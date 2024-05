Фармакодинамика. Механизм действия. Рабепразол относится к классу антисекреторных соединений, замещенных бензимидазолов, не имеет антихолинергических свойств и не является антагонистом Н 2 -рецепторов, но угнетает секрецию желудочной кислоты путем специфического ингибирования фермента Н+/К+-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток желудка (кислотная, или протонная помпа). Эффект является дозозависимым и приводит к ингибированию как базального, так и стимулированного выделения кислоты, независимо от раздражителя. Рабепразол имеет слабощелочные свойства, во всех дозах быстро абсорбируется и концентрируется в париетальных клетках. Рабепразол превращается в активную сульфонамидную форму путем протонирования и, таким образом, реагирует с доступными остатками цистеина протонного насоса.

После приема внутрь 20 мг рабепразола антисекреторный эффект наблюдается через 1 ч и достигает максимума через 2–4 ч. Эффект подавления базальной функции и стимулирования пищей секреции кислоты через 23 ч после приема первой дозы рабепразола составлял 69 и 82% соответственно, а продолжительность этого эффекта достигала 48 ч. Эффективность рабепразола по угнетению секреции кислоты несколько усиливается в процессе ежедневного приема 1 таблетки, но стабильное угнетение секреции достигается через 3 дня после начала приема этого препарата. После завершения приема рабепразола секреторная активность нормализуется в течение 2–3 дней.

Снижение кислотности желудка независимо от любых факторов, включая ингибиторы протонной помпы, такие как рабепразол, увеличивает количество бактерий в пищеварительном тракте. Лечение ингибиторами протонной помпы повышает риск желудочно-кишечных инфекций, таких как Salmonella, Campylobacter и Clostridium difficile.

В ходе исследований пациенты принимали 10 или 20 мг рабепразола 1 раз в сутки в течение 43 мес. В первые 2–8 нед терапии концентрация гастрина в сыворотке крови повышалась, что отражало угнетение секреции кислоты. Концентрация гастрина возвращалась к исходному уровню, как правило, в течение 1–2 нед после прекращения лечения.

Изучение биоптатов дна и антрального отдела желудка у пациентов, получавших рабепразол или препарат сравнения в течение 8 нед, не выявило никаких гистологических изменений, выраженного гастрита, повышения частоты атрофического гастрита, метаплазии кишечника и распространения инфекции Helicobacter pylori. При проведении длительного лечения в течение 36 мес не выявлено никаких существенных изменений в результатах указанных анализов.

На сегодняшний день нет данных о системных эффектах со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, вызванных приемом рабепразола. Пероральное применение 20 мг рабепразола в сутки в течение 2 нед не влияло на функцию щитовидной железы, метаболизм углеводов, а также на концентрацию в крови паратиреоидного гормона, кортизола, эстрогенов, тестостерона, пролактина, холецистокинина, секретина, глюкагона, фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, ренина, альдостерона и соматотропного гормона.

Исследования с участием здоровых добровольцев показали отсутствие клинически значимого взаимодействия между рабепразолом и амоксициллином.

Рабепразол не оказывает негативного влияния на уровни в плазме крови амоксициллина и кларитромицина при одновременном применении с целью эрадикации инфекции H. pylori в верхнем отделе ЖКТ.

Фармакокинетика. Абсорбция. Барол — кишечно-растворимые капсулы. Абсорбция рабепразола начинается только после того, как капсула проходит желудок. Натрия рабепразол быстро абсорбируется в кишечнике. С max рабепразола в плазме крови достигается через 3,5 ч после приема дозы 20 мг. С max в плазме крови и AUC рабепразола носят линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг. Биодоступность после перорального применения 20 мг (по сравнению с в/в введением) составляет около 52%, в основном в связи с метаболизмом первичного прохождения. Кроме того, биодоступность не повышается при многократном приеме рабепразола. У здоровых добровольцев Т ½ из плазмы крови составлял около 1 ч (0,7–1,5 ч), а суммарный клиренс составляет, согласно оценкам, 283±98 мл/мин.

Распределение. У людей степень связывания рабепразола с белками плазмы крови составляет почти 97%.

Метаболизм и экскреция. Как и другие представители класса ингибиторов протонной помпы, рабепразол метаболизируется цитохромом Р450 (CYP) печеночной системы метаболизма лекарственных средств. Исследования in vitro с микросомами печени человека показали, что рабепразол метаболизируется изоферментами CYP (CYP 2C19 и CYP 3A4). При ожидаемом уровне в плазме крови человека рабепразол не индуцирует и не подавляет CYP 3A4. Однако исследования in vitro не могут всегда быть экстраполированы относительно ситуаций in vivo, эти результаты показывают, что взаимодействия между рабепразолом и циклоспорином не ожидается. У человека главными метаболитами, имеющимися в плазме крови, являются тиоэфир (М1) и карбоновая кислота (М6), а второстепенные метаболиты, присутствующие в низких концентрациях, представлены сульфоном (М2), диметилтиоэфиром (М4) и конъюгатом меркаптуровой кислоты (М5). Незначительной антисекреторной активностью обладает только диметиловый метаболит (МЗ), однако он не содержится в плазме крови.

После однократного приема 20 мг меченого 14С рабепразола неизмененный рабепразол в моче не выявлялся. Около 90% указанной дозы элиминировалось с мочой преимущественно в виде двух метаболитов: конъюгата меркаптуровой кислоты (М5) и карбоновой кислоты (М6). Часть оставшейся дозы была обнаружена в каловых массах.

Половые особенности. Поскольку разовая доза 20 мг рабепразола подобрана по массе тела и ростом человека, половые особенности не влияют на фармакокинетические параметры.

Почечная недостаточность. У пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью, находящихся на поддерживающем гемодиализе (клиренс креатинина <5 мл/мин/1,73 м²), распределение рабепразола был очень похоже на таковое у здоровых добровольцев. AUC рабепразола и C max для таких пациентов были почти на 35% повышены по сравнению с таковыми у здоровых добровольцев. Среднее значение Т ½ составляет 0,82 ч у здоровых добровольцев, 0,95 ч у пациентов, находящихся на гемодиализе, и 3,6 ч у постдиализных больных. Клиренс лекарственного средства у пациентов с почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, был примерно вдвое выше, чем у здоровых добровольцев.

Печеночная недостаточность. После однократной дозы 20 мг рабепразола у пациентов с умеренным хроническим поражением печени AUC увеличена вдвое и выявлено 2–3-кратное увеличение Т ½ рабепразола по сравнению с таковыми у здоровых добровольцев. Следовательно, при ежедневном применении препарата в дозе 20 мг в течение 7 дней AUC должна увеличиваться не менее чем в 1,5 раза, а изменения пиковых концентраций в плазме крови — до 1,2. Т ½ рабепразола у пациентов с поражением печени составлял 12,3 ч по сравнению с 2,1 ч у здоровых добровольцев. Фармакодинамический ответ (рН-метрия желудочного содержимого) для двух групп пациентов был подобен по терапевтическим показаниям.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста элиминация рабепразола несколько снижена. После 7 дней приема рабепразола по 20 мг/сут у лиц пожилого возраста AUC была примерно вдвое больше, С mах увеличивалась на 60%, а Т ½ увеличивался на 30% по сравнению с таковыми у молодых здоровых добровольцев. Однако следует отметить отсутствие признаков кумуляции рабепразола.

Полиморфизм CYP 2C19. При назначении дозы рабепразола 20 мг/сут в течение 7 дней у пациентов, имеющих замедленный метаболизм CYP 2C19, уровни AUC и Т ½ были выше примерно в 1,9 и 1,6 раза соответственно по сравнению с пациентами с быстрым метаболизмом; одновременно C max увеличивалась лишь на 40%.