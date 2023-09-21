ДОКСОФИЛЛИН (DOXOFYLLINUM) Действующее вещество
бронхолитическое действие; оказывает влияние исключительно на гладкие мышцы бронхов и легочных сосудов, что приводит к бронходилатации; не оказывает стимулирующего действия на ЦНС и не влияет на работу сердца, сосудов и почек. При высоких концентрациях доксофиллин способен подавлять высвобождение клеточного гистамина.
БА, заболевания легких с бронхиальным спастическим компонентом (ХОБЛ).
таблетки: дозы устанавливаются индивидуально в зависимости от возраста, массы тела и особенностей метаболизма пациента; средняя суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет 800–1200 мг (1 таблетка 2–3 раза в сутки), детям от 6 до 12 лет — по ½ таблетки 2–3 раза в сутки (12–18 мг/кг в сутки).
гиперчувствительность к доксофиллину или другим производным ксантина; острый инфаркт миокарда; артериальная гипотензия, период кормления грудью.
тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, желудочно-пищеводный рефлюкс; диарея, диспепсия, раздражительность, головная боль, бессонница, головокружение, тремор, экстрасистолия, сердцебиение, тахипноэ; гипергликемия, альбуминурия; анафилактический шок (ангионевротический отек).
не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими ксантин. Следует ограничить прием пищевых продуктов и напитков, содержащих кофеин.
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с симпатомиметиками.
При одновременном применении доксофиллина с другими лекарственными средствами, таких как эритромицин, тролеандомицин, линкомицин, клиндамицин, аллопуринол, циметидин, вакцина против гриппа, пропранолол, а также при взаимодействии ксантинов с дисульфирамом, флувоксамином, интерфероном альфа, пероральными контрацептивами может замедляться выведение производных ксантина, при этом может повышаться уровень препарата в плазме крови. В таких случаях следует уменьшить дозу препарата.
При одновременном применении доксофиллина с фенитоином, другими противосудорожными средствами и табачным дымом, а также при взаимодействии ксантинов с рифампицином, ритонавиром, сульфинпиразоном может ускоряться выведение производных ксантина, при этом уменьшается Т½. В этих случаях следует увеличить дозу препарата.
У ксантинов отмечен токсический синергизм с эфедрином, а также галотаном или кетамином, также возможно противодействие влиянию аденозина и других нервно-мышечных блокаторов.
Выведение лития может увеличиться с последующей утратой эффекта.
Ксантины могут усилить гипокалиемию, вызванную гипоксией или связанную с применением агонистов β2-адренорецепторов, кортикостероидов и диуретиков.
Следует избегать одновременного применения ксантинов и блокаторов β2-адренорецепторов (приводит к возникновению бронхоспазма).
симптомы: аритмия, судороги (тонические, клонические), ажитация, усиление диуреза, усиление проявлений побочных реакций.
Специфического антидота нет, при передозировке следует применять симптоматическую терапию сердечной недостаточности, противосудорожную терапию. После исчезновения признаков интоксикации терапию можно возобновить.