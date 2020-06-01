Бисопролол Сандоз® (Bisoprolol Sandoz®) (169773) - инструкция по применению ATC-классификация
Бисопролол Сандоз инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бисопролол — высокоселективный блокатор β1-адренорецепторов. При применении в терапевтических дозах не обладает внутренней симпатомиметической активностью и клинически выраженными мембраностабилизующими свойствами. Бисопролол Сандоз оказывает антигипертензивное и антиангинальное действие. При лечении пациентов с ИБС без хронической сердечной недостаточности (ХСН) бисопролол уменьшает потребность миокарда в кислороде за счет снижения ЧСС, уменьшения сердечного выброса и снижения АД, увеличивает снабжение миокарда кислородом за счет снижения конечно-диастолического давления и удлинения диастолы. Препарат обладает очень низким сродством к β2-адренорецепторам гладких мышц бронхов и сосудов, а также к β2-адренорецепторам эндокринной системы. Препарат только в отдельных случаях может влиять на гладкие мышцы бронхов и периферических артерий, а также на метаболизм глюкозы.
Бисопролол не проявляет выраженного негативного инотропного эффекта. Максимальный эффект бисопролола достигается через 3–4 ч после применения внутрь. При одноразовом приеме действие Бисопролола Сандоз продолжается в течение 24 ч. Максимальный антигипертензивный эффект бисопролола, как правило, достигается через 2 нед.
Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь бисопролол хорошо абсорбируется в ЖКТ. Биодоступность составляет около 90% и не зависит от приема пищи. Фармакокинетика бисопролола и концентрация в плазме крови линейны в диапазоне доз 5–20 мг. Сmax в плазме крови достигается через 2–3 ч.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови составляет 30%, объем распределения — 3,5 л/кг, а общий клиренс — около 15 л/кг.
Метаболизм и выведение. Т½ из плазмы крови составляет 10–12 ч. Бисопролол выводится из организма двумя равноценными путями: 50% активного вещества превращается в печени в неактивные метаболиты и выделяется почками, 50% выделяется почками в неизмененном виде. Исследования in vitro с использованием микросом печени человека показали, что бисопролол метаболизируется с участием CYP 3A4 (~95%). CYP 2D6 играет лишь незначительную роль. Коррекции дозы для пациентов с нарушением функции печени или почек легкой и средней тяжести не требуется. Фармакокинетика бисопролола линейная и не зависит от возраста пациента.
Показания Бисопролол Сандоз
АГ; ИБС (стенокардия); ХСН с систолической дисфункцией левого желудочка, в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, в случае необходимости — сердечными гликозидами.
Применение Бисопролол Сандоз
препарат следует принимать не разжевывая утром, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости. Таблетки по 5 и 10 мг можно делить на 4 части.
АГ, ИБС (стенокардия). Рекомендуемая доза составляет 5 мг (1 таблетка) в сутки. В случае умеренной АГ (диастолическое АД до 105 мм рт. ст.) в начале лечения можно назначить дозу 2,5 мг 1 раз в сутки (½ таблетки по 5 мг). При необходимости суточную дозу можно повысить до 10 мг (1 таблетка) в сутки. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг/сут.
Изменение и коррекция дозы устанавливаются врачом индивидуально, в зависимости от состояния пациента.
Препарат применяют с осторожностью у пациентов с АГ или ИБС, сопровождающихся сердечной недостаточностью.
ХСН с систолической дисфункцией левого желудочка в сочетании с ингибиторами АПФ, диуретиками, при необходимости — сердечными гликозидами. Стандартная терапия ХСН: ингибиторы АПФ (или блокаторы рецепторов ангиотензина в случае непереносимости ингибиторов АПФ), блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и, при необходимости, сердечные гликозиды.
Бисопролол назначают для лечения пациентов с ХСН без признаков обострения.
Лечение пациентов с ХСН начинают в соответствии с представленной ниже схемой титрования, его можно корригировать в зависимости от индивидуальных реакций организма:
- 1,25 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение 1 нед, если хорошо переносится, повышая до
- 2,5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, если хорошо переносится, повышая до
- 3,75 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, если хорошо переносится, повышая до
- 5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, если хорошо переносится, повышая до
- 7,5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, если хорошо переносится, повышая до
- 10 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии.
Максимальная рекомендованная доза бисопролола фумарата составляет 10 мг 1 раз в сутки.
В начале лечения устойчивой хронической недостаточности необходимо проводить регулярный мониторинг. В течение фазы титрования требуется контроль за следующими показателями жизнедеятельности (АД, ЧСС) и симптомами прогрессирования сердечной недостаточности. Симптомы могут развиваться с первого дня после начала лечения.
Модификация лечения. Если во время фазы титрования или после нее наблюдается ухудшение сердечной недостаточности, развивается артериальная гипотензия или брадикардия, рекомендуется коррекция дозы препарата, что может потребовать временного снижения дозы бисопролола или, возможно, приостановление лечения. После стабилизации состояния пациента лечение следует продолжать.
Курс лечения длительный. Продолжительность терапии зависит от характера и течения заболевания.
Не следует прекращать лечение внезапно и менять рекомендованную дозу без консультации врача, особенно у пациентов с ИБС, поскольку это может привести к ухудшению состояния пациента. В случае необходимости лечение следует завершать медленно, постепенно снижая дозу.
Пациенты с печеночной и почечной недостаточностью. АГ, ИБС. Пациентам с нарушением функции печени или почек легкой и средней степени тяжести подбор дозы обычно не требуется. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <20 мл/мин) и лиц с тяжелой формой печеночной недостаточности суточная доза не должна превышать 10 мг. Имеются ограниченные данные относительно применения бисопролола пациентами, находящимися на диализе. Необходимости изменять режим дозирования нет.
ХСН. Нет данных о фармакокинетике бисопролола у пациентов с ХСН одновременно с нарушениями функции печени и/или почек, поэтому повышать дозу необходимо с осторожностью.
Пациенты пожилого возраста: не требуется коррекции дозы.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к бисопрололу или другим компонентам препарата;
- острая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность в состоянии декомпенсации,требующая инотропной терапии;
- кардиогенный шок;
- AV-блокада II и III степени (за исключением таковой у пациентов с искусственным водителем ритма);
- синдром слабости синусного узла;
- выраженная синоатриальная блокада;
- симптоматическая брадикардия (ЧСС <60 уд./мин);
- симптоматическая артериальная гипотензия (систолическое АД <100 мм рт. ст.);
- тяжелая ХОБЛ;
- тяжелая БА;
- поздние стадии нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно;
- нелеченная феохромоцитома;
- метаболический ацидоз;
- одновременное применение с флоктафенином и сультопридом.
Побочные эффекты
нежелательные эффекты классифицированы по частоте проявлений: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (частоту невозможно оценить из-за отсутствия данных).
Со стороны психики: нечасто — депрессия, нарушение сна; редко — ночные кошмары, галлюцинации.
Со стороны ЦНС: часто — головокружение, головная боль; редко — синкопе.
Со стороны органа зрения: редко — снижение слезоотделения (необходимо учитывать при ношении контактных линз); очень редко — конъюнктивит.
Со стороны органа слуха: редко — ухудшение слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто — брадикардия (у пациентов с ХСН); часто — признаки обострения уже существующей сердечной недостаточности (у пациентов с ХСН), ощущение холода или онемение конечностей, артериальная гипотензия; нечасто — нарушение AV-проводимости, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью, ортостатическая гипотензия, усиление выраженности сердечной недостаточности у пациентов с АГ или стенокардией, брадикардия у пациентов с АГ или стенокардией, брадикардия у пациентов с АГ или стенокардией.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — бронхоспазм у пациентов с БА в анамнезе и ХОБЛ; редко — аллергический ринит.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, рвота, диарея, запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит.
Со стороны кожи: редко — аллергические реакции (зуд, покраснение, экзантема); очень редко — при лечении блокаторами β-адренорецепторов могут отмечать ухудшение состояния больных псориазом в виде псориатической сыпи, алопеция.
Со стороны костно-мышечной системы: нечасто — миастения, спазм мышц, судороги.
Со стороны репродуктивной системы: редко — нарушение потенции.
Общие расстройства: часто — астения (у пациентов с ХСН), повышенная утомляемость (особенно в начале лечения) обычно слабо выражена и проходит на протяжении 1–2 нед; нечасто — астения (у пациентов с АГ и ИБС).
Лабораторные показатели: редко — повышение уровня ТГ в крови, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови (АсАТ, АлАТ).
В случае возникновения побочных явлдений или нежелательных реакций необходимо немедленно проинформировать врача.
Особые указания
лечение ХСН бисопрололом следует начинать с титрования дозы. В начале терапии препаратом необходимо проводить регулярный мониторинг.
Терапию нельзя прерывать внезапно, курс необходимо заканчивать медленно, с постепенным снижением дозы.
Необходима особая осторожность во время лечения бисопрололом пациентов с АГ или стенокардией, которые сопровождаются сердечной недостаточностью.
С особой осторожностью следует принимать бисопролол в таких случаях:
- AV-блокада І степени;
- сахарный диабет с резкими колебаниями показателей уровня глюкозы в крови; симптомы гипогликемии могут быть скрыты (например тахикардия, ощущение сердцебиения, повышенное потоотделение);
- строгая диета;
- стенокардия Принцметала;
- бронхоспазм (БА и другие обструктивные заболевания легких средней тяжести). Перед началом лечения рекомендуется провести исследование функции внешнего дыхания у больных БА в анамнезе;
- проведение десенсибилизирующей терапии. Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и увеличивать проявления анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином (адреналином) не всегда дает положительный терапевтический эффект;
- нарушение периферического кровообращения (возможно увеличение выраженности симптомов, особенно в начале терапии);
- общая анестезия.
Необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов. У пациентов, которым планируется общая анестезия, применение блокаторов β-адренорецепторов снижает частоту случаев аритмии и ишемии миокарда в течение наркоза, интубации и послеоперационного периода. Рекомендовано продолжать применение блокаторов β-адренорецепторов в интраоперационный период. Анестезиолог должен учитывать потенциальное взаимодействие с другими лекарственными средствами, которое может привести к брадиаритмии, рефлекторной тахикардии и снижению возможностей рефлекторного механизма компенсации снижения АД. Если необходимо прекратить лечение бисопрололом перед оперативным вмешательством, дозу следует снижать постепенно и прекратить прием препарата примерно за 48 ч до общей анестезии.
Начало и прекращение лечения при ХСН бисопрололом требует регулярного мониторинга состояния пациента.
В данное время нет достаточного терапевтического опыта лечения ХСН у пациентов со следующими заболеваниями и патологическими состояниями: сахарный диабет I типа, тяжелые нарушения функции почек и/или печени, рестриктивная кардиомиопатия, врожденный порок сердца, гемодинамически значимые приобретенные клапанные пороки сердца, инфаркт миокарда за последние 3 мес.
Комбинации бисопролола с антагонистами кальция типа верапамил или дилтиазем, с антиаритмическими препаратами I класса и с гипотензивными средствами центрального действия не рекомендуются (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Больным псориазом (в том числе в семейном анамнезе) блокаторы β-адренорецепторов назначают после тщательной оценки польза/риск.
Пациентам с феохромоцитомой бисопролол назначают только на фоне предыдущей терапии блокаторами α-адренорецепторов.
Во время терапии бисопрололом могут маскироваться симптомы тиреотоксикоза.
Несмотря на то что кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов (β1) оказывают меньшее влияние на функцию легких по сравнению с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, следует избегать их применения, как и всех блокаторов β-адренорецепторов, при обструктивных заболеваниях дыхательных путей, если нет весомых причин для проведения терапии. В случае необходимости препарат Бисопролол Сандоз следует применять с осторожностью. У пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей лечение бисопрололм следует начинать с минимальной дозы и наблюдать за состоянием пациента после возникновения новых симптомов (таких как одышка, непереносимость физических нагрузок, кашель).
При БА или других ХОБЛ средней тяжести показана сопутствующая терапия бронходилататорами. В некоторых случаях на фоне приема препарата пациентам с БА, в связи с повышением тонуса дыхательных путей, могут потребоваться более высокие дозы β2-симпатомиметиков.
Применение препарата Бисопролол Сандоз может давать положительную реакцию при допинг-тесте.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Применение в период беременности и кормления грудью. Фармакологическое действие бисопролола может оказывать вредное воздействие на беременность и/или плод/новорожденного. В период беременности препарат применяют только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Как правило, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают кровоток в плаценте и могут повлиять на развитие плода, вызвать внутриматочную смерть, аборт или преждевременные роды. У плода/новорожденного могут возникать побочные эффекты (например гипогликемия и брадикардия). Если лечение блокаторами β-адренорецепторов необходимо, желательно, чтобы это был β1-селективный блокатор β-адренорецепторов. Необходимо контролировать маточно-плацентарный кровоток и рост плода. В случае пагубного влияния на течение беременности или плод следует рассмотреть возможность альтернативного лечения.
После родов новорожденный должен находиться под тщательным наблюдением. Симптомы гипогликемии и брадикардии можно ожидать в течение первых 3 сут.
Данных об экскреции бисопролола в грудное молоко или безопасности воздействия на детей грудного возраста нет. Кормление грудью не рекомендуется во время лечения бисопрололом.
Дети. Не применяют. Клинические данные относительно эффективности и безопасности применения препарата для лечения детей отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В ходе исследований с участием пациентов с ИБС препарат не влиял на способность управлять автомобилем. В индивидуальных случаях препарат может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами, поэтому это следует учитывать, особенно в начале лечения и при коррекции дозы препарата или при взаимодействии с алкоголем.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуется применять
Лечение ХСН. Антиаритмические средства I класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): отрицательное влияние на AV-проводимость и инотропную функцию миокарда.
Все показания. Антагонисты кальция типа верапамила, в меньшей степени — дилтиазема: негативное влияние на сократительную функцию миокарда и AV-проводимость. В/в введение верапамила может привести к выраженной артериальной гипотензии и AV-блокаде у пациентов, принимающих блокаторы β-адренорецепторов.
Сопутствующее применение гипотензивных препаратов центрального действия (клонидин, метилдопа, моксинидин, рилменидин): могут привести к снижению ЧСС, уменьшению сердечного выброса и расширению сосудов. При комбинированной терапии внезапная отмена этих средств может повысить риск рефлекторной АГ.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
Лечение АГ или ИБС (стенокардии). Антиаритмические средства I класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): могут повышать негативное влияние на AV-проводимость и инотропную функцию миокарда.
Все показания. Антагонисты кальция типа дигидропиридина (например нифедипин, фелодипин, амлодипин): могут повышать риск возникновения артериальной гипотензии. Не исключается возможность повышения негативного влияния на инотропную функцию миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью.
Антиаритмические препараты III класса (например амиодарон): могут повышать негативное влияние на AV-проводимость.
Блокаторы β-адренорецепторов местного действия (например содержащиеся в глазных каплях для лечения глаукомы): действие бисопролола может усиливаться.
Парасимпатомиметики: может увеличиваться время AV-проводимости и повышается риск брадикардии.
Инсулин и пероральные гипогликемизирующие средства: усиливается действие этих препаратов. Признаки гипогликемии могут быть замаскированы. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Средства для анестезии: повышается риск угнетения функции миокарда и возникновения артериальной гипотензии.
Сердечные гликозиды (препараты наперстянки): могут снижать ЧСС, увеличивают время AV-проводимости.
НПВП: могут ослаблять гипотензивный эффект бисопролола.
β-Симпатомиметики (например орципреналин, изопреналин, добутамин): применение в комбинации с бисопрололом может привести к снижению терапевтического эффекта обоих средств. Для устранения аллергических реакций могут быть необходимы низкие дозы адреналина.
Симпатомиметики, которые активируют α- и β-адренорецепторы (например эпинефрин (адреналин), норадреналин): возможно проявление опосредованного через α-адренорецепторы сосудосуживающего эффекта, что приводит к повышению АД и усилению перемежающейся хромоты. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Антигипертензивные средства (например трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазин): повышают риск артериальной гипотензии.
Возможные комбинации.
Мефлохин: может повышаться риск развития брадикардии.
Ингибиторы МАО (за исключением ингибиторов МАО типа В): повышают гипотензивный эффект блокаторов β-адренорецепторов. Имеется риск развития гипертензивного криза.
Рифампицин: возможно незначительное сокращение T½ бисопролола за счет индукции печеночных ферментов. Нет необходимости в корректировке дозы.
Производные эрготамина: обострение нарушений периферического кровообращения.
Передозировка
симптомы: при передозировке (например суточная доза 15 мг вместо 7,5 мг) сообщалось о AV-блокаде III степени, брадикардии и головокружении. Как правило, наиболее частыми проявлениями передозировки могут быть брадикардия, артериальная гипотензия, бронхоспазм, острая сердечная недостаточность, гипогликемия. Сообщалось о нескольких случаях передозировки (максимум 2000 мг бисопролола), симптомами которых были брадикардия и/или артериальная гипотензия; все пациенты выздоровели. Существует широкая вариабельность индивидуальной чувствительности к однократной высокой дозе бисопролола, пациенты с сердечной недостаточностью могут быть более чувствительными к препарату. Поэтому лечение следует начинать с постепенного повышения дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Лечение: необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. В зависимости от степени передозировки проводят поддерживающую и симптоматическую терапию. Существуют ограниченные данные, согласно которым бисопролол тяжело подвергается диализу.
При брадикардии: в/в введение атропина. В случае брадикардии, которая не поддается лечению, с осторожностью можно применять изопреналин или другие средства с положительным хронотропным эффектом, при необходимости — кардиостимуляцию. При некоторых обстоятельствах может потребоваться трансвенозная установка кардиостимулятора.
При артериальной гипотензии: прием сосудосуживающих препаратов, в/в введение глюкагона.
При AV-блокаде II и III степени: необходим тщательный мониторинг пациентов во время инфузионного введения изопреналина; в случае необходимости применяют кардиостимуляцию.
При обострении ХСН: в/в введение диуретических средств, вазодилататоров, инотропных средств.
При бронхоспазме: бронхолитические препараты (например изопреналин), β2-адреномиметики и/или аминофиллин.
При гипогликемии: в/в введение глюкозы.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.