарушения сна
|Редко
|Ухудшение памяти, спутанность сознания, нервозность, беспокойство, галлюцинации
|Частота неизвестна
|Нарушение способности концентрировать внимание
Беталок при в/в введении может в редких случаях вызвать клинически значимое снижение АД.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важными. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
пациентам, получающим лечение блокаторами β-адренорецепторов, не следует вводить в/в верапамил.
При лечении пациентов с подозреваемой или подтвержденной сердечной недостаточностью после каждой дозы препарата Беталок, р-р для инъекций, следует тщательно контролировать гемодинамический статус больного. Лечение следует прекратить при любом увеличении выраженности одышки или появлении холодного пота.
Метопролол может приводить к нарушениям периферического артериального кровообращения, таким как перемежающаяся хромота. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек, серьезными острыми состояниями и пациентам, которые получают комбинированное лечение препаратами наперстянки, следует уделять особое внимание.
У пациентов со стенокардией Принцметала частота и тяжесть приступов стенокардии могут повышаться в результате опосредованного α-рецепторами сужения коронарных сосудов. Поэтому таким пациентам не следует назначать неселективные блокаторы β-адренорецепторов. Селективные блокаторы β1-адренорецепторов необходимо применять с осторожностью.
При лечении пациентов с БА или другими обструктивными болезнями легких следует одновременно назначить адекватную бронхолитическую терапию. Возможно, будет необходимо повышение дозы стимуляторов β2-адренорецепторов.
Лечение метопрололом может влиять на метаболизм углеводов или скрывать развитие гипогликемии, хотя этот риск ниже, чем при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Очень редко состояние пациентов с нарушением AV-проводимости средней степени тяжести может ухудшиться (возможно, до AV-блокады).
Терапия блокаторами β-адренорецепторов может снизить эффективность купирования анафилактической реакции. Если Беталок назначают пациентам с феохромоцитомой, следует рассмотреть вопрос о назначении лечения блокатором α-адренорецепторов.
Если возникает необходимость в прекращении лечения препаратом Беталок, это следует делать постепенно в течение 2 нед, поскольку в противном случае симптомы стенокардии могут стать более выраженными вместе с повышением риска развития инфаркта миокарда.
В случае хирургического вмешательства необходимо предупредить анестезиолога, что пациент принимает Беталок. Пациентам, у которых планируется хирургическое вмешательство, прекращать лечение блокаторами β-адренорецепторов не рекомендуется.
Срочного инициирования применения метопролола в высоких дозах у пациентов, перенесших хирургические вмешательства не на сердце, следует избегать, поскольку это связано с развитием брадикардии, артериальной гипотензии и инсульта, включая летальный исход у пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска.
Вторую или третью дозу препарата Беталок, р-р для инъекций, не следует применять в случае, если ЧСС составляет <40 уд./мин, систолическое АД — <90 мм рт. ст., интервал P–Q — >0,26 с.
Препарат Беталок, р-р для инъекций, содержит менее 1 моль(23 мг)/дозу натрия, то есть практически его не содержит.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Беталок не следует применять в период беременности и кормления грудью при отсутствии абсолютной необходимости. В целом блокаторы β-адренорецепторов уменьшают плацентарный кровоток, что может привести к внутриутробной гибели плода, незрелости и преждевременным родам. Поэтому предлагается проведение надлежащего наблюдения беременной и плода, если беременная принимает метопролол. Блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать брадикардию у плода и новорожденного. Необходимо это учитывать при назначении данных препаратов в последний триместр беременности и в связи с родами.
Необходимо постепенно отменить Беталок за 48–72 ч до запланированного времени родов. Если это невозможно, следует наблюдать за новорожденным в течение 48–72 ч после родов для выявления симптомов блокады β-адренорецепторов (например осложнений со стороны сердца и легких).
Кормление грудью. Концентрация метопролола в грудном молоке примерно втрое превышает концентрацию в плазме крови матери. Риск нежелательных реакций у детей, находящихся на грудном вскармливании, низкий при условии применения матерью препарата в терапевтических дозах. Однако следует наблюдать за состоянием ребенка, которого кормят грудью, уделяя внимание признакам блокады β-адренорецепторов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения препаратом Беталок может возникнуть головокружение и утомляемость. Пациентов, деятельность которых связана с напряжением внимания (управление транспортными средствами и работа с механизмами), следует предупредить о возможности возникновения таких эффектов.
Дети. Опыт лечения детей препаратом Беталок ограничен.
Взаимодействия
метопролол является субстратом фермента CYP 2D6. На концентрацию метопролола в плазме крови могут влиять препараты, ингибирующие CYP 2D6, например хинидин, тербинафин, пароксетин, флуоксетин, сертралин, целекоксиб, пропафенон и дифенгидрамин. В начале лечения этими препаратами может быть необходимо снижение дозы препарата Беталок у пациентов, получающих лечение этими препаратами.
Следует избегать одновременного приема препарата Беталок со следующими лекарственными средствами
Производные барбитуровой кислоты: барбитураты (исследовано для пентобарбитала) стимулируют метаболизм метопролола путем индукции фермента.
Пропафенон: у 4 пациентов, получавших лечение метопрололом, после приема пропафенона концентрации метопролола в плазме крови повышались в 2–5 раз, а у 2 пациентов возникли побочные эффекты, типичные для метопролола. Взаимодействие подтверждено у 8 здоровых добровольцев. Это взаимодействие, возможно, объясняется тем, что пропафенон, подобно хинидину, угнетает метаболизм метопролола через систему цитохрома P450 2D6. Результат такой комбинации, вероятно, непредсказуемый, поскольку пропафенон обладает также β-блокирующими свойствами.
Верапамил: в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов (описано для атенолола, пропранолола и пиндолола) верапамил может вызвать развитие брадикардии и снижение АД. Верапамил и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное ингибирующее действие на AV-проводимость и функцию синусного узла.
Одновременное применение препарата Беталок со следующими препаратами может потребовать коррекции дозы
Амиодарон: сообщение о клинических случаях подтверждает то, что у пациентов, принимающих амиодарон, может развиться выраженная синусовая брадикардия в случае одновременного применения с метопрололом. Амиодарон имеет исключительно длительный T½ (около 50 дней), то есть взаимодействие может возникать в течение продолжительного времени после отмены препарата.
Антиаритмические препараты класса I: антиаритмические средства I класса и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное отрицательное инотропное действие, что может приводить к серьезным гемодинамическим побочным эффектам у пациентов с нарушенной функцией левого желудочка. Также следует избегать применения этой комбинации при синдроме слабости синусного узла и нарушении AV-проводимости. Такое взаимодействие лучше описано для дизопирамида.
НПВП и противоревматические препараты: показано, что НПВП противодействуют антигипертензивному действию блокаторов β-адренорецепторов. Главным образом, изучали индометацин. Вероятно, взаимодействие не происходит с сулиндаком. Исследование негативного взаимодействия проведено с диклофенаком.
Дифенгидрамин снижает (в 2,5 раза) клиренс метопролола до α-гидроксиметопролола через систему CYP 2D6 у лиц с быстрой гидроксиляцией. Эффекты метопролола усиливаются.
Гликозиды наперстянки: одновременный прием гликозидов наперстянки и блокаторов β-адренорецепторов может увеличивать время AV-проводимости и вызвать брадикардию.
Дилтиазем и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное ингибирующее действие на AV-проводимость и функцию синусного узла. При комбинированном лечении с дилтиаземом отмечали (сообщения о случаях) выраженную брадикардию.
Эпинефрин: после введения эпинефрина (адреналина) пациентам, которые применяли неселективные блокаторы β-адренорецепторов (включая пиндолол и пропранолол), развивалась выраженная АГ и брадикардия (примерно 10 сообщений). Эти клинические наблюдения были подтверждены в исследованиях с участием здоровых добровольцев. Кроме того, сделано предположение, что эпинефрин, который находится в анестетиках местного действия, может провоцировать развитие этих реакций в случае внутрисосудистого введения препарата. Риск, вероятно, ниже при применении кардиоселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Фенилпропаноламин (норэфедрин) в разовой дозе 50 мг может приводить к патологическому повышению диастолического АД у здоровых добровольцев. Пропранолол в целом противодействует повышению АД фенилпропаноламином. Однако блокаторы β-адренорецепторов могут провоцировать парадоксальные гипертензивные реакции у пациентов, применяющих фенилпропраноламин в высоких дозах. В нескольких случаях описан гипертонический криз при лечении только фенилпропаноламином.
Хинидин: хинидин ингибирует метаболизм метопролола у так называемых быстрых метаболизаторов (более 90% в Швеции) со значительным повышением уровней в плазме крови и вследствие этого — усилением блокады β-адренорецепторов. Соответствующее взаимодействие может возникать с другими блокаторами β-адренорецепторов, которые метаболизируются тем же ферментом (цитохром P450 2D6).
Клонидин: блокаторы β-адренорецепторов могут потенцировать гипертензивную реакцию при внезапной отмене клонидина. В случае, когда необходимо отменить сопутствующую терапию клонидином, блокаторы β-адренорецепторов следует отменить за несколько дней до отмены клонидина.
Рифампицин может стимулировать метаболизм метопролола, что приводит к снижению его уровней в плазме крови.
Пациенты, получающие одновременно с метопрололом другие блокаторы β-адренорецепторов (например глазные капли) или ингибиторы МАО, должны находиться под тщательным наблюдением. Назначение ингаляционных анестетиков пациентам, которые получают лечение блокаторами β-адренорецепторов, усиливает кардиодепрессивный эффект. У пациентов, которые получают блокаторы β-адренорецепторов, может возникнуть необходимость в коррекции дозы пероральных противодиабетических средств. Концентрация метопролола в плазме крови может повыситься, если одновременно вводить циметидин или гидралазин.
Несовместимость (при наличии). 40 мл (8 ампул) р-ра для инъекций Беталок, что соответствует 40 мг метопролола тартрата, могут быть добавлены к 1000 мл одного из следующих р-ров для инфузий: натрия хлорид 9 мг/мл, маннитол 150 мг/мл, глюкоза 100 мг/мл, глюкоза 50 мг/мл, фруктоза 200 мг/мл, инвертоза 100 мг/мл, р-р Рингера, р-р Рингера с глюкозой, р-р Рингера с ацетатом.
Нельзя добавлять Беталок, р-р для инъекций, 1 мг/мл, к Макодексу.
Передозировка
токсичность: у взрослого прием дозы 7,5 г стал причиной летальной интоксикации. Прием 100 мг 5-летним ребенком не сопровождался симптомами интоксикации после промывания желудка. Умеренную интоксикацию вызвала доза 450 мг у 12-летнего ребенка и доза 1,4 г — у взрослого, к серьезной интоксикации у взрослого привела доза 2,5 г, а доза 7,5 г — к очень серьезной интоксикации.
Симптомы: важнейшими являются сердечно-сосудистые симптомы, однако в некоторых случаях, особенно у детей и лиц молодого возраста, могут преобладать симптомы со стороны ЦНС и угнетение дыхания. Брадикардия, AV-блокада I–III степени, удлинение интервала Q–T (исключительный случай), асистолия, снижение АД, недостаточная периферическая перфузия, сердечная недостаточность, кардиогенный шок. Угнетение дыхания, остановка дыхания.
Другие симптомы: утомляемость, спутанность сознания, потеря сознания, мелкоразмашистый тремор, судороги, повышенное потоотделение, парестезии, бронхоспазм, тошнота, рвота, возможно спазм пищевода, гипогликемия (особенно у детей) или гипергликемия, гиперкалиемия. Влияние на почки. Транзиторный миастенический синдром. Одновременное употребление алкоголя, гипотензивных препаратов, хинидина или барбитуратов может ухудшить состояние пациента. Первые признаки передозировки могут возникать через 20 мин – 2 ч после приема препарата.
Лечение следует проводить в отделении, в котором возможно обеспечить проведение соответствующих терапевтических мероприятий, контроля и наблюдения.
Атропин, стимулятор адренорецепторов или водитель ритма для коррекции брадикардии и нарушений проводимости.
Терапевтические мероприятия при артериальной гипотензии, остром инфаркте миокарда и шоке должны включать надлежащее увеличение ОЦК, введение глюкагона (с последующей в/в инфузией глюкагона при необходимости), в/в введение стимулятора адренорецепторов, например добутамина, с добавлением агонистов α1-рецепторов до возникновения вазодилатации. Также можно выполнить в/в введение Ca2+.
Интубацию и ИВЛ следует проводить с очень широким спектром показаний. Можно использовать кардиостимулятор. В случае остановки кровообращения в связи с передозировкой может потребоваться проведение реанимационных мероприятий в течение нескольких часов.
Уменьшить выраженность бронхоспазма обычно можно путем применения бронходилататоров.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.