Вазокет® (Vasoket) (169848) - инструкция по применению ATC-классификация
Вазокет инструкция по применению
Фармакологические свойства
диосмин выявляет флеботонизирующее действие: повышает тонус вен (дозозависимый эффект), уменьшает венозный застой; улучшает лимфатический дренаж: повышает тонус и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление; улучшает микроциркуляцию: повышает резистентность капилляров (дозозависимый эффект) и уменьшает их проницаемость, за счет чего улучшается трофика тканей; уменьшает адгезию лейкоцитов к венозной стенке и миграцию в паравенозные ткани, оказывает умеренное противовоспалительное и антиагрегантное действие. Усиливает сосудосуживающее влияние адреналина, норадреналина, серотонина, блокирует образование свободных радикалов, синтез простагландинов и тромбоксана.
После перорального приема препарат быстро всасывается в ЖКТ и определяется в плазме крови через 2 ч. Cmax в плазме крови достигается через 5 ч после приема. Равномерно распределяется и накапливается во всех слоях стенки глубоких вен и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени — в почках, печени, легких и других органах. Селективное накопление диосмина и/или его метаболитов в венозных сосудах достигает максимума через 9 ч после приема и сохраняется на протяжении 96 ч. Выводится диосмин с мочой (79%), калом (11%), желчью (2,4%).
Показания Вазокет
варикозное расширение вен нижних конечностей;
хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей;
острый геморрой;
повышенная ломкость капилляров, нарушение микроциркуляции.
Применение Вазокет
при варикозном расширении вен нижних конечностей и начальной стадии хронической лимфовенозной недостаточности: 1 таблетка в сутки утром перед завтраком. Продолжительность курса лечения определяет врач, в зависимости от характера течения заболевания. Курс лечения составляет 1–2 мес. При тяжелых формах срок лечения может составлять до 4 мес, при трофических изменениях и язвах — ≥6 мес. Курс лечения по назначению врача можно повторить через 2–3 мес.
При остром геморрое: 2–3 таблетки в сутки во время приема пищи на протяжении 7 дней, при необходимости лечение продолжают по 1 таблетке 1 раз в сутки до 1–2 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, кожная сыпь, зуд; диспептические явления, которые в единичных случаях требуют перерыва в лечении; головная боль.
Особые указания
эффективность препарата будет максимальной, если пациент соблюдает правильный режим работы и отдыха. Следует избегать продолжительного пребывания в положении стоя или сидя, поднятия тяжелых вещей, ношения узкой обуви, продолжительного пребывания на солнце и в горячих помещениях. Лечебная гимнастика, ношение медицинских компрессионных чулок способствуют нормализации микроциркуляции и повышают эффективность препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенного действия диосмина на плод. До настоящего времени в клинической практике нет сообщений о любых побочных эффектах при применении препарата у беременных. Но, учитывая, что нельзя полностью исключить вероятное отрицательное влияние, применение препарата возможно только по жизненным показаниям, если ожидаемый терапевтический эффект преобладает над возможными рисками. Лечение проводится только по назначению врача и отменяется за 2–3 нед до родов.
В связи с отсутствием данных о проникновении препарата в грудное молоко, его не назначают женщинам, кормящим грудью.
Дети. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
диосмин может усиливать сосудосуживающее действие эпинефрина, норэпинефрина.
Передозировка
не описана. Вероятно, возможны проявления гиперчувствительности, которые требуют отмены препарата, применения десенсибилизирующей терапии.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.