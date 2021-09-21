Барол (Barol) (169792) - инструкция по применению ATC-классификация
Барол инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Механизм действия. Рабепразол относится к классу антисекреторных соединений, замещенных бензимидазолов, не имеет антихолинергических свойств и не является антагонистом Н2-рецепторов, но угнетает секрецию желудочной кислоты путем специфического ингибирования фермента Н+/К+-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток желудка (кислотная, или протонная помпа). Эффект является дозозависимым и приводит к ингибированию как базального, так и стимулированного выделения кислоты, независимо от раздражителя. Рабепразол имеет слабощелочные свойства, во всех дозах быстро абсорбируется и концентрируется в париетальных клетках. Рабепразол превращается в активную сульфонамидную форму путем протонирования и, таким образом, реагирует с доступными остатками цистеина протонного насоса.
После приема внутрь 20 мг рабепразола антисекреторный эффект наблюдается через 1 ч и достигает максимума через 2–4 ч. Эффект подавления базальной функции и стимулирования пищей секреции кислоты через 23 ч после приема первой дозы рабепразола составлял 69 и 82% соответственно, а продолжительность этого эффекта достигала 48 ч. Эффективность рабепразола по угнетению секреции кислоты несколько усиливается в процессе ежедневного приема 1 таблетки, но стабильное угнетение секреции достигается через 3 дня после начала приема этого препарата. После завершения приема рабепразола секреторная активность нормализуется в течение 2–3 дней.
Снижение кислотности желудка независимо от любых факторов, включая ингибиторы протонной помпы, такие как рабепразол, увеличивает количество бактерий в пищеварительном тракте. Лечение ингибиторами протонной помпы повышает риск желудочно-кишечных инфекций, таких как Salmonella, Campylobacter и Clostridium difficile.
В ходе исследований пациенты принимали 10 или 20 мг рабепразола 1 раз в сутки в течение 43 мес. В первые 2–8 нед терапии концентрация гастрина в сыворотке крови повышалась, что отражало угнетение секреции кислоты. Концентрация гастрина возвращалась к исходному уровню, как правило, в течение 1–2 нед после прекращения лечения.
Изучение биоптатов дна и антрального отдела желудка у пациентов, получавших рабепразол или препарат сравнения в течение 8 нед, не выявило никаких гистологических изменений, выраженного гастрита, повышения частоты атрофического гастрита, метаплазии кишечника и распространения инфекции Helicobacter pylori. При проведении длительного лечения в течение 36 мес не выявлено никаких существенных изменений в результатах указанных анализов.
На сегодняшний день нет данных о системных эффектах со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, вызванных приемом рабепразола. Пероральное применение 20 мг рабепразола в сутки в течение 2 нед не влияло на функцию щитовидной железы, метаболизм углеводов, а также на концентрацию в крови паратиреоидного гормона, кортизола, эстрогенов, тестостерона, пролактина, холецистокинина, секретина, глюкагона, фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, ренина, альдостерона и соматотропного гормона.
Исследования с участием здоровых добровольцев показали отсутствие клинически значимого взаимодействия между рабепразолом и амоксициллином.
Рабепразол не оказывает негативного влияния на уровни в плазме крови амоксициллина и кларитромицина при одновременном применении с целью эрадикации инфекции H. pylori в верхнем отделе ЖКТ.
Фармакокинетика. Абсорбция. Барол — кишечно-растворимые капсулы. Абсорбция рабепразола начинается только после того, как капсула проходит желудок. Натрия рабепразол быстро абсорбируется в кишечнике. Сmax рабепразола в плазме крови достигается через 3,5 ч после приема дозы 20 мг. Сmax в плазме крови и AUC рабепразола носят линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг. Биодоступность после перорального применения 20 мг (по сравнению с в/в введением) составляет около 52%, в основном в связи с метаболизмом первичного прохождения. Кроме того, биодоступность не повышается при многократном приеме рабепразола. У здоровых добровольцев Т½ из плазмы крови составлял около 1 ч (0,7–1,5 ч), а суммарный клиренс составляет, согласно оценкам, 283±98 мл/мин.
Распределение. У людей степень связывания рабепразола с белками плазмы крови составляет почти 97%.
Метаболизм и экскреция. Как и другие представители класса ингибиторов протонной помпы, рабепразол метаболизируется цитохромом Р450 (CYP) печеночной системы метаболизма лекарственных средств. Исследования in vitro с микросомами печени человека показали, что рабепразол метаболизируется изоферментами CYP (CYP 2C19 и CYP 3A4). При ожидаемом уровне в плазме крови человека рабепразол не индуцирует и не подавляет CYP 3A4. Однако исследования in vitro не могут всегда быть экстраполированы относительно ситуаций in vivo, эти результаты показывают, что взаимодействия между рабепразолом и циклоспорином не ожидается. У человека главными метаболитами, имеющимися в плазме крови, являются тиоэфир (М1) и карбоновая кислота (М6), а второстепенные метаболиты, присутствующие в низких концентрациях, представлены сульфоном (М2), диметилтиоэфиром (М4) и конъюгатом меркаптуровой кислоты (М5). Незначительной антисекреторной активностью обладает только диметиловый метаболит (МЗ), однако он не содержится в плазме крови.
После однократного приема 20 мг меченого 14С рабепразола неизмененный рабепразол в моче не выявлялся. Около 90% указанной дозы элиминировалось с мочой преимущественно в виде двух метаболитов: конъюгата меркаптуровой кислоты (М5) и карбоновой кислоты (М6). Часть оставшейся дозы была обнаружена в каловых массах.
Половые особенности. Поскольку разовая доза 20 мг рабепразола подобрана по массе тела и ростом человека, половые особенности не влияют на фармакокинетические параметры.
Почечная недостаточность. У пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью, находящихся на поддерживающем гемодиализе (клиренс креатинина <5 мл/мин/1,73 м²), распределение рабепразола был очень похоже на таковое у здоровых добровольцев. AUC рабепразола и Cmax для таких пациентов были почти на 35% повышены по сравнению с таковыми у здоровых добровольцев. Среднее значение Т½ составляет 0,82 ч у здоровых добровольцев, 0,95 ч у пациентов, находящихся на гемодиализе, и 3,6 ч у постдиализных больных. Клиренс лекарственного средства у пациентов с почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, был примерно вдвое выше, чем у здоровых добровольцев.
Печеночная недостаточность. После однократной дозы 20 мг рабепразола у пациентов с умеренным хроническим поражением печени AUC увеличена вдвое и выявлено 2–3-кратное увеличение Т½ рабепразола по сравнению с таковыми у здоровых добровольцев. Следовательно, при ежедневном применении препарата в дозе 20 мг в течение 7 дней AUC должна увеличиваться не менее чем в 1,5 раза, а изменения пиковых концентраций в плазме крови — до 1,2. Т½ рабепразола у пациентов с поражением печени составлял 12,3 ч по сравнению с 2,1 ч у здоровых добровольцев. Фармакодинамический ответ (рН-метрия желудочного содержимого) для двух групп пациентов был подобен по терапевтическим показаниям.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста элиминация рабепразола несколько снижена. После 7 дней приема рабепразола по 20 мг/сут у лиц пожилого возраста AUC была примерно вдвое больше, Сmах увеличивалась на 60%, а Т½ увеличивался на 30% по сравнению с таковыми у молодых здоровых добровольцев. Однако следует отметить отсутствие признаков кумуляции рабепразола.
Полиморфизм CYP 2C19. При назначении дозы рабепразола 20 мг/сут в течение 7 дней у пациентов, имеющих замедленный метаболизм CYP 2C19, уровни AUC и Т½ были выше примерно в 1,9 и 1,6 раза соответственно по сравнению с пациентами с быстрым метаболизмом; одновременно Cmax увеличивалась лишь на 40%.
Показания Барол
– активная пептическая язва двенадцатиперстной кишки;
– активная доброкачественная язва желудка;
– эрозивная или язвенная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
– длительное лечение ГЭРБ (поддерживающая терапия ГЭРБ);
– симптоматическое лечение ГЭРБ от умеренной до очень тяжелой степени (симптоматическое лечение ГЭРБ);
– синдром Золлингера — Эллисона;
– в комбинации с соответствующими антибактериальными схемами для эрадикации H. pylori у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Применение Барол
взрослые, в том числе пациенты пожилого возраста
Активная язва двенадцатиперстной кишки и активная доброкачественная язва желудка: рекомендуемая доза при этих заболеваниях составляет 20 мг 1 раз в сутки утром.
У большинства пациентов с активной пептической язвой двенадцатиперстной кишки время, необходимое для заживления язвы, составляет до 4 нед. Однако некоторым пациентам для выздоровления следует принимать препарат дополнительно в течение еще 4 нед. У большинства пациентов с активной доброкачественной язвой желудка заживление происходит за 6 нед, но некоторым пациентам, не чувствительным к лечению, для заживления язв следует принимать препарат дополнительно в течение еще 6 нед.
Эрозивная или язвенная ГЭРБ: рекомендуемая доза при этих заболеваниях составляет 20 мг 1 раз в сутки в течение 4–8 нед.
Длительное лечение ГЭРБ (поддерживающая терапия ГЭРБ): для длительного лечения можно применять поддерживающие дозы 10 или 20 мг 1 раз в сутки (в зависимости от эффективности лечения).
Симптоматическое лечение ГЭРБ от умеренной до очень тяжелой степени: пациентам без эзофагита препарат назначают в дозе 10 мг 1 раз в сутки. Если после 4 нед лечения симптомы не исчезают, следует провести дополнительное обследование пациента. Как только симптомы исчезнут, дальнейшего контроля симптомов можно достичь использованием режима «по требованию»: применять 10 мг 1 раз в сутки по необходимости.
Синдром Золлингера — Эллисона: дозу подбирают индивидуально.
Рекомендованная начальная доза — 60 мг 1 раз в сутки. Дозу можно постепенно повышать до 120 мг/сут при клинической необходимости. Можно применять разовую дозу до 100 мг/сут. При необходимости приема 120 мг/сут дозу делят на 2 приема по 60 мг. Продолжительность лечения зависит от клинической необходимости.
Некоторые больные с синдромом Золлингера — Эллисона получали лечение рабепразолом натрия в течение 1 года.
Эрадикация Н. pylori: пациентам с Н. pylori следует применять соответствующие комбинации препарата с антибиотиками. Рекомендуется назначение в течение 7 дней: Барол 20 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки и амоксициллин 1 г 2 раза в сутки.
По показаниям, требующим приема только 1 раз в сутки, таблетки следует принимать утром до еды. Хотя ни прием в первой половине дня, ни прием пищи не продемонстрировали влияния на действие рабепразола, этот режим применения более благоприятный для лечения. Таблетки нельзя разжевывать или измельчать, их следует глотать целиком.
Нарушение функции почек и печени. Пациентам с нарушениями функции почек или печени не требуется коррекции дозы препарата. Для информации по применению препарата для лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени см. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к рабепразолу, замещенным бензимидазолам или другим компонентам препарата;
– одновременное применение с атазанавиром;
– период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось, были головная боль, диарея, боль в животе, астения, метеоризм, сыпь и сухость во рту. Отмечавшиеся побочные эффекты были в основном незначительными, умеренными и быстро проходили.
Инфекции и инвазии: инфекции.
Со стороны крови: анемия, эозинофилия, эритропения, лимфопения, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения и лейкоцитоз.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность (включая крапивницу, отек лица, артериальную гипотензию и диспноэ, эритему, острые системные аллергические реакции, которые обычно исчезают после прекращения лечения).
Со стороны метаболизма: анорексия, гипомагниемия, гипонатриемия.
Со стороны психики: бессонница, нервозность, депрессия, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, головокружение, слабость в конечностях, онемение конечностей, гипестезия, снижение силы сжатия кисти, нарушение речи, дезориентация, делирий, кома.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, повышение внутриглазного давления.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: периферические отеки, АГ, пальпитация.
Со стороны дыхательной системы: кашель, фарингит, ринит, бронхит, синусит, глоссит.
Со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм, ощущение переполнения и тяжести в желудке, кандидоз, диспепсия, сухость во рту, отрыжка, гастрит, стоматит, нарушение вкуса, энтерит, эзофагит, хейлит, изжога, геморрой.
Со стороны пищеварительной системы: гепатит, желтуха, печеночная энцефалопатия (в редких случаях печеночная энцефалопатия отмечалась у пациентов с циррозом печени).
Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, эритема (острые системные аллергические реакции, обычно исчезающие после прекращения лечения), зуд, повышенное потоотделение, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, буллезные реакции.
Со стороны костно-мышечной системы: неспецифическая боль, боль в спине, миалгия, судороги в нижних конечностях, артралгия, перелом шейки бедра, запястья или позвоночника.
Со стороны мочевыделительной системы: инфекции мочевыводящих путей, интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы: гинекомастия, усиление эрекции.
Общие расстройства: астения, гриппоподобный синдром, недомогание, боль в груди, озноб, жар, жажда, алопеция.
Лабораторные показатели: повышение уровня печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ), ЛДГ, гамма-глутамилтрансферазы, КФК, общего билирубина, увеличение массы тела, протеинурия, повышение уровня общего ХС, ТГ, азота мочевины, тироксинсвязывающего глобулина, КФК, мочевой кислоты, глюкозы в моче, гипераммониемия.
Следует соблюдать осторожность при назначении лечения рабепразолом пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени.
Побочные реакции, которые имеют клиническое значение: шок и анафилактические реакции; панцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, фульминантная форма гепатита, нарушение функции печени, желтуха; интерстициальная пневмония, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема, острая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит, гипонатриемия, рабдомиолиз.
Побочные реакции, которые имеют клиническое значение и свойственны ингибиторам протонной помпы: нарушение зрения, ангионевротический отек, бронхиальный спазм, спутанность сознания.
Особые указания
следует соблюдать осторожность при назначении рабепразола пациентам с известной гиперчувствительностью к лекарствам. Риск перекрестной гиперчувствительности с другими ингибиторами протонной помпы или замещенными бензимидазолами не исключается.
Применение у пациентов пожилого возраста. Рабепразол метаболизируется исключительно в печени. Поскольку с возрастом физиологическая функция печени может ослабляться, у пациентов пожилого возраста могут возникнуть побочные реакции. Поэтому пациентам пожилого возраста следует находиться под наблюдением и соблюдать рекомендации по дозировке и продолжительности лечения.
Симптоматическое улучшение от лечения рабепразолом не исключает наличия злокачественной опухоли желудка или пищевода, поэтому перед назначением рабепразола следует исключить наличие злокачественной опухоли.
Пациентов, которые проходят длительный курс лечения (особенно тех, кто лечится более 1 года), следует регулярно обследовать.
Риск развития реакций перекрестной гиперчувствительности при применении с другими ингибиторами протонной помпы или замещенными бензимидазолами не исключается.
Пациентов следует предупредить, что капсулы Барола нельзя разжевывать или измельчать, а необходимо глотать целиком.
Рабепразол не рекомендуется применять у детей, поскольку нет опыта применения у этой категории пациентов.
Сообщалось о патологических изменениях крови (тромбоцитопения и нейтропения). В большинстве случаев других этиологических факторов не выявляли; изменения крови были неосложненными и исчезали после отмены рабепразола.
Отклонения показателей печеночных ферментов от нормы наблюдались как в ходе клинических исследований, так и в постмаркетинговом периоде. В большинстве случаев других этиологических факторов не выявляли; нарушения были неосложненными и исчезали после отмены рабепразола.
В ходе исследований у пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции печени не отмечено значительной разницы в частоте побочных эффектов при приеме рабепразола по сравнению с таковой у контрольной группы соответствующего пола и возраста. Врачу следует соблюдать осторожность при назначении рабепразола на ранних стадиях терапии пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени, поскольку отсутствуют клинические данные по применению препарата у пациентов этой группы.
Во время лечения рабепразолом рекомендуется периодически проводить гематологические и биохимические исследования.
Одновременное применение атазанавира и рабепразола не рекомендуется.
Лечение ингибиторами протонной помпы, включая рабепразол, может повышать риск возникновения желудочно-кишечных инфекций, таких как Salmonella, Campylobacter и Clostridium difficile.
Риск переломов. Ингибиторы протонной помпы, особенно при применении высоких доз и в течение длительного времени (более 1 года), могут повышать риск переломов бедра, запястья и позвонков, преимущественно у пациентов пожилого возраста или у пациентов с имеющимися другими факторами риска. Обсервационные исследования предполагают, что ингибиторы протонной помпы могут повышать общий риск переломов на 10–40%. Также риск может быть повышенным вследствие других факторов. Пациентам с риском остеопороза следует проходить соответствующее лечение и принимать витамин D и кальций.
Гипомагниемия. О случаях тяжелой гипомагниемии сообщалось у пациентов, принимавших ингибиторы протонной помпы в течение не менее 3 мес и, в большинстве случаев, в течение года. Могут возникнуть серьезные проявления гипомагниемии, такие как слабость, тетания, делирий, судороги, головокружение и желудочковая аритмия. У большинства пациентов гипомагниемия исчезала после прекращения приема ингибиторов протонной помпы и заместительной терапии препаратами магния.
Пациентам при длительном одновременном применении с дигоксином или препаратами, которые приводят к гипомагниемии (например диуретики), необходимо проводить мониторинг уровня магния в крови до начала и периодически во время лечения.
Функция щитовидной железы. Рекомендуется контролировать функцию щитовидной железы во время лечения рабепразолом.
Особенности проведения дыхательных тестов. Результаты С-уреазных дыхательных тестов могут быть ложноотрицательные во время приема ингибиторов протонной помпы, таких как рабепразол, и антибиотиков, таких как амоксициллин, кларитромицин и метронидазол. Поэтому для определения наличия H. pylori дыхательные тесты следует проводить не ранее чем через 4 нед после окончания лечения такими препаратами.
Лечение неэрозивной рефлюксной болезни показано пациентам с повторяющимися рефлюкс-симптомами, в частности изжогой и кислотным рефлюксом (около 2 раз в неделю). Применение рабепразола может скрывать симптомы злокачественной опухоли (например рака желудка или кишечника) и другие заболевания ЖКТ. Поэтому следует исключить наличие данных заболеваний перед назначением рабепразола.
При назначении рабепразола пациенту с рефлюксной болезнью без эрозий врачу следует подтвердить эффективность лечения после 2 нед применения препарата. Если симптомы не исчезли, есть вероятность, что рефлюксная болезнь не является причиной их возникновения. В таком случае врач должен применить другой метод лечения.
Если рабепразол назначают с целью эрадикации Helicobacter pylori, важно обратить внимание на противопоказания, особенности применения, клинически значимые побочные реакции и другие предостережения, указанные в инструкции для медицинского применения других лекарственных средств, которые принимают с целью эрадикации.
Литературные данные предполагают, что одновременное применение ингибиторов протонной помпы и метотрексата (преимущественно в высоких дозах) может повысить уровень метотрексата и/или его метаболитов в сыворотке крови, что может привести к метотрексат-зависимой токсичности. В случае необходимости применения высоких доз метотрексата следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения ингибиторами протонной помпы.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Нет данных о безопасности применения рабепразола в период беременности.
Применение Барола в период беременности противопоказано.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли рабепразол в грудное молоко женщин. Соответствующие исследования не проводились.
Барол не назначают женщинам в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая фармакодинамику рабепразола и свойственный ему профиль побочных эффектов, можно считать, что Барол не должен негативно влиять на управление транспортными средствами или другими механизмами. В то же время в случае возникновения сонливости рекомендуется избегать управления транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Барол не применяют у детей, поскольку отутствует опыт применения у этой категории пациентов.
Взаимодействия
система цитохрома P450 (CYP). Рабепразол метаболизируется системой печеночных ферментов цитохрома P450, а именно CYP 2C19 и CYP 3A4.
Исследования показали, что рабепразол не имеет фармакокинетического или клинически значимого взаимодействия с варфарином, фенитоином, теофиллином или диазепамом, каждый из которых метаболизируется CYP.
Взаимодействия, вызванные подавлением секреции желудочной кислоты. Рабепразол вызывает сильное и длительное снижение выработки соляной кислоты. Таким образом, рабепразол может взаимодействовать с препаратами, абсорбция которых зависит от рН желудочного содержимого. Одновременное применение рабепразола и кетоконазола или итраконазола может привести к снижению концентрации последних в плазме крови, а применение с дигоксином может привести к повышению концентрации последнего. Таким образом, отдельным пациентам, которые применяют указанные препараты вместе с Баролом, следует находиться под наблюдением врача для определения необходимости в коррекции дозы.
Антациды. Во время клинических испытаний пациенты одновременно с Баролом принимали при необходимости антациды; в ходе специального исследования не выявлено взаимодействия препарата с антацидами, такими как алюминий или магния гидроксид.
Атазанавир. Одновременное применение атазанавира 300 мг/ритонавира 100 мг с омепразолом (40 мг 1 раз в сутки) или атазанавира 400 мг с лансопразолом (60 мг 1 раз в сутки) у здоровых добровольцев приводило к значительному снижению экспозиции атазанавира. Абсорбция атазанавира зависит от рН. Хотя исследования не проводили, ожидаются схожие результаты применения других ингибиторов протонной помпы. Ингибиторы протонной помпы, включая рабепразол, не следует применять в комбинации с атазанавиром.
Метотрексат. Сообщение о побочных реакциях, опубликованные данные популяционных фармакокинетических исследований и ретроспективные анализы предполагают, что одновременное применение метотрексата и ингибиторов протонной помпы (преимущественно при высоких дозах) может привести к повышению уровня метотрексата и/или его метаболита гидроксиметотрексата в сыворотке крови. Хотя никаких формальных исследований не проводили.
Клопидогрел. Одновременное применение клопидогрела и рабепразола у здоровых добровольцев не оказывало клинически важного влияния на концентрацию активного метаболита клопидогрела. Коррекции дозы не требуется.
Пища. Исследования показали, что прием пищи с низким содержанием жиров не влияет на абсорбцию рабепразола. Прием рабепразола с жирной пищей может задержать абсорбцию на 4 ч и более, однако Cmax и уровень абсорбции остаются неизмененными.
Циклоспорин. Исследования in vitro обнаружили, что рабепразол ингибирует метаболизм циклоспорина. Этот уровень ингибирования аналогичный уровню ингибирования препаратом.
Лекарственные средства, не рекомендованные для одновременного применения с рабепразолом
|Лекарственное средство
|Признаки взаимодействия
|Механизм и факторы риска
|Атазанавира сульфат
|Терапевтическое действие атазанавира может уменьшиться
|Благодаря своему антисекреторному действию рабепразол повышает рН желудка, снижает растворимость атазанавира сульфата и тем самым снижает его концентрацию в плазме крови
Лекарственные средства, которые следует назначать с осторожностью
|Лекарственное средство
|Признаки взаимодействия
|Механизм и факторы риска
|Дигоксин
Метилдигоксин
|Концентрация дигоксина и метилдигоксина в крови может повыситься
|Благодаря своему антисекреторному действию рабепразол повышает рН желудка, что приводит к ускоренной абсорбции дигоксина и метилдигоксина
|Итраконазол
Гефитиниб
|Концентрация итраконазола и гефитиниба в крови может снизиться
|Благодаря своему антисекреторному действию рабепразол повышает рН желудка, снижает растворимость атазанавира сульфата и тем самым снижает его концентрацию в плазме крови
|Антациды, содержащие алюминия гидроксид/магния гидроксид
|Концентрация рабепразола может снижаться при одновременном применении с антацидами
Передозировка
опыт умышленной или случайной передозировки ограничен. Никаких симптомов, связанных с передозировкой, не обнаружено. Максимальная исследованная доза не превышала 180 мг рабепразола 1 раз в сутки во время лечения синдрома Золлингера — Эллисона.
Специфический антидот для Барола неизвестен. Рабепразол хорошо связывается с белками плазмы крови и не выводится во время диализа. При передозировке необходимо проводить симптоматическую и поддерживающую терапию.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.