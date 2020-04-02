Везикар™ (Vesicare™) (169751) - инструкция по применению ATC-классификация
Везикар™ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Солифенацин является конкурентным специфическим антагонистом холинергических рецепторов. Мочевой пузырь иннервируется парасимпатическими холинергическими нервами. Ацетилхолин сокращает гладкие мышцы детрузора, воздействуя на мускариновые рецепторы, которые преимущественно представлены М3-подтипом. В исследованиях in vitro и in vivo установлено, что солифенацин является конкурентным специфическим антагонистом холинергических рецепторов преимущественно М3-подтипа. Солифенацин имеет низкое сродство или отсутствие сродства к другим рецепторам и тестированным ионным каналам.
Терапевтический эффект препарата, который изучали в нескольких двойных слепых рандомизированных контролируемых клинических исследованиях у мужчин и женщин с синдромом гиперактивного мочевого пузыря, был отмечен уже на 1-й неделе лечения, он стабилизировался на протяжении следующих 12 нед лечения. В открытых исследованиях при длительном применении показано, что эффективность препарата поддерживается в течение не менее 12 мес.
Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь Сmax солифенацина в плазме крови достигается через 3–8 ч. Время достижения Сmax в плазме крови не зависит от дозы препарата. Значение Сmax и AUC увеличивается пропорционально дозе в промежутке 5–40 мг. Абсолютная биодоступность — около 90%. Прием пищи не влияет на Сmax и AUC солифенацина.
Распределение. Солифенацин в значительной степени (почти на 98%) связывается с белками плазмы крови, главным образом с α1-кислым гликопротеином.
Метаболизм. Солифенацин значительно метаболизируется в печени, главным образом цитохромом Р450 3А4 (CYP 3A4). Системный клиренс солифенацина составляет около 9,5 л/ч, конечный Т½ — 45–68 ч. После перорального приема препарата в плазме крови, кроме солифенацина, были идентифицированы один фармакологически активный (4R-гидроксисолифенацин) и три неактивных метаболита (N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид солифенацина).
Экскреция. После однократного введения 10 мг 14C-меченного солифенацина около 70% радиоактивной метки определяется в моче и 23% — в кале. С мочой в виде неизмененной активной субстанции выводится около 11% радиоактивной метки; 18% — в виде метаболита N-оксида, 9% — метаболита 4R-гидрокси-N-оксида и 8% — 4R-гидрокси-метаболита (активный метаболит).
Дозозависимость. В диапазоне терапевтических доз фармакокинетика препарата линейная.
Особенности фармакокинетики у отдельных категорий пациентов
Возраст. Нет необходимости корригировать дозу в зависимости от возраста больных. В исследованиях установлено, что экспозиция солифенацина (при приеме в дозе 5 и 10 мг), выраженная в виде AUC, была подобной у здоровых лиц пожилого (65–80 лет), молодого и зрелого возраста (младше 55 лет). Средняя скорость абсорбции, выраженная в виде tmax, была несколько ниже, а конечный Т½ приблизительно на 20% продолжительнее у лиц пожилого возраста. Эти незначительные различия не являются клинически значимыми.
Фармакокинетику солифенацина не изучали у детей и подростков.
Пол и раса. Фармакокинетика солифенацина не зависит от пола и расы пациента.
Почечная недостаточность. AUC и Сmax солифенацина у пациентов с легкой и умеренно выраженной почечной недостаточностью незначительно отличаются от соответствующих показателей у здоровых добровольцев. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше — повышение Сmax составляет около 30%, AUC — >100%, Т½ — >60%. Отмечена статистически значимая взаимосвязь между клиренсом креатинина и солифенацина. Фармакокинетику препарата у пациентов, находящихся на гемодиализе, не изучали.
Печеночная недостаточность. У пациентов с умеренно выраженной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) значение Сmax не изменяется, AUC увеличивается на 60%, а Т½ — вдвое. Фармакокинетику у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не изучали.
Показания Везикар™
симптоматическое лечение ургентного (императивного) недержания мочи и/или учащенного мочеиспускания, а также ургентных (императивных) позывов к мочеиспусканию, характерных для пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря.
Применение Везикар™
Везикар принимают перорально, запивая жидкостью целые таблетки, независимо от приема пищи.
Взрослые, включая лиц пожилого возраста: рекомендуемая доза — 5 мг препарата 1 раз в сутки. Если необходимо, дозу можно повысить до 10 мг 1 раз в сутки.
Специальные группы пациентов
Пациенты с почечной недостаточностью: корригировать дозу для пациентов от слабой до умеренной степени почечной недостаточности (клиренс креатинина >30 мл/мин) нет необходимости. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) следует с осторожностью принимать препарат и получать не более 5 мг 1 раз в сутки.
Пациенты с печеночной недостаточностью: корригировать дозу для пациентов с умеренной печеночной недостаточностью нет необходимости. Пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) следует принимать препарат с осторожностью и не превышать дозирование 5 мг 1 раз в сутки.
При применении мощных ингибиторов цитохрома P450 3A4: максимальная доза препарата Везикар должна быть ограничена 5 мг при одновременном приеме с кетоконазолом или терапевтическими дозами других мощных ингибиторов изоформы цитохрома CYP 3A4, например ритонавира, нелфинавира, итраконазола.
Противопоказания
препарат противопоказан пациентам с:
- повышенной чувствительностью к активному веществу или другим компонентам препарата;
- задержкой мочи;
- тяжелыми заболеваниями ЖКТ (включая токсический мегаколон);
- миастенией гравис;
- закрытоугольной глаукомой;
- при проведении гемодиализа (см. Фармакокинетика);
- тяжелой печеночной недостаточностью (см. Фармакокинетика);
- тяжелой почечной недостаточностью или печеночной недостаточностью средней тяжести и при одновременном лечении активными ингибиторами цитохрома CYP 3A4, например кетоконазолом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
при применении препарата Везикар возможны побочные эффекты, связанные с антихолинергическим действием солифенацина, которые, как правило, слабо или умеренно выражены и дозозависимы.
Наиболее частое побочное явление — сухость во рту — отмечали у 11% пациентов, получавших дозу 5 мг/сут, у 22% пациентов, получавших 10 мг/сут, у 4%, получавших плацебо. Выраженность сухости во рту, как правило, была слабой, этот побочный эффект только в единичных случаях приводил к прекращению лечения. Лекарственный препарат довольно хорошо переносился (около 99%), и около 90% пациентов принимали препарат на протяжении полного периода исследования, который длился 12 нед.
В таблице ниже приведены другие побочные эффекты, зарегистрированные при проведении клинических исследований препарата Везикар и пострегистрационных наблюдений.
|Классификация систем органов MedDRA
|Очень часто >1/10
|Часто >1/100, <1/10
|Нечасто >1/1000, <1/100
|Редко >1/10 000, <1/1000
|Очень редко <1/10 000
|Частота неизвестна (распространенность невозможно оценить на основании имеющихся данных)
|Инфекции и инвазии
|Инфекции мочевыводящих путей, цистит
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактическая реакция*
|Со стороны метаболизма и питания
|Снижение
аппетита*, гиперкалиемия*
|Психические нарушения
|Галлюцинации*, спутанность сознания*
|Бред*
|Со стороны нервной системы
|Сонливость, нарушения вкуса
|Головокружение*,
головная боль*
|Со стороны органа зрения
|Нечеткость зрения
|Сухость глаз
|Глаукома*
|Со стороны сердца
|Torsades de pointes*,
удлинение
интервала Q–T на ЭКГ*, фибрилляция предсердий*, сердцебиение*, тахикардия*
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|Сухость слизистой оболочки носовой полости
|Дисфония*
|Со стороны пищеварительной системы
|Сухость во рту
|Запор, тошнота, диспепсия, боль в животе
|Гастроэзофагеальный
рефлюкс, сухость в глотке
|Непроходимость толстого кишечника, копростаз, рвота*
|Кишечная непроходимость*, дискомфорт в животе*
|Гепатобилиарные нарушения
|Нарушение функции печени*, нарушение печеночных проб по данным лабораторных иследований*
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сухость кожи
|Зуд*, сыпь*
|Мультиформная эритема*, крапивница*, отек Квинке*
|Эксфолиативный дерматит*
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Мышечная
слабость*
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Затрудненное мочеиспускание
|Задержка мочеиспускания
|Почечная недостаточность*
|Общие нарушения и в месте введения
|Повышенная утомляемость, периферические отеки
*Пострегистрационные наблюдения.
Особые указания
перед началом лечения препаратом необходимо установить вероятность других причин учащенного мочеиспускания (сердечная недостаточность или заболевание почек). Если выявлена инфекция мочевыводящих путей, следует начать соответствующую антибактериальную терапию.
Препарат необходимо с осторожностью назначать пациентам с клинически значимой обструкцией выходного отверстия мочевого пузыря, что приводит к риску задержки мочеиспускания; обструктивными заболеваниями ЖКТ; риском снижения моторики ЖКТ; тяжелой почечной (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) и умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью), доза для этих пациентов не должна превышать 5 мг; при одновременном применении активного ингибитора CYP 3A4 (например кетоконазола); грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и желудочно-пищеводным рефлюксом и/или одновременным приемом препаратов, способных вызвать или усилить эзофагит (например бисфосфонаты); вегетативной нейропатией. У пациентов с факторами риска, такими как ранее зарегистрированный синдром удлинения интервала Q–T, и гипокалиемией наблюдалось удлинение интервала Q–T и трепетание-фибрилляция (torsade de pointes).
Безопасность и эффективность применения препарата не исследована для больных с повышенной активностью сфинктера нейрогенного происхождения.
Не следует назначать препарат пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.
У пациентов с факторами риска, такими как ранее зарегистрированный синдром удлинения интервала Q–T и гипокалиемией отмечали удлинение интервала Q–T и трепетание, фибрилляцию желудочков сердца (torsade de pointes).
У некоторых пациентов, применявших солифенацина сукцинат, возникали анафилактические реакции, такие как отек Квинке с обструкцией дыхательных путей. Если отек Квинке подтвержден, лечение солифенацина сукцинатом следует прекратить и принять соответствующие меры или назначить надлежащее лечение.
Максимальный эффект препарата достигается через 4 нед.
Период беременности и кормления грудью.
Беременность. Нет клинических данных о женщинах, которые забеременели во время применения солифенацина. Опыты на животных не выявили прямого неблагоприятного воздействия на фертильность, развитие эмбриона/плода или роды. Потенциальный риск неизвестен. Следует соблюдать осторожность при применении данного препарата у беременных.
Кормление грудью. Нет данных об экскреции солифенацина с грудным молоком. Применение препарата Везикар в период кормления грудью не рекомендуют.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не исследовали, поэтому Везикар не следует применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку солифенацин подобно другим антихолинергическим средствам может вызвать снижение остроты зрения, головокружение, сонливость и повышенную утомляемость, его применение может негативно влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
фармакологические взаимодействия.
Одновременное применение других лекарственных препаратов с антихолинергическими свойствами может иметь выраженные терапевтические, а также побочные эффекты. После отмены Везикара до приема следующих лекарственных средств антихолинергической терапии необходим однонедельный интервал. Терапевтический эффект солифенацина может уменьшиться при одновременном применении агонистов холинергических рецепторов. Солифенацин может снижать эффект лекарственных препаратов, стимулирующих перистальтику ЖКТ, таких как метоклопрамид и цизаприд.
Фармакокинетические взаимодействия.
Исследования in vitro показали, что солифенацин в терапевтических концентрациях не подавляет микросомы печени CYP 1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6, или 3A4. Таким образом, маловероятно, что солифенацин влияет на клиренс лекарственных средств, метаболизирующихся ферментами CYP.
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику солифенацина
Солифенацин метаболизируется ферментом CYP 3A4. Одновременное применение кетоконазола (200 мг/сут), сильного ингибитора CYP 3A4, приводило к двукратному повышению AUC солифенацина в то время, как прием кетоконазола в дозе 400 мг/сут приводит к повышению AUC солифенацина в 3 раза. Таким образом, максимальную дозу Везикара необходимо ограничить до 5 мг при одновременном применении с кетоконазолом или терапевтическими дозами других активных ингибиторов фермента CYP 3A4 (например ритонавира, нелинавира, итраконазола) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Одновременное применение солифенацина и сильного ингибитора фермента CYP 3A4 противопоказано пациентам с тяжелой почечной или умеренно выраженной печеночной недостаточностью.
Не исследовали влияние ферментов индукции на фармакокинетику солифенацина и его метаболитам, а также действие субстратов с повышенным сродством к CYP 3A4 и его метаболитам на экспозицию солифенацина. Поскольку солифенацин метаболизируется ферментом CYP 3A4, фармакокинетические взаимодействия возможны с другими субстратами этого фермента, имеющими повышенное сродство (например верапамилом, дилтиаземом) к индукторам фермента CYP 3A4 (например рифампицином, фенитоином, карбамазепином).
Влияние солифенацина на фармакокинетику лекарственных средств
Пероральные контрацептивы. Прием препарата Везикар не влияет на фармакокинетическое взаимодействие солифенацина с комбинированными пероральными контрацептивами (этинилэстрадиол/левоноргестрел).
Варфарин. Прием препарата Везикар не влияет на фармакокинетическое взаимодействие R-варфарина или S-варфарина или его влияние на протромбиновое время.
Дигоксин. Применение препарата Везикар не влияет на фармакокинетику дигоксина.
Передозировка
симптомы. Передозировка солифенацина сукцината может привести к возникновению тяжелых антихолинергических эффектов. Наивысшая доза солифенацина сукцината, случайно принятая одним пациентом, составляла 280 мг; на протяжении 5 ч отмечали изменения психики, не требующие госпитализации.
Лечение. В случае передозировки солифенацина сукцината пациенту необходимо принять активированный уголь. Может быть показано промывание желудка, если оно выполнено на протяжении 1 ч, но не следует вызывать рвоту.
Симптомы других антихолинергических эффектов необходимо устранять таким образом:
- тяжелые антихолинергические эффекты со стороны ЦНС, такие как галлюцинации или повышенная возбудимость, — применяют физостигмин или карбахол;
- судороги или повышенная возбудимость — применяют бензодиазепины;
- дыхательная недостаточность — применяют ИВЛ;
- тахикардия — применяют блокаторы β-адренорецепторов;
- задержка мочеиспускания — применяют катетеризацию;
- мидриаз — применяют глазные капли, например пилокарпин, и/или размещают пациента в темной комнате.
Как и в случае передозировки других антихолинергических средств, особое внимание следует уделять больным с установленным риском удлинения интервала Q–T (при гипокалиемии, брадикардии, при одновременном применении препаратов, вызывающих удлинение интервала Q–T) и пациентам с заболеваниями сердца (ишемия миокарда, аритмия, застойная сердечная недостаточность).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
ALL/2017/0003/UA/Dec/2017/Morion/15000