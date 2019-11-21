метопролол является субстратом фермента CYP 2D6. На концентрацию метопролола в плазме крови могут влиять препараты, ингибирующие CYP 2D6, например хинидин, тербинафин, пароксетин, флуоксетин, сертралин, целекоксиб, пропафенон и дифенгидрамин. В начале лечения этими препаратами может быть необходимо снижение дозы препарата Беталок у пациентов, получающих лечение этими препаратами.

Следует избегать одновременного приема препарата Беталок со следующими лекарственными средствами

Производные барбитуровой кислоты: барбитураты (исследовано для пентобарбитала) стимулируют метаболизм метопролола путем индукции фермента.

Пропафенон: у 4 пациентов, получавших лечение метопрололом, после приема пропафенона концентрации метопролола в плазме крови повышались в 2–5 раз, а у 2 пациентов возникли побочные эффекты, типичные для метопролола. Взаимодействие подтверждено у 8 здоровых добровольцев. Это взаимодействие, возможно, объясняется тем, что пропафенон, подобно хинидину, угнетает метаболизм метопролола через систему цитохрома P450 2D6. Результат такой комбинации, вероятно, непредсказуемый, поскольку пропафенон обладает также β-блокирующими свойствами.

Верапамил: в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов (описано для атенолола, пропранолола и пиндолола) верапамил может вызвать развитие брадикардии и снижение АД. Верапамил и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное ингибирующее действие на AV-проводимость и функцию синусного узла.

Одновременное применение препарата Беталок со следующими препаратами может потребовать коррекции дозы

Амиодарон: сообщение о клинических случаях подтверждает то, что у пациентов, принимающих амиодарон, может развиться выраженная синусовая брадикардия в случае одновременного применения с метопрололом. Амиодарон имеет исключительно длительный T ½ (около 50 дней), то есть взаимодействие может возникать в течение продолжительного времени после отмены препарата.

Антиаритмические препараты класса I: антиаритмические средства I класса и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное отрицательное инотропное действие, что может приводить к серьезным гемодинамическим побочным эффектам у пациентов с нарушенной функцией левого желудочка. Также следует избегать применения этой комбинации при синдроме слабости синусного узла и нарушении AV-проводимости. Такое взаимодействие лучше описано для дизопирамида.

НПВП и противоревматические препараты: показано, что НПВП противодействуют антигипертензивному действию блокаторов β-адренорецепторов. Главным образом, изучали индометацин. Вероятно, взаимодействие не происходит с сулиндаком. Исследование негативного взаимодействия проведено с диклофенаком.

Дифенгидрамин снижает (в 2,5 раза) клиренс метопролола до α-гидроксиметопролола через систему CYP 2D6 у лиц с быстрой гидроксиляцией. Эффекты метопролола усиливаются.

Гликозиды наперстянки: одновременный прием гликозидов наперстянки и блокаторов β-адренорецепторов может увеличивать время AV-проводимости и вызвать брадикардию.

Дилтиазем и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное ингибирующее действие на AV-проводимость и функцию синусного узла. При комбинированном лечении с дилтиаземом отмечали (сообщения о случаях) выраженную брадикардию.

Эпинефрин: после введения эпинефрина (адреналина) пациентам, которые применяли неселективные блокаторы β-адренорецепторов (включая пиндолол и пропранолол), развивалась выраженная АГ и брадикардия (примерно 10 сообщений). Эти клинические наблюдения были подтверждены в исследованиях с участием здоровых добровольцев. Кроме того, сделано предположение, что эпинефрин, который находится в анестетиках местного действия, может провоцировать развитие этих реакций в случае внутрисосудистого введения препарата. Риск, вероятно, ниже при применении кардиоселективных блокаторов β-адренорецепторов.

Фенилпропаноламин (норэфедрин) в разовой дозе 50 мг может приводить к патологическому повышению диастолического АД у здоровых добровольцев. Пропранолол в целом противодействует повышению АД фенилпропаноламином. Однако блокаторы β-адренорецепторов могут провоцировать парадоксальные гипертензивные реакции у пациентов, применяющих фенилпропраноламин в высоких дозах. В нескольких случаях описан гипертонический криз при лечении только фенилпропаноламином.

Хинидин: хинидин ингибирует метаболизм метопролола у так называемых быстрых метаболизаторов (более 90% в Швеции) со значительным повышением уровней в плазме крови и вследствие этого — усилением блокады β-адренорецепторов. Соответствующее взаимодействие может возникать с другими блокаторами β-адренорецепторов, которые метаболизируются тем же ферментом (цитохром P450 2D6).

Клонидин: блокаторы β-адренорецепторов могут потенцировать гипертензивную реакцию при внезапной отмене клонидина. В случае, когда необходимо отменить сопутствующую терапию клонидином, блокаторы β-адренорецепторов следует отменить за несколько дней до отмены клонидина.

Рифампицин может стимулировать метаболизм метопролола, что приводит к снижению его уровней в плазме крови.

Пациенты, получающие одновременно с метопрололом другие блокаторы β-адренорецепторов (например глазные капли) или ингибиторы МАО, должны находиться под тщательным наблюдением. Назначение ингаляционных анестетиков пациентам, которые получают лечение блокаторами β-адренорецепторов, усиливает кардиодепрессивный эффект. У пациентов, которые получают блокаторы β-адренорецепторов, может возникнуть необходимость в коррекции дозы пероральных противодиабетических средств. Концентрация метопролола в плазме крови может повыситься, если одновременно вводить циметидин или гидралазин.

Несовместимость (при наличии). 40 мл (8 ампул) р-ра для инъекций Беталок, что соответствует 40 мг метопролола тартрата, могут быть добавлены к 1000 мл одного из следующих р-ров для инфузий: натрия хлорид 9 мг/мл, маннитол 150 мг/мл, глюкоза 100 мг/мл, глюкоза 50 мг/мл, фруктоза 200 мг/мл, инвертоза 100 мг/мл, р-р Рингера, р-р Рингера с глюкозой, р-р Рингера с ацетатом.

Нельзя добавлять Беталок, р-р для инъекций, 1 мг/мл, к Макодексу.