эффективность препарата будет максимальной, если пациент соблюдает правильный режим работы и отдыха. Следует избегать продолжительного пребывания в положении стоя или сидя, поднятия тяжелых вещей, ношения узкой обуви, продолжительного пребывания на солнце и в горячих помещениях. Лечебная гимнастика, ношение медицинских компрессионных чулок способствуют нормализации микроциркуляции и повышают эффективность препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенного действия диосмина на плод. До настоящего времени в клинической практике нет сообщений о любых побочных эффектах при применении препарата у беременных. Но, учитывая, что нельзя полностью исключить вероятное отрицательное влияние, применение препарата возможно только по жизненным показаниям, если ожидаемый терапевтический эффект преобладает над возможными рисками. Лечение проводится только по назначению врача и отменяется за 2–3 нед до родов.

В связи с отсутствием данных о проникновении препарата в грудное молоко, его не назначают женщинам, кормящим грудью.

Дети. Не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Не влияет.