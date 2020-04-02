фармакодинамика. Солифенацин является конкурентным специфическим антагонистом холинергических рецепторов. Мочевой пузырь иннервируется парасимпатическими холинергическими нервами. Ацетилхолин сокращает гладкие мышцы детрузора, воздействуя на мускариновые рецепторы, которые преимущественно представлены М 3 -подтипом. В исследованиях in vitro и in vivo установлено, что солифенацин является конкурентным специфическим антагонистом холинергических рецепторов преимущественно М 3 -подтипа. Солифенацин имеет низкое сродство или отсутствие сродства к другим рецепторам и тестированным ионным каналам.

Терапевтический эффект препарата, который изучали в нескольких двойных слепых рандомизированных контролируемых клинических исследованиях у мужчин и женщин с синдромом гиперактивного мочевого пузыря, был отмечен уже на 1-й неделе лечения, он стабилизировался на протяжении следующих 12 нед лечения. В открытых исследованиях при длительном применении показано, что эффективность препарата поддерживается в течение не менее 12 мес.

Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь С max солифенацина в плазме крови достигается через 3–8 ч. Время достижения С max в плазме крови не зависит от дозы препарата. Значение С max и AUC увеличивается пропорционально дозе в промежутке 5–40 мг. Абсолютная биодоступность — около 90%. Прием пищи не влияет на С max и AUC солифенацина.

Распределение. Солифенацин в значительной степени (почти на 98%) связывается с белками плазмы крови, главным образом с α 1 -кислым гликопротеином.

Метаболизм. Солифенацин значительно метаболизируется в печени, главным образом цитохромом Р450 3А4 (CYP 3A4). Системный клиренс солифенацина составляет около 9,5 л/ч, конечный Т ½ — 45–68 ч. После перорального приема препарата в плазме крови, кроме солифенацина, были идентифицированы один фармакологически активный (4R-гидроксисолифенацин) и три неактивных метаболита (N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид солифенацина).

Экскреция. После однократного введения 10 мг 14C-меченного солифенацина около 70% радиоактивной метки определяется в моче и 23% — в кале. С мочой в виде неизмененной активной субстанции выводится около 11% радиоактивной метки; 18% — в виде метаболита N-оксида, 9% — метаболита 4R-гидрокси-N-оксида и 8% — 4R-гидрокси-метаболита (активный метаболит).

Дозозависимость. В диапазоне терапевтических доз фармакокинетика препарата линейная.

Особенности фармакокинетики у отдельных категорий пациентов

Возраст. Нет необходимости корригировать дозу в зависимости от возраста больных. В исследованиях установлено, что экспозиция солифенацина (при приеме в дозе 5 и 10 мг), выраженная в виде AUC, была подобной у здоровых лиц пожилого (65–80 лет), молодого и зрелого возраста (младше 55 лет). Средняя скорость абсорбции, выраженная в виде t max , была несколько ниже, а конечный Т ½ приблизительно на 20% продолжительнее у лиц пожилого возраста. Эти незначительные различия не являются клинически значимыми.

Фармакокинетику солифенацина не изучали у детей и подростков.

Пол и раса. Фармакокинетика солифенацина не зависит от пола и расы пациента.

Почечная недостаточность. AUC и С max солифенацина у пациентов с легкой и умеренно выраженной почечной недостаточностью незначительно отличаются от соответствующих показателей у здоровых добровольцев. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше — повышение С max составляет около 30%, AUC — >100%, Т ½ — >60%. Отмечена статистически значимая взаимосвязь между клиренсом креатинина и солифенацина. Фармакокинетику препарата у пациентов, находящихся на гемодиализе, не изучали.

Печеночная недостаточность. У пациентов с умеренно выраженной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) значение С max не изменяется, AUC увеличивается на 60%, а Т ½ — вдвое. Фармакокинетику у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не изучали.