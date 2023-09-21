не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими ксантин. Следует ограничить прием пищевых продуктов и напитков, содержащих кофеин.

Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с симпатомиметиками.

При одновременном применении доксофиллина с другими лекарственными средствами, таких как эритромицин, тролеандомицин, линкомицин, клиндамицин, аллопуринол, циметидин, вакцина против гриппа, пропранолол, а также при взаимодействии ксантинов с дисульфирамом, флувоксамином, интерфероном альфа, пероральными контрацептивами может замедляться выведение производных ксантина, при этом может повышаться уровень препарата в плазме крови. В таких случаях следует уменьшить дозу препарата.

При одновременном применении доксофиллина с фенитоином, другими противосудорожными средствами и табачным дымом, а также при взаимодействии ксантинов с рифампицином, ритонавиром, сульфинпиразоном может ускоряться выведение производных ксантина, при этом уменьшается Т ½ . В этих случаях следует увеличить дозу препарата.

У ксантинов отмечен токсический синергизм с эфедрином, а также галотаном или кетамином, также возможно противодействие влиянию аденозина и других нервно-мышечных блокаторов.

Выведение лития может увеличиться с последующей утратой эффекта.

Ксантины могут усилить гипокалиемию, вызванную гипоксией или связанную с применением агонистов β 2 -адренорецепторов, кортикостероидов и диуретиков.

Следует избегать одновременного применения ксантинов и блокаторов β 2 -адренорецепторов (приводит к возникновению бронхоспазма).