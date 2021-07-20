следует ограничить употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих кофеин. Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими ксантины. Необходимо соблюдать осторожность при сочетанном применении Аэрофиллина и симпатомиметиков. Одновременное применение таких лекарственных средств, как эритромицин, тролеандомицин, линкомицин, клиндамицин, аллопуринол, циметидин, вакцина против гриппа, пропранолол, а также при взаимодействии ксантинов с дисульфирамом, флувоксамином, интерфероном альфа, пероральными контрацептивами может замедляться выведение производных ксантина, при этом может повышаться уровень препарата в плазме крови. В таких случаях следует снизить дозу препарата.

При применении фенитоина, других противосудорожных средств и табакокурении, а также при взаимодействии ксантинов с рифампицином, ритонавиром, сульфинпиразоном может ускоряться элиминация производных ксантина, при этом T ½ уменьшается. В этих случаях следует повысить дозу препарата.

У ксантинов отмечен токсический синергизм с эфедрином, галотаном или кетамином, также он может противодействовать действию аденозина и других блокаторов нейромышечной передачи.

Элиминация лития может повыситься с последующим уменьшением выраженности эффекта.

Ксантины могут усилить гипокалиемию, вызванную гипоксией или связанную с применением стимуляторов β 2 -адренорецепторов (агонисты β 2 -адренорецепторов), кортикостероидов и диуретических препаратов.

Учитывая фармакологические причины, следует избегать одновременного применения ксантинов и блокаторов β-адренорецепторов, поскольку последние приводят к возникновению бронхоспазма.