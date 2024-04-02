РАБЕПРАЗОЛ (RABEPRAZOLUM) Действующее вещество
антисекреторное средство, блокатор протонного насоса группы замещенных бензимидазолов. Подавляет желудочную секрецию путем специфического угнетения фермента H+/K+-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток. Рабепразол превращается в активную сульфинамидную форму путем протонирования и таким образом реагирует с доступными остатками цистеина протонного насоса.
После приема внутрь в дозе 20 мг антисекреторный эффект наступает в течение 1 ч и достигает максимума через 2–4 ч. Угнетение базальной и стимулированной секреции соляной кислоты через 23 ч после приема рабепразола составляет около 62 и 82% соответственно, а продолжительность действия — 48 ч. Стабильный антисекреторный эффект достигается через 3 дня после начала лечения. После окончания приема рабепразола секреторная активность нормализуется в течение 2–3 дней.
В течение первых 2–8 нед терапии концентрация гастрина в плазме крови повышается, что отражает угнетение секреции соляной кислоты в желудке. Концентрация гастрина обычно восстанавливается до исходного уровня в течение 1–2 нед после окончания лечения. Применение препарата не вызывает морфологических изменений и распространенности инфекции H. pylori.
Рабепразол расщепляется под действием соляной кислоты, поэтому его применяют в кишечно-растворимой лекарственной форме. В кишечнике рабепразол быстро абсорбируется, его Cmax в плазме крови достигается примерно через 3,5 ч после приема внутрь в дозе 20 мг. Степень абсорбции не зависит от приема пищи и времени применения. Фармакокинетика натрия рабепразола имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг. Абсолютная биодоступность после перорального приема составляет около 52% за счет эффекта первичного прохождения через печень. При курсовом применении рабепразола биодоступность не увеличивается. T½ составляет приблизительно 1 ч (0,7–1,5 ч), суммарный клиренс — 283±98 мл/мин. У пациентов с почечной недостаточностью в терминальной стадии, находящихся на гемодиализе, распределение рабепразола близко к таковому у здоровых лиц, тогда как AUC натрия рабепразола и его Cmax в плазме крови у таких пациентов почти на 35% выше по сравнению со здоровыми добровольцами.
После однократного приема рабепразола в дозе 20 мг у пациентов с умеренно выраженной печеночной недостаточностью по сравнению со здоровыми добровольцами AUC увеличивается почти вдвое, а T½ — в 2–3 раза.
У пациентов пожилого возраста элиминация рабепразола несколько замедлена. После 7 дней приема натрия рабепразола в дозе по 20 мг/сут у лиц пожилого возраста AUC примерно вдвое больше, а Cmax в плазме крови — выше на 60% по сравнению со здоровыми добровольцами молодого возраста.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; симптоматическая эрозивная или язвенная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
взрослым, включая пациентов пожилого возраста, при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки назначают по 20 мг 1 раз в сутки утром. Длительность применения — в среднем 4 нед (при отсутствии рубцевания язвы — до 8 нед) при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке и 6 нед (иногда — до 12 нед) при локализации язвы в желудке.
При эрозивной или язвенной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни назначают по 20 мг 1 раз в сутки на протяжении 4–8 нед. Поддерживающая доза при этой патологии составляет 10–20 мг/сут.
В/в введение рабепразола рекомендуется только в тех случаях, когда пероральное применение невозможно. Как только становится возможным назначение пероральной формы рабепрозола, в/в введение следует отменить. Рекомендуемая доза — 20 мг рабепрозола 1 раз в сутки. Приготовленный р-р следует вводить только в/в.
период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к натрия рабепразолу или замещенным бензимидазолам.
в 5% случаев — головная боль, диарея, тошнота, астения, метеоризм, кожная сыпь, ощущение сухости во рту.
улучшение симптоматики после применения рабепразола может наблюдаться и при наличии злокачественного новообразования желудка, поэтому перед началом терапии необходимо исключить эту патологию.
Не рекомендуется для применения у детей, поскольку нет достаточного клинического опыта его применения в данной возрастной группе.
Рекомендуется соблюдать осторожность в начале лечения у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.
рабепразол не вступает в клинически значимые взаимодействия с другими лекарственными средствами, метаболизируемыми ферментами системы CYP 450, такими как варфарин, фенитоин, теофиллин и диазепам.
Применение рабепразола вызывает выраженное и длительное снижение продукции соляной кислоты, в связи с чем он может взаимодействовать с препаратами, абсорбция которых зависит от показателя рН содержимого желудка. Одновременное применение рабепразола почти на 33% снижает концентрацию кетоконазола в плазме крови и повышает на 22% концентрацию дигоксина, что требует коррекции их доз. Не выявлено взаимодействия рабепразола с антацидами.
в дозах до 80 мг/сут хорошо переносится и не вызывает развития клинических симптомов. Специфический антидот неизвестен. При передозировке проводят симптоматическую и поддерживающую терапию.