антисекреторное средство, блокатор протонного насоса группы замещенных бензимидазолов. Подавляет желудочную секрецию путем специфического угнетения фермента H+/K+-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток. Рабепразол превращается в активную сульфинамидную форму путем протонирования и таким образом реагирует с доступными остатками цистеина протонного насоса.

После приема внутрь в дозе 20 мг антисекреторный эффект наступает в течение 1 ч и достигает максимума через 2–4 ч. Угнетение базальной и стимулированной секреции соляной кислоты через 23 ч после приема рабепразола составляет около 62 и 82% соответственно, а продолжительность действия — 48 ч. Стабильный антисекреторный эффект достигается через 3 дня после начала лечения. После окончания приема рабепразола секреторная активность нормализуется в течение 2–3 дней.

В течение первых 2–8 нед терапии концентрация гастрина в плазме крови повышается, что отражает угнетение секреции соляной кислоты в желудке. Концентрация гастрина обычно восстанавливается до исходного уровня в течение 1–2 нед после окончания лечения. Применение препарата не вызывает морфологических изменений и распространенности инфекции H. pylori.

Рабепразол расщепляется под действием соляной кислоты, поэтому его применяют в кишечно-растворимой лекарственной форме. В кишечнике рабепразол быстро абсорбируется, его C max в плазме крови достигается примерно через 3,5 ч после приема внутрь в дозе 20 мг. Степень абсорбции не зависит от приема пищи и времени применения. Фармакокинетика натрия рабепразола имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг. Абсолютная биодоступность после перорального приема составляет около 52% за счет эффекта первичного прохождения через печень. При курсовом применении рабепразола биодоступность не увеличивается. T ½ составляет приблизительно 1 ч (0,7–1,5 ч), суммарный клиренс — 283±98 мл/мин. У пациентов с почечной недостаточностью в терминальной стадии, находящихся на гемодиализе, распределение рабепразола близко к таковому у здоровых лиц, тогда как AUC натрия рабепразола и его C max в плазме крови у таких пациентов почти на 35% выше по сравнению со здоровыми добровольцами.

После однократного приема рабепразола в дозе 20 мг у пациентов с умеренно выраженной печеночной недостаточностью по сравнению со здоровыми добровольцами AUC увеличивается почти вдвое, а T ½ — в 2–3 раза.

У пациентов пожилого возраста элиминация рабепразола несколько замедлена. После 7 дней приема натрия рабепразола в дозе по 20 мг/сут у лиц пожилого возраста AUC примерно вдвое больше, а C max в плазме крови — выше на 60% по сравнению со здоровыми добровольцами молодого возраста.