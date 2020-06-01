лечение ХСН бисопрололом следует начинать с титрования дозы. В начале терапии препаратом необходимо проводить регулярный мониторинг.

Терапию нельзя прерывать внезапно, курс необходимо заканчивать медленно, с постепенным снижением дозы.

Необходима особая осторожность во время лечения бисопрололом пациентов с АГ или стенокардией, которые сопровождаются сердечной недостаточностью.

С особой осторожностью следует принимать бисопролол в таких случаях:

AV-блокада І степени;

сахарный диабет с резкими колебаниями показателей уровня глюкозы в крови; симптомы гипогликемии могут быть скрыты (например тахикардия, ощущение сердцебиения, повышенное потоотделение);

строгая диета;

стенокардия Принцметала;

бронхоспазм (БА и другие обструктивные заболевания легких средней тяжести). Перед началом лечения рекомендуется провести исследование функции внешнего дыхания у больных БА в анамнезе;

проведение десенсибилизирующей терапии. Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и увеличивать проявления анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином (адреналином) не всегда дает положительный терапевтический эффект;

нарушение периферического кровообращения (возможно увеличение выраженности симптомов, особенно в начале терапии);

общая анестезия.